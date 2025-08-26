GRAFICE Cele mai aglomerate porturi europene. Pe ce loc este Constanța
Profit.ro, 26 august 2025 12:30
Europa, cu o linie de coastă vastă și având o bogată istorie maritimă, găzduiește unele dintre cele mai aglomerate porturi din lume, care joacă un rol esențial în comerțul global.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
12:50
Peste 1,4 milioane de vehicule Honda, investigate în SUA pentru posibile defecțiuni ale motorului # Profit.ro
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a deschis o nouă investigație privind peste 1,4 milioane de vehicule Honda vândute pe piața americană, din cauza riscului ca motoarele acestora să cedeze complet în urma unor defecțiuni la lagărele bielelor, transmite Reuters.
12:50
FOCUS 18, jurnalul principal de știri de la Prima TV, s-a clasat luni, 25 august, pe locul al treilea în topul audiențelor la nivel urban, pe segmentul de vârstă 25–59 de ani, în intervalul orar 18:00–19:00.
Acum 30 minute
12:30
Europa, cu o linie de coastă vastă și având o bogată istorie maritimă, găzduiește unele dintre cele mai aglomerate porturi din lume, care joacă un rol esențial în comerțul global.
Acum o oră
12:10
Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat că a respins prin veto o lege privind sprijinul financiar pentru refugiații ucraineni, ceea ce, potrivit vicepremierului și ministrului Afacerilor Digitale, Krzystof Gawkowski, duce automat și la blocarea bazei legale pentru plata serviciului Starlink către Ucraina
Acum 2 ore
11:50
Administrația americană ia în considerare sancționarea unor oficiali din UE, responsabili de aplicarea Regulamentului Serviciilor Digitale. Susține că legislația “cenzurează și crește costurile pentru companiile americane” # Profit.ro
Administrația americană ia în considerare sancționarea unor oficiali din UE, responsabili de aplicarea Regulamentului Serviciilor Digitale. Susține că legislația “cenzurează și crește costurile pentru companiile americane”.
11:40
Cel mai mare parc eolian din Moldova: Primele 2 turbine, prima "goană după vânt" din România FOTO # Profit.ro
Lucrările de construcție ale celui mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui, care aparține PPC Renewables România, au intrat într-o nouă etapă: au fost instalate primele 2 turbine dintre cele 23 de care va dispune parcul eolian.
11:20
Intel avertizează asupra riscurilor acordului cu administrația Trump: acțiuni diluate și incertitudini pentru vânzările externe # Profit.ro
Intel a avertizat, într-un document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), că tranzacția prin care administrația Trump preia o participație de 10% în companie implică riscuri semnificative pentru acționari și pentru afacerile internaționale, transmite CNBC.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
11:00
Donald Trump demite un guvernator al Rezervei Federale acuzat de fraudă pentru un împrumut ipotecar # Profit.ro
Președintele Donald Trump a declarat că o va demite imediat pe Lisa Cook, oficială a Rezervei Federale, din funcția sa, ceea ce reprezintă o escaladare majoră în lupta sa împotriva băncii centrale a SUA, anunță BBC.
Acum 4 ore
10:40
Bolt lansează categoria XL, în Capitală, prin intermediul căreia grupuri mai mari de persoane pot călători cu aceeași mașină.
10:40
SURPRIZĂ Cel mai mare producător de ulei din Bulgaria cumpără Argus. Tranzacție potențială de peste 10 milioane euro # Profit.ro
Infinity Capital Investments a găsit cumpărător pentru pachetul majoritar de la Argus Constanța.
10:20
Departamentul american al Comerțului anulează un acord al administrației Biden privind grantul de 7,4 miliarde dolari pentru cercetare în semiconductori # Profit.ro
Departamentul Comerțului din Statele Unite a anunțat că a anulat un acord semnat în timpul administrației Biden, prin care o organizație externă urma să gestioneze fonduri de 7,4 miliarde dolari destinate cercetării în domeniul semiconductorilor, transmite Reuters.
