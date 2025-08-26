Șofer băut și fără permis prins la volan în Pângărați
Monitorul de Neamț , 26 august 2025 12:30
Un șofer băut și fără permis a fost depistat de polițiștii din Piatra-Neamț, după ce a fost oprit pentru control pe strada Oanțului, în localitatea Pângărați. Control de rutină, descoperire gravă „La data de 25 august a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au oprit pentru control pe strada Oanțului, […] Articolul Șofer băut și fără permis prins la volan în Pângărați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 30 minute
12:30
Acum 2 ore
11:30
Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț: mandat de arestare emis de Austria # Monitorul de Neamț
Un bărbat urmărit internațional de autoritățile din Austria a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț. Depistat de polițiștii din Neamț „La data de 25 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, în urma investigațiilor specifice desfășurate, au depistat, un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Piatra-Neamț, […] Articolul Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț: mandat de arestare emis de Austria apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 4 ore
10:30
Accident de muncă în Tazlău: un tânăr de 28 de ani, surprins de un mal de pământ # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Pâncești a fost rănit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el, în timpul unor lucrări de săpături. Un accident de muncă în Tazlău a avut loc pe 25 august, când un bărbat de 28 de ani, angajat al unei societăți comerciale, a fost surprins de surparea unui mal de […] Articolul Accident de muncă în Tazlău: un tânăr de 28 de ani, surprins de un mal de pământ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 6 ore
08:40
Neplata întreținerii poate duce la pierderea apartamentului. Pașii legali pe care îi face asociația de proprietari # Monitorul de Neamț
Ce se întâmplă dacă nu achiți la timp întreținerea și care sunt consecințele prevăzute de lege Neplata întreținerii poate atrage penalități, procese în instanță și chiar executare silită, potrivit Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari. Obligația legală de plată a întreținerii Proprietarii de apartamente din România au obligația legală de a achita lunar cota […] Articolul Neplata întreținerii poate duce la pierderea apartamentului. Pașii legali pe care îi face asociația de proprietari apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Criză generațională: România, pe podium la numărul de tineri care nu muncesc și nu studiază # Monitorul de Neamț
România înregistrează una dintre cele mai ridicate ponderi din Uniunea Europeană de tineri care nu muncesc și nu studiază, aproape 20% dintre persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani aflându-se în această situație, potrivit datelor Eurostat și unui raport OCDE. România, pe podium european la rata NEET În 2024, media europeană a tinerilor […] Articolul Criză generațională: România, pe podium la numărul de tineri care nu muncesc și nu studiază apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
20:40
Prezenţă inedită în tribune la meciul disputat acasă de CSM Ceahlăul în compania celor de la CS Dinamo. Conform paginii oficiale a clubului nemţean, Denzen Jofre a venit în România din Chile, cu familia, la jumătatea lunii august, iar o săptămână mai târziu a văzut din tribune meciul cu CS Dinamo, scor 3-0. Prietenia cu […] Articolul Suporter din Chile la meciul CSM şi la deschiderea “Ceahlăul Fan Shop” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Performanță istorică pentru Ray’s Dance Piatra-Neamț. Imnul național a răsunat de două ori la German Open Championships 2025 # Monitorul de Neamț
Performanță istorică pentru sportivii din Neamț pe una dintre cele mai mari scene ale dansului sportiv mondial. Ray’s Dance Piatra-Neamț la German Open Championships 2025 a scris istorie, imnul României răsunând de două ori la Stuttgart datorită aurului obținut de perechea Bogus Carlo Beniamin & Scrab Raysa Maria. Imnul României pe cea mai mare scenă […] Articolul Performanță istorică pentru Ray’s Dance Piatra-Neamț. Imnul național a răsunat de două ori la German Open Championships 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Tragedii evitate. Misiuni de salvare în Neamț: pompierii au acționat în Tarcău, Dumbrava Roșie și Roman # Monitorul de Neamț
Intervenții contracronometru pentru salvarea unor persoane aflate în dificultate Trei misiuni de salvare în Neamț au fost desfășurate de pompieri și echipajele medicale în doar două zile, după ce trei persoane au avut nevoie de ajutor . Bărbat căzut într-o pădure din Tarcău „În data de 22.08.2025, la ora 16:25, prin apel la 112 a […] Articolul Tragedii evitate. Misiuni de salvare în Neamț: pompierii au acționat în Tarcău, Dumbrava Roșie și Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Intervenție mai puțin obișnuită: o candelă nesupravegheată a adus pompierii într-un cimitir din Roman # Monitorul de Neamț
