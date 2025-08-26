FOTO | Dl. Ciucu, despre “Poza cu Nicușor”, artileria grea a dlui Drulă: “Dacă președintele vrea poze cu mine, pot să fac”. PS Rezolvat cât de cât, momentan
B365.ro, 26 august 2025 12:30
În această campanie electorală neoficială (dar evidentă) pentru alegerile parțiale de la PMB, „poza cu Nicușor” este un element dominant; și-a făcut-o dl. Drulă, ca să ne transmită din pripă mesajul „Președinte ține cu mine, […] Articolul FOTO | Dl. Ciucu, despre “Poza cu Nicușor”, artileria grea a dlui Drulă: “Dacă președintele vrea poze cu mine, pot să fac”. PS Rezolvat cât de cât, momentan apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
12:30
FOTO | Dl. Ciucu, despre “Poza cu Nicușor”, artileria grea a dlui Drulă: “Dacă președintele vrea poze cu mine, pot să fac”. PS Rezolvat cât de cât, momentan # B365.ro
În această campanie electorală neoficială (dar evidentă) pentru alegerile parțiale de la PMB, „poza cu Nicușor” este un element dominant; și-a făcut-o dl. Drulă, ca să ne transmită din pripă mesajul „Președinte ține cu mine, […] Articolul FOTO | Dl. Ciucu, despre “Poza cu Nicușor”, artileria grea a dlui Drulă: “Dacă președintele vrea poze cu mine, pot să fac”. PS Rezolvat cât de cât, momentan apare prima dată în B365.
Acum o oră
12:00
„Luăm o dubă Bolt până-n Berceni?” Compania lansează, la noi în oraș, serviciul de transport XL. În mașinile din această categorie încap 6 pasageri # B365.ro
Compania de ridesharing Bolt lansează în București un serviciu nou – categoria XL. Astfel, grupurile mai mari, de până la 6 pasageri, precum familii sau turiști care călătoresc împreună, nu mai sunt nevoite să comande […] Articolul „Luăm o dubă Bolt până-n Berceni?” Compania lansează, la noi în oraș, serviciul de transport XL. În mașinile din această categorie încap 6 pasageri apare prima dată în B365.
12:00
Piedone Junior are cel mai mare spor la bani din Primăria Sectorului 5. Cât încasează primarul și care este salariul mediu al angajaților # B365.ro
Cu toate că Primăria Sectorului 5 este cea în care salariile angajaților sunt cele mai mici, sporurile acordate au crescut în ultimii ani, cheltuielile instituției fiind astfel și ele crescute vertiginos. Cel mai mare spor […] Articolul Piedone Junior are cel mai mare spor la bani din Primăria Sectorului 5. Cât încasează primarul și care este salariul mediu al angajaților apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
11:00
Restricții de circulație, azi, pe Autostrada A1 București-Pitești, până diseară. Se fac lucrări de reparații, în cascadă, pe ambele sensuri # B365.ro
Centrul Infotrafic anunță restricții de circulație pe Autostrada A1 București-Pitești marți, 26 august. Acestea sunt impuse pentru lucrări la infrastructura rutieră. Restricții de circulație azi, pe Autostrada A1 București-Pitești Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al […] Articolul Restricții de circulație, azi, pe Autostrada A1 București-Pitești, până diseară. Se fac lucrări de reparații, în cascadă, pe ambele sensuri apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
10:40
„Liniște în București”, un proiect menit să dea mai încet zgomotul insuportabil din oraș. PMB propune mai multe măsuri, cum ar fi limitarea vitezei la 30 km/h pe mai multe străzi # B365.ro
Un nou proiect al PMB, ce vizează adoptarea unor măsuri pentru reducerea zgomotului din București, urmează să fie discutat în ședința CGMB de vineri – 29 august. Zilnic, milioane de locuitori ai orașului sunt expuși […] Articolul „Liniște în București”, un proiect menit să dea mai încet zgomotul insuportabil din oraș. PMB propune mai multe măsuri, cum ar fi limitarea vitezei la 30 km/h pe mai multe străzi apare prima dată în B365.
