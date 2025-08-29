Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open. A opta victorie consecutivă, după ce a cucerit titlul la Cleveland

10:10

Irina Fodor, prezentatoarea de la Antena 1 și soția lui Răzvan Fodor, și-a încărcat bateriile la munte alături de unele dintre cele mai importante și dragi persoane din viața ei. Dacă soțul și fiica adolescentă au ales să rămână acasă, Irina s-a urcat în mașină alături de sora ei, Teodora, proaspăt absolventă de ASE ca șefă de promoție, de părinții lor, dar și de soacră.