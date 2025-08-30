Planul Roşu de Intervenţie, activat după ce două autoturisme s-a ciocnit pe A1, în judeţul Giurgiu. Sunt implicate opt persoane, două fiind încarcerate
DigiFM.ro, 30 august 2025 18:20
Autorităţile din judeţul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul Bucureşti - Piteşti. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum o oră
18:20
Planul Roşu de Intervenţie, activat după ce două autoturisme s-a ciocnit pe A1, în judeţul Giurgiu. Sunt implicate opt persoane, două fiind încarcerate # DigiFM.ro
Autorităţile din judeţul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul Bucureşti - Piteşti. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate.
18:10
Dublă McLaren la Marele Premiu al Olandei. Oscar Piastri pleacă din pole-position, urmat îndeaproape de Lando Norris # DigiFM.ro
Pilotul australian Oscar Piastri a reușit sâmbătă cea mai bună performanță din calificările Marelui Premiu al Olandei și va pleca din pole-position în cursa de duminică. Rezultatul reprezintă o victorie importantă pentru McLaren, care a reușit să își plaseze ambii piloți pe primele două poziții ale grilei.
Acum 4 ore
16:50
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț # DigiFM.ro
Zilele trecute, presa mondenă a fost luată prin surprindere de zvonurile privind divorțul dintre Andi Moisescu și Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie. Dacă prezentatorul de la PRO TV a ales să trateze subiectul cu discreția care îl caracterizează, soția sa a făcut un gest neașteptat chiar înainte ca informațiile despre presupusa despărțire să ajungă în spațiul public.
16:30
Atacantul Nick Woltemade, transferat de la VfB Stuttgart la Newcastle. Este cel mai scump transfer din istoria clubului englez # DigiFM.ro
Newcastle United a finalizat transferul record al clubului, semnând un contract pe şase ani cu atacantul Nick Woltemade de la VfB Stuttgart.
15:20
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate după moartea lui Ion Iliescu: „Cu siguranţă, nu” # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu susţine că dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor continua şi după moartea fostului preşedinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanităţii.
Acum 6 ore
14:50
Incendiu de vegetaţie uscată pe 60 de hectare în Hunedoara. Focul a ajuns până lângă o mănăstire # DigiFM.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit vineri seara în localitatea Streisângeorgiu din judeţul Hunedoara şi s-a extins pe o suprafaţă de 60 de hectare, ajungând până lângă o mănăstire. Au intervenit pompieri, voluntari şi localnici pentru protejarea lăcaşului monahal.
14:10
Deputatul Andrii Parubî, un fost preşedinte al Parlamentului ucrainean, ucis prin împuşcare la Liov # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî, a fost ucis într-un atac armat, la Liov, sâmbătă, potrivit presei ucrainene, iar preşedintele Volodimir Zelenski anunţă deschiderea unei anchete.
Acum 8 ore
13:00
O autospecială SMURD din Iaşi, care se întorcea fără pacient de la o intervenţie, a lovit un moped. Conducătorul acestuia virase brusc # DigiFM.ro
O autospecială SMURD din judeţul Iaşi care se întorcea fără pacient de la o intervenţie a lovit un moped, pe DJ 248. Conducătorul acestuia virase brusc la stânga, în momentul în care autospeciala intrase în depăşire. Bărbatul de 50 de ani a fost rănit.
11:30
Locuitorii evacuaţi din Amara se pot întoarce în locuinţe. Sunt sfătuiţi să aerisească bine imobilele # DigiFM.ro
Locuitorii evacuaţi preventiv din Amara, din zona erupţiei care a produs un incendiu de proporţii, se pot întoarce în locuinţe, dar sunt sfătuiţi să aerisească bine imobilele.
11:30
Altercaţie în faţa unei săli de pariuri din Botoşani. Un bărbat l-a lovit pe altul cu pumnii şi i-a luat telefonul # DigiFM.ro
Doi bărbaţi s-au luat la bătaie în faţa unei săli de pariuri din Botoşani, la faţa locului intervenind jandarmii.
