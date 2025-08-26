Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: Au început înscrierile pentru Tabăra gratuită la mare destinată copiilor cu nevoi speciale
Basilica.ro, 26 august 2025 12:30
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a anunțat începerea înscrierilor pentru ediția a treia a tabărei de vară destinată copiilor cu nevoi speciale, ce va avea loc la Mamaia, în perioada 15 – 20 septembrie 2025. Organizatorii au anunțat că tabăra are 30 de locuri, pentru copii și însoțitorii legali ai acestora. Proiectul este realizat în parteneriat…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 10 minute
12:40
Interviu cu preotul basarabean Viorel Cojocaru: Reactivarea Mitropoliei Basarabiei, o revenire la rădăcini # Basilica.ro
Părintele Viorel Cojocaru, fondatorul și slujitorul Bisericii „Inimi Tăcute” din Chișinău, unde slujbele sunt oficiate în limbaj mimico-gestual, pentru persoanele cu deficiențe de auz, a acordat un interviu Agenției de știri Moldpres, cu prilejul apropiatei aniversări a proclamării independenței Republicii Moldova de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS). „Dacă nu ar fi existat independența, nu am…
Acum 30 minute
12:30
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: Au început înscrierile pentru Tabăra gratuită la mare destinată copiilor cu nevoi speciale # Basilica.ro
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a anunțat începerea înscrierilor pentru ediția a treia a tabărei de vară destinată copiilor cu nevoi speciale, ce va avea loc la Mamaia, în perioada 15 – 20 septembrie 2025. Organizatorii au anunțat că tabăra are 30 de locuri, pentru copii și însoțitorii legali ai acestora. Proiectul este realizat în parteneriat…
Acum o oră
12:10
60 de zile până la sfințirea Catedralei Naționale: Noii sfinți români vor străjui pe pilaștrii din pronaos # Basilica.ro
Începând de miercuri, 27 august, intrăm în ultimele 60 de zile rămase până la sfințirea Catedralei Naționale, programată pentru 26 octombrie 2025, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București pentru acest eveniment unic, dedicat Centenarului Patriarhiei Române. În timp ce echipa de constructori face ultimele lucrări la instalații, cu accent deosebit pe cele de…
Acum 2 ore
11:10
90 de ani de la moartea Sarmizei Bilcescu, prima româncă avocat: Teza sa de doctorat trata statutul juridic al mamelor # Basilica.ro
Marți se împlinesc 90 de ani de la mutarea la cele veșnice a primei femei românce avocat și cu doctorat în Drept la Universitatea Sorbona din Paris. Teza ei, prezentată în 1890, trata statutul juridic al mamelor, promovând ideea egalității femeii cu bărbatul în căsnicie și în privința drepturilor asupra copilului. S-a născut în familia…
Acum 4 ore
10:50
Episcopia Maramureșului și Sătmarului construiește o casă pentru o familie din Broșteni, rămasă fără adăpost după inundații # Basilica.ro
Episcopia Maramureșului și Sătmarului va construi o casă pentru o familie din Broșteni, județul Suceava, care a rămas fără adăpost în urma inundațiilor devastatoare din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025. Astfel, luni, o delegație a Episcopiei, formată din părintele arhimandrit Casian Filip, vicar administrativ, părintele arhidiacon Teodosie Bud, consilier economic și părintele arhimandrit…
09:50
PS Ignatie: Răutatea cea mai urâtă este atunci când noi primim foarte multă iertare, însă dăruim celorlalți exact opusul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vorbit, duminică, în biserica din localitatea Satu Nou, județul Vaslui, despre răutatea de care dăm dovadă în societate. Episcopul Hușilor, a arătat că printre noi, în fiecare zi, găsim oameni care se comportă exact precum personajul din pilda Datornicului nemilostiv. „Eu cred că la fiecare pas întâlnim oameni de…
Acum 6 ore
