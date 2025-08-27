Coco Gauff, calificare după 3 ore de joc în turul 2 de la US Open 2025

10:10

FCU Craiova a ajuns un subiect pentru spaniolii de la Marca. Aceştia au scris despre depunctarea cu 94 de puncte a oltenilor, din cauza datoriilor acumulate de clubul lui Adrian Mititelu. Oltenii au fost deja retrogradaţi din Liga 2 în Liga 3 după problemele legate de licenţiere. Mai mult, Comisia de Disciplină şi Etică a […]