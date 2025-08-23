Şeful diplomaţiei britanice a primit un avertisment pentru pescuit ilegal împreună cu vicepreşedintele SUA
News.ro, 23 august 2025 05:00
Ministrul britanic de externe, David Lammy, a mers la pescuit cu vicepreşedintele SUA, JD Vance, la începutul acestei luni, dar a fost cât pe ce să prindă...o amendă uriaşă, relatează The Associated Press. Lammy a primit un avertisment scris pentru pescuit fără permis, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Agenţiei pentru Mediu.
• • •
Acum o oră
05:00
Acum 4 ore
02:50
Cinci morţi şi zeci de răniţi, după ce un autocar turistic s-a răsturnat pe o autostradă din New York # News.ro
Cinci persoane au murit şi câteva zeci sunt rănite, după ce un autocar cu turişti care se întorceau de la Cascada Niagara s-a răsturnat pe o autostradă din vestul statului New York, a anunţat poliţia, relatează BBC.
02:20
Kilmar Abrego, imigrantul deportat în mod eronat din SUA în El Salvador şi adus înapoi, a fost eliberat, dar ar putea fi reţinut din nou # News.ro
Kilmar Abrego, imigrantul a cărui deportare ilegală, în martie, în ţara sa natală, El Salvador, l-a transformat într-un simbol al politicilor agresive în materie de imigraţie ale preşedintelui Donald Trump, a fost eliberat vineri din arestul penal din Tennessee, a anunţat avocatul său, însă libertatea sa ar putea fi de scurtă durată, întrucât autorităţile vor să-l expulzeze din nou, relatează Reuters.
Acum 6 ore
01:50
R.D.Congo: Procurorii cer pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte al ţării, Joseph Kabila, judecat în contumacie pentru complicitate cu grupul armat M23 susţinut de Rwanda # News.ro
Acuzarea a cerut vineri pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte al Republicii Democrate Congo (RDC), Joseph Kabila, judecat în contumacie la Kinshasa pentru complicitate cu grupul armat rebel M23, susţinut de Rwanda, relatează AFP.
01:40
Şeful diplomaţiei olandeze demisionează după o dezbatere despre posibile sancţiuni împotriva Israelului # News.ro
Şeful diplomaţiei olandeze, Caspar Veldkamp, a demisionat vineri seara, după o dezbatere lipsită de succes cu privire la posibile sancţiuni împotriva Israelului care a avut loc în cadrul unui consiliu de miniştri, a anunţat agenţia de presă ANP, preluată de AFP.
01:30
Numărul 2 al Trezoreriei SUA, Michael Faulkender, îşi părăseşte funcţia, a anunţat vineri administraţia, fără a preciza motivele plecării sale, la cinci luni de la preluarea funcţiei. Într-un comunicat transmis AFP, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, „îi mulţumeşte secretarului adjunct pentru devotamentul şi serviciile sale”.
01:20
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi spune că cele două ţări cooperează în Arctica şi Alaska # News.ro
Preşedintele Vladimir Putin a declarat vineri că există „o luminiţă de la capătul tunelului” în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi că cele două ţări discută proiecte comune în Arctica şi Alaska, relatează Reuters.
01:00
Şeful serviciului de informaţii al armatei SUA a fost demis după ce l-a supărat pe Trump cu evaluarea pe care a făcut-o după loviturile americane asupra Iranului # News.ro
Secretarul apărării Pete Hegseth l-a demis vineri pe generalului-locotenent Jeffrey Kruse, care conducea serviciul de informaţii al Pentagonului, agenţie care a evaluat iniţial daunele provocate de atacurile americane asupra instalaţiilor nucleare iraniene, ceea ce l-a înfuriat pe preşedintele Donald Trump, pentru că sugera că acestea nu au fost suficient de eficiente, relatează AFP şi The Associated Press.
00:30
Parisul o convoacă pe ambasadoarea Italiei după declaraţii „inacceptabile” ale vicepremierului Matteo Salvini. Întrebat despre o eventuală desfăşurare a soldaţilor italieni în Ucraina, acesta sugerase ca Emmanuel Macron „să se ducă el însuşi” # News.ro
Franţa a convocat-o pe ambasadoarea Italiei în Franţa, Emanuela D'Alessandro, „în urma declaraţiilor inacceptabile” făcute de vicepremierul italian Matteo Salvini la adresa preşedintelui Emmanuel Macron în contextul sprijinului acordat trimiterii de trupe în Ucraina, a aflat AFP vineri din surse diplomatice.
