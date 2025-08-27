Coco Gauff, calificare după 3 ore de joc în turul 2 de la US Open 2025
Antena Sport, 27 august 2025 10:20
Coco Gauff, campioană în 2023, a avut nevoie de aproape trei ore de joc pentru a trece de australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-4, 6-7 (2), 7-5, marţi, în prima rundă de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Pe terenul Arthur-Ashe, americanca a făcut multe duble greşeli (10) şi erori neforţate (59), dar a […] The post Coco Gauff, calificare după 3 ore de joc în turul 2 de la US Open 2025 appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
10:20
În contextul în care şansele ca CFR Cluj să mai ajungă în grupa Conference League sunt infime, după 2-7 în turul cu Hacken din play-off-ul Conference League, un transfer al lui Louis Munteanu prinde şi mai mult contur. Astfel că oficialii din Gruia au pregătit deja o variantă pentru înlocuirea lui Munteanu. Conform gsp.ro, la […] The post CFR i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu! Ar fi lovitura verii în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
10:20
Acum o oră
09:50
Ianis Hagi nu şi-a găsit încă echipă după despărţirea de Rangers. Au trecut trei luni şi, chiar dacă presa din Turcia a vorbit despre o eventuală mutare la Fatih Karagumruk, mijlocaşul de 26 de ani e încă liber de contract. Jucătorului care a fost dorit şi de Edi Iordănescu la Legia Varşovia i-a fost propusă […] The post Ianis Hagi, ofertă unică din Liga 1! “I-a propus-o la sugestia mea” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:30
Comentatorii kazahi au “înnebunit” după penalty-ul care a adus calificarea lui Kairat în grupa Ligii Campionilor # Antena Sport
Kairat s-a calificat pentru prima oară în istorie în faza principală a Ligii Campionilor, iar performanţa unică a clubului din Almaty a venit dramatic, după executarea loviturilor de departajare. Kazahii au trecut în play-off-ul Ligii Campionilor de Celtic. După 0-0 în Scoţia, a urmat încă o remiză albă pe Central Stadium, cu aproape 23.000 de […] The post Comentatorii kazahi au “înnebunit” după penalty-ul care a adus calificarea lui Kairat în grupa Ligii Campionilor appeared first on Antena Sport.
09:00
Ministrul Apărării a dat cărţile pe faţă legat de Steaua: “Nu poţi să faci performanţă pe bani publici” # Antena Sport
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că nu este de acord cu investirea de bani publici în clubul Steaua, al Armatei, însă susţine asocierea cu un investitor privat, care să administreze clubul. Ministrul Apărării a afirmat că, în ultimele două săptămâni, a avut ”întâlniri şi discuţii diverse” pe tema echipei de fotbal Steaua, a Armatei, care […] The post Ministrul Apărării a dat cărţile pe faţă legat de Steaua: “Nu poţi să faci performanţă pe bani publici” appeared first on Antena Sport.
08:50
Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen # Antena Sport
FCSB are parte de un start de sezon ratat în Liga 1, dar e aproape de o calificare în grupa principală Europa League, iar Gigi Becali a anunţat că jucătorii vor avea prime de 200.000 de euro dacă vor trece de Aberdeen, joi, cu Arena Naţională plină. Jurnaliştii de la Daily Record l-au numit controversat […] The post Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:30
Sorana Cîrstea are parte de o perioadă excelentă a carierei, chiar dacă la începutul acestui an a anunţat că 2025 poate fi ultimul ei sezon. Românca de 35 de ani a reuşit la US Open o performanţă unică de când a intrat în tenisul profesionist. Pentru prima oară în carieră, Sorana a legat opt victorii […] The post Sorana Cîrstea, performanţă unică în carieră! Ce a reuşit la US Open appeared first on Antena Sport.