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. PS Ignatie la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui: Vă doresc să dobândiți experiența privirii lui Dumnezeu Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui, ediția a 8-a, a debutat sâmbătă 23 august, în Parcul Copou din municipiul Vaslui, cu conferința „Crezul Niceo-Constantinopolitan –…
Acum 12 ore
00:10
Calendar Ortodox, 26 august Mucenicul Adrian şi soţia lui, Natalia, erau din cetatea Nicomidiei, şi au pătimit în zilele împăratului Maximian Galeriu (293-311). Ajungând în Nicomidia şi intrând în templul idolilor, împăratul s-a închinat necuraţilor zei, aducându-le jertfe împreună cu tot poporul, după care a poruncit ca pe cei ce cred în Hristos să-i caute…
Acum 24 ore
20:40
Peste 380 de milioane de creștini se confruntă cu persecuții grave din cauza credinței lor, adică 1 din 7 creștini în lume, cel mai mare număr înregistrat în istoria modernă. Potrivit celei mai recente Liste Mondiale de Supraveghere 2025, publicată de organizația Open Doors, creștinii continuă să fie cel mai persecutat grup religios la nivel…
19:00
Numeroși credincioși din parohiile ucrainene Valea Vișeului, Crasna Vișeului și Repedea au participat sâmbătă, de Ziua Independenței Ucrainei, la o drumeție pe Muntele Pop Ivan (1.937 m). Participanții s-au rugat pentru pace în Ucraina. Asociația Glasul Huțulii Carpaților, reprezentată de Nicolae Mișulec, și cu sprijinul Parohiilor Ortodoxe Ucrainene din Valea Vișeului, Crasna Vișeului și Repedea,…
18:40
Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, a fost cinstit de către părinții de la Mănăstirea Dionisiu, din Sfântul Munte Athos, la finalul săptămânii trecute, după calendarul nerevizuit. Sărbătoarea a debutat sâmbătă la ora 12:00 cu un Polihroniu, urmat de scoaterea spre închinare a moaștelor mai multor sfinți din katholikonul mănăstirii. De la ora 18:00, au fost…
17:10
Festivalul Internațional George Enescu transformă Bucureștiul în capitala mondială a muzicii clasice # Basilica.ro
Bucureștiul devine pentru patru săptămâni capitala mondială a muzicii clasice. Cel mai important eveniment cultural din România și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume a debutat cu un concert, duminică, susținut de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta directorului artistic Cristian Măcelaru. Solistul serii a fost violonistul sârbo-francez Nemanja Radulovic,…
15:10
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a hirotesit doi duhovnici, duminică, în Catedrala Eparhială „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul. Părintele Constantin Pleșca și părintele Mihail Vadaturskyi sunt cei doi slujitori care au primit această responsabilitate după finalizarea perioadei de practică liturgică și promovarea examenului de maturitate duhovnicească. În omilia…
14:10
Trăirea credinței în Hristos în cadrul Bisericii Ortodoxe suprinsă în imagini inedite în perioada 18-24 august 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: View this post on Instagram A post shared by Catedrala Națională a României (@catedrala_nationala) Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini? Dacă aveți fotografii care…
13:20
Vlad Plăcintă, omul care a salvat sute de vieți prin activitatea sa filantropică, a fost decorat cu Crucea Moldavă # Basilica.ro
Vlad Plăcintă, omul care a salvat sute de vieți prin intermediul Asociației „Salvează o inimă” a fost decorat cu Crucea Moldavă, cea mai înaltă distincție pentru mireni a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Anunțul a fost făcut la 12 ani de la demararea primului proiect social de către Vlad Plăcintă, anume Așezământul social-educațional „Sfântul Efrem cel…
Ieri
12:20
IPS Irineu: Suntem iertați când conștientizăm păcatul, cerem iertare și iertăm celor care ne-au greșit # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat duminică Sf. Liturghie și a sfințit Capela-Paraclis cu hramul „Sfântul Apostol Andrei” din Parohia Predești, județul Dolj, unde le-a vorbit credincioșilor despre puterea iertării: „Noi păcătuim în faţa lui Dumnezeu, dar primim iertare pentru toate acestea, atunci când conştientizăm, când cerem iertare şi mai ales când iertăm şi noi pe…
12:10
