Horoscopul zilei de 27 august 2025
Jurnal de Vrancea, 27 august 2025 00:20
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi energică și plină de inițiativă. Este momentul potrivit să iei decizii curajoase în carieră sau să începi un proiect nou. Relațiile personale pot deveni mai intense – nu evita conversațiile importante. Sfatul zilei: Nu te grăbi – răbdarea îți va aduce rezultate mai […]
Acum o oră
00:20
BerbecAstăzi simți un val de energie și determinare. Este momentul perfect să începi proiecte noi sau să iei inițiativa la muncă. Ai grijă totuși să nu fii prea impulsiv în relații. TaurZiua aduce o atmosferă calmă, ideală pentru reflecție și planificare pe termen lung. Este posibil să primești vești bune legate de finanțe sau de […]
Acum 24 ore
10:20
GALERIE FOTO: Sute de copii au participat la activitățile desfășurate în cadrul programelor „BiblioVacanța” și „Biblioteca de Vacanță” din vara acestui an # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu" Vrancea, a desfășurat numeroase activități, ateliere, cluburi și cursuri în cadrul programelor BiblioVacanța și Biblioteca de Vacanță, în lunile iulie și august 2025. Acestea au avut loc la toate secțiile bibliotecii noastre, iar un eveniment special s-a desfășurat în incinta Muzeului Satului din Crângul Petrești. Cele două […]
10:00
Conflictul financiar dintre CFR SA și operatorii feroviari, încheiat temporar | Compania nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC de la 1 septembrie # Jurnal de Vrancea
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat vineri seara că nu va mai suspenda trenurile CFR Călători și Transferoviar Călători (TFC), așa cum fusese anunțat inițial pentru data de 1 septembrie, informează ClubFeroviar.ro. (DETALII AICI) Decizia a venit în urma efectuării unor plăți parțiale de către cei doi operatori feroviari, care aveau datorii […]
05:50
101 ani de viață la Pufești, omagiu pentru cel mai vârstnic cetățean al comunei – Ilieana Manea # Jurnal de Vrancea
Comunitatea din Pufești a trăit ieri acestea un moment cu adevărat special: aniversarea celei mai vârstnice persoane din comună, Ilieana Manea, care a împlinit venerabila vârstă de 101 ani. Vorbim despre nu mai puțin de un secol de existență, parcurs cu bucurii și încercări de de doamnei Manea, născută în 1924. Cei o sută de […]
05:00
Cum va fi vremea în luna septembrie | ANM: Temperaturile rămân ridicate, în special în sudul țării # Jurnal de Vrancea
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo valabilă pentru perioada 1 – 29 septembrie 2025. Potrivit estimărilor realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, prima lună de toamnă va debuta cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în sudul țării. Săptămâna 1 – 8 septembrie: început […]
04:40
De la muncitori necalificați la ingineri și medici: AJOFM Vrancea anunță sute de locuri de muncă disponibile în județ și în străinătate # Jurnal de Vrancea
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea a dat publicității lista actualizată a locurilor de muncă vacante, disponibile atât în județ, cât și în cadrul Comunității Economice Europene (CEE). Potrivit instituției, în această perioadă sunt disponibile 218 posturi în Vrancea și 331 de locuri de muncă în străinătate, prin rețeaua EURES. Oferte variate […]
04:30
VIDEO: Jandarmi, pompieri și polițiști, la datorie în tot județul, în ultimul weekend de vară # Jurnal de Vrancea
Comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea: În perioada 30 – 31 august 2025, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea va acționa cu efective mărite pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică la evenimentele cu public numeros, organizate în zona de competență, cu ocazia ultimului weekend de vară. Întrucât aceste zile […]
04:00
Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, după adoptarea Pachetului 2 de măsuri fiscale: „România are nevoie de reforme profunde!” # Jurnal de Vrancea
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a salutat public adoptarea celui de-al doilea Pachet de măsuri fiscale de către Guvernul condus de Ilie Bolojan, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Parlamentarul liberal atrage atenția asupra necesității unor reforme autentice, care să corecteze dezechilibrele și privilegiile acumulate în deceniile trecute. „România are nevoie de reforme […]
03:50
VIDEO: Guvernul României a adoptat Pachetul 2 de măsuri fiscale: Cinci din cele șase reforme, aprobate în ședința de vineri seara # Jurnal de Vrancea