08:10
Sezonul de Formula 1 revine cu cea de-a 15-a etapă din 2025, care se va disputa duminică pe circuitul de la Zandvoort. La anul se va organiza aici o ultimă ediție a Marelui Premiu al Țărilor de Jos, căci contractul nu a fost prelungit. În 2026, pentru prima oară, aici se va disputa și o […] The post F1 în ținutul vântului și al nisipului appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
01:40
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la US Open 2025. Românca a învins-o pe Solana Sierra, locul 74 WTA, și continuă parcursul bun din Statele Unite. Proaspăta campioană de la Cleveland s-a impus cu 7-5, 6-0. Aceasta a fost prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare. Pentru calificarea în turul al doilea, românca […] The post Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland appeared first on Antena Sport.
26 august 2025
23:50
Liderul ATP, Jannik Sinner, s-a calificat uşor în turul al doilea al US Open, învingându-l pe cehul Vit Kopriva (numărul 89 mondial), scor 6-1, 6-1, 6-2, La ultima sa apariţie pe circuit, în finala Masters 1000 de la Cincinnati, acum o săptămână, italianul părea epuizat, fiind nevoit să abandoneze (la 5-0) în faţa celui mai […] The post Jannik Sinner, în turul 2 la US Open 2025! Ce a spus despre starea sa de sănătate appeared first on Antena Sport.
23:10
Daniel Opriţa, “săgeţi” către conducere, după eliminarea Stelei din Cupa României: “Sunt frustrat, supărat” # Antena Sport
Daniel Opriţa, antrenorul celor de la Steaua, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea din meciul cu UTA. Echipa lui Adrian Mihalcea s-a impus cu 2-0 şi a obţinut calificarea în grupele Cupei României. Nu jocul l-a deranjat pe Opriţa, ci faptul că echipa sa putea să o evite pe UTA, dacă s-ar fi refăcut […] The post Daniel Opriţa, “săgeţi” către conducere, după eliminarea Stelei din Cupa României: “Sunt frustrat, supărat” appeared first on Antena Sport.
22:50
Andrei Nicolescu, anunţ despre transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo: “Ne-am înţeles cu jucătorul” # Antena Sport
Adrian Mazilu este foarte aproape de a semna cu Dinamo. Atacantul de 19 ani, fost campion cu Farul Constanţa, este legitimat la Brighton, echipă cu care conducerea formaţiei din Ştefan cel Mare pune la punct ultimele detalii. Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a dezvăluit că echipa s-a înţeles cu Adrian Mazilu şi că tânărul de […] The post Andrei Nicolescu, anunţ despre transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo: “Ne-am înţeles cu jucătorul” appeared first on Antena Sport.
22:20
Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 # Antena Sport
Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în turul 2 de la US Open, după ce a trecut fără emoţii de Danielle Collins. Românca a defilat la New York şi s-a impus cu un categoric 6-2, 6-0, după 67 de minute. Aceasta a fost prima victorie în faţa americancei şi prima victorie pe tabloul principal de […] The post Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Ispitele Cristina şi Mattia au sărit cu paraşuta appeared first on Antena Sport.
21:20
UTA s-a calificat în grupele Cupei României după ce a câştigat meciul din play-off din Ghencea, cu Steaua. Echipa lui Adrian Mihalcea s-a impus cu 2-0. În perioada 26-28 august se dispută 16 partide care vor decide toate participantele în gaza grupelor din Cupa României. Steaua – UTA 0-2, în play-off-ul Cupei României La meciul […] The post UTA a învins-o pe Steaua şi s-a calificat în grupele Cupei României appeared first on Antena Sport.
21:00
Victor Piţurcă a numit următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB: “Nu e ce le trebuie. Să fie clar acest lucru” # Antena Sport
Victor Piţurcă a vorbit despre începutul modest de sezon al celor de la FCSB. Campioana României are un singur succes în Liga 1 şi a ajuns deja la patru înfrângri. Ultima a venit duminică seară, pe Arena Naţională. FC Argeş a câştigat cu 2-0 meciul contra FCSB-ului, iar campioana României speră să iasă din criză […] The post Victor Piţurcă a numit următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB: “Nu e ce le trebuie. Să fie clar acest lucru” appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Şi românii duc greul Formulei appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Fanii FCSB-ului se mobilizează înaintea returului cu Aberdeen appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Handbalistele Rapidului au ieşit la joacă appeared first on Antena Sport.
