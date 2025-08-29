Actriţa israeliană Gal Gadot nu participă la Festivalul de Film de la Veneţia, după un protest faţă de situaţia din Gaza, organizat de un colectiv artistic
DigiFM.ro, 27 august 2025 10:20
Actriţa israeliană Gal Gadot nu va fi prezentă în acest an la Festivalul de Film de la Veneţia după ce un protest organizat de colectivul artistic Venice4Palestine a solicitat ca invitaţia transmisă ei şi colegului său de breaslă Gerard Butler să fie retrasă din cauza presupusului lor sprijin pentru "genocidul" comis de Israel în Fâşia Gaza, informează ANSA.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 5 minute
10:50
Jaqueline Cristian, în premieră în turul trei la US Open. Și-a asigurat deja un cec substanțial # DigiFM.ro
Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în premieră, în turul trei al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.
Acum 15 minute
10:40
Prinţul Harry ajunge în Regatul Unit chiar la data comemorării morţii reginei Elisabeta a II-a. Surse: Sunt șanse să se vadă cu tatăl său, regele Charles # DigiFM.ro
Prinţul Harry se va afla în Regatul Unit pe 8 septembrie, data ce marchează a treia comemorare a decesului bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, pentru a asista la o ceremonie de premiere în cadrul unei acţiuni de caritate, a anunţat el joi.
Acum 30 minute
10:30
Un urs a apărut, vineri dimineață, 29 august, pe o stradă din stațiunea prahoveană Sinaia, localnicii și turiștii aflați în zonă fiind avertizați de autorități prin intermediul unui mesaj RO-ALERT.
10:30
Anna Kournikova e însărcinată la 44 de ani. Fosta jucătoare de tenis și Enrique Iglesias, părinți pentru a patra oară # DigiFM.ro
Cântăreţul spaniol Enrique Iglesias şi fosta jucătoare rusă de tenis Anna Kournikova, care formează un cuplu de mai bine de două decenii, aşteaptă cel de-al patrulea copil, conform informaţiilor publicate de presa mondenă internațională, transmite agenţia EFE.
Acum o oră
10:10
Ariana Grande a anunţat că va susţine un nou turneu internaţional în anul 2026.
10:10
Irina Fodor, cu părinții și soacra, în drumeție la munte: "L-am lăsat pe Răzvan singur-singurel acasă, cu tot șantierul pe cap" # DigiFM.ro
Irina Fodor, prezentatoarea de la Antena 1 și soția lui Răzvan Fodor, și-a încărcat bateriile la munte alături de unele dintre cele mai importante și dragi persoane din viața ei. Dacă soțul și fiica adolescentă au ales să rămână acasă, Irina s-a urcat în mașină alături de sora ei, Teodora, proaspăt absolventă de ASE ca șefă de promoție, de părinții lor, dar și de soacră.
Acum 2 ore
09:30
Reacţia Casei Albe după bombardamentul forţelor ruse asupra Kievului. Preşedintele Trump nu a fost mulţumit de această veste, dar nici nu a fost surprins # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete şi drone de joi, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, conform Reuters.
09:30
Cancelarul Germaniei consideră că este „evident” că nu va exista o întâlnire Zelenski-Putin # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că este "evident că nu va exista nicio întâlnire" în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cel rus Vladimir Putin, înrevedere la care Donald Trump a sperat pentru a găsi o soluţie la conflict, relatează AFP.
09:30
Meteorologii anunţă o toamnă călduroasă. Temperaturile vor fi peste normal în prima jumătate a lui septembrie, mai ales în sud # DigiFM.ro
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lunii septembrie, anunţă vineri meteorologii, care vineri au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.
09:20
Adolescentă din Vrancea, amendată cu 1.000 de lei după un apel fals la 112. Fata a spus că a urmat un trend de pe o reţea socială # DigiFM.ro
Un apel fals la numărul unic de urgenţă 112 a pus în alertă poliţiştii vrânceni. O adolescentă în vârstă de 14 ani, din comuna Andreiaşu de Jos, a sunat la serviciul de urgenţă pretinzând că a fost răpită de un bărbat şi transportată în Galaţi.
