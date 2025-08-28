Cu ce explicaţii vin furnizorii pentru scumpirea energiei în iulie, pe lângă eliminarea plafonării
Primanews.ro, 26 august 2025 12:30
Cu ce explicaţii vin furnizorii pentru scumpirea energiei în iulie, pe lângă eliminarea plafonării
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum o oră
12:10
Toate ţările membre NATO vor atinge în acest an obiectivul de 2% din PIB alocat apărării # Primanews.ro
Toate ţările membre NATO vor atinge în acest an obiectivul de 2% din PIB alocat apărării
12:00
Doar 1% dintre tinerii din Generaţia Z din România văd munca de la distanţă ca un motivator real # Primanews.ro
Doar 1% dintre tinerii din Generaţia Z din România văd munca de la distanţă ca un motivator real
Acum 2 ore
11:30
Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro # Primanews.ro
Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
11:20
Profit.ro: Bolojan majorează la 15 ani perioada de tranziţie la pensionarea magistraţilor, după discuţia cu Nicuşor Dan # Primanews.ro
Profit.ro: Bolojan majorează la 15 ani perioada de tranziţie la pensionarea magistraţilor, după discuţia cu Nicuşor Dan
11:20
Ionuţ Moşteanu, la reuniunea miniştrilor Apărării din UE. Discuţii despre sprijinul militar pentru Ucraina # Primanews.ro
Ionuţ Moşteanu, la reuniunea miniştrilor Apărării din UE. Discuţii despre sprijinul militar pentru Ucraina
11:10
Ruşine istorică. Manchester United a fost eliminată de o echipă din liga a patra în Cupa Ligii Angliei # Primanews.ro
Ruşine istorică. Manchester United a fost eliminată de o echipă din liga a patra în Cupa Ligii Angliei
Acum 4 ore
10:30
Grindeanu, despre guvernarea cu USR: Îmi este greu cu stilul online de a guverna, când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu o să vedeţi PSD guvernând în forma asta # Primanews.ro
Grindeanu, despre guvernarea cu USR: Îmi este greu cu stilul online de a guverna, când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu o să vedeţi PSD guvernând în forma asta
10:20
Bolojan a anunţat când intră în vigoare pachetul 2: Dacă măsurile privind pensiile magistraţilor vor cădea la CCR, e greu de presupus că acest guvern va mai putea să rezolve alte nedreptăţi # Primanews.ro
Bolojan a anunţat când intră în vigoare pachetul 2: Dacă măsurile privind pensiile magistraţilor vor cădea la CCR, e greu de presupus că acest guvern va mai putea să rezolve alte nedreptăţi
10:20
VIDEO. Macron şi Tusk, mesaj în limba română la Chişinău
10:20
CNBC: Vladimir Putin se comportă ca şi cum pacea nu l-ar interesa. Economia Rusiei ar putea însă depinde de ea # Primanews.ro
CNBC: Vladimir Putin se comportă ca şi cum pacea nu l-ar interesa. Economia Rusiei ar putea însă depinde de ea
09:00
FCSB - Aberdeen se vede pe Prima Play oriunde în lume, cu excepţia României! Meciul este azi, de la ora 21:30 # Primanews.ro
FCSB - Aberdeen se vede pe Prima Play oriunde în lume, cu excepţia României! Meciul este azi, de la ora 21:30
Acum 6 ore
08:30
Cum explică Ilie Bolojan decizia de a amâna „până la jumătatea lunii septembrie” interzicerea cumulului pensiei cu salariul # Primanews.ro
Cum explică Ilie Bolojan decizia de a amâna „până la jumătatea lunii septembrie” interzicerea cumulului pensiei cu salariul
08:20
Trump îi ameninţă cu justiţia pe George Soros şi pe fiul acestuia: Aveţi grijă, suntem cu ochii pe voi! # Primanews.ro
Trump îi ameninţă cu justiţia pe George Soros şi pe fiul acestuia: Aveţi grijă, suntem cu ochii pe voi!
