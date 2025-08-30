Ștefan Baiaram a fost convocat la națională, iar Mirel Rădoi a transmis un mesaj clar: „A fost o provocare”

Sport.ro, 30 august 2025 18:20

Ștefan Baiaram a fost convocat la echipa națională pentru meciurile împotriva Canadei și Ciprului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
18:40
UEFA a anunțat când vor avea loc duelurile de gală pentru Cristi Chivu și Vlad Dragomir Sport.ro
UEFA a publicat sâmbătă programul complet pentru faza grupei unice din Liga Campionilor.
18:40
OUT! Rapid renunță la un jucător adus din Italia și îl trimite în Liga 2: „Mult succes!” Sport.ro
Fotbalistul avea să ajungă în Giulești în această vară.
Acum o oră
18:30
Croații sunt siguri: ”Pe hârtie, FCSB e un adversar ușor! Reprezintă o amenințare mai mică!” Sport.ro
FCSB va juca din nou în faza principală Europa League, după ce a câștigat ”dubla” cu Aberdeen.
18:30
Dioszegi și-a ieșit din minți! Motivul pentru care a intrat în vestiar la pauză: „Oricine poate fi înlocuit” Sport.ro
Laszlo Dioszegi a fost extrem de supărat după victoria lui Sepsi cu Olimpia Satu Mare.
18:20
Ștefan Baiaram a fost convocat la națională, iar Mirel Rădoi a transmis un mesaj clar: „A fost o provocare” Sport.ro
Ștefan Baiaram a fost convocat la echipa națională pentru meciurile împotriva Canadei și Ciprului.
18:20
Rivala lui FCSB din Europa League s-a mișcat rapid! Decizia luată înainte de meciul direct Sport.ro
Dinamo Zagreb, una dintre echipele pe care FCSB le va întâlni în Europa League, a dat lovitura pe piața transferurilor. 
Acum 2 ore
18:00
Șumudică i-a dat un sfat lui Becali, dar patronul de la FCSB nici nu a vrut să audă: ”Gigi, ascultă-mă ce-ți spun, acolo suferi!” Sport.ro
FCSB s-a calificat în faza principală Europa League, iar acum roș-albaștrii trebuie să încerce să revină și în campionat acolo unde a ajuns pe locul 13 în clasament.
18:00
Plecare neașteptată din Giulești: Gâlcă l-a vrut, dar un jucător a ales Atalanta după doar trei săptămâni la Rapid Sport.ro
Situație ciudată la Rapid, unde un jucător aflat în probe a părăsit echipa după doar trei săptămâni, deși primise aprobarea antrenorului Costel Gâlcă pentru a rămâne.
17:40
Basarab Panduru i-a stabilit prețul corect vedetei Craiovei: "Poate pleca pe 5 milioane! E nebunie de jucător" Sport.ro
Calificarea Universității Craiova în grupele Conference League l-a adus în prim-plan pe Ștefan Baiaram, jucătorul pe care Basarab Panduru îl vede drept următorul mare export al oltenilor.
17:40
Rivala lui FCSB din Europa League nu se joacă! Transfer de 20.000.000 de euro Sport.ro
Una dintre echipele pe care le va înfrunta FCSB în Europa League a făcut un transfer de 20 de milioane de euro.
17:30
Pleacă Alex Dobre de la Rapid? Răspunsul lui Victor Angelescu Sport.ro
Alexandru Dobre este unul dintre oamenii momentului la Rapid. 
17:20
Capitolul la care FCSB a spulberat tot în Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc Sport.ro
FCSB s-a calificat în faza principală Europa League, după ce a câștigat ”dubla” cu Aberdeen cu scorul de 5-2 la general.
17:10
Cristi Chivu a lămurit problema cu Hakan Calhanoglu! Ce a spus despre meciul cu Udinese Sport.ro
Cristi Chivu a vorbit despre duelul cu Udinese din Serie A, dar și despre Hakan Calhanoglu.
Acum 4 ore
17:00
Un român îi dă bătăi de cap lui Chivu! Șansă nesperată pentru internaționalul român, care va fi titular cu Inter Sport.ro
Cristi Chivu se pregătește de al doilea său meci pe banca lui Inter, duminică, de la 21:45, pe teren propriu cu Udinese, însă planurile îi sunt încurcate de un conațional.
