Incident pe Magistrala 2: Metrorex și Alstom se acuză reciproc, după ce o garnitură nouă a rămas fără pantografe
PSNews.ro, 27 august 2025 10:20
Pe 13 august, o garnitură nouă produsă de Alstom aflată în procedură de testare și omologare, a rămas fără pantografe după ce acestea s-ar fi ridicat brusc și s-au rupt la contactul cu plafonul tunelului, pe Magistrala 2. Metrorex și Alstom se acuză reciproc pentru eveniment, relatează Mediafax. Incidentul s-a petrecut între stațiile Dimitre Leonida
Acum 5 minute
10:50
Guvernul Bolojan aprobă astăzi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în 6 proiecte. Proteste în toată țara # PSNews.ro
Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. După o întârziere de câteva săptămâni, Executivul a decis împărțirea măsurilor în șase proiecte, pentru ca o eventuală respingere la CCR a uneia dintre măsuri să nu afecteze întregul pachet. În această dimineață, premierul Ilie Bolojan are o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Național Tripartit, cu sindicatele
10:50
Un avionul de vânătoare F-16 s-a prăbușit în centrul Poloniei, în timp ce pilotul efectua o acrobaţie # PSNews.ro
Tragedie cu o aeronavă militară, la pregătirile pentru un show aerian din Polonia. Avionul de vânătoare F-16 s-a prăbușit ieri după-amiază în centrul Poloniei, în timp ce pilotul efectua o acrobaţie ce implica o rotaţie completă. Potrivit imaginilor surprinse de un martor, aparatul a explodat la impactul cu solul, iar epava în flăcări a continuat
10:50
Accident violent între două tramvaie în Timișoara: Șase echipaje ISU intervin la fața locului # PSNews.ro
Trei persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două tramvaie, produs vineri, la Timişoara. Pompierii timişeni intervin în urma unui accident rutier produs între două tramvaie în Timisoara, Piata Traian, anunţă ISU Timiş, conform News.ro. Din primele informatii, trei victime, conţtiente, cooperante, necesită îngrijiri medicale. Citeste mai mult AICI
Acum 15 minute
10:40
Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat vineri că neîndeplinirea promisiunilor fiscale de către Guvernul Bolojan afectează grav bugetul de stat, România fiind nevoită să
10:40
Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale până la mijlocul lui septembrie, arată ANM în prognoza pentru următoarele patru săptămâni, publicată vineri. Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Regimul pluviometric se va situa în
10:40
CTP spune că Marius Lazurcă, posibil viitor șef al SIE, a fost decorat de ”un colonel KGB în rezervă” # PSNews.ro
Cristian Tudor Popescu atrage atenția că unul dintre numele care sunt vehiculate în spațiul public pentru a prelua conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE) ar fi fost decorat de "preasfântul Moscovei", un "colonel KGB în rezervă". Gazetarul afirmă că a verificat o informație pe care a primit-o despre Marius Lazurcă, despre care unele surse politice
Acum 30 minute
10:30
POLITICO: Europa propune o zonă tampon de 40 de km între Ucraina şi Rusia în efortul de a instaura pacea # PSNews.ro
Propunerea, potrivit a cinci diplomaţi europeni, se numără printre cele luate în considerare de oficialii militari şi civili pentru un scenariu postbelic sau de încetare a focului în Ucraina. Oficialii nu sunt de acord cu privire la lăţimea zonei şi nu este clar dacă Kievul ar accepta planul, deoarece acesta ar implica probabil concesii teritoriale.