00:10
Ghislaine Maxwell, asociata lui Epstein, spune că nu l-a văzut niciodată pe Trump comportându-se neadecvat. Departamentul Justiţiei a dat publicităţii transcriptul interogatoriilor pe care i le-a luat procurorul general adjunct, fost avocat al lui Trump # News.ro
Ghislaine Maxwell, fosta parteneră şi asociată a controversatului finanţist şi infractor sexual Jeffrey Epstein, a declarat în iulie unui oficial de rang înalt al Departamentului Justiţiei (DOJ) că nu l-a văzut niciodată pe preşedintele Donald Trump într-un „cadru inadecvat”, potrivit unei transcrieri a interogatoriilor publicate vineri de DOJ, relatează Reuters.
00:10
Echipa londoneză Chelsea a învins vineri seara, în deplasare, scor 5-1, pe concitadina West Ham, în etapa a doua din Premier League.
00:00
Doi băieţi, de 7 şi 11 ani, la spital după ce au fost loviţi de un autoturism, pe o trecere de pietoni din Târgu Mureş # News.ro
Doi băieţi în vârstă de 7 şi 11 ani au fost transportaţi la spital, vineri seară, după ce au fost loviţi de un autoturism, pe o trecere de pietoni din Târgu Mureş. Unul dintre copii a fosr rănit grav.
00:00
Meciul Metaloglobus-Rapid: Mihai Teja – În faţă nu avem sclipirea necesară să facem diferenţa. Avem un buget foarte mic # News.ro
Mihai Teja, antrenorul echipei Metaloglobus Bucureşti, spune că formaţia pe care o pregăteşte are nevoie de jucători care să facă diferenţa.
Acum 8 ore
23:50
Echipa franceză PSG, deţinătoarea Ligii Campionilor, a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Angers, în a doua etapă din Ligue 1.
23:40
Campioana Germaniei, Bayern Munchen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 6-0, formaţia RB Leipzig, în prima etapă din noua ediţie a Bundesligii. Kane a înscris un hat-trick.
23:30
Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Metaloglobus, în etapa a şaptea din Superligă.
23:20
Argeş: Persoana care a murit după ce un acoperiş s-a prăbuşit, în timpul furtunii, era un tânăr de 18 ani # News.ro
Poliţia judeţeană Argeş anunţă că persoana moartă în localitatea Hârtieşti, unde acoperişul unei anexe gospodăreşti s-a prăbuşit peste trei oameni, este un tânăr de 18 ani.
23:20
Braşov: Mandat de arestare preventivă pentru un bărbat prins în timp ce schingiuia o pisică, într-o ghenă de gunoi. Animalul a murit într-o clinică veterinară # News.ro
Un bărbat din judeţul Braşov a fost arestat preventiv, vineri, după ce a fost văzut în timp ce schingiuia o pisică, într-o ghenă de gunoi. Animalul a fost dus de urgenţă la o clinică veterinară, însă nu a mai putut fi salvat.
23:00
Morţi şi răniţi, inclusiv copii, după ce un autobuz turistic care venea de la Cascada Niagara s-a răsturnat în statul New York # News.ro
Un autobuz turistic care se întorcea la New York de la Cascada Niagara s-a răsturnat vineri, provocând moartea şi rănirea mai multor persoane, inclusiv copii, a informat poliţia.
23:00
Consiliul Olimpic al Asiei a contactat autorităţile sud-coreene pentru organizarea Jocurilor Asiatice de Iarnă din 2029 / Arabia Saudită ar avea dificultăţi în finalizarea staţiunii montane unde sunt programate să se desfăşoare Jocurile # News.ro
Consiliul Olimpic al Asiei (OCA) a contactat Comitetul Olimpic şi Sportiv Sud-coreean în legătură cu posibilitatea găzduirii Jocurilor Asiatice de Iarnă din 2029, care ar trebui să aibă loc în Arabia Saudită, a declarat vineri pentru Reuters un oficial al KSOC.