10:00
Cu ce explicații vin furnizorii pentru scumpirea energiei în iulie, pe lângă eliminarea plafonării # Profit.ro
Odată cu startul emiterii facturilor de curent electric pentru consumul lunii iulie, prima în care nu se mai aplică plafonarea prețurilor finale, care a fost în vigoare timp de 4 ani și 7 luni, începând din noiembrie 2021 furnizorii de profil vin cu explicații suplimentare privind scumpirea energiei.
09:50
Deschide Settings → Device Preferences → Storage (pe Android/Google TV) sau Device Care → Manage Storage (pe Samsung). Vezi lista completă a aplicațiilor cu dimensiunea afișată. Sortează-le descrescător; jocurile promo și serviciile de streaming regionale sunt, de obicei, cei mai mari consumatori. Notează-ți cele pe care nu le-ai deschis de peste o lună.
09:40
”Eu nu sunt un dictator”, deși multor americani ”le-ar plăcea să aibă un dictator”, respinge Trump acuzații de derivă autoritaristă # Profit.ro
Președintele american Donald Trump dă asigurări, într-o conferință de presă improvizată și prelungită în Biroul Oval, consacrată unor subiecte de securitate și unor acuzații de autoritarism de către opozanți, că ”nu este un dictator”, în pofida faptului că multor americani ”le-ar plăcea unul”, în contextul în care este acuzat din cauza politicilor migrației și securității și trimiterii Gărzii Naționale la Washington să mențină ordinea, relatează AFP.
09:30
Deși a avut venituri în creștere, Banca Transilvania înregistrează un ușor recul la nivelul profitului net semestrial # Profit.ro
Societate care a avut distribuții consistente de dividende și de acțiuni gratuite în această vară în contul câștigului obținut anul trecut, Banca Transilvania are o ușoară frânare la nivelul profitabilității în prima jumătate a anului 2025.
09:10
Vinul zilei: un Prosecco bio și vegan, cu perlaj fin și note olfactive de pere coapte, piersici albe și floare de salcâm. Savurați-l ca atare sau alături de pește, risotto cu legume sau carne albă # Profit.ro
Vinul de azi, 47 Anno Domini Prosecco Millesimato Biologico 2024, este un prosecco organic, vegan, proaspăt, elegant, alegerea perfectă pentru un aperitiv revigorant sau o cină lejeră.
09:00
Vremea nefavorabilă a obligat SpaceX să amâne lansarea de luni a rachetei Starship, vehiculul cheie pentru ambițiile lui Elon Musk privind Marte și misiunile NASA pe Lună, relatează France24.
09:00
Economia României a arătat o capacitate de adaptare tot mai mare datorită dezvoltării digitale. Creșterea vânzărilor online, îmbunătățirea infrastructurii digitale și eforturile guvernamentale au ajutat firmele și instituțiile publice să se adapteze. Această schimbare a ajutat la atenuarea efectelor asupra economiei în timpul unor provocări recente.
Acum 6 ore
08:40
Giganții auto occidentali în era ”policrizei”: profituri în scădere, presiuni politice și concurența chineză # Profit.ro
Mari producători auto din Occident se confruntă simultan cu multiple crize, de la scăderea profiturilor și valuri de concedieri, până la costuri de producție tot mai ridicate, tarife americane, lanțuri de aprovizionare fragile și tranziția dificilă către vehicule electrice, transmite CNBC.
08:30
Primăria Capitalei vrea să preia "Esplanada" pentru lucrări de reabilitare și reconversie # Profit.ro
Primăria Capitalei ar putea cere Guvernului României transferul unui teren cu suprafața de 45.008 mp, cunoscut sub numele de 'Esplanada', în vederea realizării unui amplu proiect de regenerare urbană.
08:30
Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunțat Institutul Italian de Geofizică și Vulcanologie (INGV), transmite agenția DPA.
08:20
Bursele europene au închis în scădere. Acțiunile Puma au urcat însă cu 16%, pe fondul unei posibile vânzări a companiei # Profit.ro
Piețele europene au închis în teritoriu negativ luni, pe fondul actualizărilor corporative și al tensiunilor politice din Franța, relatează CNBC.
