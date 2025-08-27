CNIR plătește 30.000 euro chirie lunar pentru sediu privat. Angajații vor fi relocați în Palatul CFR
CNIR plătește 30.000 euro chirie lunar pentru sediu privat. Angajații vor fi relocați în Palatul CFR, spune ministrul Ciprian Șerban. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, plătește lunar aproape 30.000 de euro pentru un sediu modern din nordul Bucureștiului, relatează Adevărul. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că angajații vor
Coaliția modifică din nou reforma pensiilor speciale. Tranziție de 15 ani și o scădere mai mică a sumelor magistraților
Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților va fi de 15 ani, nu 10 ani, potrivit unor modificări care vor fi aduse prevderilor inițiale din legea privind pensiile magistraților, au declarat surse din Coaliție pentru Antena 3 CNN. Totodată, o altă modificare va fi făcută privind cuantumul pensiei de serviciu, care ar
Începe Festivalul de Film de la Veneția. Dinţi de lapte, regizat de Mihai Mincan, în cursa pentru Leul de Aur
Motiv de sărbătoare şi în Italia, unde se dă startul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia. 21 de producţii luptă pentru mult râvnitul Leu de Aur. Un film românesc a fost şi el selectat – „Dinţi de lapte", al doilea lungmetraj al regizorului Mihai Mincan. Actriţa Gal Gadot nu va
Nicușor Dan a mers la Guvern cu două nume pentru șefia SRI și SIE. Propunerile sale au mai stârnit o criză
Președintele României, Nicușor Dan, i-a informat pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, marți, în discuția de la Guvern, despre intenția sa de a propune două nume pentru șefia Serviciului Român de Informații și cea a Serviciului de Informații Externe. Surse politice susțin că Dan i-ar vrea pe avocatul Gabriel Zbârcea la șefia SRI și pe
Operațiunile de intervenție la incendiul de la Dragonul Roșu continuă miercuri pentru îndepărtarea materialelor arse. Pompierii vor folosi buldoexcavatoare pentru a accesa focarele care au rămas acoperite sub pereții prăbușiți ai depozitului. Zece autospeciale de stingere rămân în dispozitiv pentru monitorizarea situației. Incendiul de marți seara, localizat în jurul orei 02:30, a afectat o suprafață
POLITICO: Greii Europei vin în forţă la Chişinău pentru a-i îndemna pe moldoveni să-l ignore pe Putin
Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei se reunesc miercuri în mica Republică Moldova pentru a îndemna alegătorii să se îndepărteze în continuare de Rusia şi să sprijine guvernul pro-UE al ţării lor, scrie POLITICO. Preşedinta Moldovei, Maia Sandu, şi partidul său de guvernământ, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), se confruntă cu alegeri parlamentare critice pe 28
Incident pe Magistrala 2: Metrorex și Alstom se acuză reciproc, după ce o garnitură nouă a rămas fără pantografe
Pe 13 august, o garnitură nouă produsă de Alstom aflată în procedură de testare și omologare, a rămas fără pantografe după ce acestea s-ar fi ridicat brusc și s-au rupt la contactul cu plafonul tunelului, pe Magistrala 2. Metrorex și Alstom se acuză reciproc pentru eveniment, relatează Mediafax. Incidentul s-a petrecut între stațiile Dimitre Leonida
CNIR plătește 30.000 euro chirie lunar pentru sediu privat. Angajații vor fi relocați în Palatul CFR
CNIR plătește 30.000 euro chirie lunar pentru sediu privat. Angajații vor fi relocați în Palatul CFR, spune ministrul Ciprian Șerban. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, plătește lunar aproape 30.000 de euro pentru un sediu modern din nordul Bucureștiului, relatează Adevărul. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că angajații vor
Uniunea Europeană a inclus România pe harta strategică a resurselor critice, dar statul nu are o strategie proprie. În plină criză bugetară, guvernul taie cheltuieli și se împrumută, în timp ce în subsol zac miliarde în cupru, aur și grafit. Oficialii europeni și americani consideră aceste resurse chestiune de securitate. La București, ele rămân uitate,
Ședința partidelor aflate în Coaliția de guvernare se reia astăzi, începând cu ora 09:30, de data aceasta sub forma unui grup de lucru care să stabilească forma finală a Pachetului 2. La aceasta vor participa ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, dar și vicepremierii Ionuț Moșteanu, Marian Neacșu și Tanczos Barna. Coaliția a decis, marți, după o
