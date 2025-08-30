Ce se întâmplă cu tarifele impuse de Trump acum, după ce o curte federală de apel le-a anulat?

Newsweek.ro, 30 august 2025 18:20

Președintele Donald Trump a susținut în mod îndrăzneț că are puteri practic nelimitate de a ocoli Co...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
18:50
Ianis Hagi aproape că s-a înţeles cu Fatih Karagumruk. Ce urmează pentru român? Newsweek.ro
În sfârşit, se pare că Ianis Hagi (26 de ani) și-ar fi găsit o echipă, după câteva luni în care a fo...
Acum 30 minute
18:40
Plan roşu de intervenţie pe autostrada A1. Accident extrem de grav Newsweek.ro
Un accident extrem de grav a avut loc pe Autostrada A1, la kilometrul 35, pe sensul de circulație Bu...
Acum o oră
18:20
Ce se întâmplă cu tarifele impuse de Trump acum, după ce o curte federală de apel le-a anulat? Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a susținut în mod îndrăzneț că are puteri practic nelimitate de a ocoli Co...
Acum 2 ore
18:00
SUA își consolidează forțele în Caraibe, în timp ce oficialii și experții se întreabă de ce Newsweek.ro
O concentrare masivă a forțelor navale americane în și în jurul Caraibelor de Sud i-a făcut pe ofici...
17:30
Alexandru Muraru: George Simion, e iresponsabil când critică ajutorul dat Ucrainei şi R. Moldova Newsweek.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că, prin criticile privind ajutorul României a...
Acum 4 ore
17:00
Horoscop 31 august - 6 septembrie Berbec - bani, Pești - iubire, Fecioară - bani, Scandal pentru Rac Newsweek.ro
Asta vă rezervă astrele Horoscop 31 august - 6 septembrie Berbec - bani, Pești - iubire, Fecioară - ...
16:40
Lovitura de biliard a Moscovei și miza strategică a alegerilor din 28 septembrie Newsweek.ro
Republica Moldova se apropie de alegeri parlamentare decisive pe 28 septembrie 2025.
16:10
Un mort şi 20 de răniţi în Ucraina. Zelenski cere SUA şi UE să acţioneze Newsweek.ro
Rusia a lansat un atac aerian de amploare împotriva unor regiuni ucrainene în noaptea de vineri spre...
15:50
F1 - Lando Norris a dominat şi a treia şedinţă de antrenamente libere pentru MP al Olandei Newsweek.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a stabilit, sâmbătă, cel mai bun timp şi în a treia...
15:30
Tânără atacată de un câine Amstaff, rănită în zona abdomenului. Unde s-a întâmplat Newsweek.ro
O tânără de 26 de ani a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, pe o stradă din Galaţi. Câinele a...
15:10
Și-a omorât soţia cu cuţitul şi apoi s-ar fi sinucis, aruncându-se de pe barajul Tarniţa Newsweek.ro
Un bărbat de 37 de ani şi-ar fi ucis cu cuţitul soţia, iar apoi s-ar fi sinucis, aruncându-se de pe ...
Acum 6 ore
14:50
Ucraina - Fostul preşedinte al parlamentului Andrii Parubîi a fost împuşcat mortal în vestul ţării Newsweek.ro
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost preşedinte al parlamentului de la Kiev, a fost împuşcat mor...
14:30
Prins la Aeroportul Internaţional Henri Coandă cu bancnote de 50 de euro false Newsweek.ro
Un bărbat, cetăţean român, a fost prins de poliţişti, la Aeroportul Henri Coandă, cu 17 bancnote de ...
14:00
Grindeanu: 2 categorii de pensionari nu vor mai plăti CASS la pensie. Vești bune și pentru mame Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un anunț important. Cel puțin 2 categorii de pensionari n...
13:20
METEO Care sunt cele 17 județe unde duminică vor fi ploi și vijelii. București, sub o supolă de foc Newsweek.ro
Caniculă sâmbătă în Bucureşti şi 8 judeţe din sud şi ploi torenţiale, descărcări electrice şi vijeli...