20:10
Play-off-ul Ligii Campionilor. Luptă strânsă pentru ultimele locuri în UEFA Champions League. Progra # Antena Sport
Marţi şi miercuri se decis ultimele echipe calificate în faza principală UEFA Champions League. Este al doilea sezon cu noul format şi au mai rămas şapte locuri disponibile. Primele trei meciuri au loc marţi, urmând ca miercuri să se decidă şi ultimele patru echipe calificate în faza principală a grupei principale UEFA Champions League. Play-off-ul […] The post Play-off-ul Ligii Campionilor. Luptă strânsă pentru ultimele locuri în UEFA Champions League. Progra appeared first on Antena Sport.
20:10
Mirosul care îi scote din sărite pe jucătorii de la US Open 2025: “E bârlogul lui Snoop Dogg” # Antena Sport
Autorizat în statul New York din 2021, consumul de canabis face valuri până la US Open, unde mirosul persistent provenit de la suporterii care fumează în tribune deranjează jucătorii în timpul meciurilor. Jucătorii încă nu apreciază mirosul care se răspândeşte din tribune şi explică că acest lucru îi deranjează în timpul meciurilor. Jucătorii se plâng […] The post Mirosul care îi scote din sărite pe jucătorii de la US Open 2025: “E bârlogul lui Snoop Dogg” appeared first on Antena Sport.
19:30
Bayer 04 Leverkusen a anunţat marţi seara că l-a transferat, cu titlu gratuit, pe fundaşul dreapta spaniol Lucas Vazquez (34 ani) al cărui contract cu Real Madrid a expirat la finele sezonului trecut, a anunţat vicecampioana Germaniei la fotbal pe site-ul său. Vazquez a semnat un contract cu Leverkusen până la 30 iunie 2027 şi […] The post Lucas Vazquez a semnat cu Bayer Leverkusen: “Am auzit multe de la Xabi Alonso” appeared first on Antena Sport.
19:10
Valentin Mihăilă s-a accidentat! Anunţul lui Mircea Lucescu înaintea meciurilor României din septembrie # Antena Sport
Valentin Mihăilă s-a transferat vara aceasta în Turcia, dar noua sa aventură începe prost pentru internaţionalul român. El s-a accidentat chiar înaintea meciurilor României din luna septembrie, iar Mircea Lucescu nu ştie dacă se va putea baza pe acesta. Anunţul a fost făcut chiar de către selecţionerul României. Problemele lui Mihăilă au apărut la noua […] The post Valentin Mihăilă s-a accidentat! Anunţul lui Mircea Lucescu înaintea meciurilor României din septembrie appeared first on Antena Sport.
18:50
Dinamo vrea să dea lovitura! “Câinii” negociază cu Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu # Antena Sport
Dinamo trage tare pe finalul campaniei de transferuri. “Câinii” au pus ochii pe Adrian Mazilu, fostul jucător de la Farul Constanţa. Tânărul de 19 ani este jucătorul celor de la Brighton, echipă la care nu a reuşit să se impună. Se pare că fostul jucător al lui Gică Hagi nu a reuşit să impresioneze nici […] The post Dinamo vrea să dea lovitura! “Câinii” negociază cu Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu appeared first on Antena Sport.
18:30
Rio Ngumoha, salariu sub nivelul Ligii 1. Cât încasează pe lună puștiul care se anunță noul star al lui Liverpool # Antena Sport
Partida dintre Liverpool și Newcastle nu a reprezentat doar o victorie in-extremis obținută de “cormorani”, ci și un prilej pentru ca un nou posibil star din fotbal să apară pe gazon. Rio Ngumoha, puștiul de 16 ani din echipa lui Arne Slot, a marcat în prelungiri și a intrat în istoria clubului de pe Anfield. […] The post Rio Ngumoha, salariu sub nivelul Ligii 1. Cât încasează pe lună puștiul care se anunță noul star al lui Liverpool appeared first on Antena Sport.