10:10
FOTO Șantierul de la Insula Lacul Morii, work in progress. Cum arată acum malurile, care vor fi aduse la nivelul apei # B365.ro
Temperaturile în continuare ridicate și vremea frumoasă permit continuarea mai multor șantiere din București, inclusiv în Sectorul 6. Primăria de sector publică noi imagini de pe Insula „Îngerilor”, de pe Lacul Morii, unde se lucrează […] Articolul FOTO Șantierul de la Insula Lacul Morii, work in progress. Cum arată acum malurile, care vor fi aduse la nivelul apei apare prima dată în B365.
09:10
TERMO-blestemul | Peste 2.400 de blocuri din București nu au nici azi apa caldă, din cauza micilor avarii apărute când se intervenea la Marea Avariei de pe Splaiul Unirii # B365.ro
Remedierea avariei termo de pe Splaiul Unirii a dus la fisurarea mai multor segmente de conductă, iar mii de blocuri au rămas fără apă caldă. Termenele pentru rezolvarea acestor avarii a fost înaintat de Compania […] Articolul TERMO-blestemul | Peste 2.400 de blocuri din București nu au nici azi apa caldă, din cauza micilor avarii apărute când se intervenea la Marea Avariei de pe Splaiul Unirii apare prima dată în B365.
09:10
Shopping alert: o să avem Action și la București. Compania olandeză face angajări și anunță că primul magazin se va deschide acum, în toamnă # B365.ro
Un nou lanț de magazine unde produsele sunt vândute la prețuri mici urmează să se deschidă în mai multe orașe din România, printre care și București: este vorba de Action, magazin ce aparține unui lanț […] Articolul Shopping alert: o să avem Action și la București. Compania olandeză face angajări și anunță că primul magazin se va deschide acum, în toamnă apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
08:50
Un puști cu BMW s-a răsturnat pe șina de tramvai, după ce s-a izbit de refugiul din stația STB. Accidentul, la intersecția Calea 13 Septembrie și str. Mihail Sebastian # B365.ro
Încă un accident teribil în București, unde azi-noapte un puști care conducea un BMW a pierdut controlul mașinii, a intrat în refugiul din stația STB și s-a răsturnat pe șinele de tramvai. Accidentul de după […] Articolul Un puști cu BMW s-a răsturnat pe șina de tramvai, după ce s-a izbit de refugiul din stația STB. Accidentul, la intersecția Calea 13 Septembrie și str. Mihail Sebastian apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:40
PMB vrea să ia de la Guvern „Esplanada” de pe Bd. Unirii, pentru un proiect de regenerare urbană. Propunerea va fi discutată în ședința CGMB de vineri # B365.ro
Primăria Capitalei vrea să ia în administrare un teren cunoscut ca „Esplanada” din București. Instituia vrea să realizeze un proiecte de regenerare urbană pe suprafața de 45.008 metri pătrați. Administrația locală va cere această proprietate […] Articolul PMB vrea să ia de la Guvern „Esplanada” de pe Bd. Unirii, pentru un proiect de regenerare urbană. Propunerea va fi discutată în ședința CGMB de vineri apare prima dată în B365.
18:40
Restricții pe DN1A pe ambele sensuri, la Mogoșoaia, miercuri seara, unde continuă lucrările de lărgire pe patru benzi. Circulația ar putea fi deschisă luna viitoare # B365.ro
Noi restricții de circulație pe DN1A vor fi impuse de miercuri seara până joi dimineața, acestea sunt în zona de la Mogoșoaia. Măsurile sunt aplicate pentru că se continuă lucrările de lărgire la patru benzi, […] Articolul Restricții pe DN1A pe ambele sensuri, la Mogoșoaia, miercuri seara, unde continuă lucrările de lărgire pe patru benzi. Circulația ar putea fi deschisă luna viitoare apare prima dată în B365.