08:00
Bolojan a anunţat când în vigoare pachetul 2: Dacă măsurile privind pensiile magistraţilor vor cădea la CCR, e greu de presupus că acest guvern va mai putea să rezolve alte nedreptăţi # Primanews.ro
Bolojan a anunţat când în vigoare pachetul 2: Dacă măsurile privind pensiile magistraţilor vor cădea la CCR, e greu de presupus că acest guvern va mai putea să rezolve alte nedreptăţi
Acum 24 ore
23:20
Coaliţia de guvernare a decis să împartă al doilea pachet de măsuri fiscale în 5: „Există un precedent de pe vremea lui Boc” / Vineri, şedinţă de Guvern pentru adoptarea proiectelor # Primanews.ro
Coaliţia de guvernare a decis să împartă al doilea pachet de măsuri fiscale în 5: „Există un precedent de pe vremea lui Boc” / Vineri, şedinţă de Guvern pentru adoptarea proiectelor
23:10
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a cerut Nicuşor Dan în legătură cu pensiile magistraţilor. „Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra” # Primanews.ro
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a cerut Nicuşor Dan în legătură cu pensiile magistraţilor. „Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”
19:50
VIDEO. Merz, Macron şi Tusk şi-au exprimat sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE şi au promis solidaritate în faţa Rusiei # Primanews.ro
VIDEO. Merz, Macron şi Tusk şi-au exprimat sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE şi au promis solidaritate în faţa Rusiei
19:40
Ionuţ Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate / Vineri, şedinţă de Guvern pentru adoptarea proiectelor, asumarea, săptămâna viitoare în Parlament # Primanews.ro
Ionuţ Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate / Vineri, şedinţă de Guvern pentru adoptarea proiectelor, asumarea, săptămâna viitoare în Parlament
18:00
Bolojan s-a întâlnit cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s
17:00
Surse DPA: Germania introduce serviciul militar voluntar, cu recrutarea ca o soluţie de rezervă # Primanews.ro
Surse DPA: Germania introduce serviciul militar voluntar, cu recrutarea ca o soluţie de rezervă
16:50
Primul pas către o autostradă spre Bulgaria. A fost desemnată compania care va realiza studiul de fezabilitate # Primanews.ro
Primul pas către o autostradă spre Bulgaria. A fost desemnată compania care va realiza studiul de fezabilitate
16:30
Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării pe tema PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte # Primanews.ro
Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării pe tema PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte
16:30
Surse DPA: Germania introduce serviciul militar voluntar
16:20
Lovitură pentru Mirel Rădoi. Baiaram acuză dureri şi nu a fost inclus în lot pentru partida cu Başakşehir # Primanews.ro
Lovitură pentru Mirel Rădoi. Baiaram acuză dureri şi nu a fost inclus în lot pentru partida cu Başakşehir
16:00
Ministerul Economiei a primit peste 2.000 de CV-uri pentru posturile de conducere la companiile de stat şi a suspendat temporar înscrierile # Primanews.ro
Ministerul Economiei a primit peste 2.000 de CV-uri pentru posturile de conducere la companiile de stat şi a suspendat temporar înscrierile
15:40
Peste 2000 de CV-uri trimise pentru a fi selectat la conducerea unei companii de stat. Ministrul economie anunţă că suspendă temporar procesul # Primanews.ro
Peste 2000 de CV-uri trimise pentru a fi selectat la conducerea unei companii de stat. Ministrul economie anunţă că suspendă temporar procesul
15:10
China respinge orice discuţie cu SUA şi Rusia privind dezarmarea nucleară
14:50
Kremlinul reafirmă că o întâlnire Putin-Zelenski trebuie să fie bine pregătită
14:30
VIDEO. Arta care vindecă: Prima News şi Prima Play susţin concertul caritabil pentru comunitatea din Broşteni # Primanews.ro
VIDEO. Arta care vindecă: Prima News şi Prima Play susţin concertul caritabil pentru comunitatea din Broşteni
14:20
Mircea Rednic a fost demis de Standard Liege după doar câteva meciuri
14:10
Criza politică din Franţa ia amploare. Liderul stângii anunţă declanşarea procedurii pentru demiterea preşedintelui Macron # Primanews.ro
Criza politică din Franţa ia amploare. Liderul stângii anunţă declanşarea procedurii pentru demiterea preşedintelui Macron
14:10
