Primăria Timișoara pune la bătaie 100.000 de euro pentru un sistem care să ajute la pontajul angajaților
Timis Online, 26 august 2025 12:30
Primăria Timișoara a lansat luni, 25 august, o licitație pentru instalarea unui sistem de turnichete la intrarea în sediul principal, de pe C.D. Loga, dar și în clădirea de pe Mihai Eminescu 2B, fostul sediu al DFMT. Sistemul, potrivit documentației, ar trebui să crească securitatea în cele două clădiri, dar va fi folosit și pentru pontajul angajaților.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 2 ore
11:30
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament luni pe cinci proiecte din pachetul II de reformă # Timis Online
Conform Agerpres, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al II-lea pachet de măsuri de reformă.
11:30
România a alocat educației 3,4% din PIB în 2023, potrivit datelor Eurostat și raportului Comisiei Europene „Investing in Education 2025”. Țara noastră se situează astfel pe locul 26 din 27 în Uniunea Europeană, depășind doar Irlanda (2,8%). Media europeană este de 4,7%.
11:20
„Marea Dictare” la Timișoara. Participați și voi la un concurs inedit care celebrează frumusețea limbii române! # Timis Online
Cum ar fi să lași deoparte tastatura și telefonul și să te întorci la pix și foaie? Timișoara lansează „Marea Dictare”, un concurs inspirat de modelul parizian „La Grande Dictée des Champs Élysées”, care își propune să readucă în prim-plan frumusețea și corectitudinea limbii române. Evenimentul va avea loc luna viitoare, în Piața Libertății. La bătaie au fost puse și premii atractive, cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei.
11:20
Noul an școlar 2025-2026 începe în Timiș cu schimbări importante în rețeaua școlară, transport și dotări # Timis Online
Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunță că, odată cu debutul noului an școlar pe 8 septembrie 2025, toate unitățile de învățământ din județ vor începe cursurile cu prezență fizică.
11:00
Bărbat rănit în timp ce traversa regulamentar strada pe bulevardul Loga din Timișoara # Timis Online
Sâmbătă dimineață, un șofer aflat la volanul unui autoturism a surprins și accidentat un bărbat care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni de pe bulevardul C.D. Loga din Timișoara.
Acum 6 ore
08:20
Sâmbătă, 30 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:10
Sâmbătă, 30 august, continuă CODRU Festival la Pădurea Verde. Mai puteți participa la diverse ateliere, tururi ghidate, să mergeți la un film sau la concerte.
Acum 24 ore
23:20
Nordul și centrul Italiei se confruntă cu episoade severe de vreme extremă, generate de furtuna Erin, informează vineri agenția DPA, citată de Agerpres.
23:10
Zelenski cere garanții de securitate pentru Ucraina. UE va instrui trupele pe teritoriul țării # Timis Online
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri accelerarea discuțiilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, implicând și SUA, în timp ce miniștrii apărării din UE au anunțat sprijin pentru instruirea trupelor ucrainene direct pe teritoriul țării. Kievul avertizează că Rusia nu caută pacea, iar Zelenski insistă pe garanții obligatorii din partea aliaților pentru a preveni noi agresiuni, potrivit Agerpres.
23:00
Italia, zguduită de un scandal online al fotografiilor furate. Premierul Giorgia Meloni cere raportarea imediată a site-urilor abuzive # Timis Online
Italia este zguduită de un amplu scandal legat de publicarea pe internet a unor fotografii private furate de pe rețelele sociale și distribuite fără acordul persoanelor vizate. Printre victime se numără premierul Giorgia Meloni și lidera opoziției, Elly Schlein, potrivit Agerpres.
23:00
Explozie la Amara: coloană de foc uriașă după perforarea unei pungi de gaze. Sute de oameni au fost evacuați # Timis Online
Explozie la Amara (Ialomița), vineri, după ce o pungă de gaze a fost perforată în timpul forării unei fântâni. Coloană de foc de peste 50 de metri, evacuări masive și pericol major de extindere a incendiului. Autoritățile au evacuat preventiv 270 de persoane din 144 de case și au întrerupt alimentarea cu energie, apă și gaze. Nu s-au înregistrat victime.