18:30
Bucureștenii o caută azi cu miile pe doctorița Flavia Groșan. Nu pentru rețetă, ci pentru povestea țăcănită cu domnul nevaccinat îmbolnăvit de doamna vaccinată cu care s-a iubit # B365.ro
Doctorița Flavia Groșan, medic primar pneumolog, este acea doctoriță care, în timpul pandemiei, spune că dumneai a tratat vreo mie de pacienți bolnavi de Covid cu o schemă proprie și foarte eficientă, care presupunea medicamente […] Articolul Bucureștenii o caută azi cu miile pe doctorița Flavia Groșan. Nu pentru rețetă, ci pentru povestea țăcănită cu domnul nevaccinat îmbolnăvit de doamna vaccinată cu care s-a iubit apare prima dată în B365.
17:40
Iar se ceartă ca să ne salveze. Cătălin Drulă: Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni, să nu propună candidat. Domn de la PSD: „S-a umflat tărâța-n Drulău” # B365.ro
Dacă a trecut deja prea mult timp de la precedentele alegeri și ați uitat cum se aud politicienii când ne lingușesc, nicio problemă: a început un episod electoral nou, la noi la București, pentru că […] Articolul Iar se ceartă ca să ne salveze. Cătălin Drulă: Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni, să nu propună candidat. Domn de la PSD: „S-a umflat tărâța-n Drulău” apare prima dată în B365.
17:30
Restricții de circulație la Lujerului și pe Bd. Iuliu Maniu, între 26 – 30 august. Ciucu: Amenajăm toate trecerile la nivel cu calea ferată adiacente străzii Liniei, ca să nu vă mai rupeți mașinile # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite șoferilor că vor fi mai multe artere închise în perioada următoare în zonă pentru că se fac trecerile la nivel cu calea ferată adiacente străzii Liniei. Edilul precizează că […] Articolul Restricții de circulație la Lujerului și pe Bd. Iuliu Maniu, între 26 – 30 august. Ciucu: Amenajăm toate trecerile la nivel cu calea ferată adiacente străzii Liniei, ca să nu vă mai rupeți mașinile apare prima dată în B365.
16:40
Palatul Dacia, unde va fi Pinacoteca București, încă așteaptă startul lucrărilor. Ar trebui să înceapă în ianuarie, dar Art Safari are contract prelungit până în februarie # B365.ro
Palatul Dacia – România va intra în reabilitare. Lucrările de aici vor începe după ce se va semna contractul, licitația pentru acest proiect în că este în derulare. Acest viitor șantier de reabilitare va fi […] Articolul Palatul Dacia, unde va fi Pinacoteca București, încă așteaptă startul lucrărilor. Ar trebui să înceapă în ianuarie, dar Art Safari are contract prelungit până în februarie apare prima dată în B365.
16:40
FOTO | O cățelușă mică si speriată a fost găsită rătăcind prin Sectorul 4. O bucureșteancă încearcă acum să dea de urma stăpânilor, pe internet: Era să o lovească mașina # B365.ro
O cățelușă neagră și extrem de frumoasă a fost găsită rătăcind singură prin Sectorul 4 al Capitalei. Patrupedul era aproape să fie lovită de o mașină, așa că o bucureșteancă a decis să o ia […] Articolul FOTO | O cățelușă mică si speriată a fost găsită rătăcind prin Sectorul 4. O bucureșteancă încearcă acum să dea de urma stăpânilor, pe internet: Era să o lovească mașina apare prima dată în B365.
15:50
Blocuri din Militari, Drumul Taberei și Giulești ar putea fi reabilitate. PS6 lansează la licitație un contract pentru acest proiect în valoare de 3,6 milioane de euro # B365.ro
Primăria Sectorului 6 din București își dorește să reabiliteze blocurile de pe aria teritorială din 5 zone importante ale sectorului. Valoarea contractului este de 3,6 milioane de euro. Vor fi reabilitate mai multe blocuri din […] Articolul Blocuri din Militari, Drumul Taberei și Giulești ar putea fi reabilitate. PS6 lansează la licitație un contract pentru acest proiect în valoare de 3,6 milioane de euro apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Remedierea avariei de pe Splaiul Unirii a dus la noi fisuri în conducte. Termoenergetica: Peste 2.700 de blocuri din București au probleme cu apa caldă # B365.ro
Noi fisuri s-au format în conductele din sistemul de termoficare al Capitalei, în urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii. Procesele de presiune și repunere […] Articolul VIDEO | Remedierea avariei de pe Splaiul Unirii a dus la noi fisuri în conducte. Termoenergetica: Peste 2.700 de blocuri din București au probleme cu apa caldă apare prima dată în B365.
