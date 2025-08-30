Planul Roşu activat, după ce două maşini s-au ciocnit pe A1. Sunt 8 victime, două încarcerate

14:10

Noutăţi într-un caz înfiorător de la cap la coadă. Şi care ridică multe semne de întrebare legate de modul în care s-a intervenit. Individul violent care şi-a ucis copilul vitreg de nici 3 ani în bătaie în Otopeni a fost în sfârşit reţinut. Dar a fost nevoie de mai bine de 12 ore de negocieri cu suspectul de teamă că s-ar putea sinucide. Individul a fost capturat de trupele speciale, imobilizat, scos din casă şi dus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, cu câteva ore înainte de miezul nopţii. Dar vorbim despre o anchetă care a început cu greu. Copilul a murit pe 23 august, rezultatul autopsiei care arăta cauza decesului a venit 2 zile mai târziu şi totuşi îl vedem încătuşat abia acum.