Ajutor de 300 €, pentru unii români din Germania, până la finalul lunii august. Cine se încadrează?
Newsweek.ro, 27 august 2025 10:20
Guvernul german acordă un ajutor financiar familiilor cu venituri reduse. Printre cei care ar putea ...
Acum 10 minute
10:40
Grindeanu, despre alegerile parlamentare din Moldova: E un moment decisiv pentru parcursul european # Newsweek.ro
Președintele Interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, referindu-se la alegerile parlamentare di...
Acum 30 minute
10:30
Un polițist a fost prins conducând sub influența alcoolului și i s-a întocmit dosar penal. Avea 0,50...
10:20
Ajutor de 300 €, pentru unii români din Germania, până la finalul lunii august. Cine se încadrează? # Newsweek.ro
Guvernul german acordă un ajutor financiar familiilor cu venituri reduse. Printre cei care ar putea ...
Acum o oră
10:10
Turcul care ar fi comandat atacul din Centrul Vechi al Capitalei, prins la graniță. Unde pleca? # Newsweek.ro
Turcul despre care anchetatorii spun că ar fi comandat atacul armat de săptămâna trecută din Centrul...
10:00
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei # Newsweek.ro
Precizări importante. Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia...
09:50
Hipertensiunea, boala tăcută care poate duce la insuficiență cardiacă. Cum previ complicațiile # Newsweek.ro
Hipertensiunea arterială este adesea denumită „ucigașul tăcut” deoarece nu provoacă dureri și poate ...
Acum 2 ore
09:40
Avion spion rusesc, interceptat la granița NATO. Avioane de război ridicate deasupra Mării Baltice # Newsweek.ro
Tensiunile dintre Rusia și NATO escaladează din nou în Marea Baltică. Două avioane Eurofighter ale L...
09:20
Tragedie pe râul Mureș: Un tânăr de 18 ani a murit, iar o fată de 16 ani s-a salvat în ultima clipă # Newsweek.ro
Un incident tragic a avut loc marți seara pe râul Mureș, în zona Podului Roșu din municipiul Arad, d...
09:00
Dispută între președintele Nicușor Dan și ambasadori. Nu ajută firmele să se dezvolte în străinătate # Newsweek.ro
Nicușor Dan le-a transmis ambasadorilor și consulilor că diplomații trebuie să ajute firmele româneș...
08:50
Consilierii primarilor din orașe, 8.000 lei salariu. Comune cu 10.000 locuitori au și 4 consilieri # Newsweek.ro
Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că jumătate din consilierii personali ai primarilor ș...
Acum 4 ore
08:40
Motivele pentru care facturile românilor la curent au explodat. ANPC anunță controale la furnizori # Newsweek.ro
Românii au primit în această vară facturi la electricitate chiar duble sau triple față de lunile tre...
08:30
Ce amendă au primit doi turiști care și-au rezervat înainte de ora 8 locul la plajă în Spania # Newsweek.ro
Poliția Locală din orașul spaniol Cullera a sancționat marți dimineață doi turiști, în vârstă de 75 ...
08:20
40.000 de posturi în administrație, tăiate. Cseke Attila: 57% din consilierii de la cabinete pleacă # Newsweek.ro
Aproximativ 40.000 de angajați din administrația locală și centrală vor fi concediați, a anunțat min...
08:00
Putin, încolțit. SUA fac scut aerian pentru „zeci de mii de soldați europeni” trimiși în Ucraina # Newsweek.ro
SUA sunt pregătite să ofere „sprijin strategic” consistent forțelor europene de menținere a păcii di...
08:00
Preoții din Suceava care dansau la bară au tulburat apele. Ce mesaj transmite Patriarhia Română # Newsweek.ro
Patriarhia Română face un apel către toate eparhiile să respecte cu stricteţe disciplina canonică în...
07:50
Moldova îi primește în vzită pe Macron, Merz și Tusk. Este un moment cheie pentru țară # Newsweek.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Don...
07:40
Tot mai mulți tineri fac cancer de colon, pancreas, esofag și stomac. Care e explicația? # Newsweek.ro
Tot mai mulți tineri suferă de cancer gastrointestinal de la colon și pancreas la esofag și stomac. ...
07:30
Lumini misterioase pe cerul Europei: ce le-a provocat cu adevărat? Observatorii le-au filmat # Newsweek.ro
O dâră puternică de lumină a provocat consternare în Europa Centrală luni seară. Care este explicați...
07:20
Horoscop 28 august. Luna în Scorpion aduce câștiguri financiare Capricornilor. Peștii, surprize # Newsweek.ro
Horoscop 28 august. Luna în Scorpion aduce câștiguri financiare Capricornilor. Peștii au parte de su...
07:20
Avioane NATO vânează un submarin al Rusiei care a acționat amenințător față de un portavion al SUA # Newsweek.ro
Marea Britanie, SUA și Norvegia au lansat o acțiune majoră de căutare a unui submarin rusesc care,pr...
07:10
Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus # Newsweek.ro
Un pensionar a reușit printr-o simplă cerere depusă la casa de pensii să obțină o pensie mai mare cu...
Acum 12 ore
22:20
Pompierii anunță că intervin la stingerea unui incendiu la un depozit din Dragonul Roșu. Este risc d...
22:20
Ingredientul costisitor pe care tocmai îl procesează marile companii se numeşte MAHA (adică Make Ame...
22:00
Putin renunță la masca de democrat. Scoate Rusia și din Convenția europeană Împotriva Torturii # Newsweek.ro
Moscova face demersuri pentru a se retrage din Convenția europeană Împotriva Torturii, adoptată în 1...