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a adoptat vineri seara, în ședință extraordinară, cinci din cele șase componente ale Pachetului 2 de măsuri fiscale, un demers legislativ amplu care vizează reforma structurală a unor sectoare-cheie din România. Singura parte amânată pentru o ședință viitoare este cea care vizează administrația publică locală, așteptată să fie discutată […]
Ieri
00:20
BerbecAstăzi energia ta este la cote maxime. E momentul perfect să începi proiecte noi sau să rezolvi probleme care te-au tot amânat. Fii atent la comunicare, evită conflictele inutile. TaurZiua aduce o oportunitate financiară neașteptată. Ai încredere în instinctele tale și analizează bine orice propunere. Relațiile personale se vor îmbunătăți dacă dai dovadă de mai […]
29 august 2025
23:00
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 29 august – 4 septembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 29 august – 4 septembrie 2025: BALD IS THE NEW BLACK, 2D, COMEDIE 2D 90′ […]
22:00
DGASPC Vrancea organizează un nou workshop în cadrul programului „Școala părinților” cu tema ’Vindecarea traumelor și rănilor emoționale’ # Jurnal de Vrancea
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea continuă seria de întâlniri educative din cadrul programului „Școala părinților", invitând comunitatea la un workshop cu tema „Vindecarea traumelor și rănilor emoționale". Evenimentul își propune să ofere părinților și tuturor celor interesați o perspectivă practică și profundă asupra felului în care experiențele dificile ne modelează viața […]
18:50
Accident la Săhăteni! O femeie din Vrancea a fost rănită în urma coliziunii dintre un camion și un autoturism # Jurnal de Vrancea
Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază, în jurul orei 17:00, pe Drumul Național 1B, în localitatea Săhăteni, județul Buzău. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, incidentul a implicat un camion de mare tonaj și un autoturism, soldându-se cu rănirea unei pasagere. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit […]
18:40
Poșta Română sprijină consumatorii vulnerabili în depunerea cererilor pentru tichetele de energie # Jurnal de Vrancea
Începând de astăzi, Poșta Română pune la dispoziția consumatorilor vulnerabili posibilitatea de a depune în format tipărit cererile pentru acordarea tichetelor de energie, direct la subunitățile poștale din întreaga țară. Prin cele peste 5.000 de subunități poștale, Compania facilitează accesul la acest sprijin financiar pentru cetățenii fără internet sau din localitățile mai greu accesibile, […]
14:40
Perioada de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei, prelungită până pe 31 octombrie # Jurnal de Vrancea
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat vineri că Guvernul a adoptat decizia de a prelungi până la 31 octombrie 2025 perioada de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei pentru anul şcolar 2024/2025, bani folosiţi pentru rechizite, îmbrăcăminte, papetărie şi alte produse necesare şcolii. În acest an şcolar, MIPE a virat peste […]
09:10
O adolescentă de 14 ani a apelat 112 susținând că a fost răpită. Ce au descoperit polițiștii # Jurnal de Vrancea
Un nou "trend" pe rețele îndeamnă la apeluri false la 112! O minoră în vîrstă de 14 ani a sunat la serviciul de urgență, sesizând că a fost răpită de un bărbat! Cum a decurs conversația Operator 112: Sunteți pe stradă acolo? Apelantă: Alo! Operator 112: Sunteți singură pe stradă? Alo! Apelantă: Da! Operator 112: […]
09:10
Un restaurant unde se desfășura o petrecere de majorat a ars aproape din temelii # Jurnal de Vrancea
Un incendiu puternic a izbucnit joi seară la restaurantul Levant din municipiul Galați, afectând grav construcția și forțând autoevacuarea a aproximativ 70 de persoane. Din primele informații, în momentul izbucnirii incendiului în local se desfășura o petrecere de majorat. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție, iar pompierii au stins focul abia în jurul orei 1:00. […]
08:00
1. Bugetul statului a înregistrat în primele șapte luni ale anului 2025 un deficit de 76,44 miliarde lei, respectiv 4,04% din PIB, față de deficitul de 71,04 miliarde lei, respectiv de 4,04% din PIB aferent celor șapte luni ale anului 2024. Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde lei în primele șapte luni ale anului 2025, […]
07:30
