Coaliția, aproape de consens pe Pachetul 2. Măsurile discutate și pe care Guvernul ar urma să-și asume răspunderea
National.ro, 27 august 2025 10:20
Mai-marii partidelor din Coaliție – PSD, PNL, USR și UDMR – s-au întâlnit, marți seară, la Palatul Victoria, pentru a discuta pe marginea modificărilor aduse Pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost a doua ședință a coaliției de guvernare din această săptămână. Iar la sediul Executivului a fost prezent, pentru scurt timp, și președintele Nicușor […] The post Coaliția, aproape de consens pe Pachetul 2. Măsurile discutate și pe care Guvernul ar urma să-și asume răspunderea first appeared on Ziarul National.
FOTO. Accident pe DN 7, în Vâlcea. Șapte persoane rănite, un copil fiind în stare gravă # National.ro
Un grav accident a avut loc miercuri dimineață, pe DN 7, în localitatea Bujoreni – Gura Văii, din județul Vâlcea. Șapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme. Conform ISU Vâlcea, accidentul rutier – în care au fost implicate două autoturisme și opt oameni – s-a soldat cu rănirea […] The post FOTO. Accident pe DN 7, în Vâlcea. Șapte persoane rănite, un copil fiind în stare gravă first appeared on Ziarul National.
Horoscop 27 august 2025 – Evitați activitățile dificile, care necesită putere de concentrare # National.ro
BERBEC Vei recunoaște că destinul a jucat cu adevărat în favoarea ta într-un subiect profesional în care ceva încetinise și, totuși, acum se mișcă într-un mod care te interesează. Observați bine totul și faceți pașii corespunzători foarte calm. TAUR Reflectă la atitudinea ta, poate prea încăpățânată sau fierbinte, la un eveniment familiar care s-a […] The post Horoscop 27 august 2025 – Evitați activitățile dificile, care necesită putere de concentrare first appeared on Ziarul National.
Furia populară împotriva elitelor guvernante ajunge la punctul de fierbere. Inteligența artificială a început să elimine locuri de muncă în multiple industrii, nu doar pentru analiști de date, creatori de conținut, traducători, contabili – ci pentru oricine a cărui muncă poate fi făcută de roboți. Iar multimiliardarii din domeniul tehnologiei se comportă ca niște stăpâni […] The post Magnații tehnologiei pariază viitorul umanității pe o aruncare de zaruri first appeared on Ziarul National.
Cine a zis că miracolele durează trei zile n-a urmărit bilanțul USR după doar două luni de mandat. Într-o țară unde reformele reale se coc mai greu decât pâinea la vatră, iată că miniștrii progresiști au reușit să facă în opt săptămâni ce n-au făcut guverne întregi în opt ani: au salvat pădurile, au oprit […] The post USR a predat MAE rețelei Soroș! first appeared on Ziarul National.
Un interviu exploziv realizat de jurnalistul Hannes Sarv cu unul dintre cei mai reputați climatologi ai lumii, dr. Judith Curry, scoate la suprafață toată mocirla politicii care a acaparat și a confiscat știința, doar pentru a impune catastrofalul Green Deal. Modelele climatice concepute prin implicarea politicului, care prezic scenarii apocaliptice, nu au nicio legătură cu […] The post Adevărul din spatele Green Deal. Teoria încălzirii globale este politică, nu știință first appeared on Ziarul National.
Jaf instituționalizat fără precedent. Curtea de Conturi a sesizat organele de urmărire penală # National.ro
Auditul efectuat de inspectorii Curții de Conturi la SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, al cărei acționar majoritar este Ministerului Muncii, a depistat ilegalități atât de grave încât au fost sesizate organele de urmărire penală. Patrimoniul public al instituției a fost, efectiv, devalizat, iar instituția de control cere acum reîntregirea acestuia și stoparea exploatării […] The post Jaf instituționalizat fără precedent. Curtea de Conturi a sesizat organele de urmărire penală first appeared on Ziarul National.