08:20
Guvernatorul Băncii Centrale Siriene, Abdul Qadir al-Hasriya, a anunțat că țara sa își va schimba moneda prin eliminarea a două zerouri de pe bancnote și prin tipărirea de noi cupiuri care să le înlocuiască pe cele emise sub regimul lui Bashar al-Assad, noteză AFP.
08:10
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro după impunerea contribuției pe sănătate. Primele 10 pensii depășesc 10.000 de euro net lunar # Profit.ro
Cea mai mare pensie din România depășea în luna iulie suma de 98.000 de lei net (19.600 de euro). În luna august, după ce Guvernul a impus plata contribuției la sănătate, în cuantum de 10%, cea mai mare pensie din sistemul public a scăzut cu 9.506 lei, ajungând, astfel, la valoarea netă de 88.558 lei (17.700 de euro), arată datele obținute de News.ro din surse guvernamentale
08:00
CEC Bank vrea să furnizeze Poștei Române servicii bancare pentru plata online cu cardul a titlurilor de stat Tezaur # Profit.ro
CEC Bank a depus singura ofertă la Poșta Română pentru furnizarea de servicii bancare în vederea procesării de plăți cu cardul în mediul online destinate achiziționării titlurilor de stat prin Programul Tezaur. Bugetului contractului a fost estimat la 19,98 milioane de lei, fără TVA.
08:00
George Niculescu, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
George Niculescu, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
07:50
Compania Korean Air a anunțat că achiziționează peste 100 de aeronave Boeing, în cadrul celui mai mare contract din istoria aviației sud-coreene, la doar câteva ore după o întâlnire între președinții Lee Jae-myung și Donald Trump la Washington, relatează AFP.
07:50
Ministerul Energiei nu se descurcă cu fonduri UE de 7 miliarde de euro. Cere ajutorul noii bănci de stat de Investiții și Dezvoltare, precum și Autorității pentru Digitalizare # Profit.ro
Ministerul Energiei vrea să poată delega Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), controlată integral de Ministerul Finanțelor, atribuții de implementare și/sau administrare de instrumente financiare sau alte forme de sprijin financiar, inclusiv granturi, finanțate din Fondul pentru modernizare al UE, se arată într-un document al instituției, analizat de Profit.ro.
07:40
VIDEO Profit.ro Live TV – Mirela Pascu, fondatoare Inclusivo: Ne așteptăm ca amenzile pentru lipsa de accesibilitate web să fie pe modelul GDPR # Profit.ro
În cadrul emisiunii Profit Live, Mirela Pascu, fondatoarea companiei Inclusivo, specializată în soluții AI pentru accesibilitate web, a explicat modul în care funcționează legislația, ce înseamnă conformitatea și cum pot firmele să evite sancțiunile.
07:30
Renault va livra 5.000 de mașini hibride structurilor MAI, printre care Poliția și Jandarmeria # Profit.ro
Renault Commercial Roumanie a câștigat o licitație organizată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru achiziționarea unui număr maxim de 5.000 de mașini hibride, vehiculele fiind destinate mai multor structuri ale instituției, printre care Poliția Română, Jandarmeria și Poliția de Frontieră.
07:30
Profitul geotermalilor de la Green Tech International a scăzut puternic în primul semestru. De luna viitoare – arbitraj contra celui mai important acționar de portofoliu # Profit.ro
Compania de dezvoltare și operare de proiecte de energie geotermală Green Tech International, listată anul acesta la Bursa de Valori București, a raportat un profit net de 591.000 lei pe primul semestru al anului, cu 63% mai mic decât cel din S1 2024 (1,592 milioane lei).
07:20
Ministerul Transporturilor vrea bani din sumele încasate la bugetul de stat din vânzări de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) alocate României pentru finanțarea de investiții la metroul bucureștean și la calea ferată, potrivit unui document analizat de Profit.ro, act co-inițiat de instituție alături de Ministerul Energiei.
07:10
Cererea de gaz petrolier lichefiat (GPL) din România a rămas extrem de ridicată în a doua jumătate a lunii august, ca urmare a sezonului turistic, ceea ce a condus la apariția unei penurii în regiune, susține presa de specialitate ucraineană.
07:00
Anunț de selecție pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de membru în Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal # Profit.ro
Acest proces de selecție se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr.109/2011) și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (H.G. nr. 639/2023).