Nicușor Dan a ținut primul său discurs în fața diplomaților români și a arătat că nu are nicio strategie pentru politica externă. Discursul președintelui a fost unul greoi pentru că acesta are mari probleme de comunicare și nu se concentrează nici măcar pe ceea ce are de citit, iar uneori încearcă să improvizeze, deși e
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Gheorghe Piperea a declarat că actualul Executiv „își va pierde credibilitatea" și că demisia lui Bolojan „va veni de la sine". Acesta susține că premierul a declarat că abia așteaptă să își termine mandatul. Potrivit lui Piperea, tensiunile dintre PSD și alianța PNL-USR pe tema alegerilor pentru
Controverse după întâlnirea în taină dintre Costel Alexe și premierul Ilie Bolojan. Ce acuză PSD
Controverse la Iași după vizita premierului Ilie Bolojan. Întâlnirea dintre șeful Guvernului și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a stârnit reacții aprinse. PSD acuză că discuția ar fi avut mai degrabă un caracter politic, în timp ce Alexe susține că pe agenda discuțiilor au fost doar proiectele mari de infrastructură ale Moldovei. Premierul Ilie Bolojan
Bulgaria ia fața României – Acord de un miliard de euro cu gigantul apărării Rheinmetall
Gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall intenționează să producă pulberi și obuze de artilerie de 155 mm în Bulgaria, în cadrul a două acorduri de asociere în participațiune, cu o investiție comună de peste 1 miliard de euro, a anunțat marți firma germană, potrivut Rador Radio România. Rheinmetall, unul dintre cei mai mari beneficiari ai eforturilor Europei de
Premierul Bolojan, discuţii pe tema prioritizării investiţiilor din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi discuţii pe tema prioritizării investiţiilor din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării, şeful Executivului afirmând că fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare .În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei
Patriarhia Română a lansat Ghidul parohial ecologic, pentru creșterea responsabilității față de mediu
Patriarhia Română s-a implicat în ecologie, prin intermediul unui program derulat în parohiile bucureștene și din Basarabia. Patriarhia Română a desfășurat, prin intermediul Federației Filantropia și al Misiunii Sociale „Diaconia", un proiect important intitulat „Eco-inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova", se arată într-un comunicat. Acest proiect a urmărit inițierea unei educații ecologice și identificarea
"Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, întrunit în şedinţă, marţi, 26 august a.c., l-a desemnat, în urma unui proces transparent de selecţie, pe Jean Vişan pentru un mandat de director general provizoriu de cinci luni", a anunţat Romsilva. Procedura de selecţie a directorului general, cu mandat provizoriu pe cinci luni, a
Suma pe care Israelul o va plăti R. Moldova pentru tranzitul pelerinilor care merg la mormântul unui rabin, în Ucraina
Guvernul Israelului va aloca Republicii Moldova 10 milioane de șekeli, aproximativ trei milioane de dolari, pentru tranzitul pelerinilor spre orașul Uman, Ucraina, unde se află mormântul rabinului Nahman, fondator al mișcării hasidice Braslav, transmite tvrmoldova.md Banii alocați de cinci ministere vor fi plătiți Republicii Moldova pentru logistică, potrivit Ministerului israelian al Finanțelor. Purtătorul de cuvânt al
MAI cumpără de la Renault 5.000 de autospeciale pentru Poliție și Jandarmerie. Cât costă achiziția
Ministerul Afacerilor Interne a atribuit companiei Renault Commercial Roumanie un contract în valoare de aproape 578 de milioane de lei pentru furnizarea a maximum 5.000 de autoturisme hibride, care vor fi distribuite către structuri precum Poliția Română și Jandarmerie. Renault Commercial Roumanie a câștigat o licitație organizată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru achiziționarea unui
Ciprian Ciucu: "Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din şedinta Coaliţiei". Ce se întâmplă acum la Guvern
Prim-vicepreşedintele PN
Crește taxa de Pod de la Giurgeni și Fetești. Amenda pentru neplata taxei se mărește și ea # PSNews.ro
Ministerul Transporturilor propune, printr-un proiect de ordonanță aflat în dezbatere publică de puțină vreme, majorarea atât a tarifelor pentru trecerea podurilor peste Dunăre, cât și a amenzilor aplicate în cazurile în care șoferii nu achită taxa de pod. Autoritățile susțin că o astfel de majorare este necesară, deoarece valoarea amenzilor pentru neplata taxei de pod […] Articolul Crește taxa de Pod de la Giurgeni și Fetești. Amenda pentru neplata taxei se mărește și ea apare prima dată în PS News.
Președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici # PSNews.ro
Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, a dat ca sigură creșterea impozitelor pe locuințe. Procentul se discută în coaliție. Abrudean a mai spus că acum aceste impozite sunt „foarte mici” în România. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV. Întrebat dacă impozitul pe locuinţe va creşte cu 70%, […] Articolul Președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici apare prima dată în PS News.
Generalul în rezervă Alexandru Grumaz este nemulțumit de diplomația română. Potrivit analistului militar, țara noastră nu se alege cu mare lucru în urma sprijinului acordat Ucrainei, pentru războiul cu Rusia. „Am făcut un bine vecinilor noștri, numai că noi nu beneficiem de nimic de pe urma acestui sprijin”, a declarat Grumaz, pentru Ziare.com. Totodată, cunoscutul militar, expert […] Articolul Un general acuză: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei” apare prima dată în PS News.
Proiectul privind pensiile magistraților, modificat în Coaliție. Din 2036 se va aplica vârsta standard de 65 de ani # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat noile modificări la legea pensiilor magistraților, în urma discuțiilor din Coaliție. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că s-a convenit în Coaliția de guvernare să existe o perioada de tranziție de 10 ani, până la atingerea vârstei de 65 de ani pentru pensionarea magistraților. „S-a convenit în coaliție, aseară, să […] Articolul Proiectul privind pensiile magistraților, modificat în Coaliție. Din 2036 se va aplica vârsta standard de 65 de ani apare prima dată în PS News.
O nouă centrală ce ar putea utiliza și hidrogen ‘verde’, construită în Constanța cu bani europeni # PSNews.ro
O nouă centrală care va funcționa pe gaz natural, dar este deja pregătită să utilizeze și hidrogen verde, se construiește la Constanța, iar investiția de sute de milioane de lei, are termen de finalizare iunie 2026, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ‘Am făcut azi o vizită de teren la Constanța, pe șantierul […] Articolul O nouă centrală ce ar putea utiliza și hidrogen ‘verde’, construită în Constanța cu bani europeni apare prima dată în PS News.
George Simion, ironic după creșterea facturilor la energie: „Bine că nu sunt eu președinte” # PSNews.ro
Liderul AUR George Simion a postat marți pe rețelele sociale un mesaj ironic legat de creșterea prețurilor la energie: „Bine că nu sunt eu președinte că altfel plăteați facturi duble la energie”. Postarea vine în contextul în care liberalizarea prețurilor la energia electrică, intrată în vigoare din 1 iulie 2025, a dus la creșterea semnificativă […] Articolul George Simion, ironic după creșterea facturilor la energie: „Bine că nu sunt eu președinte” apare prima dată în PS News.
Obligația stabilită la summitul NATO de la Haga din 2025 ca statele membre să aloce 5% din PIB pentru apărare ar face ca aproape toate țările europene membre NATO, cu excepția Suediei, să cheltuiască mai mult pentru apărare decât pentru educație. Pentru România, unde veniturile bugetare reprezintă doar 34% din PIB, acest angajament ar însemna […] Articolul Analiză. Cât va trebui să aloce România pentru apărare, conform angajamentelor NATO apare prima dată în PS News.
Muncitorii UMB execută lucrări de așternere strat de legătură pe mai multe zone ale lotului 2 Domnești Târg – Răcăciuni din Autostrada A7 Focșani – Bacău, a anunțat marți Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, pe șantierul Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, Lot 2 Domnești-Târg – Răcăciuni: – Se așterne strat de […] Articolul VIDEO Se mișcă treaba pe Autostrada A7 Focșani – Bacău: UMB așterne asfalt pe lotul 2 apare prima dată în PS News.
Primarul Galațiului: Or primarii sunt luați la mișto, or în ministere nu contează ministrul, decid funcționarii # PSNews.ro
Autoritățile locale riscă să piardă sume semnificative din bugetele destinate investițiilor, în contextul pregătirii de către Guvern a celui de-al doilea pachet de măsuri de austeritate. Potrivit estimărilor, peste 30% din proiectele finanțate prin PNRR și programele Anghel Saligny, care deserveau comunitățile locale, ar putea fi afectate. Primarii au propus să li se ofere posibilitatea […] Articolul Primarul Galațiului: Or primarii sunt luați la mișto, or în ministere nu contează ministrul, decid funcționarii apare prima dată în PS News.