Mircea Rednic a făcut praf și Standard Liege, după ce a eșuat și la alte echipe din străinătate. În ultimul deceniu, „Puriul” a lăsat în urmă episoade scurte și controversate la Al-Nassr, Khazar Lankaran, KAA Gent sau Al-Faisaly, fără rezultate notabile. Acum, după un start promițător în Belgia, este din nou cu spatele la zid. […] The post Belgienii l-au “citit” pe Rednic: “Impotență tactică” first appeared on Ziarul National.
Inter a început noul sezon de Serie A cu un scor neverosimil: 5-0 cu Torino, în primul meci oficial din campionat al lui Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor. Este cea mai categorică victorie de debut a unui antrenor în istoria clubului, depășind starturile unor giganți precum Herrera, Conte sau Inzaghi. Record în istoria Interului Din […] The post Chivu, antrenorul RECORD! first appeared on Ziarul National.
Administrația Trump pare să fi realizat acum că, în jocul de poker comercial, Beijingul deține atuul. Luna aceasta, SUA au prelungit cu încă trei luni armistițiul de 90 de zile în războiul tarifar cu China. Ca urmare, gigantul asiatic beneficiază în prezent de taxe vamale mai favorabile cu America decât Elveția sau India. Asul Beijingului […] The post Poker comercial. De ce China are asul în mână first appeared on Ziarul National.
Protest de amploare în Justiție. Magistrații „pun pe pauză” ședințele de judecată, până la retragerea proiectului legii pensiilor # National.ro
Un val fără precedent de nemulțumire cuprinde sistemul judiciar românesc, în contextul proiectului legislativ propus de Guvern privind pensiile magistraților. Reacționând masiv, judecătorii din mai multe orașe mari ale țării au decis să suspende ședințele de judecată, cu unele excepții. Și procurorii Parchetului Tribunalului București au anunțat că își suspendă activitatea, „pe durată nedeterminată”, în […] The post Protest de amploare în Justiție. Magistrații „pun pe pauză” ședințele de judecată, până la retragerea proiectului legii pensiilor first appeared on Ziarul National.
Singurul aspect pozitiv al recentului acord comercial încheiat de Donald Trump cu Uniunea Europeană este ceea ce nu a fost inclus în acesta. Zvonuri repetate sugerau că negociatorii Comisiei Europene au luat în considerare diluarea aplicării Legii serviciilor digitale a UE, care obligă companiile americane de platforme să controleze conținutul problematic, în schimbul unor concesii […] The post UE are nevoie urgentă de un remediu pentru „defectul Bruxelles-ului” first appeared on Ziarul National.
Ministerul Sănătății a decis să stopeze un fenomen care luase o amploare deosebită și punea în pericol atât sănătatea pacienților, cât și sustenabilitatea fondurilor alocate acestui sector. Este vorba despre medicamentele experimentale, fără niciun fel de autorizație, pe care statul este obligat, prin ordonanță președințială în instanță, să le plătească celor care le solicită. Ministerul […] The post Pacienții români, cobai pentru Big Pharma, pe banii statului first appeared on Ziarul National.
Liderii europeni, împreună cu Keir Starmer și Volodimir Zelenski, l-au lăudat pe Donald Trump pentru că a întins mâna Kremlinului, în ciuda faptului că ei înșiși l-au tratat pe Vladimir Putin ca pe un paria în ultimii trei ani. Și au aplaudat cu entuziasm ideea unor garanții de securitate similare cu clauza de apărare reciprocă […] The post Capcana lui Putin first appeared on Ziarul National.
Mai este o săptămână și gata luna august în care ni s-a promis că se face în sfârșit ordine în cheltuielile publice exagerate și iresponsabile. La cum arată „dialogul constructiv” în coaliția majorității parlamentare cu 3 partide și 4 purtători de vorbe ajung la scenariul de amor cu năbădăi din poezia poetului meu preferat Topârceanu. […] The post Zgomotul, furia și polologhia first appeared on Ziarul National.