Acum 24 ore
16:10
Noi dezvăluiri despre cazul bărbatului care a agresat un livrator străin. Ce i-a spus atacatorul polițistului care l-a imobilizat: „Nu mă așteptam să fiu văzut!” # DigiFM.ro
Poliţistul bucureştean aflat în timpul liber care l-a prins pe agresorul livratorului străin lovit în plină figură a dezvăluit presei că a mai intervenit şi altădată, tot în afara orelor de program, la un caz în care un infractori era fugărit de poliţişti. Andrei Jianu, a cărui identitate a fost făcută publică de către poliţistul Marian Godină, a declarat că recenta sa intervenţie a avut loc după terminarea serviciului, în timp ce se ducea spre casă.
16:00
Guvernul majorează tarifele pentru taxele de drum și de pod. Vor fi amenzi mai mari pentru șoferii prinși fără rovinietă # DigiFM.ro
Guvernul a adoptat joi o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care prevede actualizarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare.
15:20
Mandatul lui Cristian Radu de primar al Mangaliei, suspendat de Prefectura Constanţa. Măsura este valabilă cât timp edilul este arestat preventiv # DigiFM.ro
Mandatul lui Cristian Radu de primar al municipiului Mangalia a fost suspendat, joi, de Prefectura Constanţa după ce edilul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Curtea de Apel Constanţa. Suspendarea mandatului este valabilă cât timp Cristian Radu se află în arest preventiv.
15:10
Kremlinul transmite că încă nu a văzut filmul în care Jude Law îl interpretează pe Putin. „The Wizard of the Kremlin”, premieră la Veneția # DigiFM.ro
Kremlinul nu a văzut încă filmul "The Wizard of the Kremlin" (Magul de la Kremlin - n.r.), în care actorul britanic Jude Law îl interpretează pe preşedintele rus Vladimir Putin, care va avea premiera în curând la Festivalul de Film de la Veneţia, informează EFE.
15:00
Ovaționați la Veneția. Coppola i-a înmânat Leul de Aur onorific lui Werner Herzog. Regizorul filmului „Nașul”, pe scenă la 20 de zile de la internarea în spital pentru o procedură cardiacă # DigiFM.ro
Regizorul Francis Ford Coppola a revenit în faţa publicului, miercuri, la 20 de zile după operaţia pe cord pe care a suferit-o, pentru a înmâna Leul de Aur onorific al Festivalului de Film de la Veneţia regizorului german Warner Herzog, pe care l-a lăudat pentru cariera sa extraordinară. Ambii au fost ovaţionaţi de către public, scrie EFE.
15:00
Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza politicilor sale din pandemia de COVID: „Am fost lovit în faţă şi apoi lovit cu picioarele” # DigiFM.ro
Fostul ministru polonez al sănătăţii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri în spital după ce a fost agresat în oraşul Siedlce, din estul ţării, într-un incident pe care autorităţile îl consideră legat de rolul său în elaborarea politicilor naţionale din timpul pandemiei de COVID, relatează POLITICO.
14:50
Kremlinul anunţă că Rusia „rămâne interesată” de negocieri, dar va continua atacurile în Ucraina # DigiFM.ro
Kremlinul a declarat joi că Rusia "rămâne interesată" de discuţiile de pace cu Ucraina, dar va continua să atace această ţară până când "obiectivele" sale vor fi atinse, informează AFP, care aminteşte că declaraţiile Kremlinului vin după unul dintre cele mai grave atacuri aeriene ruseşti asupra Ucrainei, în timpul nopţii, soldate cu cel puţin 14 morţi.
14:50
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a spus că nu se vede făcând altceva" # DigiFM.ro
Sanda Ladoși este mama a doi copii, un băiat pe nume Bogdan, care are 18 ani, și o fată cu doi ani mai mică, Ioana. Niciunul dintre ei nu și-a ales o carieră pe scenă, ci fiecare vrea un drum diferit de domeniul artistic.