Acum 8 ore
12:40
Plantele care sperie cârtițele: cum îți aperi grădina fără o picătură de otravă? Le ai deja în curte Newsweek.ro
Cârtițele pot transforma o grădină perfectă într-un teren de luptă. Dar natura are propriile sale ar...
12:10
Pericolul de explozie a trecut la Amara. Localnicii se întorc la casele lor Newsweek.ro
Începând cu ora 10.00, locuitorii evacuaţi din zonele afectate de incidentul de la forajul din Amara...
11:40
Pensiile speciale, tăiate luni de Bolojan în Parlament. Magistrații pierd 7.000 de lei net la pensie Newsweek.ro
Chiar dacă toți magistrații au intrat în grevă, pensiile speciale vor fi tăiate luni în Parlament. G...
11:30
48% dintre români aplaudă la aterizarea avionului. Wizz Air i-a întrebat care este motivul Newsweek.ro
Un studiu recent realizat de Wizz Air a relevat că un număr semnificativ de pasageri români aplaudă ...
Acum 12 ore
11:00
Ce se întâmplă în corpul tău când nu mai bei alcool? Riscul să faci cancer scade Newsweek.ro
Specialiștii spune că renunțarea la alcool aduce beneficii mari. Riscul să faci cancer scade, somnul...
10:30
Comună cu 90 locuitori. La primărie, 7 angajați și 9 consilieri iau 700.000 lei. Deficit: 500000 lei Newsweek.ro
Bolojan vrea să reformeze administrația locală. Primăriile din orașele mici și comune se tem de desf...
10:00
Bărbat de 53 de ani din Vâlcea, atacat de un urs în timp ce se întorcea cu animalele la stână Newsweek.ro
Un bărbat de 53 de ani din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, a ajuns la spital vineri seara după ce...
09:40
Creștinii îl cinstesc pe Sf. Alexandru. Tradiții și obiceiuri românești. Care e originea numelui Newsweek.ro
Pe 30 august, românii îl cinstesc pe Sfântul Alexandru, o figură importantă a creștinismului timpuri...
09:20
Lista medicamentelor compensate care se scumpesc. CNAS anunță cât vor plăti pacienții în plus Newsweek.ro
Mai multe medicamente folosite frecvent de pacienți cu boli cronice, printre care Indapamid, Metopro...
09:00
JD Vance, gata să preia atribuțiile lui Trump, dacă are loc "o tragedie" cu liderul de la Casa Albă Newsweek.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că este pregătit să preia funcția de președinte „dacă, Do...
08:40
PSD reaprinde scandalul în coaliție pe tema CASS din Pachetul 2: "Nu susținem astfel de lucruri" Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că social-democrații vor depune amendamente la...
08:20
VIDEO Război în Ucraina. Rusia atacă masiv regiunea Dnipropetrovsk. Explozii în mai multe orașe Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac masiv asupra regiunii Dnipropetrovsk din Uc...
08:00
Recunoști zâmbetul? A ascuns ani întregi o povară greu de dus. A murit tânără, de cancer Newsweek.ro
A fost una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei românești, mereu veselă, cu un glas inconfund...
07:50
Atenție la aceste noi indicatoare rutiere! Trebuie să te adaptezi, să schimbi modul în care conduci Newsweek.ro
Atenție la aceste noi indicatoare rutiere! Au fost introduse în Germania, iar șoferii trebuie să se ...
07:40
Japonia se alătură forțelor aeriene din Europa. Pregătesc Programul Global de Luptă Aeriană Newsweek.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, și ministrul japonez al Apărării, Nakatani Gen, au anu...
07:30
Locurile de muncă din Germania sunt din ce în ce mai puține. Care domenii sunt afectate? Newsweek.ro
Economia germană traversează o perioadă deosebit de dificilă, în special sectorul industrial. Motive...
07:20
Alimente care afectează dantura. Nu doar zahărul duce la carii. Ce să consumi cu moderație Newsweek.ro
Nu doar zahărul este vinovat de apariția cariilor. Gustări aparent sănătoase pot dăuna smalțului den...
