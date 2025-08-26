Jaqueline Cristian, în turul doi la US Open, după ce a trecut de americanca Danielle Collins
Stiripesurse.ro, 27 august 2025 00:20
Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, s-a calificat, marţi, în turul doi la US Open, ultimul grand slam al anului, potrivit news.roCristian a trecut în runda inaugurală de sportiva americană Danielle Collins, locul 61 WTA, scor 6-2, 6-0. Citește mai departe...
De ce nu e bine să pui alimente pe ușa frigiderului. Alimentele care trebuie păstrate în siguranță # Stiripesurse.ro
Experții atrag atenția că modul în care așezăm alimentele în frigider influențează siguranța și calitatea lor. Ușa frigiderului, unde temperatura variază constant, nu este potrivită pentru anumite produse. Citește mai departe...
Kairat Almaty a trecut de Celtic Glasgow şi s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor pentru prima oară în istoria sa # Stiripesurse.ro
Formaţia Kairat Almaty din Kazahstan a trecut de Celtic Glasgow şi s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor pentru prima oară în istoria sa, potrivit news. Citește mai departe...
Liderul ATP, Jannik Sinner, s-a calificat uşor în turul al doilea al US Open, învingându-l pe cehul Vit Kopriva (numărul 89 mondial), scor 6-1, 6-1, 6-2, potrivit news. Citește mai departe...
Război pe șefia serviciilor secrete? Nicușor Dan vs. PSD și PNL – ce se întâmplă cu propunerile pentru SRI și SIE (surse) # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a surprins marți liderii coaliției de guvernare, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, anunțându-i că intenționează să propună două nume pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE). Citește mai departe...
Presiune pe Nicușor Dan? Ionuț Moșteanu (MApN) face dezvăluiri despre ajutoarele secrete pentru Ucraina: 'Eu aș transparentiza mâine' # Stiripesurse.ro
România a furnizat Ucrainei peste 20 de tranșe de ajutoare militare, de la gloanțe și echipamente de protecție, până la tancuri și rachete Patriot, a dezvăluit marți seară ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la Euronews România. Citește mai departe...
O mutație în creier ar putea explica supraviețuirea speciei umane. Este și motivul pentru care femeile iau decizii mai repede decât bărbații # Stiripesurse.ro
O mutație minoră în creierul uman ar fi putut modela evoluția Homo sapiens. Cercetările recente sugerează că o singură schimbare genetică ar fi influențat semnificativ evoluția Homo sapiens, diferențiind specia noastră de neanderthalieni și denisovieni. Citește mai departe...
Nepotul lui Kadîrov a provocat un accident la Groznîi, iar două persoane au murit. El a scăpat liber # Stiripesurse.ro
Șeful Camerei de Conturi Cecene, nepotul șefului republicii Ramzan Kadîrov, Yasin Zakriyev (n. r.: foto stânga), a comis un accident rutier în care a murit un cuplu căsătorit din satul cecen Geldagan, informează organizația pentru drepturile omului Memorial, citând surse. Citește mai departe...
Alertă în Brăila: femeie blocată în uscătorul unui bloc - un copil a sesizat poliția # Stiripesurse.ro
Poliţiştii din municipiul Brăila au fost sesizaţi, marţi seară, de un copil de zece ani, că în uscătorul de la parterul unui bloc se află o femeie care nu poate ieşi. Citește mai departe...
'Război' în coaliție pe alegerile din București - Ionuț Moșteanu: Legea spune că trebuie să facem. Anul trecut puterea a făcut harcea-parcea toate alegerile # Stiripesurse.ro
Ionuţ Moşteanu a vorbit, marți, despre alegerile pentru Primăria Capitalei. "Deja e furie mare în societate pentru că anul trecut puterea a mai abuzat de calendarele electorale şi au făcut harcea-parcea toate alegerile", spune ministrul USR al Apărării. Citește mai departe...
Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice Rusiei, dacă preşedintele rus Vladimir Putin refuză să accepte un armistiţiu şi ameninţă cu consecinţe grave, relatează Reuters, potrivit news.ro.Trump says he may sanction Ukraine. Citește mai departe...
Emil Constantinescu se implică după ce a văzut reducerile bugetare: Fostul președinte, revoltat de închiderea Institutului Levantului # Stiripesurse.ro
Emil Constantinescu a răbufnit și a comentat acid după ce a văzut tăierile bugetare de la instituţiile de stat. El este nemulţumit că Institutul Levantului, creat chiar de,fostul președinte se alfă pe lista celor propuse pentru desfiinţare. Citește mai departe...
