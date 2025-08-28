Cu ce explicaţii vin furnizorii pentru scumpirea energiei în iulie, pe lângă eliminarea plafonării

Primanews.ro, 26 august 2025 12:30

Cu ce explicaţii vin furnizorii pentru scumpirea energiei în iulie, pe lângă eliminarea plafonării

Acum o oră
12:10
Toate ţările membre NATO vor atinge în acest an obiectivul de 2% din PIB alocat apărării Primanews.ro
Toate ţările membre NATO vor atinge în acest an obiectivul de 2% din PIB alocat apărării
12:00
Doar 1% dintre tinerii din Generaţia Z din România văd munca de la distanţă ca un motivator real Primanews.ro
Doar 1% dintre tinerii din Generaţia Z din România văd munca de la distanţă ca un motivator real
Acum 2 ore
11:30
Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro Primanews.ro
Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
11:20
Profit.ro: Bolojan majorează la 15 ani perioada de tranziţie la pensionarea magistraţilor, după discuţia cu Nicuşor Dan Primanews.ro
Profit.ro: Bolojan majorează la 15 ani perioada de tranziţie la pensionarea magistraţilor, după discuţia cu Nicuşor Dan
11:20
Ionuţ Moşteanu, la reuniunea miniştrilor Apărării din UE. Discuţii despre sprijinul militar pentru Ucraina Primanews.ro
Ionuţ Moşteanu, la reuniunea miniştrilor Apărării din UE. Discuţii despre sprijinul militar pentru Ucraina
11:10
Ruşine istorică. Manchester United a fost eliminată de o echipă din liga a patra în Cupa Ligii Angliei Primanews.ro
Ruşine istorică. Manchester United a fost eliminată de o echipă din liga a patra în Cupa Ligii Angliei
Acum 4 ore
10:30
Grindeanu, despre guvernarea cu USR: Îmi este greu cu stilul online de a guverna, când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu o să vedeţi PSD guvernând în forma asta Primanews.ro
Grindeanu, despre guvernarea cu USR: Îmi este greu cu stilul online de a guverna, când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu o să vedeţi PSD guvernând în forma asta
10:20
Bolojan a anunţat când intră în vigoare pachetul 2: Dacă măsurile privind pensiile magistraţilor vor cădea la CCR, e greu de presupus că acest guvern va mai putea să rezolve alte nedreptăţi Primanews.ro
Bolojan a anunţat când intră în vigoare pachetul 2: Dacă măsurile privind pensiile magistraţilor vor cădea la CCR, e greu de presupus că acest guvern va mai putea să rezolve alte nedreptăţi
10:20
VIDEO. Macron şi Tusk, mesaj în limba română la Chişinău Primanews.ro
VIDEO. Macron şi Tusk, mesaj în limba română la Chişinău
10:20
CNBC: Vladimir Putin se comportă ca şi cum pacea nu l-ar interesa. Economia Rusiei ar putea însă depinde de ea Primanews.ro
CNBC: Vladimir Putin se comportă ca şi cum pacea nu l-ar interesa. Economia Rusiei ar putea însă depinde de ea
09:00
FCSB - Aberdeen se vede pe Prima Play oriunde în lume, cu excepţia României! Meciul este azi, de la ora 21:30 Primanews.ro
FCSB - Aberdeen se vede pe Prima Play oriunde în lume, cu excepţia României! Meciul este azi, de la ora 21:30
Acum 6 ore
08:30
Cum explică Ilie Bolojan decizia de a amâna „până la jumătatea lunii septembrie” interzicerea cumulului pensiei cu salariul Primanews.ro
Cum explică Ilie Bolojan decizia de a amâna „până la jumătatea lunii septembrie” interzicerea cumulului pensiei cu salariul
08:20
Trump îi ameninţă cu justiţia pe George Soros şi pe fiul acestuia: Aveţi grijă, suntem cu ochii pe voi! Primanews.ro
Trump îi ameninţă cu justiţia pe George Soros şi pe fiul acestuia: Aveţi grijă, suntem cu ochii pe voi!