10:30
Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată! # PSNews.ro
Fostul premier Mihai Tudose susține că nu înțelege modul în care actualul premier Ilie Bolojan încearcă să facă reformele și îl acuză că face din pachetele de măsuri fiscale "o șaorma cu de toate". Tudose arată faptul că într-o economie cu mari probleme să începi să dai oameni afară și să faci tăieri, fără să
Acum 4 ore
08:10
ANALIZĂ Suveranismul lui Nicușor Dan, un experiment politic: de ce riscă un eșec colosal # PSNews.ro
Nicușor Dan încearcă să creeze o mișcare conservatoare la Cotroceni, care pare un experiment politic. Noul președinte a fost ales pe filiera USR și o deviere de la acest sector riscă să-i aducă eșecuri politice. Mult mai important e că a fost ajutat de electoratul fidel Uniunii Europene, care nu contestă Bruxellesul și consideră că
Acum 24 ore
21:00
Angajații din primării intră în grevă „pe termen nedeterminat”. Serviciile cu publicul se suspendă # PSNews.ro
Primării din toată țara intră în grevă, începând de vineri 29 august, după măsurile anunțate de Guvernul Bolojan în pachetul 2 care vizează administrația centrală. Sindicatul Național SCOR a precizat, într-un comunicat de presă, că decizia de a închide primăriile pentru public „pe termen nedeterminat" vine după șapte săptămâni de „dialogul surzilor" cu premierul Ilie Bolojan. „De
20:00
Bogdan Ivan: Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că gazele nu se scumpesc iar la energie electrică lucrează pentru scăderea preţului la consumatorul final, prin mecanisme prin care se regleazî atât piaţa cât şi creşterea capacităţilor de producţie. Bogdan Ivan: "Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final, prin mecanisme
19:50
Document strategic pentru CSAT privind situaţia energetică a țării. Anunțul ministrului Bogdan Ivan # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pregăteşte un document strategic care va fi depus în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pentru a prezenta situaţia energetică a României şi soluţiile pentru ieşirea din criză. Întrebat la Antena 3 CNN despre măsurile concrete pe care le pregăteşte pentru sectorul energetic, Ivan a răspuns că lucrează la „un set
19:40
Primul primar care propune un ajutor din fonduri locale pentru plata facturilor la energie a celor vulnerabili # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă (PSD), a anunțat că în ședința Consiliului Local de vineri va propune acordarea unui ajutor suplimentar pentru facturile la energie electrică. Măsura va completa decizia guvernamentală de acordare a acestui ajutor și va crește pragurile de eligibilitate astfel încât un număr cât mai mare de cetățeni vulnerabili să beneficieze de
19:30
Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Doru Bușcu a vorbit despre vacanța lui Nicușor Dan la mare în România. Acesta susține că o vacanță pe litoralul românesc este dificilă bugetar. Mai mult de atât, ziaristul susține chiar, într-un ton ironic, că în
19:30
Metroul Gara de Nord – Gara Progresu. A fost desemnat câștigătorul celui mai mare contract de supervizare din România # PSNews.ro
Primăria Sectorului 4 a desemnat Asocierea TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader), TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik drept câștigătoare a licitației pentru supervizarea lucrărilor la magistrala de metrou M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, care prelungește către sudul Capitalei linia actuală ce merge de la Gara de Nord în zona Bucureștii Noi. Acesta
19:10
Von der Leyen, după ce a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski: „Putin trebuie să vină la masa negocierilor” # PSNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin "trebuie să vină la masa negocierilor", cere joi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, în urma unei convorbiri la telefon cu preşedintele american Donald Trump, relatează AFP. "Trebuie să garantăm o pace dreaptă şi durabilă în Ucraina", subliniază pe X preşedinta CE după această convorbire cu locatarul Casei Albe.