Acum 12 ore
10:40
Cod galben de caniculă în mai multe judeţe, cu maxime de 37°C. De sâmbătă seară vin ploile şi intră în vigoare un cod galben de furtuni # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă cod galben de caniculă, sâmbătă, în mai multe judeţe ale ţării, dar şi instabilitate atmosferică în mai multe regiuni începând de la ora 23.00. Pentru duminică a fost emisă avertizare cod galben de furtuni pentru 17 judeţe.
10:40
Guvernul îşi asumă luni răspunderea pe noul pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului. Pachetul privind administraţia publică încă nerezolvat # DigiFM.ro
Guvernul îşi va asuma, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. Măsurile privind administraţia publică sunt încă neadoptate, premierul Ilie Bolojan anunţând că ar urma să fie discutate în cursul zilei de duminică.
09:30
Trei persoane au murit după ce clădirea parlamentului din Sulawesi de Sud, Indonezia, a fost incendiată de manifestanţi # DigiFM.ro
Trei persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte cinci au fost rănite, după ce clădirea parlamentului din provincia Sulawesi de Sud, Indonezia, a fost incendiată de manifestanţi, au anunţat sâmbătă autorităţile, citate de Reuters.
09:20
Cântăreaţa britanică Jessie J, supusă unei noi intervenţii chirurgicale, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân # DigiFM.ro
Cântăreaţa britanică Jessie J a anunţat că trebuie să se supună unei a doua operaţii după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, ceea ce o obligă să amâne turneul pe care îl avea programat la finalul acestui an, relatează CNN.
09:10
Aglomeraţie la ieşirea din ţară pe la Giurgiu, din cauza lucrărilor la pod. Traficul a fost dirijat # DigiFM.ro
Poliţia anunţă, sâmbătă, că este aglomeraţie la ieşirea din ţară pe la Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei şi recomandă turiştilor alegerea unor puncte alternative de ieşire din ţară.
09:10
Un copil din Vaslui a fost rănit grav, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. El a fost găsit inconştient de către un trecător # DigiFM.ro
Un copil în vârstă de opt ani a fost grav rănit, vineri, după ce ar fi căzut de pe o trotinetă electrică, pe un drum din judeţul Vaslui. Băiatul a fost găsit inconştient de către un trecător şi nu se ştie cât timp a zăcut acolo.
09:00
Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Crater de 40-50 de metri și peste 270 de persoane evacuate preventiv # DigiFM.ro
Un incendiu puternic izbucnit vineri după-amiază în localitatea Amara, județul Ialomița, după ce o pungă de gaze subterane a fost atinsă în timpul unor lucrări de foraj pentru o fântână, a fost lichidat în cursul nopții. Pompierii anunță că erupția nu mai este vizibilă la gura puțului, însă echipajele rămân în dispozitiv pentru supravegherea zonei.
Ieri
17:00
Donald Trump a retras protecția Secret Service pentru Kamala Harris. Fosta vicepreședintă a SUA pleacă în turneul de promovarea a noii sale cărți # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a anulat protecţia Secret Service de care beneficia fosta vicepreşedintă Kamala Harris, rivala sa democrată din alegerile din 2024, relatează CNN, care a văzut o copie a unei scrisori în acest sens.
16:50
Lista jucătorilor aleși de Mircea Lucescu pentru meciurile echipei naționale cu Canada și Cipru # DigiFM.ro
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunţat, vineri, lotul format din 26 de jucători pentru meciurile cu reprezentativele Canadei şi Ciprului din luna septembrie, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.
16:00
Șefa diplomaţiei UE: Putin îşi bate joc de eforturile de pace în Ucraina. Trebuie să creştem presiunea asupra Rusiei # DigiFM.ro
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat vineri cu fermitate loviturile aeriene ruse asupra Kievului soldate joi cu cel puţin 23 de morţi şi a îndemnat la adoptarea de noi sancţiuni împotriva Moscovei, relatează dpa.
16:00
Rovinieta pentru autoturisme se scumpeşte de la 1 septembrie, a anunţat vineri Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
15:50
Bolojan: Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după consultările cu partenerii sociali din Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social privind măsurile din Pachetul 2, pentru care Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament, că, în momentul de faţă, sunt "prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară". De asemenea, el a precizat că nu este uşor pentru Executiv să ia aceste măsuri, dar punerea lor în aplicare va crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare.