Descoperire importantă în cetatea Histria: Peste 40 de monede și podoabe antice ce vor face parte din Tezaurul național # Basilica.ro
Peste 40 de monede și podoabe antice au fost descoperite în situl arheologic cetatea Histria, a informat, sâmbătă, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR). Potrivit instituției, artefactele au aparținut unei familii importante de la mijlocul secolului al II-lea – mijlocul secolului al III-lea î.Hr și au fost descoperite în locuința acesteia, care a fost…
10:50
A început Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui. PS Ignatie: Vă doresc să dobândiți experiența privirii lui Dumnezeu # Basilica.ro
Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui, ediția a 8-a, a debutat sâmbătă 23 august, în Parcul Copou din municipiul Vaslui, cu conferința „Crezul Niceo-Constantinopolitan – pașaportul nostru pentru Cer”. Vorbindu-le tinerilor prezenți, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, le-a urat acestora să ajungă să experimenteze privirea lui Dumnezeu și viceversa. „În momentul în care ne place ceva…
09:40
Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava participă la o competiție internațională în Croația # Basilica.ro
Corala „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale din Suceava participă, începând de duminică, la concursul internațional „Chorus Inside”, care se desfășoară, în acest an, la Rovinj, în Croația. Evenimentul a debutat duminică seară, cu parada participanților. A urmat „Concertul prieteniei” în biserica romano-catolică Sf. Eufimia, unde au cântat toate coralele care iau parte la…
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Icoana Sf. Ilie Lăcătușu de la Catedrala Națională, realizată de strănepoata sa, absolventă de Arte Frumoase Chipul Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu din icoana care va fi amplasată în pronaosul Catedralei Naționale a fost realizat chiar de o strănepoată a sfântului, Andreea Daria Guran. Citește mai…
08:10
Calendar Ortodox 25 august Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu Sfântul Apostol Bartolomeu (sec. I) a fost răstignit în orașul Albana din Armenia Mare. Creștinii de acolo i-au așezat trupul într-o raclă de plumb. Mulți dintre cei ce se atingeau de sfintele lui moaște se vindecau, iar mulți păgâni se botezau. Din această cauză, furia necredincioșilor…
24 august 2025
20:30
O întreagă familie norvegiană a primit Taina Sf. Botez de la Preasfințitul Părinte Macarie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a botezat duminică, la Paraclisul Episcopal din Oslo, o întreagă familie de norvegieni: tatăl, mama și prunca lor în vârstă de doi ani. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie Baptismală împreună cu Preoții Alexandru Ardelean și Marius-Cristian Alexe și cu Diaconul Răzvan Hahuie. La ceremonie au participat membrii comunității…
19:50
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a resfințit duminică pictura Bisericii „Sf. Nicolae” din Turcoaia, jud. Tulcea, lăcaș ctitorit de Episcopul Partenie Clinceni al Dunării de Jos și sfințit cu peste un secol în urmă, în 1924. Ierarhului i s-a alăturat în slujire un sobor de clerici din eparhie, iar la eveniment au participat oficiali locali…
19:20
O biserică românească din Ucraina va beneficia de încălzire cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni # Basilica.ro
Biserica parohiei românești „Sf. Ap. Andrei cel Întâi Chemat” din Reni, regiunea Odesa, Ucraina, va fi încălzită iarna și climatizată vara cu ajutorul primit de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Sfântul lăcaș, aflat în construcție, va fi dotat cu instalații moderne de eficiență energetică (încălzire/climatizare) printr-un proiect care are ca scop conservarea și promovarea valorilor…
18:50
Suntem datori lui Dumnezeu cu însăși viața noastră: Resfințirea unei biserici ctitorite de Sf. Elisabeta (Safta) Brâncoveanu # Basilica.ro