Intervenție mai puțin obișnuită: o candelă nesupravegheată a provocat un incendiu în cimitirul de pe strada Mihai Viteazul din municipiul Roman. Alertă la 112 și intervenția pompierilor „Ca urmare a unui apel la 112 de la ora 12:07, un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Roman a intervenit în cimitirul de pe strada Mihai Viteazul […] Articolul Intervenție mai puțin obișnuită: o candelă nesupravegheată a adus pompierii într-un cimitir din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Un accident cu trotineta electrică s-a produs duminică seara, 24 august, pe DJ 207K, în localitatea Buruienești, unde doi minori au fost răniți și transportați la spital. Evenimentul rutier „La data de 24 august a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier”, […] Articolul Doi adolescenți răniți într-un accident cu trotineta electrică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Efectele neatenției: o tânără rănită și dosar penal au rezultat în urma unui accident rutier produs pe 24 august, în municipiul Roman. Accidentul de pe strada Ștefan cel Mare „La data de 24 august a.c., în jurul orei 09.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier”, […] Articolul Roman: efectele neatenției – o tânără rănită și dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Aburi de alcool au fost depistați la un șofer de 77 de ani după un accident rutier produs în Bicaz, în urma căruia ambii conducători auto au fost răniți. Evenimentul rutier Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 23 august, la ora 08.40, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu […] Articolul Accident la Bicaz cu aburi de alcool: doi șoferi, răniți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
O femeie în vârstă de 75 de ani, din Roman, a fost accidentată, luni dimineaţă, în timp ce traversa pe trecerea pentru pietoni o stradă din localitatea menţionată. „La data de 25 august a.c., în jurul orei 09.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În […] Articolul Accident pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Controale în trafic cu rezultate îngrijorătoare. Șoferi prinși băuți în Neamț, alții fără permis sau minori la volan # Monitorul de Neamț
Șoferi prinși băuți în Neamț au fost depistați de polițiști în mai multe localități din județ, unii dintre ei având concentrații mari de alcool, iar alții nici măcar permis de conducere. Pipirig: aproape 1 la mie în aerul expirat „La data de 24 august a.c., ora 13.50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu […] Articolul Controale în trafic cu rezultate îngrijorătoare. Șoferi prinși băuți în Neamț, alții fără permis sau minori la volan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:00
Accident rutier Târgu-Neamț: o femeie de 35 de ani a ajuns la spital după coliziunea cu un cimentruc # Monitorul de Neamț
Accident rutier Târgu-Neamț : evenimentul rutier a avut loc luni dimineață, pe strada Mihail Sadoveanu, fiind implicate un autoturism și un autotren. Femeie de 35 de ani transportată la spital Potrivit ISU Neamț, „la ora 10:45, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe strada Mihail Sadoveanu din orașul Târgu-Neamț, unde […] Articolul Accident rutier Târgu-Neamț: o femeie de 35 de ani a ajuns la spital după coliziunea cu un cimentruc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
12:30
Pietoni accidentați la Dragomirești și Bicaz-Chei. Ambii traversau neregulamentar # Monitorul de Neamț
Doi pietoni accidentați au ajuns la spital duminică, 24 august, în urma unor accidente rutiere produse în Dragomirești și Bicaz-Chei, ambii fiind surprinși pe drum în timp ce traversau neregulamentar. Pieton accidentat la Dragomirești „La data de 24 august a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire […] Articolul Pietoni accidentați la Dragomirești și Bicaz-Chei. Ambii traversau neregulamentar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Un accident rutier produs în comuna Petricani s-a soldat cu trei victime, iar printre victime o fetiță de 5 ani. Intervenția pompierilor și echipajelor medicale Potrivit ISU Neamț, „în data de 24.08.2025, la ora 23:05, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Boiștea din comuna Petricani, unde un autoturism […] Articolul Noapte de coșmar la Petricani: printre victime o fetiță de 5 ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Alarmă pentru autorități: descoperiri periculoase în Neamț după ce localnicii au găsit arme și explozibil # Monitorul de Neamț