Acum 24 ore
21:40
Jean Vişan, noul director Romsilva, are 120.000 €, în nouă depozite bancare şi fonduri de investiţii # Newsweek.ro
Jean Vişan, noul director Romsilva, numit de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, are 120.000 €, în n...
21:00
Guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook, îl va da în judecată pe Trump, ca să-şi păstreze postul # Newsweek.ro
Acţiunea fără precedent a Lisei Cook ar putea testa limitele puterii prezidențiale, asupra organismu...
20:30
Pentru pace în Ucraina, Trump i-a propus lui Putin afaceri cu petrol. Ce-a răspuns liderul Rusiei? # Newsweek.ro
În timpul negocierilor de pace din această lună, menite să pună capăt războiului din Ucraina, reprez...
20:10
Desen în creion sau fotografie alb-negru? Artista de 38 de ani care a uimit lumea cu tehnica sa # Newsweek.ro
Desen în creion sau fotografie alb-negru? O artistă de 38 de ani a uimit lumea cu tehnica sa, creând...
19:50
Insomnia i-a distrus viața unei persoane. De doi ani, nu poate dormi deloc. Ce simptome are? # Newsweek.ro
Insomnia i-a distrus viața unui bărbat în vârstă de 32 de ani care, în ultimii doi ani n-a putut dor...
19:40
De ce se deforma un pod construit în judeţul Arad? Urmează lucrări de reparaţii. Ce fac acestea? # Newsweek.ro
De ce se deforma un pod hobanat, care fusese construit în judeţul Arad? Urmează lucrări de reparaţii...
19:10
Viktor Orban a eşuat în demografia Ungariei. Au scăzut naşterile. Tinerii maghiari fug din ţară # Newsweek.ro
Viktor Orban a declarat de mult timp că și-ar dori ca în Ungaria să locuiască cât mai mulți maghiari...
19:00
Rheinmetall, investitor câştigat de Bulgaria. Va fabrica pulberi şi obuze de artilerie # Newsweek.ro
Rheinmetall, cel mai important producător de armament din România, este investitor câştigat de Bulga...
18:40
Porturile Europei cer finanțare pentru pregătiri de război cu Rusia. Fond de „apărare de urgență” # Newsweek.ro
Porturile germane se aliniază marilor porturi ale Europei, solicitând finanțare din bugetul federal ...
18:20
Creveți radioactivi la cel mai mare supermarket din SUA. Clienții, avertizați să nu-i mănânce # Newsweek.ro
Creveți radioactivi ar putea să fie deja puşi în vânzare la cel mai mare supermarket din SUA. Clienț...
18:10
Nicușor Dan intervine în scandalul din coaliție. Participă la ședința pentru pachetul 2 de măsuri # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan participă la discuțiile finale pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Decizia șef...
18:00
Recomandări pentru rechizite. Părinții trebuie să fie atenți la anumite produse școlare # Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au făcut mai multe recomandăr...
17:50
O navă a Rusiei a lansat drone spion în Marea Baltică. Urmărită de serviciile Germaniei și Olandei # Newsweek.ro
Serviciile europene de informații au observat nava HAV Dolphin (IMO 9073854), care navighează sub pa...
17:30
Indemnizația pentru creșterea copilului. Când trebuie depusă cererea pentru a nu pierde drepturile # Newsweek.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecții Sociale a anunțat că indemnizațiile de creștere copil po...
17:10
23.300 de bancnote contrafăcute au fost descoperite în Vrancea. Prejudiciu de 4,1 milioane de euro # Newsweek.ro
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea au descoperit o cantitate im...
17:00
Ministerul Transporturilor propune, printr-un proiect de ordonanță aflat în dezbatere publică de puț...
16:50
Un plămân de porc transplantat la un pacient aflat în moarte cerebrală. Cum a mers? De ce s-a făcut ...
16:30
Ministrul Justiției, reacție lagreva pentru pensiile speciale: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat” # Newsweek.ro
Ministrul Justiției a reacționat după ce magistrații au anunțat că suspendă soluționarea cazurilor d...
16:20
Un muncitor a fost prins sub un mal de pământ de 8 metri. A fost scos inconștient. Cum s-a întâmplat...
16:00
Primul tratament PrEP injectabil cu administrare la 6 luni pentru prevenţia HIV, autorizat în Europa # Newsweek.ro
Comisia Europeană a acordat autorizaţie de punere pe piaţă pentru primul medicament injectabil cu ad...
15:50
Jocuri cu potențial letal pe TikTok. Ce este provocarea „masca de gaze” și cum funcționează? # Newsweek.ro
Provocarea „Gaz Mask Challenge” de pe TikTok este una dintre numeroasele provocări virale apărute pe...
15:40
Șefa CSM amenință cu greva generală dacă se taie pensiile speciale. Are un salariu de 60.000 lei # Newsweek.ro
Grevă generală în Curțile de Apel din țară. Șefa CSM a transmis un comunicat prin care vrea ca magis...
15:20
I s-a făcut rău și a chemat ambulanța. Medicul i-a spus să sune „un prieten”. A plătit 300 de lei # Newsweek.ro
O pacientă povestește o întâmplare bizară după ce a sunat la 112 după ce i s-a făcut rău. Medicul de...
15:00
RetuRO: Nou record pentru Sistemul de Garanție-Returnare: 580.000.000 ambalaje returnate în iulie # Newsweek.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară...
14:50
Andrei Muraru: S-au făcut pași importanți pentru reintrarea în Visa Waiver, dar nu avem garanții # Newsweek.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a spus că s-au parcurs pași importanți pentru a r...
14:40
Industria auto germană a dat afară 50.000 de lucrători într-un an. Ce companii sunt sub presiune # Newsweek.ro
Industria germană pierde din ce în ce mai multe locuri de muncă. Numai în industria auto, s-a înregi...