08:00
Bolojan a anunţat când în vigoare pachetul 2: Dacă măsurile privind pensiile magistraţilor vor cădea la CCR, e greu de presupus că acest guvern va mai putea să rezolve alte nedreptăţi Primanews.ro
Bolojan a anunţat când în vigoare pachetul 2: Dacă măsurile privind pensiile magistraţilor vor cădea la CCR, e greu de presupus că acest guvern va mai putea să rezolve alte nedreptăţi
Acum 24 ore
23:20
Coaliţia de guvernare a decis să împartă al doilea pachet de măsuri fiscale în 5: „Există un precedent de pe vremea lui Boc” / Vineri, şedinţă de Guvern pentru adoptarea proiectelor Primanews.ro
Coaliţia de guvernare a decis să împartă al doilea pachet de măsuri fiscale în 5: „Există un precedent de pe vremea lui Boc” / Vineri, şedinţă de Guvern pentru adoptarea proiectelor
23:10
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a cerut Nicuşor Dan în legătură cu pensiile magistraţilor. „Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra” Primanews.ro
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a cerut Nicuşor Dan în legătură cu pensiile magistraţilor. „Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”
19:50
VIDEO. Merz, Macron şi Tusk şi-au exprimat sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE şi au promis solidaritate în faţa Rusiei Primanews.ro
VIDEO. Merz, Macron şi Tusk şi-au exprimat sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE şi au promis solidaritate în faţa Rusiei
19:40
Ionuţ Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate / Vineri, şedinţă de Guvern pentru adoptarea proiectelor, asumarea, săptămâna viitoare în Parlament Primanews.ro
Ionuţ Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate / Vineri, şedinţă de Guvern pentru adoptarea proiectelor, asumarea, săptămâna viitoare în Parlament
18:00
Bolojan s-a întâlnit cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s Primanews.ro
Bolojan s-a întâlnit cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s
17:00
Surse DPA: Germania introduce serviciul militar voluntar, cu recrutarea ca o soluţie de rezervă Primanews.ro
Surse DPA: Germania introduce serviciul militar voluntar, cu recrutarea ca o soluţie de rezervă
16:50
Primul pas către o autostradă spre Bulgaria. A fost desemnată compania care va realiza studiul de fezabilitate Primanews.ro
Primul pas către o autostradă spre Bulgaria. A fost desemnată compania care va realiza studiul de fezabilitate
16:30
Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării pe tema PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte Primanews.ro
Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării pe tema PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte
16:30
Surse DPA: Germania introduce serviciul militar voluntar Primanews.ro
Surse DPA: Germania introduce serviciul militar voluntar
16:20
Lovitură pentru Mirel Rădoi. Baiaram acuză dureri şi nu a fost inclus în lot pentru partida cu Başakşehir Primanews.ro
Lovitură pentru Mirel Rădoi. Baiaram acuză dureri şi nu a fost inclus în lot pentru partida cu Başakşehir
16:00
Ministerul Economiei a primit peste 2.000 de CV-uri pentru posturile de conducere la companiile de stat şi a suspendat temporar înscrierile Primanews.ro
Ministerul Economiei a primit peste 2.000 de CV-uri pentru posturile de conducere la companiile de stat şi a suspendat temporar înscrierile
15:40
Peste 2000 de CV-uri trimise pentru a fi selectat la conducerea unei companii de stat. Ministrul economie anunţă că suspendă temporar procesul Primanews.ro
Peste 2000 de CV-uri trimise pentru a fi selectat la conducerea unei companii de stat. Ministrul economie anunţă că suspendă temporar procesul
15:10
China respinge orice discuţie cu SUA şi Rusia privind dezarmarea nucleară Primanews.ro
China respinge orice discuţie cu SUA şi Rusia privind dezarmarea nucleară
14:50
Kremlinul reafirmă că o întâlnire Putin-Zelenski trebuie să fie bine pregătită Primanews.ro
Kremlinul reafirmă că o întâlnire Putin-Zelenski trebuie să fie bine pregătită
14:30
VIDEO. Arta care vindecă: Prima News şi Prima Play susţin concertul caritabil pentru comunitatea din Broşteni Primanews.ro
VIDEO. Arta care vindecă: Prima News şi Prima Play susţin concertul caritabil pentru comunitatea din Broşteni
14:20
Mircea Rednic a fost demis de Standard Liege după doar câteva meciuri Primanews.ro
Mircea Rednic a fost demis de Standard Liege după doar câteva meciuri
14:10
Criza politică din Franţa ia amploare. Liderul stângii anunţă declanşarea procedurii pentru demiterea preşedintelui Macron Primanews.ro
Criza politică din Franţa ia amploare. Liderul stângii anunţă declanşarea procedurii pentru demiterea preşedintelui Macron
