Rivala lui FCSB din Europa League s-a mișcat rapid! Decizia luată înainte de meciul direct
Sport.ro, 30 august 2025 18:20
Dinamo Zagreb, una dintre echipele pe care FCSB le va întâlni în Europa League, a dat lovitura pe piața transferurilor.
Acum 30 minute
18:40
UEFA a publicat sâmbătă programul complet pentru faza grupei unice din Liga Campionilor.
18:40
Fotbalistul avea să ajungă în Giulești în această vară.
Acum o oră
18:30
Croații sunt siguri: ”Pe hârtie, FCSB e un adversar ușor! Reprezintă o amenințare mai mică!” # Sport.ro
FCSB va juca din nou în faza principală Europa League, după ce a câștigat ”dubla” cu Aberdeen.
18:30
Dioszegi și-a ieșit din minți! Motivul pentru care a intrat în vestiar la pauză: „Oricine poate fi înlocuit” # Sport.ro
Laszlo Dioszegi a fost extrem de supărat după victoria lui Sepsi cu Olimpia Satu Mare.
18:20
Ștefan Baiaram a fost convocat la națională, iar Mirel Rădoi a transmis un mesaj clar: „A fost o provocare” # Sport.ro
Ștefan Baiaram a fost convocat la echipa națională pentru meciurile împotriva Canadei și Ciprului.
18:20
Acum 2 ore
18:00
Șumudică i-a dat un sfat lui Becali, dar patronul de la FCSB nici nu a vrut să audă: ”Gigi, ascultă-mă ce-ți spun, acolo suferi!” # Sport.ro
FCSB s-a calificat în faza principală Europa League, iar acum roș-albaștrii trebuie să încerce să revină și în campionat acolo unde a ajuns pe locul 13 în clasament.
18:00
Plecare neașteptată din Giulești: Gâlcă l-a vrut, dar un jucător a ales Atalanta după doar trei săptămâni la Rapid # Sport.ro
Situație ciudată la Rapid, unde un jucător aflat în probe a părăsit echipa după doar trei săptămâni, deși primise aprobarea antrenorului Costel Gâlcă pentru a rămâne.
17:40
Basarab Panduru i-a stabilit prețul corect vedetei Craiovei: "Poate pleca pe 5 milioane! E nebunie de jucător" # Sport.ro
Calificarea Universității Craiova în grupele Conference League l-a adus în prim-plan pe Ștefan Baiaram, jucătorul pe care Basarab Panduru îl vede drept următorul mare export al oltenilor.
17:40
Una dintre echipele pe care le va înfrunta FCSB în Europa League a făcut un transfer de 20 de milioane de euro.
17:30
Alexandru Dobre este unul dintre oamenii momentului la Rapid.
17:20
Capitolul la care FCSB a spulberat tot în Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc # Sport.ro
FCSB s-a calificat în faza principală Europa League, după ce a câștigat ”dubla” cu Aberdeen cu scorul de 5-2 la general.
17:10
Cristi Chivu a vorbit despre duelul cu Udinese din Serie A, dar și despre Hakan Calhanoglu.
Acum 4 ore
17:00
Un român îi dă bătăi de cap lui Chivu! Șansă nesperată pentru internaționalul român, care va fi titular cu Inter # Sport.ro
Cristi Chivu se pregătește de al doilea său meci pe banca lui Inter, duminică, de la 21:45, pe teren propriu cu Udinese, însă planurile îi sunt încurcate de un conațional.
16:40
Scandal în Liga 2! Claudiu Niculescu a răbufnit la adresa arbitrului: "Wow! Penalty cât Casa Poporului" # Sport.ro
Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la CSM Slatina, a tunat și a fulgerat la finalul meciului cu Poli Iași, încheiat 1-1.
16:40
Virgil Ghiță traversează o perioadă excelentă în Germania și nu a trecut neobservat de Mircea Lucescu.
16:40
Robin van Persie a reacționat după ce a aflat că Feyenoorrd se va duela cu FCSB în Europa League: ”E greu!” # Sport.ro
FCSB și-a aflat vineri adversarele din faza principală Europa League.
16:40
Chelsea s-a impus cu 2-0 în fața lui Fulham, într-un meci din etapa a treia de Premier League.
16:20
Prunea a văzut adversarii FCSB-ului din Europa League și a reacționat imediat: „Nu va fi ușor!” # Sport.ro
FCSB s-a calificat pentru al doilea sezon consecutiv în grupele Europa League, după victoria cu 3-0 împotriva lui Aberdeen, pe Arena Națională.
15:30
Ligue 1 se vede în exclusivitate pe VOYO.
15:10
AC Milan și-a prezentat noul transfer.
Acum 6 ore
14:20
"Câte puncte face FCSB în Europa League?" Florin Gardoș a numit cele două meciuri care nu trebuie pierdute # Sport.ro
FCSB și-a aflat cele opt adversare din faza principală Europa League. UEFA urmează să anunțe în acest weekend și programul jocurilor.
14:20
Constantin Budescu a debutat cu gol la noua sa echipă, CS Tunari, în victoria cu FC Voluntari, scor 2-1.
