Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: Au început înscrierile pentru Tabăra gratuită la mare destinată copiilor cu nevoi speciale

Peste 380 de milioane de creștini se confruntă cu persecuții grave din cauza credinței lor, adică 1 din 7 creștini în lume, cel mai mare număr înregistrat în istoria modernă. Potrivit celei mai recente Liste Mondiale de Supraveghere 2025, publicată de organizația Open Doors, creștinii continuă să fie cel mai persecutat grup religios la nivel…