29 august: Zi de post și rugăciune la sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 29 august, credincioșii ortodocși marchează o mare sărbătoare din anul bisericesc, anume Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Marcată cu o cruce roșie în calendar, în această zi se ține post și tradiția ne spune să respectăm unele restricții: nu se lucrează, nu se spală și nu se lucrează câmpul. Potrivit unor credințe mai vechi, […]
06:10
Concurs pentru funcția de inspector-șef al Gărzii Forestiere Focșani | Ministerul Mediului anunță un proces transparent de selecție # Jurnal de Vrancea
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat oficial scoaterea la concurs a funcției de inspector-șef al Gărzii Forestiere Focșani, unul dintre cele mai importante posturi de conducere din structura de control silvic din România. Selecția se desfășoară în cadrul unui proces mai amplu, care vizează ocuparea funcțiilor de conducere și în alte gărzile forestiere teritoriale […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Berbec (21 martie – 19 aprilie)Astăzi vei simți un val de energie care te va impulsiona să începi proiecte noi. Ai încredere în instinctele tale, dar fii atent la detalii pentru a evita greșelile. O oportunitate neașteptată în carieră poate apărea. Taur (20 aprilie – 20 mai)Ziua aduce armonie în relațiile personale. Este un moment […]
00:20
O șansă în plus pentru cariera ta! Viața e mult mai frumoasă cȃnd ai întȃlnit hairstylist-ul potrivit! Împletituri, coafuri lejere sau complexe, sau poate doar un simplu aranjat al părului, sunt la modă dacă sunt bine făcute, iar asta o înveți de la cei mai buni specialiști în domeniu, la Cursul de Coafor/ HairStyle. Curs […]
28 august 2025
19:50
ULTIMA ORĂ! Accident pe DN2-E85, lângă Adjud! O persoană a fost rănită după coliziunea dintre un autocamion și un autoturism # Jurnal de Vrancea
Un accident rutier s-a produs în această după-amiază, în jurul orei 17:55, pe Drumul Național 2-E85, pe podul peste râul Trotuș, în afara municipiului Adjud. În coliziune au fost implicate un autoturism și un autocamion, în urma căreia o persoană a fost rănită ușor. Conform primelor informații furnizate de autorități, un bărbat în vârstă de […]
18:50
Un televizor smart LG nu doar că îți transformă sufrageria într-un centru multimedia, dar aduce și o serie de beneficii care îți vor îmbunătăți considerabil experiența de vizionare. De la imagini clare și culori vibrante, la funcționalități smart și acces facil la platformele de streaming, descoperă cum poate acest dispozitiv să ridice standardul serilor petrecute […]
18:50
Alegerea culorilor potrivite pentru baie nu este doar o chestiune de estetică, ci și de funcționalitate și stare de bine. Baia este locul unde îți începi și îți închei ziua, așa că atmosfera de aici poate influența semnificativ starea ta de spirit. Află cum să-ți continui ritualurile zilnice înconjurat de nuanțe care aduc pace și […]
15:30
Gospodărie din Fitionești, în flăcări. Fiica proprietarilor luată cu ambulanța la spital # Jurnal de Vrancea
Pompierii Panciu intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins joi o locuință din comuna Fitionești. Incendiul se manifestă la acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 50 mp. "Pompierii militari au acționat pentru localizarea și limitarea propagării acestuia, în prezent intervenind pentru lichidarea tuturor focarelor. Din primele informații nu sunt înregistrate victime. Fiica proprietarului, […]
15:20
Cine se face vinovat de producerea accidentului rutier de la Garoafa în care au fost răniți trei copii și doi adulți # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 28 august a.c., ora 11.25, am fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la
12:40
Toader Constantin, liderul Partidei Romilor Vrancea: „Am discutat cu președintele PNL Vrancea și am clarificat toate aspectele! Mergem înainte prin dialog și respect reciproc” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierul județean și președintele Partidei Romilor Pro-Europa, filiala Vrancea, Toader Constantin, a venit cu o serie de precizări după ce, anterior, lansase acuzații nefondate la adresa președintelui PNL Vrancea, deputatul Dragoș Ciobotaru, susținând că acesta ar fi împotriva comunității rome din județ. Într-o declarație oficială, liderul romilor a clarificat situația și a subliniat importanța dialogului […] Articolul Toader Constantin, liderul Partidei Romilor Vrancea: „Am discutat cu președintele PNL Vrancea și am clarificat toate