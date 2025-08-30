Planul Roşu activat, după ce două maşini s-au ciocnit pe A1. Sunt 8 victime, două încarcerate
ObservatorNews, 30 august 2025 18:20
Autorităţile din judeţul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul Bucureşti - Piteşti. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate, informează news.ro.
Acum o oră
18:20
18:10
Momentul în care un SMURD loveşte în plin un motociclist, în Iaşi. Motociclistul a virat brusc # ObservatorNews
O autospecială SMURD din judeţul Iaşi care se întorcea fără pacent de la o intervenţie a lovit un moped, pe DJ 248. Conducătorul acestuia virase brusc la stânga, în momentul în care autospeciala intrase în depăşire. Bărbatul de 50 de ani a fost rănit, informează news.ro.
Acum 2 ore
18:00
Deputat PNL, atac dur la adresa lui George Simion: Subminează poziția României și face jocul Rusiei agresoare # ObservatorNews
Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a lansat un atac dur la adresa lui George Simion, după ce acesta a criticat sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova. Muraru spune că astfel de declarații "sunt periculoase" și servesc intereselor Rusiei, punând în pericol securitatea țării, potrivit News.ro.
17:40
SUA ar putea trimite firme militare private în Ucraina, pe modelul din Irak şi Afganistan. Donald Trump a spus că armata americană nu va intra în Ucraina de teama unui conflict direct cu Rusia, însă în cazul "armatelor private" este o cu totul altă discuţie.
Acum 4 ore
16:40
Asistentă medicală din UK, depăgubită cu 30.000 € după ce şi-a acuzat colega de hărţuire. Ce a zis în instanţă # ObservatorNews
Un tribunal din Edinburgh a decis că un simplu gest de a da ochii peste cap la locul de muncă poate fi considerat hărțuire. O asistentă dentară în vârstă de 64 de ani a câștigat aproape 30.000 de euro despăgubiri, după ce a fost supusă unui comportament pe care judecătorii l-au descris drept "jignitor, izolat, agresiv și umilitor".
16:20
Ionuţ a dat lovitura cu o cultură exotică pe care o exportă în străinătate: "E cerere în Germania" # ObservatorNews
Ionuţ Ursa, un tânăr de 31 de ani din judeţul Arad, a dat lovitură în agricultură cu o plantă exotică. Ursa cultivă pepenele-ananas, o plantă extrem de rară în România.
16:10
Tânărul suspectat că l-a ucis pe fiul de 2 ani al iubitei sale a fost arestat preventiv. Se baricadase în casă # ObservatorNews
Noi informaţii despre cazul cutremurător din Otopeni. Bărbatul de 28 de ani, suspectat că l-a ucis pe copilul iubitei sale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Individul s-a baricadat într-un apartament pentru a evita prinderea, dar polițiștii au intervenit în forță și l-au imobilizat.
16:00
Incendiu provocat de o dronă ucraineană în apropiere de "palatul lui Putin". 400 de pompieri, la intervenţie # ObservatorNews
Pompierii ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană mai devreme în cursul săptămânii, în apropiere de "palatul" care ar fi proprietatea preşedintelui rus Vladimir Putin pe malul Mării Negre, relatează AFP, citată de Agerpres.
15:30
Un mort şi zeci de răniți, după un atac masiv al Rusiei. Zelenski cere UE şi SUA să reacţioneze # ObservatorNews
Rusia a lansat un atac masiv asupra sudului Ucrainei, au declarat oficialii locali, la două zile după ce un atac aerian rar asupra centrului Kievului a ucis 25 de persoane și a avariat birourile diplomatice ale Uniunii Europene.
15:30
Trei ani de zile a "vrăjit" vânzătoare din şapte magazine şi a plecat cu banii lor acasă. Cum a fost prins # ObservatorNews
Un bărbat de 32 de ani din Constanța, care timp de trei ani a furat din magazine alimentare folosind o metodă ingenioasă de a sustrage portofelele angajatelor, a fost prins de polițiști. Hoțul a fost reținut, iar procurorii l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile, scrie Mediafax.