Muniție și arme din Al Doilea Război Mondial, descoperite la Piatra-Neamț și în comuna Tupilați Descoperiri periculoase în Neamț au alertat autoritățile după ce localnicii au găsit arme, sute de cartușe și o bombă de aruncător provenite din Al Doilea Război Mondial. Descoperire alarmantă în Piatra-Neamț „În data de 22.08.2025, în jurul orei 17:05 a […] Articolul Alarmă pentru autorități: descoperiri periculoase în Neamț după ce localnicii au găsit arme și explozibil apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Primarii primesc vești bune: continuarea programului Anghel Saligny, anunțată de ministrul Cseke Attila # Monitorul de Neamț
Ministrul Dezvoltării a anunțat continuarea programului Anghel Saligny, precizând că se pregătește un memorandum pentru următorii trei ani. Continuarea programului Anghel Saligny, confirmată oficial Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat duminică, 24 august 2025, în județul Bihor, că se lucrează la memorandumul pentru continuarea Programului „Anghel Saligny” pe perioada 2026–2028. „Pe […] Articolul Primarii primesc vești bune: continuarea programului Anghel Saligny, anunțată de ministrul Cseke Attila apare prima dată în Monitorul de Neamț.
24 august 2025
19:50
Programul ”Litoralul pentru toți” 2025. Cu cât scad prețurile de la 1 septembrie – LISTA # Monitorul de Neamț
Tarifele ar urma să scadă cu până la 60% Federația Patronatelor din Turismul Românesc a anunțat reducerile de prețuri ce vor fi aplicate de la 1 septembrie, odată cu debutul programului „Litoralul pentru Toți”. Potrivit FPTR, acest program rămâne una dintre puținele soluții concrete prin care turiștii sunt atrași din nou pe litoral, contribuind astfel […] Articolul Programul ”Litoralul pentru toți” 2025. Cu cât scad prețurile de la 1 septembrie – LISTA apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Când vom putea circula fără întrerupere pe autostradă de la București la Pașcani. Termenul dat de ministrul Transporturilor # Monitorul de Neamț
Finalizarea lucrărilor depinde de asigurarea finanțării prin PNRR pe întreaga durată a proiectului. Autostrada de la București la Pașcani ar urma să fie finalizată și dată în folosință până în august 2026, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban pe pagina sa de Facebook. Autostrada de la București la Pașcani, gata în 2026 Potrivit ministrului Transporturilor, […] Articolul Când vom putea circula fără întrerupere pe autostradă de la București la Pașcani. Termenul dat de ministrul Transporturilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Ghidul de finanțare pentru programul Rabla a fost publicat spre consultare. Ce se schimbă pentru mașinile electrice # Monitorul de Neamț
Ministerul Mediului a publicat în consultare publică Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025, iar principala schimbare privește valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice. Ghidul de finanțare pentru programul Rabla a fost publicat spre consultare, iar principala modificare vizează ecotichetul pentru autovehiculele electrice. Documentul lansat de Ministerul Mediului aduce schimbări stabilite prin Ordonanța de Urgență […] Articolul Ghidul de finanțare pentru programul Rabla a fost publicat spre consultare. Ce se schimbă pentru mașinile electrice apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Tragedie pe litoral: un bărbat de 45 de ani din Neamț și-a pierdut viața pe șantier # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 45 de ani, din județul Neamț, a murit după ce a căzut de la 15 metri, în timpul lucrărilor de reabilitare a unei fațade din Constanța. Tragedie pe litoral: accident mortal la Constanța joi, 21 august, unde un muncitor de 45 de ani din județul Neamț a căzut de pe un bloc […] Articolul Tragedie pe litoral: un bărbat de 45 de ani din Neamț și-a pierdut viața pe șantier apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Începând cu ora 10:00, până în seara asta la ora 20:00, județul Neamț va fi sub incidența unui Cod Galben de vânt. Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…60 km/h și pe arii restrânse de 70…80 km/h. Pentru a preveni situațiile de urgență, recomandăm cetățenilor respectarea următoarelor măsuri: fiți prudenți atunci […] Articolul Județul Neamț, sub incidența unui Cod Galben de vânt apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Nunta ta ajunge sub lupa ANAF: Fiscul vrea să știe câte sarmale mănâncă invitații # Monitorul de Neamț
Fiscul cere date detaliate despre evenimente private, inclusiv meniuri, servicii contractate și modalități de plată. Nunta ta ajunge sub lupa ANAF, alături de botezuri, aniversări și alte evenimente private, după ce Fiscul a cerut restaurantelor și sălilor de evenimente să transmită informații complete despre fiecare petrecere organizată. Raportare obligatorie pentru organizatori Agenția Națională de Administrare […] Articolul Nunta ta ajunge sub lupa ANAF: Fiscul vrea să știe câte sarmale mănâncă invitații apare prima dată în Monitorul de Neamț.