15:10
Un nou pasaj pietonal va fi construit în zona Chiajna, pe Centura Capitalei. CNAIR a lansat licitația pentru contract, iar lucrările ar dura șase luni # B365.ro
CNAIR lansează o licitație pentru realizarea unui pasaj pietonal suprateran la Chiajna, pe Centura Capitalei. Acesta ar urma să fie construit la kilometrul 57, între intersecția A1 București – Pitești și Chitila (DN7). Acesta este […] Articolul Un nou pasaj pietonal va fi construit în zona Chiajna, pe Centura Capitalei. CNAIR a lansat licitația pentru contract, iar lucrările ar dura șase luni apare prima dată în B365.
14:10
Marea Pisiceală e în acest weekend, la Auchan Titan. Bucureștenii vor putea adopta mici feline, iar 15 rase exotice vor „defila” # B365.ro
Iubitorii de animăluțe pot participa alături de toată familia la un târg de pisicuțe care vine la pachet și cu un catwalk ca la carte. Marea Pisiceală, e în weekend la Auchan Titan. Intrarea este […] Articolul Marea Pisiceală e în acest weekend, la Auchan Titan. Bucureștenii vor putea adopta mici feline, iar 15 rase exotice vor „defila” apare prima dată în B365.
14:00
Asfaltul din mai multe stații STB din S6 e plin de denivelări. „Șoferii opresc autobuzele pe banda 2”, atrage atenția un bucureștean # B365.ro
Un bucureștean din S6 al Capitalei și-a exprimat nemulțumirea pe internet, în ceea ce privește mai multe stații STB care sunt neîngrijite, iar unde asfaltul s-a tasat extrem de tare. Din cauza denivelărilor de pe […] Articolul Asfaltul din mai multe stații STB din S6 e plin de denivelări. „Șoferii opresc autobuzele pe banda 2”, atrage atenția un bucureștean apare prima dată în B365.
14:00
Scenariul „Daniel Băluță candidează la PMB”, readus în actualitate de lideri PSD. În partid se vorbește iar despre variantă, sondajele recente sunt argumente în discuții # B365.ro
Alegerile pentru un nou Primar General ar trebui să se apropie, dar data acestora rămâne nestabilită de coaliția de guvernare. Iar partidele din aceasta nu au decis pe cine susțin în cursa electorală. Mihai Tudose, […] Articolul Scenariul „Daniel Băluță candidează la PMB”, readus în actualitate de lideri PSD. În partid se vorbește iar despre variantă, sondajele recente sunt argumente în discuții apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Sebastian Popescu, veterinarul care a candidat la prezidențiale, este acuzat că ar fi încercat să racoleze un copil în București. Polițiștii l-au dus la audieri # B365.ro
Fost candidat la alegerile prezidențiale, Sebastian Popescu, este acuzat că ar fi încercat să racoleze un minor de 15 ani, propunându-i să întrețină raporturi sexuale cu acesta. Informațiile au fost făcute publice de Alexandru Constandachi, […] Articolul VIDEO | Sebastian Popescu, veterinarul care a candidat la prezidențiale, este acuzat că ar fi încercat să racoleze un copil în București. Polițiștii l-au dus la audieri apare prima dată în B365.