Acum 6 ore
15:00
Măsurile din Pachetul 2, explicate pe înţelesul tuturor. Iancu Guda: "Decizii fără precedent" # ObservatorNews
Simţim din plin măsurile, dar de înţeles nu le înţelegem întotdeauna. Şi de cele mai multe ori privim doar subiectiv şi superficial, să spunem. Iancu Guda, expert financiar Observator, a explicat pe înţelesul tuturor măsurile din Pachetul 2.
15:00
Coşmarul unei tinere din Hunedoara: umilită, bătută şi forţată să se prostitueze de iubit. Agresorul, arestat # ObservatorNews
O tânără de 27 de ani din Hunedoara a trăit un coșmar timp de aproape două luni: a fost sechestrată, bătută și obligată de concubinul ei să practice prostituția. Agresorul, un bărbat de 30 de ani, a fost reținut de polițiști și s-a emis ordin de protecție împotriva lui.
14:50
Vremea de mâine 31 august. Temperaturile scad şi cu 10 grade faţă de ziua precedentă. Sunt aşteptate ploi # ObservatorNews
Vremea devine instabilă în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scad şi cu 8-10 grade faţă de ziua precedentă. Iată prognoza meteo de mâine 31 august.
14:20
Fost președinte al Parlamentului ucrainean, ucis cu focuri de armă la Liov. Zelenski: "O crimă oribilă" # ObservatorNews
Andrii Parubî, un fost președinte al parlamentului ucrainean, a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Liov din vestul Ucrainei, într-un atac pe care președintele Volodimir Zelenski l-a calificat drept o "crimă oribilă". Liderul de la Kiev a anunţat deschiderea unei anchete.
14:10
Filmul incidentului din Otopeni. De ce s-a aşteptat 12 ore pentru a se interveni în forţă # ObservatorNews
Noutăţi într-un caz înfiorător de la cap la coadă. Şi care ridică multe semne de întrebare legate de modul în care s-a intervenit. Individul violent care şi-a ucis copilul vitreg de nici 3 ani în bătaie în Otopeni a fost în sfârşit reţinut. Dar a fost nevoie de mai bine de 12 ore de negocieri cu suspectul de teamă că s-ar putea sinucide. Individul a fost capturat de trupele speciale, imobilizat, scos din casă şi dus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, cu câteva ore înainte de miezul nopţii. Dar vorbim despre o anchetă care a început cu greu. Copilul a murit pe 23 august, rezultatul autopsiei care arăta cauza decesului a venit 2 zile mai târziu şi totuşi îl vedem încătuşat abia acum.
13:50
Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone şi 45 de rachete. Distrugeri şi zeci de victime în Zaporojie și Dnipro # ObservatorNews
O persoană a murit, iar câteva zeci au fost rănite, după ce Rusia a lansat, noaptea trecută, un nou atac masiv asupra Ucrainei. A fost vizat oraşul Zaporojie, în sudul ţării, dar şii regiunea Dnipropetrovsk, fiind auzite explozii în Dnipro și Pavlograd.
13:30
Român prins cu bani falși pe Aeroportul Henri Coandă. Bărbatul a încercat să cumpere mai multe produse cu ei # ObservatorNews
Un bărbat, cetăţean român, a fost prins de poliţişti, la Aeroportul Henri Coandă, cu 17 bancnote de 50 de euro false, informează sâmbătă Poliţia de Frontieră Română.
13:20
O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, după ce o mașină a intrat în mulțime în orașul Evreux, din nordul Franței, sâmbătă dimineața.
Acum 8 ore
12:50
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate explică faptul că în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, dar respinge ideea dcă acest lucru ar creşte valoarea personală a contribuţiei la 500-600 de lei lunat, Instituţia susţine că pacientul ar urma să plătească în plus 9 lei/cutie pentru respectivele medicamente.
12:50
El este tânărul mort pe drumul între Lipova și Neudorf, Arad. Alex era pompier voluntar și avea doar 22 de ani # ObservatorNews
Alex Ieremciuc, un tânăr pompier voluntar din Lipova, în vârstă de doar 22 de ani, și-a pierdut viața, seara trecută, într-un cumplit accident rutier. Tragedia s-a produs seara trecută, în apropiere de Neudorf, judeţul Arad. Conform polițiștilor, băiatul nu nu deținea permis de conducere.
