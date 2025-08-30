Ce se întâmplă cu tarifele impuse de Trump acum, după ce o curte federală de apel le-a anulat?
Newsweek.ro, 30 august 2025 18:20
Președintele Donald Trump a susținut în mod îndrăzneț că are puteri practic nelimitate de a ocoli Co...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
18:50
În sfârşit, se pare că Ianis Hagi (26 de ani) și-ar fi găsit o echipă, după câteva luni în care a fo...
Acum 30 minute
18:40
Un accident extrem de grav a avut loc pe Autostrada A1, la kilometrul 35, pe sensul de circulație Bu...
Acum o oră
18:20
Ce se întâmplă cu tarifele impuse de Trump acum, după ce o curte federală de apel le-a anulat? # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a susținut în mod îndrăzneț că are puteri practic nelimitate de a ocoli Co...
Acum 2 ore
18:00
SUA își consolidează forțele în Caraibe, în timp ce oficialii și experții se întreabă de ce # Newsweek.ro
O concentrare masivă a forțelor navale americane în și în jurul Caraibelor de Sud i-a făcut pe ofici...
17:30
Alexandru Muraru: George Simion, e iresponsabil când critică ajutorul dat Ucrainei şi R. Moldova # Newsweek.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că, prin criticile privind ajutorul României a...
Acum 4 ore
17:00
Horoscop 31 august - 6 septembrie Berbec - bani, Pești - iubire, Fecioară - bani, Scandal pentru Rac # Newsweek.ro
Asta vă rezervă astrele Horoscop 31 august - 6 septembrie Berbec - bani, Pești - iubire, Fecioară - ...
16:40
Republica Moldova se apropie de alegeri parlamentare decisive pe 28 septembrie 2025.
16:10
Rusia a lansat un atac aerian de amploare împotriva unor regiuni ucrainene în noaptea de vineri spre...
15:50
F1 - Lando Norris a dominat şi a treia şedinţă de antrenamente libere pentru MP al Olandei # Newsweek.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a stabilit, sâmbătă, cel mai bun timp şi în a treia...
15:30
O tânără de 26 de ani a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, pe o stradă din Galaţi. Câinele a...
15:10
Și-a omorât soţia cu cuţitul şi apoi s-ar fi sinucis, aruncându-se de pe barajul Tarniţa # Newsweek.ro
Un bărbat de 37 de ani şi-ar fi ucis cu cuţitul soţia, iar apoi s-ar fi sinucis, aruncându-se de pe ...
Acum 6 ore
14:50
Ucraina - Fostul preşedinte al parlamentului Andrii Parubîi a fost împuşcat mortal în vestul ţării # Newsweek.ro
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost preşedinte al parlamentului de la Kiev, a fost împuşcat mor...
14:30
Un bărbat, cetăţean român, a fost prins de poliţişti, la Aeroportul Henri Coandă, cu 17 bancnote de ...
14:00
Grindeanu: 2 categorii de pensionari nu vor mai plăti CASS la pensie. Vești bune și pentru mame # Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un anunț important. Cel puțin 2 categorii de pensionari n...
13:20
METEO Care sunt cele 17 județe unde duminică vor fi ploi și vijelii. București, sub o supolă de foc # Newsweek.ro
Caniculă sâmbătă în Bucureşti şi 8 judeţe din sud şi ploi torenţiale, descărcări electrice şi vijeli...
Acum 8 ore
12:40
Plantele care sperie cârtițele: cum îți aperi grădina fără o picătură de otravă? Le ai deja în curte # Newsweek.ro
Cârtițele pot transforma o grădină perfectă într-un teren de luptă. Dar natura are propriile sale ar...
12:10
Începând cu ora 10.00, locuitorii evacuaţi din zonele afectate de incidentul de la forajul din Amara...
11:40
Pensiile speciale, tăiate luni de Bolojan în Parlament. Magistrații pierd 7.000 de lei net la pensie # Newsweek.ro
Chiar dacă toți magistrații au intrat în grevă, pensiile speciale vor fi tăiate luni în Parlament. G...
11:30
48% dintre români aplaudă la aterizarea avionului. Wizz Air i-a întrebat care este motivul # Newsweek.ro
Un studiu recent realizat de Wizz Air a relevat că un număr semnificativ de pasageri români aplaudă ...
Acum 12 ore
11:00
Specialiștii spune că renunțarea la alcool aduce beneficii mari. Riscul să faci cancer scade, somnul...
10:30
Comună cu 90 locuitori. La primărie, 7 angajați și 9 consilieri iau 700.000 lei. Deficit: 500000 lei # Newsweek.ro
Bolojan vrea să reformeze administrația locală. Primăriile din orașele mici și comune se tem de desf...
10:00
Bărbat de 53 de ani din Vâlcea, atacat de un urs în timp ce se întorcea cu animalele la stână # Newsweek.ro
Un bărbat de 53 de ani din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, a ajuns la spital vineri seara după ce...
09:40
Creștinii îl cinstesc pe Sf. Alexandru. Tradiții și obiceiuri românești. Care e originea numelui # Newsweek.ro
Pe 30 august, românii îl cinstesc pe Sfântul Alexandru, o figură importantă a creștinismului timpuri...
09:20
Lista medicamentelor compensate care se scumpesc. CNAS anunță cât vor plăti pacienții în plus # Newsweek.ro
Mai multe medicamente folosite frecvent de pacienți cu boli cronice, printre care Indapamid, Metopro...
09:00
JD Vance, gata să preia atribuțiile lui Trump, dacă are loc "o tragedie" cu liderul de la Casa Albă # Newsweek.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că este pregătit să preia funcția de președinte „dacă, Do...