07:10
Horoscop 31 august. Luna în Săgetător aduce o zi agitată Racilor. Taurii, obligați la compromisuri Newsweek.ro
Horoscop 31 august. Luna în Săgetător aduce o zi agitată Racilor. Taurii, obligați la compromisuri. ...
06:50
Cine poate primi bani în plus la pensie? Exemplul unui pensionar care a câștigat 750 lei cu o cerere Newsweek.ro
Pensionarii au șansa de a primi bani în plus la pensie doar dacă fac dovada că au dosarele de pensio...
Acum 24 ore
22:00
Otopeni. Un bărbat care se baricadase în casă a fost capturat. Cum au pătruns trupele speciale? Newsweek.ro
Un copil în vârstă de 3 ani a fost ucis în bătaie, de tatăl vitreg. Incidentul s-a petrecut sâmbăta ...
21:30
Unde există sprijin financiar de 50 lei/lună, pentru plata facturilor la energie electrică? Newsweek.ro
Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, vineri, acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei pe ...
21:00
Ilie Bolojan: Doar cinci pachete de reformă au fost adoptate în Executiv, Care este al şaselea? Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că doar cinci pachete de reformă au fost adoptate în Executiv,...
20:40
Alexandru Nazare: "România face un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene" Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că măsurile adoptate în pachetul al doilea de măsuri ...
20:30
S-a decis. Instructori din statele membre ale Uniunii Europene vor fi desfășurați în Ucraina Newsweek.ro
Statele membre ale Uniunii Europene vor trimite instructori militari în Ucraina în cadrul misiunii d...
20:20
Pensiile magistraţilor, proiect legislativ adoptat de Guvernul Bolojan Newsweek.ro
Proiectul legislativ al Executivului privind pensiile magistraţilor a fost adoptat de Guvernul Boloj...
20:00
Greșeala casnică pe care toată lumea o face cu oțetul. Obiectele pe care le strică din casă Newsweek.ro
ChatGPT a spus:Toată lumea îl are în casă și îl folosește cu încredere – în salate, la murături ...
19:50
Ce probleme de sănătate are George Clooney? Actorul a avut gânduri de sinucidere. „Nu pot trăi așa” Newsweek.ro
George Clooney a avut, săptămâna aceasta, probleme de sănătate ce i-au afectat aparițiile la evenime...
19:30
Încălzire globală sau o nouă eră glaciară? De ce sunt Europa și SUA amenințate de îngheț? Newsweek.ro
Deși vorbim de încălzire globală se pare că o nouă eră glaciară va avea loc, afectând părți din Euro...
Ieri
19:00
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat de MAE, după atacurile de acum o noapte Newsweek.ro
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Gheorghievici Lipaev, a fost convocat de MAE, după atacuri...
18:50
România, rol-cheie în garanțiile de securitate la Marea Neagră. Rusia se va lupta să preia controlul Newsweek.ro
Șeful Statului Major General al Regatului Unit, Sir Anthony Radakin, și omologul său francez plănuie...
18:40
Cum pune Florin Iordache bețe în roate tăierii pensiilor speciale de 25.000 lei. Bolojan, încolțit Newsweek.ro
Consiliul Legislativ, condus de fostul ministrul al justiției, Florin Iordache, a avizat negativ tăi...
18:20
Misterul disparițiilor din Triunghiul Bermudelor a fost rezolvat. Conspiraționiștii vor avea un șoc Newsweek.ro
Misterul disparițiilor care au loc de secole întregi, în Triunghiul Bermudelor, ce i-a nedumerit pe ...
17:50
Amenințare directă din partea Rusiei pentru Franța: „Va lustrui cizmele unui ofițer rus” Newsweek.ro
Locotenenții - portavoce ai lui Vladimir Putin au lansat o serie de declarații amenințătoare la adre...
17:40
Lista medicamentelor compensate ar putea fi schimbată. Ce a anunțat CNAS și cine le ia gratuite Newsweek.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat vineri că a identificat şi a propus Ministerului S...
17:40
Incendiu masiv lângă București. Risc de propagare la case. Trafic blocat pe Centura Capitalei Newsweek.ro
Incendiu masiv de vegetație în localitatea Glina de lângă București. 22 de autospeciale de stingere ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.