FOTO | Dl. Ciucu, despre “Poza cu Nicușor”, artileria grea a dlui Drulă: “Dacă președintele vrea poze cu mine, pot să fac”. PS Rezolvat cât de cât, momentan

Dacă a trecut deja prea mult timp de la precedentele alegeri și ați uitat cum se aud politicienii când ne lingușesc, nicio problemă: a început un episod electoral nou, la noi la București, pentru că […] Articolul Iar se ceartă ca să ne salveze. Cătălin Drulă: Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni, să nu propună candidat. Domn de la PSD: „S-a umflat tărâța-n Drulău"