13:10
Alertă de mutat mașinile în Militari. S6 îi anunță pe bucureșteni în ce parcări de reședință se face mâine curățenie # B365.ro
Poliția Locală a Sectorului 6 a anunțat bucureștenii că în microzona 21 din Cartierul Militari cei de la Saluburizare Sector 6 au anunțat că vor curăța locurile de parcare de reședință. Se curăță parcările de […] Articolul Alertă de mutat mașinile în Militari. S6 îi anunță pe bucureșteni în ce parcări de reședință se face mâine curățenie apare prima dată în B365.
13:00
VIDEO | Un bucureștean a zburat cu mașina prin gard și-a ajuns de-a curmezișul șinei de tramvai, după un carambol. Linia 21, blocată o oră # B365.ro
Un accident produs în această dimineață în București, pe linia de tramvai, a blocat pentru o oră circulația linie cu indicativul 21. Una dintre mașinile implicate a spulberat gardul separator și a ajuns pe calea […] Articolul VIDEO | Un bucureștean a zburat cu mașina prin gard și-a ajuns de-a curmezișul șinei de tramvai, după un carambol. Linia 21, blocată o oră apare prima dată în B365.
13:00
ESENȚIAL | Trenurile CFR Călători nu vor mai circula din toamnă, dacă nu-s plătite urgent datoriile companiei. Sora CFR SA dă ultimatum până vineri # B365.ro
CFR Călători SA a înregistrat mai multe datorii la TUI. Astfel, ca o consecință a acestora trenurile care aparțin de compania de transport feroviar de stat nu vor mai circula pe șinele rețelei de pe […] Articolul ESENȚIAL | Trenurile CFR Călători nu vor mai circula din toamnă, dacă nu-s plătite urgent datoriile companiei. Sora CFR SA dă ultimatum până vineri apare prima dată în B365.
Ieri
12:10
Data alegerilor din București, o discuție „tangențială” într dl. Grindeanu și dl. Bolojan. Șeful interimar al PSD spune că ne va ține la curent # B365.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, duminică seara, în cadrul căreia cei doi au discutat și despre data alegerilor pentru primăria Capitalei. „Tangențial”, așa cum a declarat […] Articolul Data alegerilor din București, o discuție „tangențială” într dl. Grindeanu și dl. Bolojan. Șeful interimar al PSD spune că ne va ține la curent apare prima dată în B365.
11:50
VIDEO | Bucăți din planșeul de la Unirii por fi rupte cu mâna, structura pur și simplu se fărâmițează. Imagini noi de pe șantierul din centrul Bucureștiului # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a făcut publice noi imagini de la Planșeul Unirii, cel mai mare șantier și unul dintre cele mai importante șantiere deschise în acest moment în Capitală. În videoclip, se poate […] Articolul VIDEO | Bucăți din planșeul de la Unirii por fi rupte cu mâna, structura pur și simplu se fărâmițează. Imagini noi de pe șantierul din centrul Bucureștiului apare prima dată în B365.
11:50
Vești pentru iubitorii de ski din București. Helly Hansen deschide un magazin cu articole sportswear în Promenada Mall # B365.ro
Vești bune pentru iubitorii de ski din Capitală. În curând se va deschide un nou magazin de articole de acest fel în Promenada Mall București. Brandul norvegain Helly Hansen intră pe piața din România și […] Articolul Vești pentru iubitorii de ski din București. Helly Hansen deschide un magazin cu articole sportswear în Promenada Mall apare prima dată în B365.
11:40
Cel mai grăbit bebeluș din București tocmai s-a născut în ambulanță. “Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie” ️ # B365.ro
O zi inițial obișnuită din București s-a transformat, pentru un echipaj de ambulanță, într-o goană spre spital din pricina unui un bebeluș foarte, foarte nerăbdător să vină pe lume; a fost atât de grăbit încă […] Articolul Cel mai grăbit bebeluș din București tocmai s-a născut în ambulanță. “Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie” ️ apare prima dată în B365.