18:20
Fanii lui Marseille, interzişi la meciul din deplasare cu Lyon: “Sunt o sursă de tulburări publice” # Antena Sport
Suporterii lui Olympique Marseille au primit interdicţie să călătorească la Lyon pentru meciul împotriva formaţiei locale Olympique, din Ligue 1, informează L’Equipe. Invocând mai multe incidente anterioare, un decret al prefecturii departamentului Rhone a interzis suporterilor lui OM să călătorească duminică la Lyon. Marseille o va înfrunta pe OL pe stadionul Groupama în epilogul etapei […] The post Fanii lui Marseille, interzişi la meciul din deplasare cu Lyon: “Sunt o sursă de tulburări publice” appeared first on Antena Sport.
17:50
Pe site-ul AS.ro poţi citi cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august, de la situaţia lui Louis Munteanu la CFR Cluj, la toate reacţiile după victoria lui Inter, 5-0 cu Torino, la debutul lui Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor, în Serie A. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 august appeared first on Antena Sport.
17:40
Alex Băluţă, lovitura carierei! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii coechipieri ai fostului jucător de la FCSB # Antena Sport
Alexandru Băluţă s-a despărţit vara aceasta de FCSB, după două sezoane petrecute la campioana României. Chiar dacă şi-a trecut două titluri în cont, Băluţă nu l-a impresionat pe Gigi Becali şi a fost lăsat să plece de patronul roş-albaştrilor, chiar dacă mai avea un an de contract. Liber de contract, Băluţă s-a antrenat singur în […] The post Alex Băluţă, lovitura carierei! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii coechipieri ai fostului jucător de la FCSB appeared first on Antena Sport.
17:30
Lovitură cruntă pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram rateză returul cu Bașakșehir # Antena Sport
Universitatea Craiova nu va putea conta pe Ștefan Baiaram în cea de-a doua manșă a “dublei” cu Bașakșehir. Atacantul oltenilor a ieșit accidentat după meciul cu Petrolul, iar problemele la genunchiul stâng îl obligă pe Mirel Rădoi să nu îl includă în lot pentru partida de pe Ion Oblemenco. Meciul dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir […] The post Lovitură cruntă pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram rateză returul cu Bașakșehir appeared first on Antena Sport.
17:10
O legendă a lui Aberdeen a văzut declarațiile lui Gigi Becali și a reacționat: “Eu asta aș face” # Antena Sport
FCSB o va înfrunta joi pe Aberdeen pentru meciul decisiv privind calificarea în faza principală Europa League. Înainte de duelul de pe Arena Națională, partida a fost prefațată atât în presa din România, cât și în cea din Scoția, iar un nume important din istoria clubului britanic și-a expus și el părerea. Willie Miller, component […] The post O legendă a lui Aberdeen a văzut declarațiile lui Gigi Becali și a reacționat: “Eu asta aș face” appeared first on Antena Sport.
16:50
Un fost căpitan de la CFR Cluj a sărit în apărarea lui Dan Petrescu şi pune la zid jucătorii: “Nu au valoare” # Antena Sport
CFR Cluj traversează o perioadă extrem de complicată. Formaţia din Gruia a fost umilită în ultimele două meciuri. Mai întâi, în Suedia, Hacken s-a impus cu 7-2, în prima manşă a play-off-ului Conference League, după care Oţelul Galaţi a câştigat cu 4-1 meciul din etapa a şaptea a Ligii 1. În urma meciului din Suedia, […] The post Un fost căpitan de la CFR Cluj a sărit în apărarea lui Dan Petrescu şi pune la zid jucătorii: “Nu au valoare” appeared first on Antena Sport.