Prim-ministrul François Bayrou a convocat parlamentul pentru un vot de încredere pe 8 septembrie, mizând pe faptul că poate contracara mișcarea de protest în plină ascensiune înainte ca aceasta să paralizeze Franța. Campania populară „Bloquons tout”, care face ecou mișcării „gilets jaunes” și este alimentată de extrema stângă, intenționează să oprească trenurile, autobuzele, școlile, taxiurile, […] The post Se pregătește debarcarea lui Emmanuel Macron? first appeared on Ziarul National.
Tratatul de reducere a armelor strategice (New START), singurul rămas între Statele Unite și Rusia, urmează să expire la 5 februarie 2026. Pe măsură ce New Start se apropie de sfârșit și războiul din Ucraina continuă, experții în securitate din întreaga lume se tem de o nouă cursă a înarmărilor între rivalii din Războiul Rece. […] The post O nouă cursă a înarmărilor SUA-Rusia? first appeared on Ziarul National.
Interdicția cumulului pensiei cu salariul nu intră în Pachetul 2 de măsuri (surse)/Ar urma să fie adoptată separat # National.ro
Interzicerea cumulului pensie- salariu ar putea să nu mai facă parte din al doilea pachet de măsuri fiscale. Varianta, vehiculată deocamdată pe surse, s-a aflat marți, în contextul în care e programată o nouă ședință de coaliție, a doua în tot atâtea zile, după decizia PSD de a reveni la masa discuțiilor. Ședință în care […] The post Interdicția cumulului pensiei cu salariul nu intră în Pachetul 2 de măsuri (surse)/Ar urma să fie adoptată separat first appeared on Ziarul National.
1. Bolojan ajută România. Adică pe ”pe ceilalți bugetari” (sintagma nu-mi aparține). Pe corporatiști. Guvernul va legaliza transferul preferențial al profiturilor obținute de multinaționale. În cazul ăsta, transfer o fi tot aia cu externalizare? Dacă, până acum, corporațiile aveau un impozit de 1% ”la transfer”, acum nu-l vor mai avea și li se va permite […] The post Cu sau fără Bolojan, USR va distruge România first appeared on Ziarul National.
Dacă imbecilitatea ar avea program TV, cu siguranță s-ar difuza Insula Iubirii. Episodul din 25 august 2025 a fost exact genul de spectacol care te face să te întrebi: “Cine mai are nevoie de Shakespeare, când Antena 1 îți dă tragedii ambalate în slipi și sclipici ieftin?” Marius și ospitalitatea… Oanei Monea pe plaja de […] The post Insula Iubirii, colivia iluziilor televizate first appeared on Ziarul National.
Probiotice Spray-uri: când și cum se folosesc pentru sinusuri, căi respiratorii și imunitate locală # National.ro
De câțiva ani, tot mai multe studii confirmă că sănătatea noastră nu depinde doar de microbiomul intestinal, ci și de microbiomul local – cel din piele, cavitatea bucală și chiar din sinusuri. De aici și apariția unei noi generații de produse: spray-urile probiotice nazale, menite să restabilească echilibrul bacterian din căile respiratorii. Dar cât de […] The post Probiotice Spray-uri: când și cum se folosesc pentru sinusuri, căi respiratorii și imunitate locală first appeared on Ziarul National.
Protest al procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti față de proiectul legii pensiilor # National.ro
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București anunță un protest față de noile prevederi propuse de Guvern pentru pensionarea magistraților. Decizia – făcută publică marți, 26 august – vine în urma Adunării Generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, aceasta fiind convocată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în vederea exprimării […] The post Protest al procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti față de proiectul legii pensiilor first appeared on Ziarul National.
