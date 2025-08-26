Șofer băut și fără permis prins la volan în Pângărați

10:30

Un bărbat din Pâncești a fost rănit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el, în timpul unor lucrări de săpături. Un accident de muncă în Tazlău a avut loc pe 25 august, când un bărbat de 28 de ani, angajat al unei societăți comerciale, a fost surprins de surparea unui mal de […] Articolul Accident de muncă în Tazlău: un tânăr de 28 de ani, surprins de un mal de pământ apare prima dată în Monitorul de Neamț.