aspectele! Mergem înainte prin dialog și respect reciproc” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 28 august 2025, ora 11.25, în localitatea Garoafa, pe DN2-E85, s-a produs un eveniment rutier în care au fost implicate 3 autoturisme, rezultând rănirea ușoară a doi adulți și doi minori. Traficul este blocat pe sensul de mers Bacău – Focșani, circulându-se alternativ pe celălalt sens de mers. (IPJ VRANCEA) Articolul ULTIMA ORĂ: Doi adulți și doi minori răniți într-un accident rutier la Garoafa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmii vrânceni au intervenit marți, în Municipiul Focșani, după ce a fost semnnalată prezența unor persoane ce consumau băuturi alcoolice pe o stradă din oraș. Oamenii legii au găsit doi bărbați, unul dintre aceștia manifestând un comportament suspect, devenind agitat și evitând contactul vizual cu echipajul de jandarmi. Asupra bărbatului a fost efectuat un […] Articolul VIDEO Consum de alcool și droguri în public, la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Criză majoră în transportul feroviar de călători: CFR Călători anunță anularea mai multor trenuri de la 1 septembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zeci de trenuri operate de CFR Călători vor fi anulate începând de luni, 1 septembrie 2025, ca urmare a imposibilității companiei de a achita integral Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI), aferent utilizării rețelei feroviare administrate de CFR SA. Decizia vine după ce administratorul infrastructurii feroviare a emis o dispoziție către direcțiile teritoriale, comunicând lista […] Articolul Criză majoră în transportul feroviar de călători: CFR Călători anunță anularea mai multor trenuri de la 1 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accident mortal miercuri după-amiază în zona Gării Asău, județul Bacău, unde o adolescentă de aproximativ 15 ani a fost lovită de un tren Regio care circula pe ruta Adjud – Siculeni, și și-a pierdut viața pe loc. „La data de 27 august a.c., polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați despre producerea […] Articolul Adolescentă lovită mortal de tren. Fata avea 15 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Palatul Administrativ din Focșani și Casa Memorială “Duiliu Zamfirescu” – repere ale Vrancei care trebuie salvate și repuse în valoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Palatul Administrativ din Focșani și Casa Memorială „Duiliu Zamfirescu” din comuna Vârteșcoiu, două edificii care trebuie salvate și repuse în valoare. În mandatul trecut, 2020–2024, administrația liberală de la Consiliul Județean Vrancea a pus bazele a două proiecte importante pentru patrimoniul și identitatea noastră: reabilitarea Palatului Administrativ din Focșani (fostul sediu al CJ Vrancea) și […] Articolul Palatul Administrativ din Focșani și Casa Memorială “Duiliu Zamfirescu” – repere ale Vrancei care trebuie salvate și repuse în valoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile fiscal-bugetare care afectează inclusiv puterea de cumpărare a românilor erau ”inevitabile”. El este de părere că, ”dacă n-ar fi fost conştiinţa” că situaţia ţării este una dificilă din punct de vedere bugetar, ”probabil ar fi fost înghesuială” pentru poziţia pe care o deţine, în fruntea Guvernului. ”Să le […] Articolul Cronica dimineții – 28.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Dragoste: Ai parte de claritate într-o situație sentimentală ambiguă. Ascultă-ți intuiția.Carieră: Poți primi vești bune legate de un proiect personal sau un bonus.Sănătate: Evită efortul fizic excesiv, chiar dacă energia e crescută. Taur (20 aprilie – 20 mai) Dragoste: E o zi bună pentru comunicare în cuplu […] Articolul Horoscopul zilei de 28 august 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
27 august 2025
16:10
