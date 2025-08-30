Horoscopul zilei de 27 august 2025

22:40

Un accident rutier extrem de grav s-a produs în această seară în zona localității Domnești, județul Vrancea, pe DN 2, în apropierea podului de pe Autostrada A7. Două tiruri s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului un șofer a decedat, iar celălalt a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Din primele cercetări […] VIDEO! Pericol de explozie pe DN2! Unul dintre camioanele implicate în accidentul de la Domnești este încărcat cu azotat de amoniu