11:10
Vine „primăvara” la Poliția Locală a Capitalei, cu 52 de Dacia Spring. Mașinile electrice sunt acum la PMB, propunerea e să le folosească agenții care ies în misiuni prin oraș # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București solicită Primăriei Generale, printr-un proiect de hotărâre, 52 de mașini Dacia Spring, pentru desfășurarea activității. Acesta va fi votat în următoarea ședință a Consiliului General al Municipiului București, ce va […] Articolul Vine „primăvara” la Poliția Locală a Capitalei, cu 52 de Dacia Spring. Mașinile electrice sunt acum la PMB, propunerea e să le folosească agenții care ies în misiuni prin oraș apare prima dată în B365.
10:40
Mesajul bucureștenilor pentru Ilie Bolojan: Nu, nu ne place deloc de dumneata! Cât despre Nicușor Dan, a plonjat într-o zonă ciudată de ambiguitate | SONDAJ # B365.ro
Fiindcă alegerile pentru PMB chiar. urmează să fie organizate într-un viitor mai degrabă apropiat și fiindcă alegerile de la București sunt, întotdeauna, subiect de interes general, nu local – că doar primarul general are a […] Articolul Mesajul bucureștenilor pentru Ilie Bolojan: Nu, nu ne place deloc de dumneata! Cât despre Nicușor Dan, a plonjat într-o zonă ciudată de ambiguitate | SONDAJ apare prima dată în B365.
10:30
Schimbări în parcările de reședință din Sectorul 3, unde bucureșteni și firmele vor putea solicita mai multe locuri. Noul regulament va fi dezbătut în ședința de Consiliu Local # B365.ro
În curând, bucureștenii din Sectorul 3 ar putea avea parte de veștri bune. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 își dorește să schimbe o parte din regulamentul de parcare. Dat fiind acest lucru el a propus […] Articolul Schimbări în parcările de reședință din Sectorul 3, unde bucureșteni și firmele vor putea solicita mai multe locuri. Noul regulament va fi dezbătut în ședința de Consiliu Local apare prima dată în B365.
10:10
Actualizare METEO | Două anotimpuri într-o săptămână. Azi și mâine sunt zile cu aer și temperaturi de toamnă, după care în București se întoarce vremea de vară # B365.ro
Chiar dacă această săptămână a început cu temperaturi perfecte pentru un început de toamnă, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în anunță pe cetățeni că de miercuri vremea din București va începe iar să se încălzească. […] Articolul Actualizare METEO | Două anotimpuri într-o săptămână. Azi și mâine sunt zile cu aer și temperaturi de toamnă, după care în București se întoarce vremea de vară apare prima dată în B365.
10:00
FOTO | Prima hartă interactivă a rețelei de tramvai din București, de la Metrou Ușor. Dai click pe traseu și afli pe unde sunt șantiere, care e stadiul lor și pe unde vor apărea noi stații # B365.ro
Asociația Metrou Ușor a lansat prima hartă interactivă a rețelei de tramvai din București. Prin intermediul ei, oamenii pot vizualiza în timp real rețeaua modernizată, cea aflată în curs de modernizare și extensiile planificate. Hartă […] Articolul FOTO | Prima hartă interactivă a rețelei de tramvai din București, de la Metrou Ușor. Dai click pe traseu și afli pe unde sunt șantiere, care e stadiul lor și pe unde vor apărea noi stații apare prima dată în B365.
09:00
Parfumul de vacanță în Thassos pe care o bucureșteancă l-a descoperit, culmea, fix când a ajuns acasă. Și surpriza dozelor suplimentare care i-au fost trimise din Grecia # B365.ro
O bucureșteancă s-a îndrăgostit de un parfum cumpărat din Grecia, Thassos, iar pentru că nu avea cum să îl cumpere a cerut ajutorul internauților care sunt plecați în concediu și care se vor întoarce în […] Articolul Parfumul de vacanță în Thassos pe care o bucureșteancă l-a descoperit, culmea, fix când a ajuns acasă. Și surpriza dozelor suplimentare care i-au fost trimise din Grecia apare prima dată în B365.