În ce condiții PSD-ul ar deveni un „aliat natural” pentru AUR? Răspunsul europarlamentarului Gheorghe Piperea # PSNews.ro
Gheorghe Piperea a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că s-ar vedea la guvernare cu PSD-ul, însă fără Marcel Ciolacu sau actualul președinte interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu. Gheorghe Piperea a fost întrebat de către jurnalistul Ionuț Cristache, cu privire la o eventuală guvernare alături de PSD. Europarlamentarul AUR a precizat că: „Cu […] Articolul În ce condiții PSD-ul ar deveni un „aliat natural” pentru AUR? Răspunsul europarlamentarului Gheorghe Piperea apare prima dată în PS News.
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat că reforma în companiile de stat va continua prin reducerea reducerea numărului membrilor din consiliile de administrație și prin reducerea veniturilor acestora. Radu Oprea a precizat că reforma companiilor de stat face parte dintr-un proces mai amplu de schimbare, fiind un obiectiv asumat prin PNRR. „A fost seara […] Articolul Secretar general al Guvernului anunță continuarea reformei în companiile de stat apare prima dată în PS News.
Bani falși în valoare de 4,1 milioane euro descoperiți în Vrancea. Polițiștii au deschis trei dosare penale # PSNews.ro
Polițiștii din Vrancea au descoperit 23.300 de bancnote contrafăcute la unități comerciale din județ, în urma unei acțiuni de control desfășurate luni. Bancnotele false constau în 14.700 de euro și 8.600 de dolari americani, cu o valoare totală de peste 4,1 milioane de euro. Toate bancnotele au fost ridicate și au fost întocmite trei dosare […] Articolul Bani falși în valoare de 4,1 milioane euro descoperiți în Vrancea. Polițiștii au deschis trei dosare penale apare prima dată în PS News.
Toate curțile de apel cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu ale magistraților # PSNews.ro
Judecătorii de la nivelul celor 16 curți de apel au solicitat marți retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu și au avertizat că demersul Guvernului riscă să destabilizeze sistemul judiciar. În cadrul adunărilor generale desfășurate marți, judecătorii tuturor celor 16 curți de apel din țară au cerut celorlalte două puteri […] Articolul Toate curțile de apel cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu ale magistraților apare prima dată în PS News.
„Ne prefacem că schimbăm legea. Nu se schimbă nimic”. Ministrul Economiei, detalii despre consilii și numiri politice # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spune că, dacă reducerea numărului de membri în CA-uri de la 5 la 3 nu se aplică şi în acele CA-uri unde s-au făcut selecţiile sau unde sunt în curs, efectul este aproape zero. ”Nu ar fi afectaţi cu absolut nimic, ar fi mângâiaţi de cap şi li s-ar spune să […] Articolul „Ne prefacem că schimbăm legea. Nu se schimbă nimic”. Ministrul Economiei, detalii despre consilii și numiri politice apare prima dată în PS News.
Militarii români și moldoveni au desfășurat un antrenament comun în poligonul Păiș din Sfântul Gheorghe # PSNews.ro
Un detașament din Batalionul 811 Infanterie „Dej” a desfășurat exerciții de pregătire alături de militari din Republica Moldova, pentru a-și perfecționa tacticile și procedurile de luptă. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în această perioadă, în poligonul Păiș, un detașament de militari din cadrul Batalionului 811 Infanterie „Dej” a participat la un program de instruire […] Articolul Militarii români și moldoveni au desfășurat un antrenament comun în poligonul Păiș din Sfântul Gheorghe apare prima dată în PS News.
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) trage un semnal de alarmă și acuză Asociația Municipiilor din România de pregătirea unei modificări periculoase, care ar putea transforma administrația publică locală într-un teren de sinecuri politice. Sindicaliștii denunță faptul că primarii ar putea ajunge să-și numească direct oamenii în funcțiile de conducere din primării, pe durata […] Articolul FNSA îl provoacă pe premierul Ilie Bolojan: ‘De sinecurile din stat când vă ocupați?’ apare prima dată în PS News.