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar schimburile au însumat 81,04 milioane de lei (16,03 milioane de euro), informează Agerpres. Citește mai departe...
Moșteanu: Este imoral ca cineva să iasă la pensie și a doua zi să se angajeze din nou la stat # Stiripesurse.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a declarat marți că este nevoie de o soluție legislativă care să împiedice situațiile în care angajați pensionați se reîntorc imediat în instituțiile statului, considerând practica „absolut imorală”, informează Mediafax. Citește mai departe...
Biserica Ortodoxă reacționează dur după ce doi preoți au fost filmați dansând la bară și consumând substanțe: 'Dezaprobăm abaterile de la disciplină' # Stiripesurse.ro
Imagini și clipuri video controversate cu doi preoți au ajuns în spațiul public, provocând tulburare în rândul comunității religioase și reacții virulente pe rețelele de socializare. Citește mai departe...
Poate deveni PSD un 'aliat natural' pentru AUR? Gheorghe Piperea dezvăluie condițiile # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a declarat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că nu exclude o colaborare la guvernare cu PSD, însă nu cu Marcel Ciolacu sau cu actualul președinte interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu. Citește mai departe...
Ministrul Apărării spulberă speculațiile din online: Recrutarea în armată rămâne voluntară # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat marți seara că Armata Română nu va lua pe nimeni cu forța, iar viitorii rezerviști voluntari vor trece prin teste fizice și de pregătire. Citește mai departe...
Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi că se va cere pedeapsa cu moartea împotriva oricărui omor comis la Washington, în pofida faptului că pedeapsa capitală a fost abolită în capitala federală americană în 1981, relatează AFP, potrivit news.ro. Citește mai departe...
VIDEO Construcțiile de lângă casă pentru care nu o să mai ai nevoie de autorizație de construire: anunț făcut de ministrul Dezvoltării # Stiripesurse.ro
Autoritățile vor să schimbe legea, astfel încât pentru unele construcții de pe lângă casă să nu mai fie nevoie de autorizație de construire.Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Citește mai departe...
Trump vrea să preia industria de apărare: Ei sunt practic o ramură a Guvernului american # Stiripesurse.ro
Secretarul american pentru Comerţ, Howard Lutnick, a salutat joi apelul lansat de preşedintele Donald Trump, pentru ca Guvernul federal să preia participaţii la companiile americane cu care face afaceri, apreciind că ar putea intra în firmele din industria de apărare, transmite Reuters, Citește mai departe...
Pachetul 2 de măsuri, aproape de adoptare! Cseke Attila anunță acordul coaliției pe 'diverse paliere' și pașii următori # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară, la Antena 3 CNN, că în cadrul coaliției de guvernare s-a ajuns la un acord privind pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, care urmează să fie adoptat de Guvern până la sfârșitul acestei săptămâni. Citește mai departe...
FOTO Pompierii români intervin pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetaţie produs în estul Atenei # Stiripesurse.ro
Pompierii români, alături de colegii francezi, intervin, sub coordonarea ofiţerilor de legătură eleni, pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetaţie produs în estul Atenei. Citește mai departe...
Poloneza Iga Swiatek, una dintre favoritele turneului, a trecut de columbiana Emiliana Arango în două seturi, scor 6-1, 6-2, în prima rundă a US Open, marţi, potrivit news. Citește mai departe...
Cupa României: UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, şi s-a calificat în faza grupelor # Stiripesurse.ro
Formaţia UTA Arad a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-0, divizionara secundă Steaua, şi a acces în faza grupelor Cupei României, potrivit news.roFC Voluntari – AFK CsikszeredaCSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani (FRF. Citește mai departe...
Taylor Swift şi Travis Kelce au anunţat, în postări simultane pe reţelele de socializare, că s-au logodit, potrivit news.ro„Profesoara ta de engleză şi profesorul tău de sport se căsătoresc”, se arată în descrierea postării. Citește mai departe...
Rapperul american Lil Nas X a declarat că ultimele zile au fost „terifiante”, după ce a fost arestat săptămâna trecută în Los Angeles, unde polițiștii l-au găsit dezbrăcat pe o stradă din oraș. Artistul a transmis fanilor că se simte mai bine, potrivit mediafax. Citește mai departe...