19:00
Cât costă parcarea în fiecare sector din Bucureşti. Preţurile diferă în funcţie de modul în care plăteşti # PSNews.ro
O explorare urbană e şi căutarea locului de parcare în Bucureşti. Doar că nu e cu adrenalină, ci cu nervi şi pe bani. Câţi bani? Depinde de sector, de culoarea cu care e trasat locul de parcare şi de modul în care alegi să faci plata. Prin SMS, de exemplu, te costă mai mult decât
18:50
Guvernul a modificat criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri europene # PSNews.ro
Guvernul a modificat, joi, criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, astfel că angajaţii care obţin calificativul „foarte bine" vor primi o creştere a salariului de 40%, faţă de 50%, cât este în prezent. Guvernul a adoptat o Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza
18:40
Aida Hanganu, Directorul Financiar, la CFR Călători, a demisionat. Ea este numărul 2 în CFR Călători, după directorul general Traian Preoteasa, pe care l-a secondat și la CFR Marfă, conform Club Feroviar. CFR Călători a anunțat anterior anularea a zeci de curse feroviare pe rute din întreaga țară. Însă compania a recunoscut oficial că se
18:30
Ricky Martin va concerta la Romexpo, în 16 decembrie. Biletele sunt disponibile la rickymartin.emagic.ro, tickets.emagic.ro şi iaBilet. Superstarul internaţional Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său – „Ricky Martin Live", anunţă organizatorii. Cunoscut pentru concertele sale electrizante, unde combină ritmurile latino cu influenţe pop şi internaţionale, alături de coregrafii spectaculoase
18:20
Potrivit MApN, trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziţionate de la Regatul Norvegiei, au aterizat, joi, în Baza 86 Aeriană Borcea. Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviaţie Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino", de la Mihail Kogălniceanu. Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forţelor Aeriene şi vor contribui
18:10
Restructurări la Primăria Capitalei: Mai puține departamente și mai puțini polițiști locali # PSNews.ro
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a afirmat, joi, că, în urma adoptării pachetului 2 de măsuri fiscale, municipalitatea ar urma să intre în reorganizare, iar mai multe departamente vor fi comasate. „Primăria Municipiului Bucureşti va intra într-o reorganizare, cu siguranţă. Sunt mai multe departamente care îşi vor pierde funcţiile de conducere, se vor comasa.
18:10
Velierul „Adornate" al omului de afaceri Gabriel Comănescu, patronul Grup Servicii Petroliere, este scos la licitaţie de către ANAF. ANAF Constanţa va organiza pe 10 septembrie 2025, la ora 13:00, prima licitaţie pentru vânzarea velierului „Adornate", proprietate a companiei Grup Servicii Petroliere Logistic Vega Turism S.A. Velierul, o navă maritimă de pasageri pentru curse lungi
18:10
Rusia a atacat cu drone o navă a Marinei Ucrainene, ucigând un membru al echipajului și rănind alte câteva persoane, a confirmat miercuri purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmitro Pletenchuk, pentru Kyiv Independent. „Majoritatea echipajului este în siguranță, iar căutarea mai multor marinari dispăruți continuă", a declarat el. Alte detalii privind atacul, inclusiv ora și
18:00
Autoritățile germane au identificat șase cetățeni ucraineni suspectați că au comis atacurile asupra gazoductului Nord Stream și există indicii privind implicarea unor entități ale statului ucrainean, conform informațiilor obținute de presa germană. Surse citate de postul de televiziune ARD și de publicațiile Süddeutsche Zeitung și Die Zeit afirmă că un grup de comando a închiriat iahtul Andromeda pentru a arunca în
17:50
Încă un pas spre încălzirea geotermală a Bucureștiului: Elcen își prezintă oficial planul alături de partenerul din SUA # PSNews.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN) a Ministerului Energiei, cel mai mare producător de energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire (SACET) al Capitalei, totodată unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, își va prezenta oficial peste o lună un proiect anunțat mai demult, inclusiv la Profit Energy.forum, de exploatare a resurselor
17:40
David Popovici, vacanță fără fițe. În ce oraș din România a fost surprins și cum a interacționat cu fanii # PSNews.ro
Deși a pus România pe hartă datorită rezultatelor fantastice obținute în cadrul Mondialelor de Natație, acolo unde a fost dublu premiat cu aur, David Popovici nu se dezminte de caracterul său plin de modestie față de fani. Tânărul campion, în vârstă de 20 de ani, se bucură de timpul liber fără lux și extravaganță, deși, contul său
17:40
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Cauzele urgente pe care le vor soluționa # PSNews.ro
Procurorii din toate parchetele din România au decis în unanimitate să intre în grevă, după adunările generale desfășurate în perioada 26-27 august 2025, convocate de Consiliul
17:30
Fabrica din România care oferă salarii de 12.000 de lei net. Exportă în SUA, Qatar sau Arabia Saudită # PSNews.ro
Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, și președintele BNS Tineret, Kevin Kirmizigul, au vizitat Fabrica Cameron din Câmpina, parte a concernului american Schlumberger, unde au constatat condiții salariale și de muncă remarcabile. Salariile angajaților pornesc de la 4.000 lei net pentru cei cu studii liceale, iar lucrătorii din producție ajung să câștige între 10.000-12.000 lei […] Articolul Fabrica din România care oferă salarii de 12.000 de lei net. Exportă în SUA, Qatar sau Arabia Saudită apare prima dată în PS News.