12:40
O tânără de 26 de ani a ajuns la spital, după ce a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, în timp ce își plimba la rândul său animalul de companie. Aceasta a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.
12:10
Panică la bordul unui avion Wizz Air, după ce un geam spart a fost lipit cu scotch obișnuit # ObservatorNews
A fost panică la bordul unei aeronave Wizz Air cu destinaţia Londra-Bacău, după ce un geam al avionului a fost descoperit spart, chiar înainte de decolare.
12:10
Alertă de inundații în 18 judeţe. Mai multe râuri intră duminică sub cod galben de viituri # ObservatorNews
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundaţii, valabilă duminică, între orele 6.00 - 24.00, pentru 18 județe.
11:50
Povestea Ilincăi Bendeac, balerina care cucerește lumea. La doar 10 ani, este deja dublă campioană mondială # ObservatorNews
Face performanţă pe poante. Una dintre cele mai talentate balerine din ţara noastră s-a înscris în campania '100 de tineri pentru dezvoltarea României', ediţia 2025, derulată la nivel naţional de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. La 10 ani, Ilinca Bendeac este deja dublă campioană mondială la balet, la categoria pentru vârsta sa. A câştigat medalie după medalie la toate competiţiile internaţionale. Şi este doar începutul. Copila visează să ajungă una dintre marile balerine ale lumii.
11:30
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. Maşina lui a fost găsită abandonată lângă lacul Tarniţa, în Cluj # ObservatorNews
Se aflau în proces de divorţ şi se pare că nu s-a împăcat deloc cu gândul că o va pierde. Aşa că a decis să îi curme viaţa. Marius şi-a ucis soţia, a abandonat-o într-o baltă de sânge şi s-a făcut nevăzut. Maşina lui a fost găsită abandonată în apropiere de Lacul Tarniţa din Cluj. El este în continuare de negăsit.
11:20
Locul de poveste ascuns în inima Munţilor Apuseni. Este vechi de 70 de milioane de ani # ObservatorNews
Vara se apropie de final, dar pentru iubitorii de natură, linişte și peisaje spectaculoase, încă este timp pentru o drumeţie de neuitat. În staţiunea Arieşeni din Munţii Apuseni se ascunde un colţ de rai, în care timpul pare că a stat în loc milioane de ani. Acolo, turiştii pot explora Dealul cu Melci, dar şi Cascada Pișoaia, considerată o bijuterie a naturii.
Acum 12 ore
10:30
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă dimineaţă, două avertizări cod galben de furtuni și vijelii, valabile azi şi mâine în mai multe judeţe. De asemenea, la ora 12.00 intră în vigoare și o atenționare cod galben de caniculă, care vizează inlcusiv Capitala.
10:00
Întoarcere în timp pe Podul lui Dumnezeu din Mehedinţi: 50 de maşini istorice au defilat la Carpați Retro # ObservatorNews
Decor de poveste cu aer retro. Sute de pasionaţi de automobile au admirat cu atenţie maşinile istorice de la Raliul Internațional al Vehiculelor Istorice - Carpați Retro, din Mehedinţi. După ce şi-au etalat cu mândrie bijuteriile pe patru roţi, şoferii înscrişi au parcurs cu o viteză medie drumuri lungi şi spectaculoase.
10:00
Tânăr fără permis, mort după un accident cumplit în Arad. Băiatul de 22 de ani a fost aruncat din mașină # ObservatorNews
Accident mortal pe un drum judeţan din Arad, unde o maşină condusă de un tânăr de 22 de ani, care avea şi o pasageră alături, s-a răsturnat într-un şanţ.
09:40
Lungmetrajul "Dinţi de Lapte" al românului Mihai Mincan, aplaudat la Festivalul de Film de la Veneţia # ObservatorNews
România a primit aplauze la Festivalul de Film de la Veneţia. Pelicula lui Mihai Mincan, "Dinţi de lapte", a fost proiectată, ieri, în cadrul categoriei Orrizontti. Pe covorul roşu, Julia Roberts a strălucit într-o ţinută simplă, dar de efect. Lungmetrajul în care joacă alături de Andrew Garfield a stârnit deja câteva controverse.