Acum 12 ore
01:30
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor dizolvă o entitate, pentru reduceri de costuri. Posturi de conducere, plătite azi cu până la 26.400 lei pe lună, vor fi reduse semnificativ până la dizolvare # Profit.ro
Ministerul Finanțelor lucrează în prezent la desființarea Fondului Român de Contragarantare, iar până la dizolvare conducerea va fi redusă de la 10 posturi (directori și Consiliul de Supraveghere) la 4 posturi, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:40
CFR Călători încheie polițe. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
00:30
Planul Dedeman cu cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia. Date de ultimă oră dezvăluie ce afacere au cumpărat. Dragoș Pavăl: Nu suntem aici pentru a face schimbări abrupte! # Profit.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor păstra brandul Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, pe care l-au preluat luna trecută, timp de cel puțin doi ani, vizând în paralel extinderea în regiunile Attica și Salonic, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
Compania industrială sârbă MS Promcom, furnizor de produse utilizate în aproape toate industriile și cu prezență pe patru piețe din Balcani, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
Planul Dedeman cu cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia. Date de ultimă oră dezvăluie ce afacere au cumpărat # Profit.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor păstra brandul Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, pe care l-au preluat luna trecută, timp de cel puțin doi ani, vizând în paralel extinderea în regiunile Attica și Salonic, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:20
Lanțul olandez de magazine cu discount Action, care vinde produse la preț redus, atât alimentare, cât și nealimentare, pregătește deschiderea primelor magazine pe piața din România, mișcare anunțată de Profit.ro din vara anului trecut, continuând să lanseze anunțuri de angajare pentru magazine în Turda, Oradea, Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Ocna Mureș, Arad, Hunedoara, Simeria, Călan Deva, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Târgoviște, Ilfov, București.
00:20
FOTO Avny vinde una dintre clădirile de birouri din Pipera, sediul unei clinici Medicover # Profit.ro
Grupul imobiliar Avny, administrat de Ofir Avny, a scos la vânzare clădirea de birouri MG2, din apropierea stației de metrou Pipera, în care funcționează o clinică Medicover, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 24 ore
22:40
ULTIMA ORĂ Guvernul revine - Sumă redusă drastic la deschiderea unei firme, dar diferențiat. Schimbare la plata CASS pentru activități independente # Profit.ro
Coaliția de guvernare va modifica suma propusă în pachetul 2 de măsuri fiscale pentru deschiderea unei firme - de la 8.000 de lei, cea anunțată de ministrul Finanțelor, la 500 de lei.
22:30
Președintele american, Donald Trump, a amenințat China cu tarife de aproximativ 200% pentru produsele chinezești care intră în Statele Unite, dacă Beijingul nu își accelerează exporturile de magneți din pământuri rare
22:30
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, spunecă probabil anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot.
22:20
Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că de marți, de la ora 10:00, și până sâmbătă vor fi amenajate toate trecerile la nivel cu calea ferată adiacente străzii Liniei.
22:20
Brandul polonez de îmbrăcăminte Tatuum, pe piață din 1999, și-a lansat platforma online în limba română.
22:00
Trenul CRRC Sifang SFEMU 001, deținut de compania Astra Transcarpatic, a fost filmat în timpul unor probe de parcurs, pe magistrala 800 și în stația CFR Fetești.
21:50
Administratorul special al Nordis Group, Emanuel Poștoacă, co-fondator al companiei, a trannsmis un comunicat în care descrie pe larg situația privind ridicarea sechestrul imobiliar instituit de DIICOT
21:40
Premieră majoră în sănătate: șefii de secții din spitale vor fi aleși prin concurs, pe baza performanței, arată ministrul Alexandru Rogobete # Profit.ro
Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, șefii de secție din spitalele României vor fi aleși prin concurs și activitatea acestora evaluată pe criterii de performanță. Universitățile nu mai decid cine este sau nu șef de secție. Decizia a fost discutată în BPN-ul PSD, unde propunerea ministrului Rogobete a câștigat susținere. Reforma pune capăt unui sistem bazat pe numiri politice și academice, independente de performanța medicală sau responsabilitatea față de pacienți.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.