17:20
Bolojan rămâne ferm: ANRE, ASF și ANCOM salarii și indemnizații mai mici cu 30%. Reducere cu 10% și 30% la posturi # PSNews.ro
Guvernul a definitivat proiectul prin care impune Autorității Naționalede Reglementare în Domeniul Energiei, Autorității de Supraveghere Financiară, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații vor prezenta, până la data de 30 septembrie 2025, în ședința de guvern, o nouă organigramă, care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o scădere de 30% […] Articolul Bolojan rămâne ferm: ANRE, ASF și ANCOM salarii și indemnizații mai mici cu 30%. Reducere cu 10% și 30% la posturi apare prima dată în PS News.
17:20
Se prelungește data până la care pot fi utilizați banii de pe cardurile educaţionale. Anunțul Guvernului # PSNews.ro
Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional destinat preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi va putea fi folosit până la data de 31 octombrie 2025, a stabilit Executivul, joi, printr-o ordonanţă de urgenţă. Potrivit unui comunicat al Guvenului, a fost modificată OUG nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de […] Articolul Se prelungește data până la care pot fi utilizați banii de pe cardurile educaţionale. Anunțul Guvernului apare prima dată în PS News.
17:10
Incendiu masiv de vegetație în Chiajna. Sunt degajări mari de fum, a fost trimis mesaj RO-Alert # PSNews.ro
Pompierii bucureşteni intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie produs pe strada Piscul Crăsani, unde sunt înregistrate degajări mari de fum. ACTUALIZARE Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul, în acest moment este localizat. Suprafața estimată este de aproximativ 13 hectare. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetatie produs în strada Piscul Crăsani. Sunt […] Articolul Incendiu masiv de vegetație în Chiajna. Sunt degajări mari de fum, a fost trimis mesaj RO-Alert apare prima dată în PS News.
17:00
Grecia e blocată de greva funcționarilor publici. Modificarea legislativă care a stârnit furia protestatarilor # PSNews.ro
Sectorul public grec este blocat joi din cauza unei greve de 24 de ore convocate de sindicatul funcționarilor publici Adedy, care protestează față de un proiect de reformă ce introduce noi reguli disciplinare, relatează AFP. Greva nu afectează însă transportul aerian, maritim sau urban. ‘Această lege va facilita concedierile și va incrimina acțiunile sindicale’, a […] Articolul Grecia e blocată de greva funcționarilor publici. Modificarea legislativă care a stârnit furia protestatarilor apare prima dată în PS News.
17:00
Guvernul taie 25% din posturile din primării. Noul proiect de lege al Ministerului Dezvoltării, trimis spre avizare # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, care prevede acum reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anterior. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că va exista o tăiere „de aproximativ 20 şi ceva la sută” pe organigramele autorităţilor locale, subliniind […] Articolul Guvernul taie 25% din posturile din primării. Noul proiect de lege al Ministerului Dezvoltării, trimis spre avizare apare prima dată în PS News.
16:50
Mare parte din populația Europei va trăi în sărăcie la bătrânețe – Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii # PSNews.ro
Sărăcia la bătrânețe va fi o normă pentru o mare parte din populația Europei dacă politicile actuale de pensionare nu vor fi supuse unei reforme profunde, a avertizat autoritatea de reglementare a pensiilor din Uniunea Europeană. „Unu din cinci europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”, a declarat Petra Hielkema, șefa Autorității europene […] Articolul Mare parte din populația Europei va trăi în sărăcie la bătrânețe – Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii apare prima dată în PS News.