09:20
Turcia şi-a închis spaţiul aerian pentru avioanele militare şi guveranamentale israeliene # ObservatorNews
Turcia a rupt toate legăturile comerciale şi economice cu Israelul. Ţara şi-a închis spaţiul aerian pentru avioanele statului evreu, dar şi porturile, pentru navele israeliene. Prima restricţie nu se aplică însă aeronavelor comerciale, ci doar celor guvernamentale şi celor care transportă arme către Israel.
09:20
Proprietarii care îşi închiriază locuinţele, obligaţi să aibă casă de marcat din 2026 # ObservatorNews
Cine închiriază apartament în regim hotelier sau doar o cameră din locuința proprie trebuie să aibă casă de marcat și să dea bon fiscal. Noile obligaţii fiscale ar urma să intre în vigoare de anul viitor.
09:00
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu ucrainenii la New York, pentru negocierile de pace # ObservatorNews
Tensiuni la nivel înalt din cauza Ucrainei. Preşedintele Portugaliei îl acuză pe Donald Trump că este un pion al ruşilor, după negocierile eşuate cu Vladimir Putin. Totul în timp ce, la New York, trimisul preşedintelui american s-a întâlnit cu oficiali ucraineni. Mai mult, Rusia a lansat un atac în premieră cu o dronă navală, la câteva sute de metri de România. Ministerul nostru de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus.
08:50
Incendiile de vegetaţie au făcut prăpăd în mai multe localităţi din ţară. Zeci de hectare, afectate de foc # ObservatorNews
Incendiile de vegetaţie au făcut prăpăd dintr-un capăt al ţării în altul, iar zeci de pompieri au fost mobilizaţi pentru stingerea flăcărilor.
08:40
Zona vulcanului Etna, interzisă pentru turişti. Râuri uriaşe de lavă se scurg de pe versanţi # ObservatorNews
Zona vulcanului Etna a fost interzisă pentru turişti din cauza activităţii vulcanice crescute.
08:30
Un elev de clasa a VI-a şi-a ameninţat colegii şi profesorii cu un pistol fals într-o şcoală din California # ObservatorNews
A fost panică într-o şcoală din California, unde un elev de clasa a şasea a ameninţat pe toată lumea din clădire cu o armă.
08:20
5 reforme din Pachetul 2, aprobate de Guvern. Proiectul privind administraţia locală va fi adoptat duminică # ObservatorNews
Într-o şedinţă de guvern amânată de trei ori în decurs de câteva ore, Executivul a reuşit să aprobe cinci din cele şase măsuri fiscale pentru care îşi va asuma răspunderea luni, în Parlament. Pentru reforma din administraţia locală, o decizie este aşteptată duminică, după ce partidele nu s-au înţeles pe tema concedierii a 25% din angajaţii din primării.
08:00
Nordul Italiei, lovit de o tornadă violentă. O clădire cu două etaje s-a prăbuşit în Lombardia # ObservatorNews
O tornadă care a lovit nordul Italiei a lăsat în urmă pagube devastatoare.
07:50
Explozie la Amara, unde săpăturile pentru o fântână au atins o pungă cu gaze. Sute de oameni, evacuaţi # ObservatorNews
A fost panică în Ialomiţa, după ce o explozie puternică i-a alungat din case, aseară, pe locuitorii oraşului Amara. Deflagrația violentă s-a produs în locul în care, cu câteva ore înainte, o pungă cu gaze, formată în subteran, a fost atinsă de muncitori. Oamenii executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni. Sute de oameni au fost evacuaţi din zona de risc de către autorităţi.
07:40
Momentul când şoferul pierde controlul volanului şi se răstoarnă într-o râpă în Iaşi. Doi soţi au murit pe loc # ObservatorNews
Accident cumplit într-o comună din Iaşi! Un bărbat şi o femeie şi-au pierdut viaţa, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat în afara şoselei.
07:30
Horoscop 31 august 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Pentru Berbeci se întrevăd noi începuturi. În cazul Vărsătorilor, cariera sau viața profesională le solicită atenția. Gemenii pot simţi nevoia să se recupereze după o săptămână grea.