16:40
Scandal în Liga 2! Claudiu Niculescu a răbufnit la adresa arbitrului: "Wow! Penalty cât Casa Poporului" Sport.ro
Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la CSM Slatina, a tunat și a fulgerat la finalul meciului cu Poli Iași, încheiat 1-1.
16:40
Il Luce știe! Românul convocat la națională a făcut show în Germania Sport.ro
Virgil Ghiță traversează o perioadă excelentă în Germania și nu a trecut neobservat de Mircea Lucescu. 
16:40
Robin van Persie a reacționat după ce a aflat că Feyenoorrd se va duela cu FCSB în Europa League: ”E greu!” Sport.ro
FCSB și-a aflat vineri adversarele din faza principală Europa League.
16:40
Chelsea - Fulham 2-0! Londonezii, victorie fără mari emoții pe Stamford Bridge Sport.ro
Chelsea s-a impus cu 2-0 în fața lui Fulham, într-un meci din etapa a treia de Premier League. 
16:20
Prunea a văzut adversarii FCSB-ului din Europa League și a reacționat imediat: „Nu va fi ușor!” Sport.ro
FCSB s-a calificat pentru al doilea sezon consecutiv în grupele Europa League, după victoria cu 3-0 împotriva lui Aberdeen, pe Arena Națională. 
15:30
Trei meciuri în Ligue 1, LIVE pe VOYO! PSG ține capul de afiș Sport.ro
Ligue 1 se vede în exclusivitate pe VOYO.
15:10
AC Milan și-a prezentat noul transfer: 43 de milioane de euro Sport.ro
AC Milan și-a prezentat noul transfer.
Acum 6 ore
14:20
"Câte puncte face FCSB în Europa League?" Florin Gardoș a numit cele două meciuri care nu trebuie pierdute Sport.ro
FCSB și-a aflat cele opt adversare din faza principală Europa League. UEFA urmează să anunțe în acest weekend și programul jocurilor.
14:20
Constantin Budescu a debutat cu gol la noua sa echipă! Sport.ro
Constantin Budescu a debutat cu gol la noua sa echipă, CS Tunari, în victoria cu FC Voluntari, scor 2-1.
13:50
Steaua, prima înfrângere în noul sezon. Toate rezultatele din Liga 2 Sport.ro
Sâmbătă, 30 august, s-au disputat primele meciuri ale rundei cu numărul cinci din Liga 2.
13:40
Newcastle și-a prezentat transferul de 85.000.000€! Sport.ro
Newcastle a prezentat cel mai scump transfer din istoria clubului.
13:20
Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB Sport.ro
Faza principală din Europa League debutează pe 24 septembrie și se va încheia pe 29 ianuarie. România are o singură reprezentantă în această competiție, campioana FCSB.
Acum 8 ore
12:40
S-a terminat! Andrei Coubiș face vizita medicală și semnează: ”Sunt gata să încep” Sport.ro
Andrei Coubiș (21 de ani) a fost dorit insistent de Dinamo, dar în cele din urmă va continua în Italia.
12:40
Unirea Slobozia - U Cluj, LIVE TEXT de la 18:45. Ialomițenii sunt neînvinși de 4 etape Sport.ro
Unirea Slobozia - U Cluj, primul meci de sâmbătă din runda a șaptea a Superligii, începe la ora 18:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:20
Marian Iancu, rezervat după victoria Rapidului: ”Să vorbim și despre minusuri” Sport.ro
Rapid a câștigat cu 2-0 meciul cu UTA Arad de pe teren propriu, în etapa a opta din Superliga României.
12:20
Au picat contra lui FCSB și exultă: "Vrem să jucăm cât mai repede împotriva lor!" Sport.ro
În perioada septembrie - ianuarie, FCSB va juca opt meciuri în faza principală din Europa League.
11:50
Bild a numit "talentul de top" al Craiovei. Ce spun antrenorul și directorul sportiv de la Mainz după tragerea la sorți Sport.ro
Formația germană Mainz va fi una dintre cele șase adversare ale Universității Craiova în faza principală din Conference League.
11:40
Florin Prunea e hotărât, după ce a văzut adversarii Universității Craiova din Conference League: ”Sută la sută!” Sport.ro
Universitatea Craiova a reușit o performanță uriașă, după ce a eliminat Istanbul Bașakșehir și s-a calificat în faza principală din Conference League.