14:30
Sprijin pentru pacienții oncologici. Serviciile psihologice vor fi decontate prin sistemul public de sănătate # DigiFM.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că Guvernul României a aprobat în şedinţa de joi o măsură esenţială pentru pacienţii oncologici, serviciile psihologice vor fi decontate prin sistemul public de sănătate. El afirmă că, de astăzi, România recunoaşte oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenţii chirurgicale sau radioterapie, ci şi suport emoţional.
14:30
Incendiu în zona centrală a Capitalei, la un fost restaurant, care a mai fost afectat de incendiu şi la sfârşitul anului trecut. A fost emis mesaj RO-Alert # DigiFM.ro
Un puternic incendiu a izbucnit joi, în Capitală, la un fost restaurant, care a mai fost afectat de incendiu şi la sfârşitul anului trecut.
13:30
Bătaie în Senatul mexican, după o "dezbatere dificilă". S-au schimbat pumni și îmbrânceli # DigiFM.ro
Senatul mexican a fost cuprins miercuri de violenţe. S-au schimbat pumni, au fost îmbrânceli şi strigăte, după ce un lider al partidului de opoziţie l-a bruscat pe preşedintele Camerei în momentul în care şedinţa se apropia de sfârşit, relatează Reuters.
13:10
Metrorex anunţă modificări în circulaţia de pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, de la 1 septembrie # DigiFM.ro
Metrorex informează călătorii că, începând din 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă. Astfel, pasagerii vor fi transbordaţi la staţia Jiului, unde se vor sui în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit.
13:00
Moment de maximă tensiune la US Open. Ostapenko și Townsend, schimb de replici la fileu: "Mi-a spus că nu sunt educată" # DigiFM.ro
Taylor Townsend, jucătoarea numărul 139 mondial, a realizat o mică performanţă eliminând-o în turul al doilea al US Open 2025 pe letona Jelena Ostapenko, cap de serie nr. 25, în două seturi (7-5, 6-1). Dar tradiţionala strângere de mână dintre cele două jucătoare a degenerat când Ostapenko a atacat-o verbal pe adversara sa.
13:00
Daniil Medvedev, amendat cu 42.500 de dolari după comportamentul de la US Open. Boris Becker: Cineva cu o astfel de cădere nervoasă în public are nevoie de ajutor # DigiFM.ro
Câştigător al US Open în 2021, rusul Daniil Medvedev a fost sancţionat cu o amendă de 42.500 de dolari (aproximativ 36.500 de euro) pentru comportamentul său în timpul înfrângerii în faţa francezului Benjamin Bonzi în primul tur al turneului de Grand Slam de la New York, în noaptea de duminică spre luni.
12:10
Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet cade la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”.
12:00
Părinții unui adolescent care și-a luat viața dau în judecată OpenAI. ChatGPT, acuzat că a validat gândurile suicidare ale băiatului de 16 ani # DigiFM.ro
Un cuplu din California a intentat proces companiei OpenAI, acuzând că chatbotul său, ChatGPT, l-ar fi încurajat pe fiul lor adolescent să își pună capăt vieții. Matt și Maria Raine, părinții lui Adam Raine, un băiat de 16 ani, au depus acțiunea la Curtea Superioară din California, în primul proces de acest tip care acuză compania de „omor prin neglijență”.
12:00
O persoană a fost atacată cu un cuţit pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii îl caută pe agresor # DigiFM.ro
O persoană a fost atacată cu un cuţit, joi, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, după ce i-a fost acordat primul ajutor la locul incidentului. Poliţiştii îl caută acum pe agresor şi vor sesiza Parchetul pentru luarea măsurilor necesare, informează Poliţia Capitalei.
11:40
Inundațiile aproape s-au dublat față de 2019. Datele RO-ALERT confirmă creșterea fenomenelor meteo extreme în România # DigiFM.ro
Numărul fenomenelor meteo extreme în România este în creștere alarmantă, arată o analiză Greenpeace România pe baza datelor oficiale RO-ALERT (1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2025).
11:00
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre băieții lui de 16 și 18 ani # DigiFM.ro
Andi Moisescu a oferit primele declarații după ce în presă au apărut informații potrivit cărora ar fi divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună doi băieți, de 16 și 18 ani, iar vedeta ProTV a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu aceștia.
