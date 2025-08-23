Începe festivalul George Enescu 2025. Bilete și program complet

14:00

Din septembrie vom putea circula de la București până la Kiev cu trenul, via Chișinău, anunță Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Autoritățile vor face tot posibilul ca drumul să nu dureze […]