Un bărbat a intrat cu maşina în curtea IPJ Dolj după ce a lovit bariera de acces şi apoi a avariat 6 autospeciale # PSNews.ro
Un bărbat a intrat cu maşina în curtea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj, după ce a lovit bariera de acces, iar apoi a lovit şase autospeciale parcate. El a vrut să fugă, dar a fost imobilizat de personalul de serviciu de la IPJ. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice […] Articolul Un bărbat a intrat cu maşina în curtea IPJ Dolj după ce a lovit bariera de acces şi apoi a avariat 6 autospeciale apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan participă, la Guvern, la ședința Coaliției în care se discută măsurile din pachetul 2 de austeritate # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, participă, marți, la ședința Coaliției care are loc la Guvern, de la ora 17, potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena3CNN. La ședința Coaliției se discută despre măsurile cuprinse în pachetul 2 pe care Guvernul își va asuma răspunderea săptămâna viitoare. Marți, liderii Coaliției trebuie să decidă măsurile care privesc administrația […] Articolul Nicușor Dan participă, la Guvern, la ședința Coaliției în care se discută măsurile din pachetul 2 de austeritate apare prima dată în PS News.
Gheorghe Piperea, despre culisele „războiului fratricid” din UE. Cum a ajuns Parlamentul să se judece cu Comisia # PSNews.ro
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Gheorghe Piperea a declarat că Parlamentul European a atacat în instanță decizia Comisiei Europene privind finanțarea programului SAFE, un plan de înarmare în valoare de 150 de miliarde de euro. „Acum câteva zile, Parlamentul European a dat în judecată Comisia Europeană fix pentru acest motiv, pentru o […] Articolul Gheorghe Piperea, despre culisele „războiului fratricid” din UE. Cum a ajuns Parlamentul să se judece cu Comisia apare prima dată în PS News.
RetuRO: Nou record pentru Sistemul de Garanție-Returnare: 3 miliarde de ambalaje returnate # PSNews.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie-iulie 2025. De la începutul anului, aproximativ 3 miliarde de ambalaje cu garanție au fost returnate de către consumatori, iar RetuRO a predat către reciclatori o cantitate de 215.000 de tone de ambalaje. RetuRO: […] Articolul RetuRO: Nou record pentru Sistemul de Garanție-Returnare: 3 miliarde de ambalaje returnate apare prima dată în PS News.
Avertisment ANPC înainte de începerea școlii. Părinții să evite un anumit tip de uniforme # PSNews.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) recomandă achiziţionarea produselor textile şi a rechizitelor doar din magazine sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare, necesare depunerii unei reclamaţii, respectiv factură, bon fiscal, chitanţă fiscală, potrivit unui comunicat remis Agerpres. ANPC desfăşoară, înainte de începerea noului an şcolar, controale la nivel naţional privind comercializarea rechizitelor […] Articolul Avertisment ANPC înainte de începerea școlii. Părinții să evite un anumit tip de uniforme apare prima dată în PS News.
Șefa CSM amenință cu greva generală dacă se taie pensiile speciale. Are un salariu de 60.000 lei # PSNews.ro
Grevă generală în Curțile de Apel din țară. Șefa CSM a transmis un comunicat prin care vrea ca magistrații să aibă aceleași beneficii la pensie ca în trecut. Ce a declarat? Premierul Ilie Bolojan a decis clar că pensiile speciale vor fi tăiate, iar magistrații trebuie să se pensioneze la vârsta de 65 de ani. […] Articolul Șefa CSM amenință cu greva generală dacă se taie pensiile speciale. Are un salariu de 60.000 lei apare prima dată în PS News.
Piperea critică legile austerităţii „bolojaniene”: Aşa arată în viziunea PNL-PSD-USR-UDMR România educată şi onestă # PSNews.ro
Europarlamentarul AUR, avocatul Gheorghe Piperea, a realizat o analiză critică cu privire la impactul pe care legile austerităţii „bolojaniene” îl au asupra românilor, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Acesta arată modul în care prin măsurile luate, Guvernul Bolojan afectează una dintre categoriile esenţiale ale statului, şi anume profesorii. „Prin legile austerităţii „bolojaniene”, salariul profesorilor scade […] Articolul Piperea critică legile austerităţii „bolojaniene”: Aşa arată în viziunea PNL-PSD-USR-UDMR România educată şi onestă apare prima dată în PS News.