22:50
Radu Miruţă, despre adoptarea pachetului 2 de măsuri: Trebuia să treacă mai demult. Nu există, plauzibil, o altă variantă, dacă este să mai avem curaj să ne uităm în ochii românilor # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că speră ca săptămâna viitoare pachetul 2 de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar să fie adoptat. El spune că ”nu există, plauzibil, o altă variantă”, dacă politicienii vor să mai aibă ”curaj să se uite în ochii românilor”.
22:40
Handbal feminin: SCM Râmnicu Vâlcea, eşec cu FTC Budapesta în semifinalele turneului amical de la Debrecen # News.ro
Echipa SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă, vineri, de formaţia FTC Budapesta, scor 34-24 (17-16), în semifinalele ”II Kermann IT Cup”, turneu amical găzduit de DVSC Debrecen. În finala mică, SCM se va duela cu MKS Lublin.
22:30
Canada va elimina multe dintre taxele vamale impuse produselor americane ca măsură de retorsiune, anunţă premierul Mark Carney # News.ro
Canada va elimina multe dintre tarifele de import impuse produselor americane ca măsură de răspuns şi va intensifica contactele cu Statele Unite în vederea stabilirii unei noi relaţii comerciale şi de securitate, a anunţat vineri premierul Mark Carney, relatează Reuters.
22:20
Braşov: Bărbat arestat preventiv pentru ultraj judiciar, după ce a lovit un avocat, reproşându-i că nu l-a reprezentat ”corespunzător” # News.ro
Un bărbat din judeţul Braşov a fost arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de ultraj judiciar. El a fost inculpat după ce a lovit un avocat, care îl reprezentase într-un proces, reproşându-i că nu l-a reprezentat ”corespunzător”.
22:00
Trump îi acordă lui Putin un nou răgaz de „câteva săptămâni” pentru negocierile de pace cu Ucraina # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că îi va acorda lui Vladimir Putin „câteva săptămâni”, prelungind astfel termenul limită pentru posibile consecinţe împotriva Moscovei, după ce l-a îndemnat pe liderul rus să se întâlnească cu omologul său ucrainean în speranţa de a pune capăt războiului, relatează CNN.
Acum 12 ore
21:40
Tragerea la sorţi a CM din 2026 va avea loc în decembrie, la Washington. Trump spune că Putin ar putea fi prezent la turneu. “A fost foarte respectuos faţă de mine şi faţă de ţara noastră, dar nu la fel de respectuos faţă de alţii” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri că tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 va avea loc în data de 5 decembrie, la Kennedy Center din Washington DC, relatează CNN. Trump a mai afirmat că este posibil ca Vladimir Putin să fie prezent la turneul final.
21:40
DIICOT, după afirmaţiile lui Stelian Ion privind ancheta în cazul Nordis: Se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului # News.ro
Reprezentanţii DIICOT au prezentat, vineri seară, după afirmaţiile fostului ministru al Justiţiei Stelian Ion privind stagnarea anchetei în dosarul Nordis, activităţile desfăşurare până în prezent, precizând că ancheta ”se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”. ”Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate şi după administrarea şi coroborarea probelor deja existente”, a arătat sursa citată.
21:20
Militarii din Garda Naţională mobilizaţi la Washington vor purta „în curând” arme, anunţă Pentagonul # News.ro
Militarii din Garda Naţională mobilizaţi de Donald Trump în capitala americană vor purta „în curând” arme, a anunţat vineri un responsabil american din domeniul apărării, relatează AFP.
21:10
Vicecampioana CSM Oradea anunţă, vineri seară, ultimul transfer din intersezon - Thomas Bropleh, care a adunat şapte sezoane în puternica ligă spaniolă, ultimul la Lleida.
21:10
Radu Miruţă: Cei care conduc astăzi în companiile de stat nici măcar nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000. Vin pentru combinaţiile pe care le fac din poziţiile respective # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine schimbarea Ordonanţei 109 privind conducerile companiilor de stat, el acuzând că există cazuri în care şefii unor astfel de companii nu merg în fruntea acestora pentru veniturile mari, ci mai degrabă pentru ”combinaţiile” pe care le fac din funcţiile deţinute.