16:50
Guvernul a adoptat un pachet de măsuri pentru accelerarea marilor proiecte de infrastructură și actualizarea legislației rutiere și feroviare, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Printre cele mai importante decizii se numără aprobarea exproprierilor pentru aproape 1.750 de imobile necesare construcției tronsonului 2 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, pe raza localităților Avrig, Cârța și Porumbacu de […] Articolul Guvernul a aprobat exproprierea a 1.750 de imobile pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș apare prima dată în PS News.
16:50
Guvernul a modificat plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. La cât ajunge de la 1 septembrie # PSNews.ro
Pragul de la care o companie devine plătitoare de TVA va crește de la 300.000 de lei (88.500 euro calculat la curs BNR de la momentul aderării la UE) la 395.000 de lei, prevede un proiect de ordonanță adoptat de Guvern. Proiectul, prezentat anterioir de Profit.ro și așteptat de mediul de afaceri, a fost pus și în luna […] Articolul Guvernul a modificat plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. La cât ajunge de la 1 septembrie apare prima dată în PS News.
16:40
Capcanele ascunse în Pachetul 2 de austeritate. Stoparea risipei din bani publici lipsește # PSNews.ro
Guvernul pregătește cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate care, teoretic are și o componentă care ar trebui să reformeze administrația locală. În realitate, Ilie Bolojan a cedat în fața primarilor și președinților de consilii județene, iar schimbările nu vor viza măsuri de eficientizare a cheltuirii banului public. Așa cum au fost gândite, măsurile din pachetul doi nu […] Articolul Capcanele ascunse în Pachetul 2 de austeritate. Stoparea risipei din bani publici lipsește apare prima dată în PS News.
16:30
România va deschide în 2026 consulat la Belfast. Decizia vine după protestele masive împotriva comunității de români # PSNews.ro
România va deschide în 2026 un consulat la Belfast, decizia vine în contextul în care în luna iunie în orașul Ballymena din Irlanda de Nord au avut loc proteste masive împotriva comunității de români după ce doi adolescenți au fost acuzați de tentativă de viol. “Situația din Irlanda de Nord este una extrem de complexă, […] Articolul România va deschide în 2026 consulat la Belfast. Decizia vine după protestele masive împotriva comunității de români apare prima dată în PS News.
16:20
ORNISS cumpără mașini de 1,5 mil. lei pentru curieratul extern al materialelor clasificate # PSNews.ro
O Ordonanță de urgență care vizează măsuri în vederea asigurării îndeplinirii sarcinilor ce revin Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS) pentru curieratul extern al materialelor clasificate a fost adoptată joi. Prin actul normativ, Executivul aprobă achiziționarea mijloacelor de transport auto pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activității de curierat pentru materialele NATO […] Articolul ORNISS cumpără mașini de 1,5 mil. lei pentru curieratul extern al materialelor clasificate apare prima dată în PS News.
16:10
Curtea de Apel din Atena a aprobat și cea de-a doua cerere de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc # PSNews.ro
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi EXTRĂDAT în Republica Moldova. Curtea de Apel din Atena a dat undă verde Curtea de Apel din Atena a aprobat și cea de-a doua cerere de extrădare pe numele oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia. Informația a fost confirmată de avocatul său, Lucian Rogac. Fostului lider democrat a […] Articolul Curtea de Apel din Atena a aprobat și cea de-a doua cerere de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc apare prima dată în PS News.
16:10
Guvernul își va angaja răspunderea de 6 ori în aceeași zi în Parlament. Calendarul adoptării Pachetului 2 de măsuri # PSNews.ro
Pachetul 2 de măsuri pe care guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament va conține 6 proiecte de lege, nu 5 cum s-a precizat anterior, deoarece pentru restructurarea autorităților de reglementare (ANCOM, ASF, ANRE) a fost creat un proiect de lege separat de cel privind guvernanța corporativă a companiilor de stat, […] Articolul Guvernul își va angaja răspunderea de 6 ori în aceeași zi în Parlament. Calendarul adoptării Pachetului 2 de măsuri apare prima dată în PS News.