16:40
“Sunt o victimă”. Fotograful care a provocat scandalul la US Open la meciul lui Daniil Medvedev a rupt tăcerea # Antena Sport
Învins duminică de Benjamin Bonzi în primul tur al US Open, Daniil Medvedev şi-a pierdut cumpătul la prima minge de meci a francezului, în urma intrării neaşteptate a unui fotograf pe teren. Acesta din urmă, căruia i-a fost retrasă acreditarea, se declară „victimă” şi „nevinovat”. Ce a declarat fotograful care a provocat scandalul de la […] The post “Sunt o victimă”. Fotograful care a provocat scandalul la US Open la meciul lui Daniil Medvedev a rupt tăcerea appeared first on Antena Sport.
16:30
Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea debutează azi la US Open 2025 (LIVE SCORE). La ce oră joacă româncele # Antena Sport
România mai are două reprezentante pe tabloul principal de la US Open, după ce Gabriela Ruse a fost luni eliminată de către Daria Kasatkina. Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor juca astăzi, sâmbătă, în primul tur de la Flushing Meadows, iar șansele lor de calificare sunt destul de diferite. Jucătoarea de 27 de ani va […] The post Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea debutează azi la US Open 2025 (LIVE SCORE). La ce oră joacă româncele appeared first on Antena Sport.
15:20
Nadia Comăneci a ajuns la 63 de ani şi, datorită performanţelor sale uriaşă, are parte de o rentă viajeră de la statul român. “Zeiţa de la Montreal” încasează astfel lunar o sumă importantă. Nadia a scris istorie pentru sportul mondial atunci când a devenit prima gimnastă care a primit o notă perfectă de 10, la […] The post Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună appeared first on Antena Sport.
15:00
Cadillac a semnat cu Sergio Perez și Valtteri Bottas. Cei doi piloți revin în Formula 1 # Antena Sport
Mexicanul Sergio Perez şi finlandezul Valtteri Bottas vor pilota monoposturile Cadillac în 2026, când echipa americană îşi va face intrarea în Formula 1, au anunţat postul de televiziune ESPN şi site-ul Motosport.com, citate de Reuters. În urmă cu puțin timp, noii constructori din “Marele Circ” au făcut și anunțul oficial. Perez și Bottas revin în […] The post Cadillac a semnat cu Sergio Perez și Valtteri Bottas. Cei doi piloți revin în Formula 1 appeared first on Antena Sport.
14:50
Mihai Stoica atacă “moraliștii” după FCSB – FC Argeș 0-2: “Oameni care se uită și au impresia că pricep ceva” # Antena Sport
FCSB a suferit duminică seara o nouă înfrângere în Liga 1, după ce a cedat pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, scor 0-2. Pe lângă cele două goluri marcate de piteșteni, duelul a fost marcat și de momentul în care Siyabonga Ngezana l-a lovit în figură pe Mario Tudose în încercarea […] The post Mihai Stoica atacă “moraliștii” după FCSB – FC Argeș 0-2: “Oameni care se uită și au impresia că pricep ceva” appeared first on Antena Sport.
14:40
Renzo Rossi l-a făcut praf pe Louis Munteanu: “Dacă la Fiorentina făcea așa, îi era ștearsă legitimația de jucător” # Antena Sport
Louis Munteanu a lispit de la ultimele antrenamente de la CFR Cluj, fiind în centrul unui scandal imens în Gruia. Asta chiar dacă patronul Neluţu Varga a dezvăluit că totul a fost doar o neînţelegere între club şi atacantul naţionalei României. Ronzo Rossi, fost oficial la Rapid, FCSB şi CFR Cluj, a vorbit şi el […] The post Renzo Rossi l-a făcut praf pe Louis Munteanu: “Dacă la Fiorentina făcea așa, îi era ștearsă legitimația de jucător” appeared first on Antena Sport.