„Noi suntem datori lui Dumnezeu cu însăși viața noastră”, a spus Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei duminică, după ce a sfințit biserica parohiei botoșănene Oneaga, ctitorită de Sf. Cuv. Elisabeta (Safta) Brâncoveanu. Părintele Mitropolit Teofan, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a sfințit zidurile exterioare cu Sfântul și Marele Mir și cu…
17:30
Grupurile psaltice Tronos și Tronos Junior vor cânta la Suceava în sprijinul victimelor inundațiilor din județ # Basilica.ro
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează miercuri, 27 august, Concertul Caritabil de Muzică Bizantină „Uniți pentru Bucovina!”. Fondurile strânse vor fi direcționate integral, în semn de solidaritate și dragoste frățească, către victimele inundațiilor de la finele lunii iulie. Vor cânta: Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române, dirijat de Arhid. Mihail Bucă; Grupul Psaltic Tronos Junior, dirijat…
15:00
În imagini: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit la Sfântul Mormânt din Ierusalim # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim. Evenimentul a avut loc în contextul vizitei ierarhului român în Țara Sfântă, unde, sâmbătă, a oficiat ceremonia de instalare a Protos. Ioan Meiu ca Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
O cruce descoperită în Emiratele Arabe dovedește că un sit vechi de peste un mileniu a fost mănăstire creștină # Basilica.ro
O echipă de arheologi a descoperit recent, în Emiratele Arabe Unite, o placă de stuc în formă de cruce creștină, cu o lungime de aproape 30 de centimetri, datând cu cel puțin 1.300 de ani în urmă. Simbolul creștin dovedește că o serie de case descoperite în urmă cu decenii făceau parte dintr-o mănăstire. Este vorba…
11:20
Ortodocșii ucraineni au oferit sprijin financiar unor familii de sinistrați din județul Suceava # Basilica.ro
Parohiile ortodoxe ucrainene din Protopopiatul Ortodox Ucrainean Sighetu Marmației au organizat o colectă pentru a ajuta câteva familii grav afectate de inundații la Broșteni și Holdița, județul Suceava. Părintele Nicolae Lauruc, Vicarul Ortodox Ucrainean, i-a delegat pe preoții Viorel Brotnei și Adrian Vișovan să le distribuie direct familiilor ajutoarele financiare. Aceștia le-au înmânat în colaborare…
11:10
Gheorghe Cucu, promotor al cântării psaltice și compozitor de muzică autentic românească: 93 de ani de la mutarea la Domnul # Basilica.ro
Duminică se împlinesc 93 de ani de la mutarea la cele veșnice a compozitorului Gheorghe Cucu, promotor al cântării psaltice, compozitor de muzică autentic românească și formator al multor generații de muzicieni. S-a născut în 11 februarie 1882, fiind al șaselea copil din nouă ai unui țăran simplu, pe nume Vasile Cucu. Studii și formare…
10:00
Apel pentru protejarea mediului: Bisericile europene cheamă omenii la „Pace cu Creația” # Basilica.ro
Un mesaj comun al Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE) și al Conferinței Bisericilor Europene (CEC) marchează începutul Sezonului Creației 2025, chemând la rugăciune și la acțiune pentru căminul nostru comun, planeta Pământ. Apelul lor se intitulează „Pace cu Creația”, în contextul pregătirii creștinilor din întreaga lume de a celebra Sezonul Creației, desfășurat în perioada…
00:10
Calendar Ortodox, 24 august Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie S-a născut în orașul Sevastia din Palestina (sec. I). A fost ucenicul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, apoi al Sfântului Apostol Pavel. S-a numărat printre cei 70 de apostoli și a fost sfințit episcop. Pentru râvna cu care a propovăduit cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos a suferit…
23 august 2025
19:40
Protos. Ioan Meiu instalat Superior al Așezămintelor Românești și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și fost Reprezentant al Patriarhiei Române în Țara Sfântă, l-a instalat sâmbătă pe Protos. Ioan Meiu ca nou Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica…
19:00
În Duminica a 11-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia Oneaga, județul Botoșani. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și…
18:10
