GRAFICE Cele mai aglomerate porturi europene. Pe ce loc este Constanța

Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, șefii de secție din spitalele României vor fi aleși prin concurs și activitatea acestora evaluată pe criterii de performanță. Universitățile nu mai decid cine este sau nu șef de secție. Decizia a fost discutată în BPN-ul PSD, unde propunerea ministrului Rogobete a câștigat susținere. Reforma pune capăt unui sistem bazat pe numiri politice și academice, independente de performanța medicală sau responsabilitatea față de pacienți.