14:10
Taylor Swift şi Travis Kelce şi-au anunţat logodna. Care a fost reacţia lui Donald Trump Primanews.ro
Taylor Swift şi Travis Kelce şi-au anunţat logodna. Care a fost reacţia lui Donald Trump
13:40
Criza politică din Franţa ia amploare. Liderul stângii anunţă proceduri pentru demiterea preşedintelui Macron Primanews.ro
Criza politică din Franţa ia amploare. Liderul stângii anunţă proceduri pentru demiterea preşedintelui Macron
13:10
Ministrul Justiţiei, despre protestele magistraţilor: Trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului. Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei Primanews.ro
Ministrul Justiţiei, despre protestele magistraţilor: Trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului. Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei
13:00
Autorităţile electorale din R. Moldova au validat lista formaţiunilor politice pentru alegerile parlamentare Primanews.ro
Autorităţile electorale din R. Moldova au validat lista formaţiunilor politice pentru alegerile parlamentare
13:00
PREMIERĂ. Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat într-un pacient uman Primanews.ro
PREMIERĂ. Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat într-un pacient uman
Ieri
11:50
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în turul II la US Open Primanews.ro
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în turul II la US Open
11:40
Adrian Mazilu, aproape de o reîntoarcere spectaculoasă în Superligă Primanews.ro
Adrian Mazilu, aproape de o reîntoarcere spectaculoasă în Superligă
11:30
Majoritatea francezilor doresc dizolvarea parlamentului şi alegeri anticipate Primanews.ro
Majoritatea francezilor doresc dizolvarea parlamentului şi alegeri anticipate
10:50
Ministrul Apărării: Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război Primanews.ro
Ministrul Apărării: Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război
10:40
Macron, Merz şi Tusk sunt aşteptaţi la Chişinău de Ziua Independenţei: Niciodată unul dintre aliaţii noştri nu va mai rămâne singur în faţa agresiunii ruse Primanews.ro
Macron, Merz şi Tusk sunt aşteptaţi la Chişinău de Ziua Independenţei: Niciodată unul dintre aliaţii noştri nu va mai rămâne singur în faţa agresiunii ruse
10:30
Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării pe tema PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare Primanews.ro
Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării pe tema PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare
00:10
Nicuşor Dan a discutat în coaliţie despre modificări din Pachetul 2 care privesc magistraţii. Ce susţine preşedintele Primanews.ro
Nicuşor Dan a discutat în coaliţie despre modificări din Pachetul 2 care privesc magistraţii. Ce susţine preşedintele
26 august 2025
22:50
Coaliţia a căzut de acord pe Pachetul 2. Urmează decizia de miercuri Primanews.ro
Coaliţia a căzut de acord pe Pachetul 2. Urmează decizia de miercuri
22:40
Acord în coaliţie privind măsurile din pachetul 2, dar decizia finală e aşteptată miercuri. Ce au decis liderii coaliţiei Primanews.ro
Acord în coaliţie privind măsurile din pachetul 2, dar decizia finală e aşteptată miercuri. Ce au decis liderii coaliţiei
19:50
Ciprian Ciucu, despre discuţiile din coaliţie: Nu, nu e niciun scandal. Domnul preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat Primanews.ro
Ciprian Ciucu, despre discuţiile din coaliţie: Nu, nu e niciun scandal. Domnul preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat
19:50
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită de doar jumătate de oră la Guvern, unde are loc şedinţa Coaliţiei despre pachetul 2 de măsuri fiscale / A discutat doar cu Bolojan şi Grindeanu Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită de doar jumătate de oră la Guvern, unde are loc şedinţa Coaliţiei despre pachetul 2 de măsuri fiscale / A discutat doar cu Bolojan şi Grindeanu
18:00
Deficite ascunse, întâlniri discrete în bucătării de hotel şi certuri interminabile. Din culisele salvării Greciei de la faliment, povestite de Angela Merkel Primanews.ro
Deficite ascunse, întâlniri discrete în bucătării de hotel şi certuri interminabile. Din culisele salvării Greciei de la faliment, povestite de Angela Merkel
17:30
Nicuşor Dan va participa la şedinţa coaliţiei în care se discută măsurile privind Pachetul 2 Primanews.ro
Nicuşor Dan va participa la şedinţa coaliţiei în care se discută măsurile privind Pachetul 2
17:00
Toate curţile de apel cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu ale magistraţilor Primanews.ro
Toate curţile de apel cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