13:50
Sâmbătă, 30 august, s-au disputat primele meciuri ale rundei cu numărul cinci din Liga 2.
13:40
Newcastle a prezentat cel mai scump transfer din istoria clubului.
13:20
Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB # Sport.ro
Faza principală din Europa League debutează pe 24 septembrie și se va încheia pe 29 ianuarie. România are o singură reprezentantă în această competiție, campioana FCSB.
Acum 8 ore
12:40
Andrei Coubiș (21 de ani) a fost dorit insistent de Dinamo, dar în cele din urmă va continua în Italia.
12:40
Unirea Slobozia - U Cluj, primul meci de sâmbătă din runda a șaptea a Superligii, începe la ora 18:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:20
Rapid a câștigat cu 2-0 meciul cu UTA Arad de pe teren propriu, în etapa a opta din Superliga României.
12:20
În perioada septembrie - ianuarie, FCSB va juca opt meciuri în faza principală din Europa League.
11:50
Bild a numit "talentul de top" al Craiovei. Ce spun antrenorul și directorul sportiv de la Mainz după tragerea la sorți # Sport.ro
Formația germană Mainz va fi una dintre cele șase adversare ale Universității Craiova în faza principală din Conference League.
11:40
Florin Prunea e hotărât, după ce a văzut adversarii Universității Craiova din Conference League: ”Sută la sută!” # Sport.ro
Universitatea Craiova a reușit o performanță uriașă, după ce a eliminat Istanbul Bașakșehir și s-a calificat în faza principală din Conference League.
11:30
Transfer spectaculos pentru Cesar Azpilicueta, la 36 de ani.
11:10
La 37 de ani, Cristi Bălgrădean își continuă cariera.
Acum 12 ore
11:00
Chelsea a bătut palma cu Bayern și încasează 15 milioane de euro doar pentru un împrumut! # Sport.ro
Chelsea continuă să facă modificări în lot și pe finalul perioadei de mercato, iar în aceste zile a ajuns la un acord cu Bayern Munchen pentru cedarea lui Nicolas Jackson.
11:00
Manchester United - Burnley, LIVE pe VOYO de la 17:00. Alte trei meciuri din Premier League se joacă de la aceeași oră # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
10:40
Dinamo va anunța, în cel mai scurt timp, transferul lui Adrian Mazilu (19 ani).
10:40
Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit detalii despre Radu Drăgușin (23 de ani), care se află în perioada de recuperare după o accidentare suferită la genunchi, în ianuarie.
10:20
Rapid a câștigat cu 2-0 meciul cu UTA Arad de pe teren propriu, în etapa a opta din Superliga României.
09:50
Ce a spus antrenorul de la Bologna despre FCSB, după ce a aflat de duelul din Europa League # Sport.ro
Bologna va fi una dintre cele opt adversare ale lui FCSB din faza principală Europa League. Meciul se va disputa pe Arena Națională.
09:40
Adversarul FCSB-ului de care MM Stoica nu voia să audă: ”Era ultima pe care aș fi ales-o” # Sport.ro
În cursul zilei de vineri, FCSB și-a aflat adversarele de pe tabloul principal din UEFA Europa League.
09:20
Etapa a treia din Premier League debutează cu derby-ul londonez Chelsea - Fulham, transmis în direct de VOYO, sâmbătă, de la ora 14:30.
09:10
Dinamo - Hermannstadt, ora 21:30, LIVE TEXT. ”Câinii” vor să mai facă o victimă în Superligă # Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Hermannstadt poate fi urmărit de la ora 21:30 în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
08:50
Starul lui Fenerbahce pleacă de la echipă, chiar înainte de duelul cu FCSB din Europa League! # Sport.ro
Șefii celor de la Fenerbahce nu au fost mulțumiți cu prezența în faza principală din UEFA Europa League, motiv pentru care au renunțat la antrenorul Jose Mourinho.
08:50
Adversara lui FCSB, clip viral înaintea meciului din Europa League: "Ne vedem în câteva luni" # Sport.ro
Formația olandeză Go Ahead Eagles va fi una dintre cele opt adversare ale lui FCSB în faza principală din Europa League.
08:30
Andrei Coubiș (21 de ani), fundașul central de la AC Milan, schimbă echipa pe finalul acestei ferestre de mercato.
08:30
La 39 de ani, Luka Modric a fost integralist în ultima partidă a lui AC Milan, în care a bifat și un assist de senzație.
08:20
Victor Angelescu face un anunț important după Rapid - UTA 2-0: ”Sperăm să reușim până pe 8 septembrie” # Sport.ro
Rapid a câștigat cu 2-0 meciul cu UTA Arad de pe teren propriu, în etapa a opta din Superliga României.
Acum 24 ore
00:10
Lens s-a impus în fața lui Brest cu 3-1, într-un meci din rund a treia din Ligue 1.
29 august 2025
23:50
Mircea Lucescu a fost prezent la Rapid - UTA! Golul care i-a dat dreptate selecționerului # Sport.ro
Mircea Lucescu a fost prezent în tribunele arenei din Giulești, la Rapid - UTA.