23 august 2025
20:10
Trei accidente, cu trei victime, s-au produs în Neamţ, vineri, 22 august, în interval de cinci ore. Printre victime şi o copilă de şapte ani. În jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, […] Articolul Trei accidente în cinci ore. Trei victime, printre care o copilă de şapte ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:20
Doi şoferi care s-au urcat la volan, unul deşi consumase alcool, altul deşi nu avea permis de conducere, au picat recent în plasa poliţiştilor nemţeni. La data de 22 august, ora 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au oprit pentru control, pe strada Progresului, din localitatea Săbăoani, un autoturism condus de un […] Articolul Şoferi picaţi în plasa poliţiştilor. Unul băut, altul fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
O acţiune a poliţiştilor nemţeni care i-a vizat pe „gaterişti” s-a soldat cu amenzi în cuantum total de 18.000 de lei şi confiscarea a aproape 30 de metri cubi de material lemnos. „În perioada 21-22 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Neamț, Poliției orașului Bicaz și Secției de Poliție Rurală Bicaz cu […] Articolul Amenzi şi lemn confiscat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
Un autoturism condus de un bătrân de 69 de ani s-a răsturnat într-o prăpastie, vineri, 22 august. „La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Secţiei de Poliție Rurală Bicaz, au fost sesizaţi prin 112, cu privire la faptul că în afara localității Dreptu, o persoană a căzut cu mașina într-o prăpastie. În urma […] Articolul Autoturism căzut în prăpastie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Un senior care a urcat la volan chiar dacă înainte consumase alcool a provocat un accident rutier, sâmbătă, 23 august, în Bicaz. „La data de 23 august a.c., ora 08.40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul […] Articolul Şi în vârstă şi băut la volan… accident apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
„Ceahlău’ ale/ Aici pentru tine/ Sunt băieții ce mereu te vor susține/ Şi dacă trebuie/ Putem face orice/ Ca mereu ție/ Să-ți fie numai bine!” Cu aceste versuri am plecat în minte şi în inimă după meciul de sâmbătă câştigat de Ceahlăul. Meci pe care l-am văzut şi trăit alături de cei de la Gate […] Articolul Ceahlăul, test trecut cu brio. Cronică din galerie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
22 august 2025
21:00
Bolojan n-a nimerit Piatra. Dar a ajuns la Târgu şi a nimerit mâna „perfectului” # Monitorul de Neamț
„Astăzi, 22 august 2025, la sediul Primăriei din Târgu Neamț, prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru în județ, în drum către Republica Moldova, a avut o întâlnire cu reprezentanții administrațiilor locale din județele Neamț și Suceava”… etc, şamd, eţcetera. Aşa începe, n-am avut curiozitatea să văd cum se termină, un comunicat […] Articolul Bolojan n-a nimerit Piatra. Dar a ajuns la Târgu şi a nimerit mâna „perfectului” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
20:30
O treime dintre firmele din UE folosesc publicitate online. România, printre ultimele # Monitorul de Neamț
România se află printre statele europene unde firmele investesc cel mai puțin în publicitate online În 2024, o treime dintre firmele din UE folosesc publicitate online, însă România se numără printre țările cu cele mai scăzute procente, arată datele Eurostat. O treime dintre firmele europene plătesc pentru reclame pe internet „În 2024, 32,6% dintre întreprinderile […] Articolul O treime dintre firmele din UE folosesc publicitate online. România, printre ultimele apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Marea Mişcare vă invită în perioada 29-31 august la Baza Hipică „Colonel Virgil Bărbuceanu” din municipiul Piatra-Neamţ, la cea de-a IV-a ediţie. „Aşa cum v-am obişnuit, evenimentul uneşte sportul, cultura, educaţia şi distracţia într-un singur loc. Prin fiecare eveniment pe care îl organizăm urmărim să dezvoltăm o cultură motivaţională în care fiecare pasionat al […] Articolul Marea Mişcare – ediţia a IV-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Fructul ieftin care scade tensiunea: recomandarea medicilor pentru o inimă sănătoasă # Monitorul de Neamț