Ieri
10:40
Grindeanu: Nu văd o coaliţie niciodată cu AUR care are un discurs anti-UE. Suntem într-o coaliţie # DigiFM.ro
Social-democraţii nu vor face o coaliţie cu AUR atât timp cât există un discurs anti-european din partea acestui partid, a declarat miercuri preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.
09:30
Grindeanu: Şefii serviciilor speciale trebuie să fie oameni care să apere interesul naţional # DigiFM.ro
Şefii serviciilor speciale trebuie să fie oameni care să apere interesul naţional, consideră preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.
09:30
Bolojan: Am luat decizia să creştem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va creşte baza de impozitare la impozitele pe proprietate - casă şi maşină - la persoanele fizice, menţionând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităţilor locale.
09:20
Ciprian Ciucu spune că ar câştiga detaşat alegerile pentru Primăria Capitalei, dacă ar fi susţinut şi de USR # DigiFM.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu a decis deocamdată dacă va candida sau nu la Primăria Capitalei, însă este convins că ar câştiga "detaşat" în cazul în care ar fi susţinut de o alianţă PNL-USR.
08:50
Novak Djokovici l-a învins neconvingător pe Zachary Svajda ş s-a calificat în turul al treilea al US Open # DigiFM.ro
Novak Djokovici nu a pierdut niciun meci în primele două tururi ale US Open în 37 de confruntări disputate şi nici nu a cedat în Grand Slam în faţa unui jucător mai slab clasat decât locul 117 mondial (Denis Istomin, la Australian Open în 2017). El a profitat miercuri de o scădere de formă a lui Zachary Svajda pentru a obţine a 191-a victorie pe hard în Grand Slam şi a se califica în turul trei (6-7 [5], 6-3, 6-3, 6-1) al US Open.
08:40
Vladimir Putin se comportă ca şi cum pacea nu l-ar interesa, scrie CNBC. Economia Rusiei ar putea însă depinde de ea # DigiFM.ro
Economia fragilizată a Rusiei, marcată de încetinirea creşterii şi de un deficit bugetar în expansiune, ar putea deveni un factor decisiv în calculele preşedintelui Vladimir Putin privind eventuale negocieri cu Ucraina, relatează CNBC.
27 august 2025
16:30
Mircea Rednic, dat afară de la Standard Liege. Era antrenorul echipei belgiene din luna iunie # DigiFM.ro
Clubul Standard Liege a anunţat, miercuri, 27 august, despărţirea de tehnicianul Mircea Rednic, care era în funcţie din luna iunie.
16:20
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat în secret, după 22 de ani de iubire? Semnele care ar arăta finalul mariajului # DigiFM.ro
Căsnicia dintre Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi ajuns la final, după 22 de ani în care au fost împreună și și-au creat o familie frumoasă. Potrivit cancan.ro, vedeta Pro Tv ar fi divorțat recent.
15:50
Ruşii ţin la bănci peste 540 de miliarde de dolari, atraşi de dobânzile ridicate la depozite # DigiFM.ro
Gospodăriile ruseşti au acumulat dobânzi bancare record, profitând de faptul că dobânzile la depozite sunt la un maxim istoric într-o economie de război, transmite Bloomberg.
15:10
Rusia a lovit, într-un atac masiv, instalaţiile energetice ucrainene din şase regiuni. Peste 100.000 de persoane au rămas fără curent # DigiFM.ro
Rusia a lansat în cursul nopţii un atac masiv cu drone asupra infrastructurii pentru transportul energiei şi gazelor naturale în şase regiuni ucrainene, lăsând peste 100.000 de persoane fără energie electrică, au declarat miercuri oficialii ucraineni, informează Reuters.
14:50
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o modalitate de a comunica cu el diferită # DigiFM.ro
Bruce Willis, care a fost diagnosticat cu demenţă frontotemporală în 2023, este în continuare "foarte activ" şi se bucură de "o sănătate bună", a declarat într-un interviu soţia sa, modelul Emma Heming Willis.