22:50
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că epidemiile de holeră continuă să se agraveze la nivel global, cu 409.222 de cazuri și 4.738 de decese raportate între 1 ianuarie și 17 august 2025, în 31 de țări, transmite AFP, citată de Agerpres.
22:40
O explozie s-a produs vineri după-amiază într-o cameră de cămin de pe strada Căminelor din municipiul Reşiţa. Deflagraţia, provocată de o butelie racordată defectuos la un aragaz, a surprins două persoane în vârstă, relatează News.ro.
22:30
Guvernul a adoptat cinci dintre cele șase legi din Pachetul 2 de măsuri pentru echilibrarea finanțelor # Timis Online
Guvernul a aprobat, vineri, cinci din cele șase proiecte legislative din Pachetul 2 de reforme economice și structurale. Singurul proiect amânat, cel privind reforma administrației publice, urmează să fie discutat duminică în coaliția de guvernare, iar ulterior adoptat într-o ședință extraordinară a Executivului, potrivit HotNews.
18:30
Un accident rutier a avut loc vineri după-masă pe strada Corneliu Coposu din Timișoara. În urma acestuia, o femeie de 49 de ani a fost rănită și transportată la spital.
18:10
Un motociclist de 36 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină într-o intersecție din Lugoj. Șoferița, tot în vârstă de 36 de ani, nu i-ar fi acordat prioritate.
18:10
Filmul săptămânii: „Caught Stealing”, un thriller despre supraviețuire în New York-ul anilor ’90 # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Caught Stealing”, cel mai nou film regizat de Darren Aronofsky, care revine cu o poveste plină de răsturnări de situație cu Austin Butler, Regina King și Zoë Kravitz în rolurile principale.
17:30
S-a prelungit termenul de utilizare a tichetelor educaționale pentru anul școlar 2024-2025 # Timis Online
Guvernul a anunțat prelungirea termenului de utilizare a tichetelor sociale pentru sprijin educațional din anul școlar 2024-2025, în valoare de 500 de lei. Cardurile vor putea fi folosite până la data de 31 octombrie 2025, și nu până la 31 august 2025, cum a fost stabilit inițial.
17:20
Solidaritate la început de școală. Timișorenii pot dona ghiozdane complet echipate pentru copiii defavorizați # Timis Online
În pragul începutului de an școlar, timișorenii sunt invitați să aducă un zâmbet pe fețele copiilor defavorizați prin campania „Ghiozdane pentru Visuri Mari”, organizată de grupul Less is More, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș.
16:30
Călătorie în timp, la Iulius Town. Descoperă expoziția de animale marine gigant și dinozauri animatronici # Timis Online
O călătorie în timp, chiar în Era Mezozoică, când planeta era populată de giganții dinozauri îi așteaptă pe cei dornici să descopere misterele animalelor preistorice. 55 de exemplare de dinozauri și animale marine preistorice transformă parcarea VIP UBC0 din Iulius Town într-o lume desprinsă din Jurassic Park, odată cu expoziția Lumea Dinozaurilor și Monștrii Marini.
15:40
Poli, bază de pregătire pe Liviu Rebreanu. Primăria pune la dispoziția CJT un teren de 1,6 hectare # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a anunțat că vrea să realizeze o nouă bază de pregătire pentru echipa de fotbal Politehnica Timișoara. Primăria vrea să sprijine această inițiativă punând la dispoziția acestuia un teren de 1,6 hectare de la intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Costică Rădulescu.
15:30
RETIM anunță modificarea tarifelor de facturare (colectare-transport și tratare) a deșeurilor municipale în Zona 1 a județului Timiș # Timis Online
ADVERTORIAL. RETIM Ecologic Service S.A. informează toți utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de proprietari/locatari, persoane juridice și instituții publice) din Zona 1 a județului Timiș că va avea loc o modificare a tarifelor de facturare, ca urmare a stabilirii tarifelor de la instalațiile de tratare și sortare.