11:30
La 36 de ani, Cesar Azpilicueta a semnat în La Liga! Sport.ro
Transfer spectaculos pentru Cesar Azpilicueta, la 36 de ani.
11:10
Cristi Bălgrădean și-a găsit echipă: ”Bine ai venit!” Sport.ro
La 37 de ani, Cristi Bălgrădean își continuă cariera.
Acum 12 ore
11:00
Chelsea a bătut palma cu Bayern și încasează 15 milioane de euro doar pentru un împrumut! Sport.ro
Chelsea continuă să facă modificări în lot și pe finalul perioadei de mercato, iar în aceste zile a ajuns la un acord cu Bayern Munchen pentru cedarea lui Nicolas Jackson.
11:00
Manchester United - Burnley, LIVE pe VOYO de la 17:00. Alte trei meciuri din Premier League se joacă de la aceeași oră Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
10:40
Cum pregătește Dinamo anunțul așteptat de fani Sport.ro
Dinamo va anunța, în cel mai scurt timp, transferul lui Adrian Mazilu (19 ani).
10:40
Thomas Frank a anunțat când revine Radu Drăgușin pe teren și decizia luată de Tottenham Sport.ro
Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit detalii despre Radu Drăgușin (23 de ani), care se află în perioada de recuperare după o accidentare suferită la genunchi, în ianuarie.
10:20
Un jucător de la Rapid l-a dat pe spate pe Basarab Panduru: ”Ceva spectaculos” Sport.ro
Rapid a câștigat cu 2-0 meciul cu UTA Arad de pe teren propriu, în etapa a opta din Superliga României.
09:50
Ce a spus antrenorul de la Bologna despre FCSB, după ce a aflat de duelul din Europa League Sport.ro
Bologna va fi una dintre cele opt adversare ale lui FCSB din faza principală Europa League. Meciul se va disputa pe Arena Națională.
09:40
Adversarul FCSB-ului de care MM Stoica nu voia să audă: ”Era ultima pe care aș fi ales-o” Sport.ro
În cursul zilei de vineri, FCSB și-a aflat adversarele de pe tabloul principal din UEFA Europa League.
09:20
Chelsea - Fulham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Încă un derby londonez în Premier League Sport.ro
Etapa a treia din Premier League debutează cu derby-ul londonez Chelsea - Fulham, transmis în direct de VOYO, sâmbătă, de la ora 14:30.
09:10
Dinamo - Hermannstadt, ora 21:30, LIVE TEXT. ”Câinii” vor să mai facă o victimă în Superligă Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Hermannstadt poate fi urmărit de la ora 21:30 în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
08:50
Starul lui Fenerbahce pleacă de la echipă, chiar înainte de duelul cu FCSB din Europa League! Sport.ro
Șefii celor de la Fenerbahce nu au fost mulțumiți cu prezența în faza principală din UEFA Europa League, motiv pentru care au renunțat la antrenorul Jose Mourinho.
08:50
Adversara lui FCSB, clip viral înaintea meciului din Europa League: "Ne vedem în câteva luni" Sport.ro
Formația olandeză Go Ahead Eagles va fi una dintre cele opt adversare ale lui FCSB în faza principală din Europa League.
08:30
S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor Sport.ro
Andrei Coubiș (21 de ani), fundașul central de la AC Milan, schimbă echipa pe finalul acestei ferestre de mercato.
08:30
Luka Modric, assist de senzație în Lecce - AC Milan 0-2 Sport.ro
La 39 de ani, Luka Modric a fost integralist în ultima partidă a lui AC Milan, în care a bifat și un assist de senzație.
08:20
Victor Angelescu face un anunț important după Rapid - UTA 2-0: ”Sperăm să reușim până pe 8 septembrie” Sport.ro
Rapid a câștigat cu 2-0 meciul cu UTA Arad de pe teren propriu, în etapa a opta din Superliga României.
Acum 24 ore
00:10
Lens - Brest 3-1! Formația lui Florian Thauvin a revenit de la 0-1 Sport.ro
Lens s-a impus în fața lui Brest cu 3-1, într-un meci din rund a treia din Ligue 1.
29 august 2025
23:50
Mircea Lucescu a fost prezent la Rapid - UTA! Golul care i-a dat dreptate selecționerului Sport.ro
Mircea Lucescu a fost prezent în tribunele arenei din Giulești, la Rapid - UTA.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.