Fructul ieftin care scade tensiunea este recomandat de medici pentru efectele benefice asupra inimii și circulației, fiind disponibil la preț mic în toate magazinele din România. Tot mai multe persoane se confruntă cu hipertensiunea arterială Creșterea tensiunii arteriale a devenit un motiv major de îngrijorare în lumea medicală. În ultimii ani, specialiștii au atras atenția […] Articolul Fructul ieftin care scade tensiunea: recomandarea medicilor pentru o inimă sănătoasă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:20
Stilul scandinav este popular și în acest an. Naturalețea și simplitatea sunt detalii caracteristice acestui a și sunt foarte apreciate de cei ce își doresc un spațiu cozy. Un living decorat în stil scandinav este frumos de privit și te face să te simți imediat relaxat. Aerisit, luminos, dominat de simplitate și funcționalitate, acesta îmbină […] Articolul Cum să mobilezi un living în stil scandinav – ghid util apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:50
Sprijin educațional pentru tinerii din Neamț: liceeni și studenți implicați într-un proiect al TUIASI # Monitorul de Neamț
Proiect educațional derulat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași susține tineri din Neamț, Iași și Vaslui prin subvenții, consiliere și activități educative. Peste 300 de liceeni și studenți beneficiază de sprijin educațional printr-un proiect derulat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, inițiativă finanțată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiect TUIASI pentru tineri […] Articolul Sprijin educațional pentru tinerii din Neamț: liceeni și studenți implicați într-un proiect al TUIASI apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Doi şoferi care au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice au ajuns într-un final unul într-un stâlp, celălalt într-un autoturism staţionat. Primul incident de acest gen a fost semnalat pe 21 august, în jurul orei 19.00. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în […] Articolul Şoferi beţi: unul a intrat în stâlp, altul într-un autoturism staţionat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Neacordarea de prioritate a fost cauza unei accident produs pe 21 august în Piatra Neamţ şi soldat cu rănirea unei femei în vârstă de 43 de ani. „La data de 21 august a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma […] Articolul Accident de la neacordare de prioritate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Vineri, 22 august, activitatea cu publicul la SC Parking va fi suspendată. Măsura este necesară pentru relocarea sediului societății de la Mall Forum Center (Piața Sfântul Gheorghe). Începând de luni, 25 august, societatea care administrează parcările publice și de reședință din municipiul Piatra-Neamț va funcționa în noua locație situată în clădirea Telegondolei, în apropierea Gării […] Articolul Parking se mută, vineri nu se lucrează cu publicul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
O şoferiţă care în dimineaţa de vineri, 22 august, a accidentat un biciclist pe o stradă din Piatra Neamţ şi a părăsit locul accidentului a fost ulterior identificată de poliţişti. „La data de 22 august a.c., în jurul orei 7.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment […] Articolul A accidentat un biciclist şi a plecat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Nevoi medicale nesatisfăcute: România, printre statele europene cu probleme grave pentru persoanele vulnerabile # Monitorul de Neamț
Date arată că România se află printre țările UE unde persoanele la risc de sărăcie resimt cel mai mult lipsa accesului la servicii medicale. Nevoi medicale nesatisfăcute au fost raportate de 3,6% dintre cetățenii UE în 2024, însă România se află printre statele cu cele mai mari diferențe între persoanele la risc de sărăcie și […] Articolul Nevoi medicale nesatisfăcute: România, printre statele europene cu probleme grave pentru persoanele vulnerabile apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
Platforma electronică EPIDS pentru acordarea tichetului de energie este funcțională # Monitorul de Neamț