14:10
Florin Niță se menține în formă în așteptarea transferului. Unde se antrenează portarul # Antena Sport
Florin Niță încă nu și-a găsit vreun angajament, în condițiile în care s-a despărțit de cei de la Damac la finalul lunii iunie. Goalkeeper-ul de 38 de ani a fost asociat cu diverse mutări, însă nimic nu s-a concretizat, astfel că portarul de la EURO 2024 al naționalei încă așteaptă oferte. În momentul de față, […] The post Florin Niță se menține în formă în așteptarea transferului. Unde se antrenează portarul appeared first on Antena Sport.
13:50
Cum a reacţionat Maria Sharapova după ce a văzut noul look al lui Carlos Alcaraz. “Sunt încă blocată” # Antena Sport
Schimbarea radicală a look-ului lui Carlos Alcaraz a fost dezbătută la New York, după ce ibericul s-a calificat în turul 2 de la US Open. A venit rândul Mariei Sharapova să emită o perere despre tunsoarea lui Carlitos. Cvintupla câştigătoare de Grand Slam a apreciat curajul arătat de campionul de la Roland Garros. Asta după […] The post Cum a reacţionat Maria Sharapova după ce a văzut noul look al lui Carlos Alcaraz. “Sunt încă blocată” appeared first on Antena Sport.
13:40
Ioan Varga a făcut lumină în cazul “Louis Munteanu”. Răsturnarea de situație anunțată de patronul de la CFR # Antena Sport
Louis Munteanu a fost în centrul unei controverse mari în ultima perioadă, după ce nu a fost prezent la antrenamentele CFR-ului și a ratat partida din campionat cu Oțelul Galați. În urmă cu puțin timp, Ioan Varga a ținut să lămurească situația atacantului care s-a aflat pe lista de transferuri a ardelenilor de la începutul […] The post Ioan Varga a făcut lumină în cazul “Louis Munteanu”. Răsturnarea de situație anunțată de patronul de la CFR appeared first on Antena Sport.
13:20
Cum a schimbat-o Cristi Chivu pe Inter? Dezvăluirea făcută de Lautaro Martinez după debutul din Serie A # Antena Sport
Inter Milano nu a avut nicio emoție în fața lui Torino în primul meci din noul sezon și implicit la debutul lui Cristi Chivu în campionatul italian. La finalul partidei care a avut loc pe Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez a ținut să puncteze ce a adus nou antrenorul român la echipă și ce mentalitate au […] The post Cum a schimbat-o Cristi Chivu pe Inter? Dezvăluirea făcută de Lautaro Martinez după debutul din Serie A appeared first on Antena Sport.
12:50
“Dacă îl huduia toată tribuna…”. Avertisment pentru Mirel Rădoi după ultima ieșire nervoasă # Antena Sport
Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie în campionat duminică seara, însă meciul oltenilor a fost marcat și de un moment mai puțin plăcut. Mirel Rădoi a intrat în conflict cu niște suporteri aflați în spatele său și a lovit cu pumnul în banca de rezerve în urma unei ieșiri nervoase. Gestul violent al tehnicianului […] The post “Dacă îl huduia toată tribuna…”. Avertisment pentru Mirel Rădoi după ultima ieșire nervoasă appeared first on Antena Sport.
12:40
Rio Ngumoha, al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria Premier League. Cum arată Top 10 # Antena Sport
Rio Ngumoha a adus o victorie uriaşă pentru Liverpool, 3-2 în deplasare, cu Newcastle. Golul marcat în al zecelea minut al prelungirilor l-a propulsat pe englezul de 16 şi 361 de zile în istoria fotbalului din Premier League. Jucătorul venit de la Chelsea a devenit al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria Premier League. […] The post Rio Ngumoha, al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria Premier League. Cum arată Top 10 appeared first on Antena Sport.
12:20
Rapid riscă depunctarea și blocarea transferurilor din cauza unui dosar vechi de 13 ani. Povestea completă # Antena Sport
Rapid are un start extrem de bun de sezon cu Gâlcă pe banca tehnică, giuleștenii fiind pe locul secund în Liga 1 după șapte etape. Cu toate acestea, o veste extrem de proastă ar putea să îi lovească pe giuleșteni în viitorul apropiat din cauza unui dosar care se întinde din 2012 încoace. Clubul patronat […] The post Rapid riscă depunctarea și blocarea transferurilor din cauza unui dosar vechi de 13 ani. Povestea completă appeared first on Antena Sport.