21:00
Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a şaptea a Superligii.
20:50
Preşedintele chilian Gabriel Boric a anunţat vineri eliberarea a 104 suporteri chilieni reţinuţi în Argentina după ciocniri violente în timpul unui meci de fotbal desfăşurat miercuri între Independiente şi Universidad de Chile.
20:50
Miruţă: Companii care gestionau resursele statului au fost conduse de nişte oameni, au început să scadă cifrele financiare, să aibă pierderi, să intre în insolvenţă; pentru unele se doreşte să treacă în faliment; sunt ochi aţintiţi să tragă din patrimoniu # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că unele companii aflate în subordinea ministerului au fost lăsate să devină neperformante pentru că ”se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”. El susţine că unii dintre cei care au condus aceste companii au avut ca ”misiune acest lucru”, după ce au fost numiţi politic.
20:40
UPDATE - Cod portocaliu de vijelie puternică, în Bucureşti şi Ilfov/ Mai mulţi copaci, prăbuşiţi/ În Capitală, o persoană a ajuns la spital după ce un arbore a căzut peste ea/ În Argeş, trei persoane au fost lovite de un acoperiş smuls, una e resuscitată # News.ro
Meteorologii au emis, pentru vineri seară, un Cod portocaliu de vijelie puternică valabil pentru municipiul Bucureşti. Astfel, sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse. O avertizare similară a fost emisă pentru 20 de localităţi din judeţul Ilfov). Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin după ce mai mulţi copaci au căzut pe şosele sau pe autoturisme. În Capitală, o persoană a fost transportată la spital după ce un copac a căzut peste ea, pe un trotuar din Sectorul 4. În judeţul Argeş, trei persoane au fost lovite de un acoperiş smuls, una dintre ele fiind în curs de resuscitare. O a doua victimă primeşte îngrijiri medicale, iar a treia nu a fost găsită.
20:30
Zelenski şi Rutte fac presiuni pentru garanţii credibile de securitate pentru Ucraina. Şeful NATO propune o abordare în două etape # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat vineri apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Vorbind în capitala ucraineană, ei au îndemnat aliaţii să treacă dincolo de gesturile simbolice şi să ofere un cadru care să semene cu articolul 5 din Tratatul NATO, relatează POLITICO.
20:20
Bolojan, vizită la Broşteni, localitatea din Suceava afectată cel mai grav de inundaţii: Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse total sau parţial de inundaţii - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în urma unei vizite făcute la Broşteni, judeţul Suceava, că Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse total sau parţial de inundaţii. El a explicat că în judeţul Suceava banii vor fi viraţi luni şi marţi, în Neamţ ei fiind deja trimişi.
20:20
Radu Miruţă (USR): E o coaliţie care funcţionează greu, având în vedere că sunt patru partide politice cu viziuni diferite, însă aritmetica parlamentară ne forţează să ţinem această coaliţie funcţională # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că actuala coaliţie de guvernare, din care şi partidul său, USR, face parte, este una care ”funcţionează greu”. Miruţă admite că nu şi-ar fi dorit această coaliţie şi că nu se simte ”ideal” în interiorul ei, dar că partidele care o compun trebuie să dea dovadă de responsabilitate.
20:10
Putin „râde” de eforturile de pace ale lui Trump, afirmă şefa diplomaţiei UE. Kaja Kallas consideră că liderului de la Kremlin i s-a oferit o victorie propagandistică majoră # News.ro
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri că Kremlinul râde de eforturile preşedintelui american Donald Trump de a aduce pacea în Ucraina. Ea consideră că eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina i-au oferit lui Putin o victorie propagandistică majoră şi liderul american riscă să cadă în „capcana” Kremlinului, relatează POLITICO.
20:00
UPDATE - Cod portocaliu de vijelie puternică, în Bucureşti şi în localităţi din Ilfov/ Mai mulţi copaci au căzut pe şosele ori pe autoturisme # News.ro
Meteorologii au emis, pentru vineri seară, un Cod portocaliu de vijelie puternică valabil pentru municipiul Bucureşti. Astfel, sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse. O avertizare similară a fost emisă pentru 20 de localităţi din judeţul Ilfov). Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin după ce mai mulţi copaci au căzut pe şosele sau pe autoturisme.