Taylor Swift şi Travis Kelce şi-au anunţat logodna. Care a fost reacţia lui Donald Trump # Primanews.ro
Taylor Swift şi Travis Kelce şi-au anunţat logodna. Care a fost reacţia lui Donald Trump
13:40
Criza politică din Franţa ia amploare. Liderul stângii anunţă proceduri pentru demiterea preşedintelui Macron # Primanews.ro
Criza politică din Franţa ia amploare. Liderul stângii anunţă proceduri pentru demiterea preşedintelui Macron
13:10
Ministrul Justiţiei, despre protestele magistraţilor: Trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului. Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei # Primanews.ro
Ministrul Justiţiei, despre protestele magistraţilor: Trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului. Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei
13:00
Autorităţile electorale din R. Moldova au validat lista formaţiunilor politice pentru alegerile parlamentare # Primanews.ro
Autorităţile electorale din R. Moldova au validat lista formaţiunilor politice pentru alegerile parlamentare
13:00
PREMIERĂ. Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat într-un pacient uman # Primanews.ro
PREMIERĂ. Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat într-un pacient uman
Ieri
11:50
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în turul II la US Open
11:40
Adrian Mazilu, aproape de o reîntoarcere spectaculoasă în Superligă
11:30
Majoritatea francezilor doresc dizolvarea parlamentului şi alegeri anticipate
10:50
Ministrul Apărării: Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război # Primanews.ro
Ministrul Apărării: Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război
10:40
Macron, Merz şi Tusk sunt aşteptaţi la Chişinău de Ziua Independenţei: Niciodată unul dintre aliaţii noştri nu va mai rămâne singur în faţa agresiunii ruse # Primanews.ro
Macron, Merz şi Tusk sunt aşteptaţi la Chişinău de Ziua Independenţei: Niciodată unul dintre aliaţii noştri nu va mai rămâne singur în faţa agresiunii ruse
10:30
Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării pe tema PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare # Primanews.ro
Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării pe tema PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare
00:10
Nicuşor Dan a discutat în coaliţie despre modificări din Pachetul 2 care privesc magistraţii. Ce susţine preşedintele # Primanews.ro
Nicuşor Dan a discutat în coaliţie despre modificări din Pachetul 2 care privesc magistraţii. Ce susţine preşedintele
26 august 2025
22:50
Coaliţia a căzut de acord pe Pachetul 2. Urmează decizia de miercuri
22:40
Acord în coaliţie privind măsurile din pachetul 2, dar decizia finală e aşteptată miercuri. Ce au decis liderii coaliţiei # Primanews.ro
Acord în coaliţie privind măsurile din pachetul 2, dar decizia finală e aşteptată miercuri. Ce au decis liderii coaliţiei
19:50
Ciprian Ciucu, despre discuţiile din coaliţie: Nu, nu e niciun scandal. Domnul preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat # Primanews.ro
Ciprian Ciucu, despre discuţiile din coaliţie: Nu, nu e niciun scandal. Domnul preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat
19:50
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită de doar jumătate de oră la Guvern, unde are loc şedinţa Coaliţiei despre pachetul 2 de măsuri fiscale / A discutat doar cu Bolojan şi Grindeanu # Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită de doar jumătate de oră la Guvern, unde are loc şedinţa Coaliţiei despre pachetul 2 de măsuri fiscale / A discutat doar cu Bolojan şi Grindeanu
18:00
Deficite ascunse, întâlniri discrete în bucătării de hotel şi certuri interminabile. Din culisele salvării Greciei de la faliment, povestite de Angela Merkel # Primanews.ro
Deficite ascunse, întâlniri discrete în bucătării de hotel şi certuri interminabile. Din culisele salvării Greciei de la faliment, povestite de Angela Merkel
17:30
Nicuşor Dan va participa la şedinţa coaliţiei în care se discută măsurile privind Pachetul 2 # Primanews.ro
Nicuşor Dan va participa la şedinţa coaliţiei în care se discută măsurile privind Pachetul 2
17:00
Toate curţile de apel cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # Primanews.ro
Toate curţile de apel cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.