Scandal rușinos între liberali pentru scaunul de viceprimar la Tuzla. Totul până la funcții # PSNews.ro
Situație de cascadorii râsului la Tuzla. În ședința de consiliu local, Dicu Bogdan Cristian, a depus pe ordinea de zi un proiect privind demiterea viceprimarului Adrian Sârbu. Până aici totul este normal… asemenea propuneri sunt destul de dese. Ciudat este că amândoi fac parte din PNL. Cum era vorba aia… frate frate… dar funcțiile sunt […] Articolul Scandal rușinos între liberali pentru scaunul de viceprimar la Tuzla. Totul până la funcții apare prima dată în PS News.
Ministrul Justiției le reproșează magistraților că nu au anunțat protestul: „Nu avem o înștiințare oficială” # PSNews.ro
Procurorii Parchetului București și judecătorii de la Curtea de Apel București au anunțat, marți, că suspendă activitatea, pe durată nedeterminată, din cauza proiectului privind tăierea pensiilor speciale. Ulterior, același lucru l-au anunțat și magistrații din mai multe orașe. Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN, că reforma pensiilor […] Articolul Ministrul Justiției le reproșează magistraților că nu au anunțat protestul: „Nu avem o înștiințare oficială” apare prima dată în PS News.
Ponta acuză Guvernul de minciună în scandalul facturilor la energie: „Ne iau de proşti după ce ne iau bani” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta demască jaful cu taxarea facturilor la energie şi acuză Guvernul Bolojan că minte. Fostul premier Victor Ponta intervine în scandalul facturilor la energei, dublate şi chiar triplate peste noapte, şi acuză Guvernul de ipocrizie. „MINCIUNA FACTURILOR DIN AUGUST! În acest jaf organizat de noua Putere (o combinație ciudată între cei care […] Articolul Ponta acuză Guvernul de minciună în scandalul facturilor la energie: „Ne iau de proşti după ce ne iau bani” apare prima dată în PS News.
Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile # PSNews.ro
Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor, fiind audiat de poliție după ce ar fi încercat să determine un adolescent de 15 ani să întrețină relații sexuale. În acest sens, fostul candidat la președinție a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. UPDATE […] Articolul Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile apare prima dată în PS News.
Undă verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei poate să înceapă # PSNews.ro
Consiliul Județean Prahova a emis prima autorizație de construcție pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga, o alternativă care ar trebui să decongestioneze traficul de pe DN1 Valea Prahovei. Consiliul Județean Prahova a anunțat că a fost emisă prima autorizație de construcție pentru centura ocolitoare Bușteni-Azuga. Este un pas important după centura de la Comarnic, care […] Articolul Undă verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei poate să înceapă apare prima dată în PS News.
Soluție de criză? Doi tineri, filmaţi cum mănâncă la un restaurant, apoi o rup la fugă fără să plătească # PSNews.ro
După ce au mâncat şi au băut pe săturate, doi tineri, o fată şi un băiat au rupt-o la fugă la propriu de pe terasa unui restaurant din centrul Timişoarei. Totul, desigur, pentru a nu achita nota de plată de 100 de lei. Doi tineri, o fată și un băiat, au fugit de pe terasa […] Articolul Soluție de criză? Doi tineri, filmaţi cum mănâncă la un restaurant, apoi o rup la fugă fără să plătească apare prima dată în PS News.
România fără justiție: Judecători și procurori din întreaga țară se alătură protestului față de reforma pensiilor # PSNews.ro
Instituții din sistemul judiciar din țară încep să se alăture protestelor anunțate la nivel central față de proiectul de lege care modifică pensiile magistraților. Judecători și procurori din mai multe județe transmit factorului politic din Executiv și Parlament „solicitarea fermă” de a „înceta campania agresivă” împotriva magistraților. Toate cele 16 Curți de Apel din țară […] Articolul România fără justiție: Judecători și procurori din întreaga țară se alătură protestului față de reforma pensiilor apare prima dată în PS News.
Nu avem garanții că vom reintra prea curând în Visa Waiver, spune ambasadorul Andrei Muraru # PSNews.ro
Muraru: S-au parcurs pași importanți pentru reintrarea în Visa Waiver, dar nu există nicio garanție Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat, marți, că autoritățile de la București lucrează cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita reintrarea țării noastre în Programul Visa […] Articolul Nu avem garanții că vom reintra prea curând în Visa Waiver, spune ambasadorul Andrei Muraru apare prima dată în PS News.