UGIR-1903: Ce procent din PIB merge către Ucraina și Republica Moldova? Opriți finanțările nejustificate și falimentarea României! # National.ro
Confederaţia Naţională Patronală „Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR-1903”, cea mai veche organizație patronală din Europa continentală, cere Guvernului României să explice de unde provine deficitul bugetar, câți bani alocă pentru finanțarea unor proiecte inutile sau greșite și ce procent din Produsul Intern Brut merge către Ucraina și Republica Moldova. ”Actualul deficit bugetar […] The post UGIR-1903: Ce procent din PIB merge către Ucraina și Republica Moldova? Opriți finanțările nejustificate și falimentarea României! first appeared on Ziarul National.
Cum va fi vremea până spre final de septembrie. ANM, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni # National.ro
Au mai rămas doar câteva zile din luna august, astfel că, din punct de vedere calendaristic cel puțin, vara e pe final. Ce surprize ne rezervă începutul de toamnă și cum vor fi temperaturile în prima parte a lunii septembrie? Aflăm detalii din prognoza făcută publică de către meteorologi. Surprizele din termometre, în septembrie. Cum […] The post Cum va fi vremea până spre final de septembrie. ANM, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Vulcanul ETNA a erupt din nou. Autoritățile italiene au emis o alertă pentru traficul aerian # National.ro
O nouă erupție a vulcanului Etna, din Sicilia, a fost semnalată recent, ceea ce a făcut ca autoritățile să ridice alerta la nivelul maxim pentru traficul aerian. Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunțat luni Institutul Italian de Geofizică și Vulcanologie (INGV), a transmis marți agenția DPA, preluată de […] The post VIDEO. Vulcanul ETNA a erupt din nou. Autoritățile italiene au emis o alertă pentru traficul aerian first appeared on Ziarul National.
Cu cât a scăzut cea mai mare pensie din România, după impunerea contribuţiei pe sănătate. Top 10 pensii # National.ro
Ce valoare are cea mai mare pensie din România și cu cât a scăzut cuantumul ei, după impunerea contribuţiei pe sănătate? Răspunsul – în cele ce urmează. Cea mai mare pensie din România depășea, în luna iulie, suma de 98.000 de lei net (19.600 de euro). În luna august, după ce Guvernul a impus plata […] The post Cu cât a scăzut cea mai mare pensie din România, după impunerea contribuţiei pe sănătate. Top 10 pensii first appeared on Ziarul National.
Cât costă rechizitele școlare în acest an. Reale provocări pentru părinți: cheltuielile sunt considerabile # National.ro
Cu mai puțin de două săptămâni rămase până la începerea noului an școlar, părinții din România au intrat în „febra” pregătirilor pentru echiparea ghiozdanului copiilor lor. Iar costurile pentru rechizite sunt considerabile. Bugetele alocate pentru pregătirea momentului începerii școlii variază între câteva sute de lei și peste 1.000 de lei, în funcție de posibilitățile fiecărei […] The post Cât costă rechizitele școlare în acest an. Reale provocări pentru părinți: cheltuielile sunt considerabile first appeared on Ziarul National.
Ministrul Educației spune că probabil anul școlar va începe cu un boicot: „Nu știu de ce anvergură” # National.ro
Ministrul Educaţiei admite că nu știe cum vor decurge festivităţile de deschidere a anului şcolar 2025-2026 și că e posibil să existe un boicot. Totul, în contextul măsurilor fiscal-bugetare care afectează şi sistemul de învăţământ şi care au generat nemulţumiri în rândul sindicatelor din Educaţie. Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni seară, […] The post Ministrul Educației spune că probabil anul școlar va începe cu un boicot: „Nu știu de ce anvergură” first appeared on Ziarul National.
BERBEC Astăzi ar trebui să te protejezi împotriva disputelor publice sau a izbucnirilor pe care le-ai putea regreta ulterior. Veți ajunge să aveți câteva conversații care vă vor aduce acel impuls pe care l-ați simțit că vă lipsește și veți avea la dispoziție posibilități favorabile pe termen lung. TAUR Dacă nu puteți călători, va […] The post Horoscop 26 august 2025 – E posibil să demarați un proiect first appeared on Ziarul National.