16:00
Suma primită de o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații # PSNews.ro
O companie de asigurări a plătit o despăgubire de peste 912.000 de lei în urma inundaţiilor de la finalul lunii iulie. Banii au fost acordați unei familii din localitatea Broşteni, judeţul Suceava. Aceasta este cea mai mare despăgubire plătită până în prezent pentru o casă distrusă de viitură, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. „Cea […] Articolul Suma primită de o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații apare prima dată în PS News.
16:00
Guvernul a trimis spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES) proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi împărțit în 5 părți. Până în prezent, pe ordinea ședinței CES de vineri au fost publicate spre avizare proiectul privind reforma pensiilor speciale, proiectul privind reforma administrației locale, proiectul privind reforma în sănătate, proiectul […] Articolul Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile guvernului Bolojan apare prima dată în PS News.
16:00
UNIUNEA EUROPEANĂ Sărăcia la bătrânețe va fi o normă pentru o mare parte din populația Europei dacă politicile actuale de pensionare nu vor fi supuse unei reforme profunde, a avertizat autoritatea de reglementare a pensiilor din Uniunea Europeană. „Unu din cinci europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”, a declarat Petra Hielkema, șefa […] Articolul Știri din capitalele Europei, 28 august apare prima dată în PS News.
15:50
Cererile pentru tichetele de energie pot fi depuse începând de azi. Cine poate beneficia de 50 lei # PSNews.ro
Cererile pentru tichetele de energie pot fi depuse începând de azi. Statul acordă un ajutor de 50 de lei lunar pentru plata facturilor la curent unor categorii de persoane vulnerabile. Sistemul va fi valabil până la 31 martie 2026. Tichetele de energie cu valoarea de 50 de lei pot fi solicitate începând de joi, 28 […] Articolul Cererile pentru tichetele de energie pot fi depuse începând de azi. Cine poate beneficia de 50 lei apare prima dată în PS News.
15:50
La 16 ani, Evan Hermeneanu a obținut recent locul 3 la Campionatul Mondial de Biliard pentru Juniori, desfășurat la Jeddah, în Arabia Saudită. Este vorba despre prima medalie obținută de România în acest sport. Pasionat de acest sport, tatăl lui îl ducea, când era mic, la sala de biliard. Astfel, ceea ce pentru alții era […] Articolul Evan Hermeneanu, prima medalie obținută de România la biliard apare prima dată în PS News.
15:40
Panică la sud de Dunăre: A revenit misterioasa panteră neagră. A fost convocată ședință de criză # PSNews.ro
Un animal sălbatic ce pare a fi o panteră neagră, văzut încă de la începutul verii în România, în județul Giurgiu, aproape de granița cu Bulgaria, a revenit în centrul atenției. Pantera ar fi fost văzută în Silistra, Bulgaria, acolo unde autoritățile au convocat o ședință de criză. Totul a pornit după ce un cetățean […] Articolul Panică la sud de Dunăre: A revenit misterioasa panteră neagră. A fost convocată ședință de criză apare prima dată în PS News.
15:30
Prefectura Constanța a anunțat joi că a fost emis ordinul privind constatarea suspendării de drept a mandatului de primar al municipiului Mangalia al lui Radu Cristian, arestat preventiv într-un dosar de luare de mită. „În conformitate cu adresa Curții de Apel Constanța, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Constanța, sub nr. 16974/28.08.2025, prin care ni […] Articolul Primarul din Mangalia, suspendat din funcție, după ce a fost arestat preventiv apare prima dată în PS News.
15:30
Primele declarații ale polițistului Andrei Jianu, care l-a prins pe atacatorul livratorului nepalez # PSNews.ro
Andrei Jianu, agentul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din Bangladesh, a oferit câteva detalii despre cum s-a petrecut incidentul. Pe 26 august, în București, un livrator din Bangladesh a fost victima unei agresiuni brutale, marcată de elemente xenofobe, în zona Colentina. Din fericire, un polițist aflat în timpul liber a intervenit prompt, reușind să imobilizeze […] Articolul Primele declarații ale polițistului Andrei Jianu, care l-a prins pe atacatorul livratorului nepalez apare prima dată în PS News.