VIDEO Accident grav de DN 2/E85 între două camioane: două persoane sunt încarcerate, trafic blocat total # Stiripesurse.ro
Două camioane au fost implicate într-un accident marți seara, pe DN 2/ E85, în localitatea Domnești, județul Vrancea. Două persoane sunt încarcerate, iar traficul rutier este blocat. Citește mai departe...
Toate partidele din coaliţie au ajuns la un acord pe pachetul doi 'într-un procent de 99%': 'Premierul Bolojan e foarte hotărât' # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că partidele din coaliţia de guvernare au agreat 99% din pachetul 2 de măsuri fiscal bugetare, el opinând că, vineri după-amiază, pachetul va fi adoptat de Guvern, relatează News.ro. Citește mai departe...
Ministrul Dezvoltării anunță tăieri masive în administrație: 40.000 de posturi vor fi eliminate, inclusiv la Poliția Locală # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți seară, la Antena3 CNN, că Guvernul pregătește una dintre cele mai mari reduceri de personal din administrația locală. În total, aproximativ 40. Citește mai departe...
VIDEO Programul Anghel Saligny se modifică - Ministrul Dezvoltării: 'Statul atât își permite!' # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță modificări la programul Anghel Saligny.„Ce facem în trei ani? Să dăm o perspectivă acestui program. Citește mai departe...
Macron îi răspunde lui Netanyahu: rămâne şi va rămâne garantul necesităţii imperioase a luptei împotriva acestei abominaţii peste tot şi întotdeauna # Stiripesurse.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron îi răspunde premierului israelian Benjamin Netanyahu marţi, la o săptămână după ce acesta a acuzat Franţa de ”inacţiune” în lupta împotriva antisemitismului, printr-o scrisoare publicată în cotidianul Le Monde, în care şeful statului Citește mai departe...
Un prim pas! România a primit Avizul Formal al Comitetului pentru Ştiinţă şi Politică Tehnologică al OCDE # Stiripesurse.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare au anunţat marţi finalizarea, la nivelul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a procesului de evaluare a României în cadrul Comitetului pentru Ştiinţă şi Politică Tehnologică Citește mai departe...
De ce analizează CEISD tranzacția G4 Media și cum îi afectează noile reguli pe români? Guvernul înăsprește controlul asupra economiei # Stiripesurse.ro
Guvernul României a adoptat, prin ordonanță de urgență, o modificare importantă a legislației privind examinarea investițiilor străine directe. Citește mai departe...
Tragedie pe râul Mureș, în Arad: un tânăr de 18 ani a murit, iar o fată de 16 ani s-a salvat # Stiripesurse.ro
Doi tineri au căzut, marţi, în râul Mureş, în municipiul Arad, pompierii fiind chemaţi pentru a-i scoate din apă. O fată de 16 ani a reuşit să iasă înainte de sosirea echipajelor, dar un băiat de 18 ani nu a mai putut fi salvat. Citește mai departe...
Programul Anghel Saligny se modifică - Ministrul Dezvoltării: 'Statul atât își permite!' # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță modificări la programul Anghel Saligny.„Ce facem în trei ani? Să dăm o perspectivă acestui program. Citește mai departe...
Cseke Attila, despre protestele magistraților: E nevoie de solidaritate, trebuie să reducem acest deficit uriaș # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a vorbit, marți seara, la Antena 3 CNN, despre pachetul 2 de măsuri bugetare și despre problema pensionării magistraților, în contextul protestelor din Justiție."Există un acord legat de promovarea pachetului 2 de măsuri. Citește mai departe...
Radu Mihaiu (USR) a făcut publice salariile șefilor ANRE, ASF, ANCOM: 'Aceste cifre nu sunt doar obscene. Sunt un afront la adresa fiecărui român' # Stiripesurse.ro
Deputatul Radu Mihaiu (USR) a făcut publice salariile uriașe ale șefilor ANRE, ASF, ANCOM, în timp ce la Guvern se discută despre măsurile fiscal-bugetare care afectează milioane de români. Citește mai departe...
Ministrul Cseke Attila, despre vizita lui Nicușor Dan la Guvern: 'Nu e nimic de condamnat sau interpretat aici' # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară, la Antena3 CNN, că vizita președintelui Nicușor Dan la Palatul Victoria nu trebuie interpretată ca un gest de control sau presiune asupra Guvernului. Citește mai departe...