09:00
Perfect timing Autobuzele turistice „Bucharest City Tour” intră pe traseu acum, în prima zi cu aer desăvârșit de toamnă # B365.ro
Linia turistică „Bucharest City Tour” va fintrea în funcțiune de astăzi, 25 august. Autobuzele liniei turistice vor funcționa zilnic, între 10:00 și 23:00. Iar ca frecvență, ava circula un autobuz la fiecare 30 de minute. […] Articolul Perfect timing Autobuzele turistice „Bucharest City Tour” intră pe traseu acum, în prima zi cu aer desăvârșit de toamnă apare prima dată în B365.
08:50
Ciucu, iritat de sondajul CURS, care-l dă pe locul 3 la alegerile pentru PMB, la egalitate cu Piedone, iar pe Băluță pe locul 1. „A început bătălia sondajelor făcute, pe bani mulți, în debara” # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, s-a arătat iritat de sondajul CURS ajuns în spațiul public duminică, care-l plasa pe locul 3, la egalitate cu fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, în preferințele bucureștenilor pentru […] Articolul Ciucu, iritat de sondajul CURS, care-l dă pe locul 3 la alegerile pentru PMB, la egalitate cu Piedone, iar pe Băluță pe locul 1. „A început bătălia sondajelor făcute, pe bani mulți, în debara” apare prima dată în B365.
08:20
VIDEO | Incendiu violent în Buftea, cu flacără și nor negru extrem de dens, mobilizare masivă a pompierilor. Martor: Arde o hală pe la Rombiz. # B365.ro
Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineață., în Buftea. Un martor, membru al comunității Infotrafic București și Ilfov, spune că arde o hală la Rombiz, un magazin de electronice de pe strada Tamași. VIDEO […] Articolul VIDEO | Incendiu violent în Buftea, cu flacără și nor negru extrem de dens, mobilizare masivă a pompierilor. Martor: Arde o hală pe la Rombiz. apare prima dată în B365.
07:40
Mănăstirea Chiajna, grandioasa ruină din marginea Bucureștiului. Monumentul “blestemat” să nu fie nici măcar pus în siguranță, izvor de aberații cu fantome # B365.ro
Din toate ruinele Bucureștiului, una singură se încăpățânează să nu se prăbușească în totalitate, dimpreună cu toată istoria sa pe cât de uluitoare, pe atât de necunoscută de cei de azi: Mănăstirea Chiajna, monumentalul vestigiu, […] Articolul Mănăstirea Chiajna, grandioasa ruină din marginea Bucureștiului. Monumentul “blestemat” să nu fie nici măcar pus în siguranță, izvor de aberații cu fantome apare prima dată în B365.
07:20
Un subiect tot mai des abordat atunci când vine vorba despre administrația Capitalei este legat de forțele de ordine și de organizarea lor. Mulți locuitori vor să știe câți polițiști locali sunt în București și […] Articolul Câți polițiști locali sunt în București. Ce atribuții și ce salarii au apare prima dată în B365.
24 august 2025
18:20
Sondaj INSCOP, comandat de PNL: Băluță, tot pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar general. Scenarii: A. Alexandrescu sau G. Simion din partea AUR # B365.ro
Partidul Național Liberal (PNL) face public un sondaj INSCOP realizat în luna august, care-l dă câștigător pentru funcția de primar general tot pe Daniel Băluță. Cercetarea făcută la comanda PNL a fost comunicată în spațiul […] Articolul Sondaj INSCOP, comandat de PNL: Băluță, tot pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar general. Scenarii: A. Alexandrescu sau G. Simion din partea AUR apare prima dată în B365.
17:40
Veste bună de pe Aeroportul Henri Coandă din București. A început montarea de noi scanere pentru bagajele de cabină, limita de 100 ml dispare # B365.ro
Pe Aeroportul „Henri Coandă” din București au început să e instaleze scanere care nu vor mai necesita scoaterea din bagaje a dispozitivelor electronice și, în plus, lichidele și recipientele mai mari de 100 de mililitri […] Articolul Veste bună de pe Aeroportul Henri Coandă din București. A început montarea de noi scanere pentru bagajele de cabină, limita de 100 ml dispare apare prima dată în B365.