14:40
Regizorul spaniol Pedro Almodovar cere guvernului de la Madrid să rupă relațiile cu Israelul, "în semn de repulsie faţă de genocidul din Gaza" # DigiFM.ro
Cineastul spaniol Pedro Almodovar a cerut guvernului de la Madrid să rupă toate relaţiile diplomatice şi comerciale cu Israelul în contextul "genocidului" din Gaza, îndemnându-l pe premierul socialist Pedro Sanchez să-şi "convingă" aliaţii europeni să facă acelaşi lucru, relatează AFP.
14:30
Incendiile de vegetaţie au pârjolit peste un milion de hectare de teren anul acesta în UE. Spania şi Portugalia, cele mai afectate # DigiFM.ro
Incendiile de vegetaţie au ars peste un milion de hectare de teren în Uniunea Europeană până acum anul acesta, cea mai mare suprafaţă înregistrată în vreun an de la începutul înregistrărilor, în 2006, potrivit datelor UE, informează Reuters.
14:10
Volodimir Zelenski, mesaj de Ziua Națională a Moldovei: „Împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa. Exact asta facem” # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, 27 augustm, un mesaj cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova, în care îşi exprimă solidaritatea şi dorinţa unui parcurs proeuropean comun.
13:00
Ministrul Justiției, după ce judecătorii au anunțat proteste: "Astăzi, discuții între liderii coaliției. Probabil se va finaliza proiectul privitor la vârsta de pensionare și pensiile magistraților" # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, 27 august, despre protestele magistraţilor, că urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei şi probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi pensiile de serviciu, el arătând că trebuie să existe atenţie şi preocupare pentru o lege care să fie echitabilă, să realizeze principiile de justiţie socială şi să fie constituţională.
13:00
Polițistă de 22 de ani, rănită și dusă la spital după ce mașina de poliție în care se afla a fost implicată într-un accident, la Arcul de Triumf din București # DigiFM.ro
O poliţistă în vârstă de 22 de ani a fost transportată, miercuri, 27 august, la spital, după ce autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu un autovehicul, în zona Arcului de Triumf.
12:50
SUA felicită R.Moldova de Ziua Independenţei. Rubio: „Aşteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori” # DigiFM.ro
Washingtonul a felicitat miercuri Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei, subliniind, într-un context politic tensionat de interferenţele Rusiei, dorinţa de a aprofunda legăturile bilaterale. Secretarul de stat Marco Rubio, dar şi noul reprezentant diplomatic al SUA la Chişinău, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje de susţinere, cel din urmă adresându-se în limba română.
12:40
Un cuplu din Paris susține că a fost amendat cu 110 euro în timpul unei călătorii cu trenul TGV pe ruta Paris – Vannes, din cauză că pisica lor ar fi mieunat prea tare, deși aveau bilet și pentru animal, în valoare de 7 euro.
12:30
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să scape de soție și cei trei copii. A fost condamnat după ce a fugit cu amanta în Georgia # DigiFM.ro
Un bărbat din Wisconsin a fost condamnat după ce și-a înscenat moartea pentru a scăpa de familie și a începe o nouă viață cu o altă femeie. Ryan Borgwardt, în vârstă de 45 de ani, a primit marți o pedeapsă de 89 de zile de închisoare pentru obstrucționarea activității unui ofițer, relatează CNN.
12:30
Decizia luată de Robbie Williams în privința copiilor lui: „Cum aș putea să dau acest drog unui copil de 12 ani?” # DigiFM.ro
Robbie Williams, în vârstă de 51 de ani și tată a patru copii, Teddy (12 ani), Charlie (10 ani), Coco (6 ani) și Beau (4 ani), a dezvăluit recent că niciunul dintre ei nu are voie să folosească telefoane mobile. Artistul consideră că dispozitivele reprezintă „un drog” pentru minte și nu vrea să expună copiii la efectele negative ale internetului.
12:10
Horia Brenciu, zi de naștere cu glume și voie bună: „Mă simt de 18 ani. Ne vedem la un cico!” # DigiFM.ro
Astăzi este ziua de naștere a unuia dintre cei mai iubiți artiști de pe scena muzicală românească, Horia Brenciu. Artistul împlinește 53 de ani, dar, după cum singur mărturisește, sufletul îi rămâne mereu tânăr.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.