Negocieri maraton în coaliție! Acord pe reforma administrației locale, dar discuțiile pe Pachetul 2 continuă și mâine / Când ar putea ajunge în Parlament # Stiripesurse.ro
Ședința coaliției de guvernare de marți s-a încheiat după aproape patru ore de discuții intense. Potrivit unor surse citate de Antena3 CNN, liderii au ajuns la un acord privind reforma administrației locale, însă divergențele pe partea fiscală continuă. Citește mai departe...
Incendiu puternic în Complexul Comercial Dragonul Roșu: Pompierii ISUBIF intervin de urgență # Stiripesurse.ro
Pompierii ISUBIF intervin, marți seara, pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București. Citește mai departe...
Bayer Leverkusen a anunţat, marţi, transferul fundaşului dreapta în vârstă de 34 de ani, Lucas Vasquez, care a venit liber de contract de la Real Madrid, după ce a petrecut 18 ani la clubul spaniol, potrivit news. Citește mai departe...
Acuarele florale ale Reginei Maria, păstrate în manuscrisele Academiei Române şi expuse acum sub formă de litografii, în premieră la Londra # Stiripesurse.ro
Publicul din Marea Britanie va putea admira pentru prima dată o parte din creaţiile artistice ale Reginei Maria, acuarele florale păstrate în manuscrisele Academiei Române şi expuse acum sub formă de litografii de înaltă calitate, între 18 septembrie şi 12 octombrie, la prestigioasa Citește mai departe...
Dezvăluiri din spatele ușilor închise! Ce a discutat Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan: 'Avea o virgulă pe reforma magistraţilor' (surse) # Stiripesurse.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat marţi, cu liderii coaliţiei, necesitatea unei perioade de tranziţie pentru creşterea vârstei de pensionare a magistraţilor şi modul de stabilire a nivelului pensiei, afirmă surse politice citate de news.ro. Citește mai departe...
Litoralul 'înghițit' de alge: mii de tone de alge au strânse de la începutul sezonului estival # Stiripesurse.ro
Aprozimativ 2.700 de tone de alge au fost strânse de la începutul sezonului estival de pe litoral, au anunţat, marţi, reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL). Citește mai departe...
SUA și Rusia își împart Ucraina - Exxon Mobil ar putea reintra în proiectul Sahalin-1 # Stiripesurse.ro
Oficialii guvernamentali americani şi ruşi au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună pe tema păcii în Ucraina, potrivit a cinci surse familiarizate cu discuţiile citate de Reuters. Citește mai departe...
Visa Waiver - mai are România șanse? Oana Țoiu (MAE) anunță progrese, dar ambasadorul Andrei Muraru avertizează că nu există garanții # Stiripesurse.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat, marţi, că nu există o diferenţă de opinii în privinţa subiectului Visa Waiver, menţionând că, în acest moment, se lucrează în continuare pentru reintrarea României în acest proces, pe două paliere: tehnic şi politic, şi va Citește mai departe...
Ministrul Bogdan Ivan intervine furtunos în scandalul facturilor la Energie: 'Am cerut să fie verificați toţi furnizorii!' # Stiripesurse.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că a făcut o adresă foarte dură către ANRE, în care a cerut să verifice toţi furnizorii, precizând că nu are cum să facă sesizări penale pentru situaţii care nu sunt documentate în totalitate şi odată ce va aduce aceste date în faţa Citește mai departe...
Cel mai mare fond suveran din lume îşi retrage investiţiile, pe fondul îngrijorărilor legate de conflictul din Cisiordania # Stiripesurse.ro
Cel mai mare fond suveran din lume, din Norvegia, administrat de Norges Bank Investment Management (NBIM) şi evaluat la circa 2. Citește mai departe...
Conflict diplomatic - Iran amenință Australia cu „măsuri reciproce” după expulzarea ambasadorului său # Stiripesurse.ro
Teheranul a respins acuzațiile privind implicarea în atacurile antisemite din Australia și a anunțat că va lua „măsuri reciproce”, după ce guvernul condus de Anthony Albanese a expulzat ambasadorul iranian și a declarat Garda Revoluționară drept organizație teroristă. Citește mai departe...
VIDEO Înfrângere pentru Ucraina: Kievul recunoaşte pentru prima dată că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk # Stiripesurse.ro
Kievul a recunoscut marţi pentru prima dată că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, situată în sud-estul Ucrainei, unde Moscova a anunţat încă din iulie că trupele sale au avansat în această zonă, relatează AFP, informează Agerpres. Citește mai departe...