Începând cu 20 august, consumatorii vulnerabili pot solicita ONLINE acordarea tichetului de energie în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro, anunţă reprezentanţii Primăriei Piatra Neamţ. Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data […] Articolul Platforma electronică EPIDS pentru acordarea tichetului de energie este funcțională apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Eurostat: ce fac europenii cu vechile telefoane și laptopuri. Românii, printre cei mai activi # Monitorul de Neamț
Ce fac europenii cu vechile telefoane? Potrivit Eurostat, peste jumătate dintre cetățenii Uniunii Europene aleg să le păstreze acasă, dar România se află printre țările cu cele mai mari ponderi de persoane care își vând sau cedează dispozitivele vechi. Europenii își țin telefoanele vechi în casă „În 2024, mai mult de jumătate (51%) dintre persoanele […] Articolul Eurostat: ce fac europenii cu vechile telefoane și laptopuri. Românii, printre cei mai activi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:30
Stațiile de reîncărcare pentru mașinile electrice au un nou operator, la Piatra Neamţ # Monitorul de Neamț
Cele șase stații de reîncărcare din Piatra-Neamț au trecut, începând cu luna iulie, sub administrarea unui nou operator, care se ocupă acum de funcționarea, mentenanța și întreținerea acestora, anunţă reprezentanţii municipalităţii pietrene. În această perioadă a avut loc o tranziție necesară pentru implementarea schimbărilor la toate stațiile. A fost instalată o nouă platformă pentru încărcare […] Articolul Stațiile de reîncărcare pentru mașinile electrice au un nou operator, la Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
21 august 2025
20:40
România are cel mai mare deficit din UE – ce măsuri pentru sprijinirea antreprenorilor anunță Alexandru Nazare # Monitorul de Neamț
Pachetul doi de măsuri fiscale este în consultare publică, vizând disciplină financiară și un mediu concurențial corect. Ministrul Finanțelor propune măsuri pentru sprijinirea antreprenorilor, anunțând un nou pachet fiscal menit să elimine avantajele necuvenite și să creeze un cadru concurențial sănătos pentru firmele corecte din România. Un nou pachet fiscal pentru mediul de afaceri Ministrul […] Articolul România are cel mai mare deficit din UE – ce măsuri pentru sprijinirea antreprenorilor anunță Alexandru Nazare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Test dificil pentru CSM Ceahlăul în partida de sâmbătă, 23 august, de la ora 11, în compania celor de la CS Dinamo Bucureşti. Galben-negrii vin după o înfrângere ruşinoasă la Chiajna, scor 0-8, care în mod cert le-a afectat foarte tare moralul. În plus, a survenit şi despărţirea de antrenorul principal Marco Veronese. Testul este […] Articolul Test dificil pentru CSM Ceahlăul. Suporterii sunt aşteptaţi lângă echipă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Ziua de 7 iulie a fost declarată zi de doliu naţional, în care au fost organizate funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, decedat la vârsta de 95 de ani. Funeraliile organizate de Guvernul Bolojan au reaprins flacăra urii mocnite ale unor români, care aşteptau de ceva vreme finalizarea dosarelor „Revoluţia” şi „Mineriada” cu care se spera […] Articolul Ion Iliescu, fără ură, dar şi fără părtinire (II) apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile # Monitorul de Neamț
Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile. Prin aceste tichete de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă dificilă. Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă. Cererile se depun […] Articolul Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Eveniment rutier Piatra-Neamț: autoturism și motocicletă implicate într-o coliziune pe strada Mihai Viteazul # Monitorul de Neamț
Un eveniment rutier Piatra-Neamț a fost anunțat aseară, la ora 20:44, pe strada Mihai Viteazul, în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă cu două persoane. Intervenția pompierilor „La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț”, a transmis ISU Neamț. Nicio persoană rănită Din fericire, […] Articolul Eveniment rutier Piatra-Neamț: autoturism și motocicletă implicate într-o coliziune pe strada Mihai Viteazul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