15:00
Stație de tren, parcare multinivel și două piațete noi în zona centrală a Timișoarei. A fost publicat PUZ-ul zonei Oituz # Timis Online
Primăria Timișoara intenționează să transforme radical zona Oituz, cu o nouă stație de tren, un pasaj pietonal pe sub calea ferată, o parcare multinivel, două piațete, o conexiune între Piața Unirii și Iulius Town și spații culturale, printre altele. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) a fost publicat vineri, 29 august.
14:30
Exclusiv pentru cititorii Tion.ro: Voucher de 500 lei la aparate auditive Philips în Timișoara, Oradea și Arad! # Timis Online
Peste 1 milion de români se confruntă cu probleme de auz, însă foarte puțini își fac un test auditiv regulat. De cele mai multe ori, pierderea auzului este ignorată, pentru că apare treptat. Dacă ți se întâmplă să ceri des celor din jur să repete, dacă televizorul ți se pare mereu „prea încet” sau ai impresia că oamenii nu vorbesc clar, e momentul să îți verifici auzul.
14:30
Restricție temporară privind donarea de sânge în zonele cu cazuri confirmate de virus West Nile # Timis Online
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara anunță restricții temporare pentru donarea de sânge în localitățile și zonele în care au fost confirmate cazuri de infecție cu virusul West Nile (WNV).
14:20
La Timișoara s-a lansat Coaliția pentru prevenția infecției cu HPV: „Un viitor HPV Free să nu fie doar un slogan, ci o realitate” # Timis Online
La Iulius Congress Hall a avut loc lansarea oficială a Coaliției pentru prevenția infecției cu HPV Timișoara, un demers multisectorial care își propune să facă din prevenția prin vaccinare o prioritate reală pentru tineri și comunitate. Evenimentul a reunit autorități locale, medici, dar și reprezentanți din organizații medicale, civice și de tineret.
14:20
Se redeschide gara din Lugoj. Primele trenuri care vor opri pe peroane cu panouri fotovoltaice în România # Timis Online
Începând de vineri după-amiază, Gara din Lugoj se redeschide oficial. Primul tren care va opri pe peroanele acesteia, primele din România echipate cu panouri fotovoltaice, va fi IRN 1992 Timișoara – Mangalia, de la ora 18:42. Urmează, după aproape două ore, să oprească aici și trenul IR 1691 București – Timișoara.
13:50
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș a confirmat două cazuri de infecție cu virusul West Nile, conform rezultatelor de laborator transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” București. Ambii pacienți sunt internați în prezent la Spitalul Victor Babeș Timișoara.
13:40
De ei depinde aroma fripturii, cât de bine se pătrund legumele, cât de crocant iese peștele și cât de relaxat gătești. Cărbunii nu sunt toți la fel, iar diferența o simți imediat: foc stabil sau flăcări haotice, fum plăcut sau nori sufocanți, temperatură constantă sau foc ce se stinge când ți-e lumea mai dragă.
13:20
Lucrări la carosabil, lucrări la calea ferată și proteste. Noi restricții de circulație pe străzile din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că au fost aprobate noi închideri de străzi pentru perioada următoare. Pe de o parte, continuă reparațiile de pe Rebreanu. Pe de altă parte, se va intervenții la calea ferată în zona Pădurii Verzi. Vor afecta traficul, de asemenea, și alte lucrări noi, dar și un protest al sindicatelor din educație.
13:00
Negocieri ample cu un bărbat baricadat în casă care și-ar fi omorât copilul de 3 ani, la București # Timis Online
Polițiștii ilfoveni desfășoară vineri activități complexe pentru imobilizarea unui bărbat aflat într-un apartament din Otopeni, suspectat că și-ar fi ucis copilul de 2 ani și 8 luni, pe care îl avea cu concubina sa, scrie Agerpres.
Ieri
12:30
Primăria Timișoara mai vrea să cumpere încă zece troleibuze, pe lângă cele livrate în prezent de Bozankaya. Licitația, însă, a fost anulată, din lipsă de oferte. Primăria a pus la bătaie 450.000 de euro, fără TVA, pentru fiecare troleibuz, însă se pare că banii nu au fost de ajuns.