Poliţist prins băut la volan. Pe lângă dosar penal, este cercetat și de superiori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un poliţist din cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci a fost depistat conducând sub influenţa alcoolului, pe DN 25, în localitatea Tudor Vladimirescu, din judeţul Galaţi. Potrivit IPJ Galaţi, bărbatul în vârstă de 41 de ani, din Galaţi, a fost oprit pentru control de poliţiştii rutieri. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare […] Articolul Poliţist prins băut la volan. Pe lângă dosar penal, este cercetat și de superiori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Bărbat agresiv, potolit de polițiști cu gloanțe de cauciuc. Individul i-a amenințat pe oamenii legii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 61 de ani din Galaţi agresiv atât cu ginerele său, cât şi cu forţele de ordine chemate pentru a aplana conflictul, a ajuns la spital cu răni în zona abdominală după ce poliţiştii au fost nevoiţi să facă uz de armă cu gloanţe de cauciuc. Potrivit IPJ Galaţi, un bărbat a sunat […] Articolul Bărbat agresiv, potolit de polițiști cu gloanțe de cauciuc. Individul i-a amenințat pe oamenii legii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un motociclist și un autoturism s-au ciocnit miercuri, în municipiul Focșani, eveniment rutier în urma căruia a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului motocicletei. Potrivit poliției, șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 65 ani, care circula în regim de TAXI, nu a acordat prioritate de trecere motocicletei, care circula regulamentar, condusă de un bărbat […] Articolul ULTIMA ORĂ! Motociclist rănit după ce un taximetrist a intrat în el apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Modernizarea drumului județean DJ 205L, pe sectoarele Păulești – Vrâncioaia – Tulnici, intră în linie dreaptă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a aprobat, cu unanimitate, Nota Conceptuală și Tema de Proiectare pentru modernizarea drumului județean 205L, pe tronsoanele: intersecție DJ 205D (Grumaz) – Vrâncioaia Spinești – Păulești Tulnici intersecție DN2D Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a subliniat că această investiție este una urgentă și necesară, având în vedere starea actuală a infrastructurii, […] Articolul Modernizarea drumului județean DJ 205L, pe sectoarele Păulești – Vrâncioaia – Tulnici, intră în linie dreaptă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Rată de promovare de 29,73% la Bacalaureat, sesiunea de toamnă, în județul Vrancea – două colegii naționale au obținut 100% promovabilitate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a anunțat marți, 26 august, rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea august 2025. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare la nivelul județului Vrancea a crescut la 29,73%, înregistrând o majorare de 4,33% față de rezultatele inițiale. Județul ocupă locul 32 la nivel național în clasamentul pe județe. Promovabilitate pe […] Articolul Rată de promovare de 29,73% la Bacalaureat, sesiunea de toamnă, în județul Vrancea – două colegii naționale au obținut 100% promovabilitate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
ULTIMA ORĂ: Incendiu puternic la Poiana Cristei! O femeie de 88 de ani a ajuns la spital cu arsuri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin de urgență pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Podu Lacului, comuna Poiana Cristei. Trei echipaje de intervenție, sprijinite de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Poiana Cristei, s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale de stingere și o ambulanță […] Articolul ULTIMA ORĂ: Incendiu puternic la Poiana Cristei! O femeie de 88 de ani a ajuns la spital cu arsuri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Liderii coaliției au căzut de acord ca, cel mai probabil, vineri, Guvernul să adopte pachetul al doilea de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, iar acest pachet va include și modificarea condițiilor de pensionare a magistraților și calculului pensiilor acestora, au declarat surse politice. Angajarea răspunderii Guvernului pe pachet ar urma să aibă loc în […] Articolul Cronica dimineții – 27.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
VIDEO: Care au fost cauzele accidentului de la Domnești în care un șofer a murit iar altul a fost grav rănit # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier grav s-a produs marți seara, în jurul orei 20.44, pe DN2-E85, în localitatea Domnești, unde trei autocamioane au fost implicate într-o coliziune. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vrancea, evenimentul s-a soldat cu decesul unui bărbat și rănirea altui conducător auto. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un tânăr de 27 de […] Articolul VIDEO: Care au fost cauzele accidentului de la Domnești în care un șofer a murit iar altul a fost grav rănit apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
02:20