Se tot vorbește despre negocieri de pace între Kiev și Moscova. În fiecare conferință internațională, în fiecare interviu, în fiecare declarație oficială, apare aceeași întrebare: când se va opri războiul? Și, inevitabil, același răspuns din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski: nu acum, nu așa, nu cu Vladimir Putin! În spatele acestei atitudini, însă, se ascunde […] The post Zelenski și pacea – incompatibilitate first appeared on Ziarul National.
Multinaționalele au preluat puterea în România. Undă verde de la Palatul Victoria pentru externalizarea profiturilor # National.ro
Sindicaliștii din ANAF atrag atenția că în pachetul 2 de măsuri al Guvernului Bolojan se află un cadou nesperat făcut multinaționalelor. Acestea, nu numai că vor fi scutite de impozitul de 1% pe cifra de afaceri, ci primesc permisiunea legală să transfere 3% din venituri, ceea ce înseamnă mult mai mult decât 16% impozit pe […] The post Multinaționalele au preluat puterea în România. Undă verde de la Palatul Victoria pentru externalizarea profiturilor first appeared on Ziarul National.
Zeci de milioane de atacuri cibernetice. Datele personale și financiare ale populației și ale firmelor, în pericol # National.ro
Mitul că România ar avea o droaie de experți în IT a început să se prăbușească. Specialiștii cu înaltă calificare au fost rescrutați, instant, de companii străine, iar talente răvășitoare care să vină din urmă nu prea sunt, având în vedere nivelul catastrofal la care a fost adus sistemul de Învățământ. Consecința este una previzibilă. […] The post Zeci de milioane de atacuri cibernetice. Datele personale și financiare ale populației și ale firmelor, în pericol first appeared on Ziarul National.
Crystal Palace și Nottingham Forest au remizat, 1-1, duminică, în Premier League, însă atmosfera din tribune a depășit cu mult tensiunea de pe teren. Suporterii gazdelor au afișat un banner șocant, care l-a vizat direct pe patronul lui Nottingham, Evangelos Marinakis, și pe mijlocașul englez Morgan Gibbs-White. Gestul a generat un val de reacții și […] The post Au aruncat în aer meciul Crystal Palace – Nottingham Forest first appeared on Ziarul National.
După Germania, și Polonia vrea să limiteze ajutoarele sociale acordate refugiaților ucraineni. România, se aude? # National.ro
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocaţiile pentru copii şi la asistenţa medicală, precum şi o iniţiativă separată de interzicere a glorificării unui lider naţionalist ucrainean din al Doilea Război Mondial. Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susţinători ai Ucrainei în actualul război […] The post După Germania, și Polonia vrea să limiteze ajutoarele sociale acordate refugiaților ucraineni. România, se aude? first appeared on Ziarul National.
După cele 244 de trenuri anulate de la începutul acestui an până în prezent, CFR Călători a decis să mai anuleze încă 47 de trenuri, începând cu luna septembrie. Reducerea compensației pentru serviciul public efectuat a pus CFR Călători într-o situație financiară extrem de dificilă. Acum, Guvernul Bolojan, pregătește o nouă lovitură, care va pune […] The post Guvernul bagă în colaps CFR Călători. Val de trenuri anulate first appeared on Ziarul National.
Hidroelectrica, PPC şi Electrica, sancționate de ANPC pentru nereguli în relaţia cu consumatorii # National.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a sancționat șase companii din energie, printre care Hidroelectrica, Electrica Furnizare și PPC Energie – cei mai mari furnizori de energie pentru clienții casnici -, în urma unor controale desfășurate în perioada aprilie- iunie 2025. Amenzile depășesc 370.000 de lei. Și au vizat nereguli în contracte și ofertele destinate […] The post Hidroelectrica, PPC şi Electrica, sancționate de ANPC pentru nereguli în relaţia cu consumatorii first appeared on Ziarul National.