16:40
Daniel Băluță câștigă alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei în cel mai recent sondaj CURS. Drulă e pe locul 2, Ciucu și Piedone sunt la egalitate # B365.ro
Cel mai recent sondaj pentru alegerile pentru Primăria Capitalei îl clasează pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe primul loc în preferințele bucureștenilor. Acesta ar câștiga funcția de primar general cu 24%, dacă scrutinul ar […] Articolul Daniel Băluță câștigă alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei în cel mai recent sondaj CURS. Drulă e pe locul 2, Ciucu și Piedone sunt la egalitate apare prima dată în B365.
15:40
Șantierul de la linia 5, în continuare blocat. Primăria Capitalei trebuie să achite o datorie de 15 milioane de euro. Bujduveanu așteaptă bani europeni pentru reluarea lucrărilor # B365.ro
Primăria Capitalei are datorii de 15 milioane de euro care aduc întârzieri mari pe șantierul liniei 5 de tramvai. Circulația ar fi trebuit reluată încă din februarie. Datoriile de 15 milioane de euro împiedică reluarea […] Articolul Șantierul de la linia 5, în continuare blocat. Primăria Capitalei trebuie să achite o datorie de 15 milioane de euro. Bujduveanu așteaptă bani europeni pentru reluarea lucrărilor apare prima dată în B365.
13:20
Zeci de blocuri și case vor fi demolate pentru extinderea Magistralei 4 de metrou. Mai mulți bucureșteni amenință că vor da statul în judecată: „Să ne dea banii care trebuie” # B365.ro
Pentru extinderea Magistralei 4 de metrou este nevoie ca zeci de case și blocuri din București să fie demolate. Guvernul a aprobat lista cu imobilele și terenurile care urmează să fie expropriate de la persoane […] Articolul Zeci de blocuri și case vor fi demolate pentru extinderea Magistralei 4 de metrou. Mai mulți bucureșteni amenință că vor da statul în judecată: „Să ne dea banii care trebuie” apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Actualizare METEO | Vremea va fi plăcută azi, în București, anunță ANM. De luni, temperaturile vor fi mai scăzute, cu dimineți și seri răcoroase # B365.ro
Duminica aceasta, în București, avem parte de o vreme frumoasă, cu temperaturi specifice acestei perioade, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). ANM a emis prognoza specială pentru București, valabilă azi Administrația de Meteorologie (ANM) a […] Articolul Actualizare METEO | Vremea va fi plăcută azi, în București, anunță ANM. De luni, temperaturile vor fi mai scăzute, cu dimineți și seri răcoroase apare prima dată în B365.
10:40
Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs în zona seismică Vrancea, în această dimineață, anunță INFP. Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs în Vrancea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță, […] Articolul Un cutremur mediu s-a produs, de dimineață, în Vrancea. INFP: A avut magnitudinea de 4.2 apare prima dată în B365.
04:00
Top 7 cele mai periculoase intersecții din București. Aici au loc cele mai multe accidente de circulație # B365.ro
Traficul din București este cel mai aglomerat și imprevizibil din țară, iar acest lucru se reflectă din păcate în numărul mare de accidente produse anual. Conform statisticilor oficiale, Bucureștiul conduce detașat clasamentul național în ceea […] Articolul Top 7 cele mai periculoase intersecții din București. Aici au loc cele mai multe accidente de circulație apare prima dată în B365.
23 august 2025
17:30
Liniile 90 și 104 vor avea programul prelungit, duminică, pentru meciul FCSB – FC Argeș, de pe Arena Națională. Alte patru linii ar putea să circule deviat # B365.ro
Duminică, 24 august, pe Arena Națională are loc mediul FCSB – FC Argeș, iar pentru preluarea spectatorilor programul liniilor 90 și 104 va fi prelungit, anunță TPBI. Totodată, la dispoziția Brigăzii Rutiere, liniile 86, 90, […] Articolul Liniile 90 și 104 vor avea programul prelungit, duminică, pentru meciul FCSB – FC Argeș, de pe Arena Națională. Alte patru linii ar putea să circule deviat apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.