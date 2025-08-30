Primăria Timișoara pune la bătaie 100.000 de euro pentru un sistem care să ajute la pontajul angajaților

14:30

Peste 1 milion de români se confruntă cu probleme de auz, însă foarte puțini își fac un test auditiv regulat. De cele mai multe ori, pierderea auzului este ignorată, pentru că apare treptat. Dacă ți se întâmplă să ceri des celor din jur să repete, dacă televizorul ți se pare mereu „prea încet” sau ai impresia că oamenii nu vorbesc clar, e momentul să îți verifici auzul.