12:30
Asociația Culturală Diogene anunță lansarea unei noi etape a proiectului „Orașul Paralel: Călătoria continuă”, derulat în perioada iulie – noiembrie 2025, cu sprijinul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.
11:50
Șoferii de camioane amendați pentru încălcarea restricțiilor de tonaj în Timișoara. Peste 200 de amenzi în ultimele luni # Timis Online
Polițiștii locali din Timișoara au aplicat amenzi în valoare de peste 350.000 de lei șoferilor care au circulat sau au parcat ilegal autovehicule de mare tonaj în zonele cu restricții din oraș. În ultimele luni au dat peste 245 de amenzi.
11:00
În vederea urgentării executării lucrărilor pe B-dul Liviu Rebreanu, traficul rutier va fi închis:
10:50
În vederea executării lucrărilor de frezare și așternere strat de uzură pe Str. Victor Babeș, traficul rutier va fi închis:
10:30
Trei persoane au fost rănite, în urma unui accident rutier petrecut în Piața Traian din Timișoara, unde două tramvaie s-au ciocnit. La fața locului au intervenit de urgență pompierii, echipajele SMURD și ambulanțele SAJ.
10:30
Șofer lovit de pasageri, după o cursă nocturnă, pe Calea Aradului din Timișoara. Poliția caută atacatorii # Timis Online
Un șofer de transport alternativ a fost agresat fizic de un pasager, în noaptea de joi spre vineri, pe Calea Aradului din Timișoara, după ce i s-au adresat injurii în timpul cursei. Poliția a deschis un dosar penal și îi caută pe cei doi pasageri atacatori.
08:50
Vineri, 29 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:40
Atenționarea este valabilă vineri până la ora 9.30.
00:20
Vineri, 29 august, CODRU Festival își deschide porțile la Pădurea Verde, cu muzică live, artă și experiențe memorabile. Mai puteți merge la film sau la petreceri în oraș.
28 august 2025
18:30
Sinagoga din Cetate, o veritabilă bijuterie arhitecturală din zona centrală a Timișoarei, va fi gazda recitalului susținut de cei 18 membri internaționali ai Academiei Baroce Eufonia.
18:10
„FemZine Days” aduce tinerii împreună pentru cinci zile de creativitate și feminism, la Timișoara # Timis Online
Timișoara devine, între 1 și 5 septembrie, gazda unui eveniment dedicat culturii de gen și creativității feministe: „FemZine Days”.
17:50
Ricky Martin revine în România în 2025 cu turneul „Ricky Martin Live”. Show-ul va aduce cele mai mari hituri ale artistului, o producție scenică spectaculoasă cu trupă live, dansatori, lumini și proiecții imersive, potrivit News.ro.
17:20
Bărbat urmărit internațional, prins la Timișoara. A fost condamnat pentru trafic de migranți și violențe # Timis Online
Un bărbat de 50 de ani, din Sâncraiu, Cluj, urmărit național și internațional pentru trafic de migranți și violențe, a fost prins la Timișoara de polițiștii clujeni și timișoreni. Acesta avea de executat două pedepse cu închisoarea și a fost încarcerat în Penitenciarul Timișoara.
16:20
Atenție șoferi! Rovinieta crește substanțial, iar amenzile se dublează din septembrie # Timis Online
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, o ordonanță de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind tariful de utilizare și tariful de trecere aplicate pe rețeaua de drumuri naționale din România. Noile prevederi vor intra în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea I.
15:30
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara anunță că, în perioada 1–3 septembrie, se efectuează plata ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi.
15:00
Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate # Timis Online
Guvernul României a aprobat joi, 28 august, o măsură importantă pentru pacienții bolnavi de cancer: sprijinul psihologic va fi decontat prin sistemul public de sănătate, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
13:00
UVT organizează ediția a VII-a a competiției de robotică „Open Robotics Intelligent Grid” # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în colaborare cu echipa de robotică CSH din cadrul Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara, organizează, în perioada 1-4 septembrie 2025, ediția a șaptea a competiției de robotică „UVT Open Robotics Intelligent Grid”. Evenimentul se va desfășura în holul central al sediului principal al universității, de pe strada V. Pârvan nr. 4.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.