07:20
Din octombrie, indicele IRCC, folosit la calcularea ratelor pentru creditele luate din 2019 încoace, va creşte de la 5,5% la peste 6%, cel mai mare nivel din istorie. Asta înseamnă bani mai mulți de plătit lună de lună. De exemplu, pentru un credit de 300.000 de lei pe 30 de ani, rata e acum de 2.200 de lei. În toamnă, va creşte cu peste 100 de lei. O variantă pentru cei împovărați de dobânzi este refinanțarea cu dobândă fixă.
Acum 24 ore
22:30
Un bărbat din Vâlcea a fost atacat de urs în timp ce se întorcea cu animalele la stână # ObservatorNews
Un bărbat de 53 de ani din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, a fost atacat de un urs, vineri seară, în timp ce se întorcea cu animalele către stâna pe care o deține la marginea localității.
21:50
Ministrul Energiei: Există funcționari care câștigă mai mult decât președintele României # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a denunțat existența unor funcționari din administrația publică care au salarii mai mari decât președintele României, declarând că situația i se pare „aberantă”.
21:40
Primul concurent eliminat din emisiunea Mireasa. Ce a transmis Simona Gherghe: "Îmi pare rău!" # ObservatorNews
Competiția pentru a găsi dragostea a început cu adevărat! În timp ce unele povești deja sunt acaparate de primii fiori ai iubirii, alți concurenți ajung la finalul capitolului Mireasa. În emisiunea unde nu mai puțin de 20 de concurenți își doresc să găsească un partener s-a făcut prima eliminare, iar telespectatorii și-au luat adio de la unul dintre băieții care și-a petrecut ultima lună în Casă.
21:00
Catherine Zeta Jones, interviu exclusiv pentru Observator: "Dacă ar fi să fiu prinţesă, în România aş sta" # ObservatorNews
Este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume şi a primit un Oscar pentru rolul din musicalul Chicago. Catherine Zeta Jones a acordat un interviu în exclusivitate pentru Observator în care şi-a mărturisit dragostea pentru România.
20:50
Festivalul de Film de la Veneţia 2025. Cine e românca Loredana Salanţă, care a făcut furori pe covorul roşu # ObservatorNews
Aglomeraţie de staruri pe fiecare centimetru al covorului roşu de la Veneţia. George Clooney a fost în centrul atenţiei după ce starea sa de sănătate le-a dat emoţii tuturor. Vremea a încurcat planurile organizatorilor, dar actorii nu s-au sfiit să pozeze în ploaie. O româncă şi-a făcut apariţia printre vedetele care au defilat pe covorul roşu. Filmul lui Mihai Mincan, Dinţi de lapte, a fost prezentat astăzi publicului de la Veneţia.
20:40
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie # ObservatorNews
Şi cu banii daţi, şi fără loc de muncă. Zeci de şoferi români de TIR au fost înşelaţi de o firmă de recrutare fantomă. Falşii angajatori promiteau joburi bine plătite în Europa, în schimbul unui comision. Tariful ajungea şi la o mie de euro. Candidaţii aflau că au căzut în plasa unor escroci în timp ce erau pe drum, cu bagajele făcute, spre viitorul loc de muncă. Puțini reușesc să își mai recupereze banii.
20:30
Primul mare domeniu de activitate ameninţat de AI: "Inteligenţa emoţională va face diferenţa" # ObservatorNews
Inteligenţa artificială ameninţă primul mare domeniu creativ în care excelează mulţi români: marketingul digital, fotografia de produs şi conţinutul de social media. Programele pot să creeze în câteva minute textul unei postări şi un video de promovare la care un angajat munceşte ore sau zile întregi. Experţii din industrie spun, însă, că emoţia umană nu poate fi reprodusă, dar, chiar şi aşa, unu din trei români se tem că vor fi concediaţi de inteligenţa artificială.
20:20
Hotelierii, supăraţi că vacanţa de vară se termină prea repede: "Uite, germanii au reușit" # ObservatorNews
Profit sau educaţie? Hotelierii de pe litoral sunt supăraţi că vacanţa de vară se termină prea devreme şi nu mai au clienţi. Sunt siguri că, altfel, turiştii ar veni până la sfârşitul lui septembrie în staţiunile părăginite sau tip şantier.