Noul preşedinte polonez propune limitarea ajutoarelor sociale pentru refugiaţii ucraineni: „Intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile” # National.ro
Noul președinte polonez cere limitarea ajutoarelor sociale pentru refugiații ucraineni. Datele oficiale arată că aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni ucraineni locuiesc în prezent în Polonia. Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocaţiile pentru copii şi la asistenţa medicală, precum şi o iniţiativă separată de interzicere […] The post Noul preşedinte polonez propune limitarea ajutoarelor sociale pentru refugiaţii ucraineni: „Intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile” first appeared on Ziarul National.
Dus cu pluta, așa cum se spune despre un ins cam aiurit care nu ține cont de preceptele traiului în societate și nu respectă nimic din canoanele unei profesii ori poziții sociale, chiar și politice, umblând fără rost de colo-colo, noul nostru președinte al țării, Nicușor Dan, a fost „răsplătit” cu atributul de teleleu, vorbă […] The post Matematicianul teleleu first appeared on Ziarul National.
Discuțiile despre garanțiile date de europeni Ucrainei continuă. O propunere italiană aflată pe masa negocierilor ar angaja aliații Ucrainei să se consulte asupra unui răspuns în termen de douăzeci și patru de ore dacă Ucraina este atacată, ceea ce ar putea declanșa un sprijin militar și sancțiuni, a relatat Bloomberg. Planul a fost descris ca […] The post Decodificarea cerințelor lui Putin first appeared on Ziarul National.
Grindeanu spune că un potențial candidat comun PNL- USR la Capitală ar putea duce la ruperea coaliției: „Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în…” # National.ro
Liderul interimar al PSD a avertizat că subiectul alegerilor din Capitală ar putea pune presiune asupra existenței coaliției de guvernare. Totul, în contextul în care a fost întrebat despre varianta ca PNL și USR să susțină un candidat comun în lupta pentru Primăria București, la viitoarele alegeri locale – despre care încă nu se știe […] The post Grindeanu spune că un potențial candidat comun PNL- USR la Capitală ar putea duce la ruperea coaliției: „Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în…” first appeared on Ziarul National.
1. Am citit și nu știu dacă e adevărat că, de la începutul războiului, 26.000 de ucraineni încorporabili s-au refugiat în România. Le-o fi plătit Guvernul nostru cazarea, în primele luni de război? O luăm băbește. Se zice, eu nu cred, că mulți ucraineni au fugit în România ca să NU apere Ucraina pe front. […] The post Domnule Bolojan, tăiați și de la corporatiști! Adică de la ”ceilalți bugetari” first appeared on Ziarul National.
Oțelul – CFR Cluj 4-1 nu a fost doar un dezastru pe teren pentru formația din Gruia, ci și începutul unei furtuni în vestiarul ardelenilor. Atacantul Louis Munteanu, golgheterul echipei în sezonul trecut, a refuzat să facă deplasarea, gest care a inflamat conducerea și a generat un scandal de proporții la clubul campion de cinci […] The post Scandal uriaș la CFR: Louis Munteanu a fugit de la echipă! first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: Dacă nu aș fi fost interzis, astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineață, 25 august, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Ilfov, pentru a semna controlul judiciar, cum se întâmplă săptămânal, de când a fost dispusă această măsură pe numele său. Și, ca de fiecare dată când Georgescu ajunge să semneze controlul judiciar la sediul IPJ, și […] The post VIDEO. Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: Dacă nu aș fi fost interzis, astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București first appeared on Ziarul National.
Ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei. Cu cine ar vota bucureștenii dacă mâine s-ar organiza alegeri # National.ro
S-ar putea spune că, deși încă nu a fost stabilit calendarul alegerilor pentru fotoliul de la Primăria Capitalei, rămas vacant după ce Nicușor Dan a ajuns la Cotroceni, a început deja „bătălia sondajelor”. După ce a fost dat publicității în primă fază, duminică, un sondaj CURS referitor la intențiile de vot ale bucureștenilor cu privire […] The post Ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei. Cu cine ar vota bucureștenii dacă mâine s-ar organiza alegeri first appeared on Ziarul National.