20:00
Bolojan, întâlnire cu reprezentanţii administraţiilor locale din judeţele Neamţ şi Suceava/ Discuţiile au vizat sprijinul pentru zonele afectate de inundaţii, Programul ”Anghel Saligny” şi investiţiile prin PNRR - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu reprezentanţii administraţiilor locale din judeţele Neamţ şi Suceava, despre sprijinul pentru zonele afectate de inundaţii, Programul ”Anghel Saligny” şi investiţiile prin PNRR. ”Am convenit ca, până săptămâna viitoare, să fie finalizate evaluările pagubelor la infrastructura publică — drumuri, poduri distruse, diguri de protecţie, reţele de utilităţi — în aşa fel încât, în prima săptămână din septembrie, să putem aloca fondurile necesare pentru refacerea totală a infrastructurii”, a arătat el.
20:00
Înotătorul român Darius Coman a terminat, vineri, al şaselea în finala probei de 200 m bras, în cadrul Campionatului Mondial de înot pentru juniori, de la Otopeni.
19:40
Meteorologii au emis, pentru vineri seară, un Cod portocaliu de vijelie puternică valabil pentru municipiul Bucureşti. Astfel, sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse. O avertizare similară a fost emisă pentru 20 de localităţi din judeţul Ilfov).
19:40
Accesul unui grup de turişti israelieni a fost interzis într-un parc din Franţa. Administratorul a fost reţinut. „Nu este asta concepţia noastră despre Republică”, denunţă ministrul de interne # News.ro
Administratorul unui parc de agrement din sudul departamentului Pirineii Orientali a fost reţinut joi pentru „discriminare pe motive religioase” după ce a refuzat accesul unui grup de 150 de tineri turişti israelieni, cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani, „deşi rezervarea fusese făcută cu mult timp în avans”.
19:20
Meteorologii au emis, pentru vineri seară, un Cod portocaliu de vijelie puternică valabil pentru municipiul Bucureşti. Astfel, sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse.
19:10
Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat, vineri, al 8-lea trofeu Supercupa României din palmares, după finala cu Minaur Baia Mare, la turneul de la Bistriţa. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Potaissa Turda.
19:00
Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi.
18:50
Bucureşti: Doi bărbaţi, reţinuţi pentru furturi, inclusiv de/din aparate de tip self pay/ Ei forţau uşile magazinelor, iar apoi intrau şi smulgeau din podea aparatele, pentru a fura banii # News.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar care vizează furturi din societăţi comerciale, de/din aparate de tip self pay, incendiere şi infracţiuni rutiere. Suspecţii acţionau în special în sate, unde forţau uşile magazielor şi apoi smulgeau din podea aparatele de plată self pay, pe care le duceau cu maşina în zone izolate, unde le deschideau pentru a fura banii. Ei foloseau maşini furate pentru a transporta aparatele sustrase. Suspecţii au fost prinşi în trafic.
18:10
Livrările de petrol rusesc către Slovacia şi Ungaria sunt suspendate din nou în urma unui atac ucrainean asupra conductei Drujba. Orban i-a scris lui Trump să se plângă # News.ro
Livrările de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia ar putea fi suspendate pentru cel puţin cinci zile după un nou atac ucrainean asupra unei instalaţii-cheie din Rusia, au declarat vineri oficiali maghiari şi slovaci, relatează Reuters.
18:00
Serge Aurier (32 ani), care tocmai s-a alăturat echipei Persepolis FC din campionatul iranian, va fi nevoit să lipsească aproximativ şase luni de pe teren. Ivorianul ar fi contractat hepatita B, relatează L'Equipe.
17:50
Primarul Iaşiului anunţă suspendarea relaţiilor cu edilul Chişinăului, Ion Ceban, după interzicerea accesului acestuia în Spaţiul Schengen/ Cum răspunde primarul de la Chişinău # News.ro
Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat suspendarea raporturilor dintre el şi edilul Chişinăului, Ion Ceban, după ce acestuia i s-a interzis accesul în Spaţiul Schengen, urmând a fi totodată iniţiate procedurile de suspendare a înfrăţirii oraşelor Iaşi şi Chişinău.