FOTO: 100 de ghiozdane cu rechizite și mesaje pentru siguranță oferite elevilor din Măicănești și Vârteșcoiu de polițiști și voluntari # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În zilele de 25-26 august a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea – Biroul Siguranța Școlară au oferit, împreună cu un cadru didactic voluntar, 100 de ghiozdane complet echipate cu rechizite și surprize dulci elevilor din ciclul primar din comunele Vârteșcoiu și Măicănești. Ghiozdanele au fost însoțite de orare, semne de carte și […] Articolul FOTO: 100 de ghiozdane cu rechizite și mesaje pentru siguranță oferite elevilor din Măicănești și Vârteșcoiu de polițiști și voluntari apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
01:20
Examen pentru viitorii detectivi particulari: IPJ Vrancea organizează testarea pentru atestare profesională în data de 5 septembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În conformitate cu pct. 4.3. din H.G. nr. 1666/2004 – Normele de aplicare a Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, în data de 05.09.2025, ora 09:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Vrancea, se va desfăşura examenul de atestare a calităţii de detectiv particular. Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv […] Articolul Examen pentru viitorii detectivi particulari: IPJ Vrancea organizează testarea pentru atestare profesională în data de 5 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi energică și plină de inițiativă. Este momentul potrivit să iei decizii curajoase în carieră sau să începi un proiect nou. Relațiile personale pot deveni mai intense – nu evita conversațiile importante. Sfatul zilei: Nu te grăbi – răbdarea îți va aduce rezultate mai […] Articolul Horoscopul zilei de 27 august 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
26 august 2025
22:40
VIDEO! Pericol de explozie pe DN2! Unul dintre camioanele implicate în accidentul de la Domnești este încărcat cu azotat de amoniu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier extrem de grav s-a produs în această seară în zona localității Domnești, județul Vrancea, pe DN 2, în apropierea podului de pe Autostrada A7. Două tiruri s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului un șofer a decedat, iar celălalt a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Din primele cercetări […] Articolul VIDEO! Pericol de explozie pe DN2! Unul dintre camioanele implicate în accidentul de la Domnești este încărcat cu azotat de amoniu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
22:10
ULTIMA ORĂ! Bilanț TRAGIC în urma accidentului de la Domnești: o persoană a decedat, alta a fost preluată în stare de inconștiență # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această seară, pe DN2 – E85, în localitatea Domnești, comuna Pufești, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autocamioane. La fața locului intervin echipajele de pompieri militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), modulul SMURD, precum și un echipaj […] Articolul ULTIMA ORĂ! Bilanț TRAGIC în urma accidentului de la Domnești: o persoană a decedat, alta a fost preluată în stare de inconștiență apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21:00
ACUM! Două victime încarcerate după o coliziune între două autocamioane pe DN2-E85, la Domnești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accident grav pe drumul european 85, la Domnești. În urmă cu puțin timp două autocamioane au fost implicate într-o coliziune în urma căreia două persoane au rămas încarcerate. Traficul în zonă este blocat total. „Astăzi, 26.08.2024, ora 20:44, am fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că, pe DN2/E85, în localitatea Domnești, s-a […] Articolul ACUM! Două victime încarcerate după o coliziune între două autocamioane pe DN2-E85, la Domnești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20:30
ULTIMA ORĂ! Accident în centrul comunei Vidra! Un autoturism și un autocamion implicate în coliziune # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier s-a produs, în urmă cu puțin timp, în centrul comunei Vidra, în apropiere de magazinul Profi. Conform informațiilor noastre, în accidentul rutier au fost implicate două autovehicule. Este vorba despre un autoturism și un autocamion. Până la acest moment nu se cunoaște cu exactitate dacă în urma evenimentului rutier au rezultat victime, […] Articolul ULTIMA ORĂ! Accident în centrul comunei Vidra! Un autoturism și un autocamion implicate în coliziune apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