08:40
PSD reaprinde scandalul în coaliție pe tema CASS din Pachetul 2: "Nu susținem astfel de lucruri" # Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că social-democrații vor depune amendamente la...
08:20
VIDEO Război în Ucraina. Rusia atacă masiv regiunea Dnipropetrovsk. Explozii în mai multe orașe # Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac masiv asupra regiunii Dnipropetrovsk din Uc...
08:00
Recunoști zâmbetul? A ascuns ani întregi o povară greu de dus. A murit tânără, de cancer # Newsweek.ro
A fost una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei românești, mereu veselă, cu un glas inconfund...
07:50
Atenție la aceste noi indicatoare rutiere! Trebuie să te adaptezi, să schimbi modul în care conduci # Newsweek.ro
Atenție la aceste noi indicatoare rutiere! Au fost introduse în Germania, iar șoferii trebuie să se ...
07:40
Japonia se alătură forțelor aeriene din Europa. Pregătesc Programul Global de Luptă Aeriană # Newsweek.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, și ministrul japonez al Apărării, Nakatani Gen, au anu...
07:30
Locurile de muncă din Germania sunt din ce în ce mai puține. Care domenii sunt afectate? # Newsweek.ro
Economia germană traversează o perioadă deosebit de dificilă, în special sectorul industrial. Motive...
07:20
Alimente care afectează dantura. Nu doar zahărul duce la carii. Ce să consumi cu moderație # Newsweek.ro
Nu doar zahărul este vinovat de apariția cariilor. Gustări aparent sănătoase pot dăuna smalțului den...
07:10
Horoscop 31 august. Luna în Săgetător aduce o zi agitată Racilor. Taurii, obligați la compromisuri # Newsweek.ro
Horoscop 31 august. Luna în Săgetător aduce o zi agitată Racilor. Taurii, obligați la compromisuri. ...
06:50
Cine poate primi bani în plus la pensie? Exemplul unui pensionar care a câștigat 750 lei cu o cerere # Newsweek.ro
Pensionarii au șansa de a primi bani în plus la pensie doar dacă fac dovada că au dosarele de pensio...
Acum 24 ore
22:00
Otopeni. Un bărbat care se baricadase în casă a fost capturat. Cum au pătruns trupele speciale? # Newsweek.ro
Un copil în vârstă de 3 ani a fost ucis în bătaie, de tatăl vitreg. Incidentul s-a petrecut sâmbăta ...
21:30
Unde există sprijin financiar de 50 lei/lună, pentru plata facturilor la energie electrică? # Newsweek.ro
Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, vineri, acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei pe ...
21:00
Ilie Bolojan: Doar cinci pachete de reformă au fost adoptate în Executiv, Care este al şaselea? # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că doar cinci pachete de reformă au fost adoptate în Executiv,...
20:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că măsurile adoptate în pachetul al doilea de măsuri ...
20:30
S-a decis. Instructori din statele membre ale Uniunii Europene vor fi desfășurați în Ucraina # Newsweek.ro
Statele membre ale Uniunii Europene vor trimite instructori militari în Ucraina în cadrul misiunii d...
20:20
Proiectul legislativ al Executivului privind pensiile magistraţilor a fost adoptat de Guvernul Boloj...
20:00
Greșeala casnică pe care toată lumea o face cu oțetul. Obiectele pe care le strică din casă # Newsweek.ro
ChatGPT a spus:Toată lumea îl are în casă și îl folosește cu încredere – în salate, la murături ...
19:50
Ce probleme de sănătate are George Clooney? Actorul a avut gânduri de sinucidere. „Nu pot trăi așa” # Newsweek.ro
George Clooney a avut, săptămâna aceasta, probleme de sănătate ce i-au afectat aparițiile la evenime...
19:30
Încălzire globală sau o nouă eră glaciară? De ce sunt Europa și SUA amenințate de îngheț? # Newsweek.ro
Deși vorbim de încălzire globală se pare că o nouă eră glaciară va avea loc, afectând părți din Euro...
Ieri
19:00
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat de MAE, după atacurile de acum o noapte # Newsweek.ro
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Gheorghievici Lipaev, a fost convocat de MAE, după atacuri...
18:50
România, rol-cheie în garanțiile de securitate la Marea Neagră. Rusia se va lupta să preia controlul # Newsweek.ro
Șeful Statului Major General al Regatului Unit, Sir Anthony Radakin, și omologul său francez plănuie...
18:40
Cum pune Florin Iordache bețe în roate tăierii pensiilor speciale de 25.000 lei. Bolojan, încolțit # Newsweek.ro
Consiliul Legislativ, condus de fostul ministrul al justiției, Florin Iordache, a avizat negativ tăi...
18:20
Misterul disparițiilor din Triunghiul Bermudelor a fost rezolvat. Conspiraționiștii vor avea un șoc # Newsweek.ro
Misterul disparițiilor care au loc de secole întregi, în Triunghiul Bermudelor, ce i-a nedumerit pe ...
17:50
Amenințare directă din partea Rusiei pentru Franța: „Va lustrui cizmele unui ofițer rus” # Newsweek.ro
Locotenenții - portavoce ai lui Vladimir Putin au lansat o serie de declarații amenințătoare la adre...
17:40
Lista medicamentelor compensate ar putea fi schimbată. Ce a anunțat CNAS și cine le ia gratuite # Newsweek.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat vineri că a identificat şi a propus Ministerului S...
17:40
Incendiu masiv lângă București. Risc de propagare la case. Trafic blocat pe Centura Capitalei # Newsweek.ro
Incendiu masiv de vegetație în localitatea Glina de lângă București. 22 de autospeciale de stingere ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.