12:10
Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB: “Dacă nu se califică joi, Gigi Becali va face asta” # Antena Sport
Chiar dacă Gigi Becali a susţinut în mai multe rânduri că Elias Charalambous şi Mihai Pintilii nu se află în pericol pe banca FCSB, după începutul greu de sezon, Florin Gardoş anunţă că la echipa campioană ar putea avea loc un cutremur. Asta dacă FCSB nu va trece de Aberdeen şi va rata accederea în […] The post Florin Gardoş anunţă o schimbare radicală la FCSB: “Dacă nu se califică joi, Gigi Becali va face asta” appeared first on Antena Sport.
11:40
Reacția Simonei Halep, după ce Petra Kvitova s-a retras din tenis: “Acum, bucură-te de viață” # Antena Sport
Simona Halep i-a transmis un mesaj jucătoarei cehe Petra Kvitova, care, luni, a jucat ultimul meci al carierei, ea fiind eliminată în primul tur la US Open. ”Felicitări pentru tot ce ai realizat, Petra. Acum, bucură-te de viaţă!”, este mesajul postat de Halep la secţiunea story de pe canalele de socializare. Ea a însoţit mesajul […] The post Reacția Simonei Halep, după ce Petra Kvitova s-a retras din tenis: “Acum, bucură-te de viață” appeared first on Antena Sport.
11:20
Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român # Antena Sport
Inter Milano nu a avut nicio emoție în fața lui Torino în primul meci din noul sezon și implicit la debutul lui Cristi Chivu în campionatul italian. Grație victoriei zdrobitoare a echipei sale, fostul fundaș a atins o bornă remarcabilă, care până acum nu a mai fost realizată de niciun antrenor de pe Meazza la […] The post Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român appeared first on Antena Sport.
11:00
Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. “MM” a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez # Antena Sport
Mamadou Thiam a debutat în tricoul FCSB-ului în meciul cu FC Argeș, la capătul căruia roș-albaștrii au suferit o nouă înfrângere în campionat. La o zi distanță după meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica a vorbit despre forma senegalezului, dar și despre motivul pentru care Gigi Becali și l-a dorit atât de mult pe […] The post Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. “MM” a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez appeared first on Antena Sport.
Ieri
10:30
Noua tunsoare i-a purtat noroc: Carlos Alcaraz l-a învins Reilly Opelka şi e în turul doi la US Open 2025 # Antena Sport
Carlos Alcaraz l-a învins pe americanul Reilly Opelka şi s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4, în primul tur la US Open, turneu pe care l-a câştigat în 2022. Acest lucru pune presiune pe numărul 1 mondial Jannik Sinner, care îşi va pierde tronul dacă spaniolul va trece cu un tur mai departe […] The post Noua tunsoare i-a purtat noroc: Carlos Alcaraz l-a învins Reilly Opelka şi e în turul doi la US Open 2025 appeared first on Antena Sport.
10:10
Marca a scris despre depunctarea cu 94 de puncte a lui FCU Craiova: “A doua cea mai drastică pedeapsă din istorie” # Antena Sport
FCU Craiova a ajuns un subiect pentru spaniolii de la Marca. Aceştia au scris despre depunctarea cu 94 de puncte a oltenilor, din cauza datoriilor acumulate de clubul lui Adrian Mititelu. Oltenii au fost deja retrogradaţi din Liga 2 în Liga 3 după problemele legate de licenţiere. Mai mult, Comisia de Disciplină şi Etică a […] The post Marca a scris despre depunctarea cu 94 de puncte a lui FCU Craiova: “A doua cea mai drastică pedeapsă din istorie” appeared first on Antena Sport.