Icoana Sf. Ilie Lăcătușu de la Catedrala Națională, realizată de strănepoata sa, absolventă de Arte Frumoase # Basilica.ro
Chipul Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu din icoana care va fi amplasată în pronaosul Catedralei Naționale a fost realizat chiar de o strănepoată a sfântului, Andreea Daria Guran. „Gestul este, în același timp, un dar al generației de azi către cea de ieri și o mărturie că sfințenia nu se pierde în negura timpului, ci…
17:00
În curând, prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud: Cadru pentru dialog, reflecție și prietenie # Basilica.ro
Episcopia Basarabiei de Sud va organiza, în perioada 28–31 august 2025, la Cahul, prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) din Basarabia de Sud. Conform unui comunicat primit la redacție, la manifestare vor participa 250 de tineri de pe ambele maluri ale Prutului. Participanții se vor bucura de zile de comuniune frățească, de rugăciune, de…
14:40
Editura Basilica publică un studiu despre construcția național-statală și Biserica Ortodoxă Română # Basilica.ro
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut studiul „Construcția național-statală și Biserica Ortodoxă Română. De la autocefalie (1864-1885) la rangul de Patriarhie (1925)”. Acesta reprezintă teza de doctorat a Arhim. Joachim Bejenariu, consilier eparhial la Sectorul Economic-Financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și directorul Serviciului Colportaj al eparhiei. Cartea face o incursiune în spațiul geografic și…
14:10
Mitropolia Moldovei și Bucovinei strânge fonduri ca să ofere rechizite și burse pentru 665 de copii # Basilica.ro
Dacă treci prin Palas Mall din Iași între 20 august și 14 septembrie, nu ocoli Târgul Excelsior pentru Școală, organizat de Librăriile Sedcom Libris în atriumul centrului comercial. Vei avea ocazia să faci și o faptă bună. Organizatorii, în parteneriat cu Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, strâng fonduri pentru a asigura burse…
12:50
Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului: Un avertisment pentru viitor # Basilica.ro
Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului este marcată anual în 23 august, pentru a onora memoria celor care au suferit sub teroarea comunistă, nazistă și fascistă. Această dată marchează semnarea, în 1939, a Pactului Ribbentrop-Molotov – acordul dintre Germania (nazistă) și Uniunea Sovietică (stat comunist), document însoțit de protocoale secrete prin care s-au…
11:10
Episcopia Spaniei și Portugaliei susține programul pentru tineri profesioniști „România vrea să te cunoască” # Basilica.ro
Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei este partener în programul „România vrea să te cunoască – Young Professionals Programme”, lansat de Asociația Cred în România cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, al Repatriot, al Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS) și al altor instituții. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a dat…
10:40
Doi ierarhi români își serbează onomastica: Se află sub ocrotirea Sf. Irineu de Lugdunum # Basilica.ro
Mitropolitul Irineu al Olteniei și Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei își sărbătoresc în ziua de 23 august ocrotitorul spiritual: pe Sf. Sfințit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (azi, cetatea se numește Lyon, în Franța). Mitropolitul Irineu al Olteniei Mitropolitul Irineu al Olteniei a studiat la Institutul Teologic din București (1981-1985). Studiile de doctorat le-a făcut…
10:10
350 de participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Sascut: Evenimentul devine tradiție # Basilica.ro
Peste 350 de tineri din întregul județ Bacău au participat joi la a treia ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) din Sascut, județul Bacău, un eveniment care se dorește a deveni tradiție în Protoieria Sascut. Ziua a început cu Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Izvorul Tămăduirii” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” Sascut Târg de un sobor…
00:20
Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; Sf. Mucenic Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, Episcop de Lugdunum # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 23 august Sfântul Mucenic Lup A trăit la sfârșitul secolului 3 – începutul secolului 4 și a fost servitorul credincios al Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din Tesalonic. După uciderea Sfântului Dimitrie, Sfântul Lup și-a înmuiat hainele în sângele lui și i-a păstrat inelul. Prin acestea, Dumnezeu a lucrat multe minuni și a vindecat…
22 august 2025
18:50
Psih. Adriana Ene scrie în exclusivitate despre o problemă de actualitate: Cu neputința la psiholog # Basilica.ro
Publicațiile tipărite și online prezintă numeroase sfaturi de sănătate, dar sunt mai puține cele care abordează și aspecte legate de sănătatea mintală. Cum facem să ne simțim bine cu noi înșine și bine în lume? Există tulburări sau probleme grave, dar există și răni ascunse care nu sunt evidente și nici nu deranjează, până când…
17:50
Asociația Tinerilor din Germania, Austria și Luxemburg (ATORG) organizează în perioada 10–12 octombrie Întâlnirea și Conferința Anuale ATORG 2025, la Aschaffenburg/Burg am Main Rothenfels, unde Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul le va vorbi tinerilor. Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților va susține o conferință cu tema „Cum tâlcuim Noul Testament?”. De asemenea, ierom. Pantelimon Șușnea,…
16:30
Memoria eroilor și a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea cinstită la Timișoara # Basilica.ro
Memoria eroilor și a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea „Tribunul Ioan Axente Sever” a fost cinstită printr-un serviciu religios oficiat marți în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, de către preotul Catedralei Daniel Hlodec și preotul militar Andrei Chiriluc. Evenimentul comemorativ a reunit militari ai Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”, alături de urmașii veteranilor…
16:20
Starețul Mănăstirii Hadâmbu a oferit 4.600 kg de alimente familiilor vulnerabile din Basarabia # Basilica.ro
Arhim. Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din Iași, a oferit 4.600 kg de produse alimentare destinate familiilor vulnerabile din nordul Republicii Moldova. Ajutorul a constat în făină, mălai, ulei, hrișcă, zahăr, orez, paste și sare, produse care vor ajunge la familii numeroase, persoane vârstnice și aflate în singurătate. Arhim. Nicodim a fost însoțit de protos.…
14:40
Episcopia Devei și Hunedoarei oferă elevilor cu rezultate remarcabile bursele „Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop” # Basilica.ro
Episcopia Devei și Hunedoarei oferă pentru anul școlar 2025-2026 un număr de 20 de burse „Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop”, destinate elevilor cu performanțe școlare remarcabile, dar cu posibilități materiale reduse. Inițiativa reprezintă o continuare a activității filantropice începute în 2013 de vrednicul de pomenire Episcop Gurie. Vor fi acordate burse pentru: 10 burse…
14:20
Unica bogăție cu care mergem în veșnicie e dragostea: Un român și-a dat viața într-un incendiu, pentru a ajuta un vârstnic # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a oficiat marți o slujbă de pomenire pentru Mircea Spiridon, românul în vârstă de 50 ani care a decedat într-un incendiu din localitatea Tres Cantos, lângă Madrid. I s-au alăturat în rugăciune Arhid. Spiridon Burlacu, consilier eparhial, Pr. Paul Teodorescu de la Parohia…
14:10
Sfântul Antim Ivireanul va fi cinstit în Râmnicu Vâlcea printr-o serie de evenimente culturale și duhovnicești # Basilica.ro
O serie de manifestări culturale, religioase și educaționale îi vor fi dedicate în perioada 1-28 septembrie Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al municipiului Râmnicu Vâlcea. Manifestările vor surprinde contribuția sfântului, atât în Țările Române, cât și în Georgia natală. Arhiepiscopia Râmnicului, în parteneriat cu Ambasada Georgiei în România, Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Municipiului…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.