14:40
Nicușor Dan merge duminică în Republica Moldova, de Ziua Limbii Române. E a treia vizită a președintelui român la Chișinău, de la preluarea mandatului # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va efectua, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, a anunţat, vineri, Administraţia Prezidenţială de la Chişinău.
14:30
FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat joi seară în grupele Europa League și, respectiv, Conference League, iar vineri, începând de la ora 14:00, va avea loc tragerea la sorți pentru faza principală a celor două competiții. Evenimentul se transmite live pe pagina UEFA.
14:10
Simion Hăncescu, după şedinţa CES: „Sistemul educaţional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue” # DigiFM.ro
Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a declarat, vineri, după şedinţa Consiliului Economic şi Social, care trebuie să dea aviz pe pachetul doi de măsuri fiscale, că i-a transmis iar premierului Ilie Bolojan că cel mai lovit domeniu este sistemul educaţional şi sindicatele nu vor sta cu mâinile în sân, iar întreg sistemul va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue.
13:30
Guvernul Bolojan adoptă Pachetul 2 de măsuri fiscale. Sindicatele din educație anunță proteste fără precedent # DigiFM.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat vineri cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, după mai multe săptămâni de amânări. Spre deosebire de prima variantă, Executivul a decis să fragmenteze pachetul în șase proiecte legislative distincte – de la fiscalitate și reforma companiilor de stat, până la administrația locală și pensiile magistraților. Potrivit Digi24, această strategie urmărește să evite blocarea întregului set de măsuri în cazul în care una dintre prevederi ar fi declarată neconstituțională de Curtea Constituțională.
13:00
Europa analizează crearea unei zone-tampon între Ucraina şi Rusia, dar planul ridică numeroase semne de întrebare # DigiFM.ro
Liderii europeni iau în calcul instituirea unei zone-tampon de 40 de kilometri între liniile frontului din Ucraina şi Rusia, ca parte a unui eventual acord de pace, relatează News.ro, citând Politico. Măsura, descrisă drept una de ultimă instanţă, ar putea fi acceptată de Moscova, însă ar presupune extinderea numărului de trupe de menţinere a păcii din Europa.
11:50
Elias Charalambous, antrenorul FCSB, după ce s-a calificat în grupele Ligii Europei: "Aş vrea să jucăm cu echipa lui Mourinho. De ce nu?" # DigiFM.ro
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, se bucură pentru a doua calificare consecutivă a roş-albaştrilor în grupa Ligii Europa şi spune că i-ar plăcea să îl aibă ca adversar pe Jose Mourinho.
11:30
Kim Kardashian se pronunţă împotriva politicilor lui Trump privind migraţia. Vedeta, premiată la Veneția pentru activitatea sa în favoarea reformării sistemului judiciar american # DigiFM.ro
Kim Kardashian s-a pronunţat împotriva politicilor privind migraţia ale preşedintelui american Donald Trump, joi, la Veneţia, la gala de decernare a premiilor DVF Awards create de Diane von Furstenberg, potrivit Variety.
11:20
Coreea de Nord cunoaşte cea mai puternică creştere economică din ultimii opt ani, graţie Rusiei # DigiFM.ro
Economia nord-coreeană a înregistrat, în 2024, cel mai puternic ritm de creştere din ultimii opt ani, graţie perfomanţelor bune din sectoarele manufacturier şi construcţii, precum şi intensificării schimburilor comerciale cu Rusia, a estimat vineri Banca Centrală din Coreea de Sud, informează Yonhap.
11:00
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabilă sâmbătă, 30 august, în şase judeţe şi în Municipiul Bucureşti.
10:50
Jaqueline Cristian, în premieră în turul trei la US Open. Și-a asigurat deja un cec substanțial # DigiFM.ro
Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în premieră, în turul trei al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.
10:40
Prinţul Harry ajunge în Regatul Unit chiar la data comemorării morţii reginei Elisabeta a II-a. Surse: Sunt șanse să se vadă cu tatăl său, regele Charles # DigiFM.ro
Prinţul Harry se va afla în Regatul Unit pe 8 septembrie, data ce marchează a treia comemorare a decesului bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, pentru a asista la o ceremonie de premiere în cadrul unei acţiuni de caritate, a anunţat el joi.
10:30
Un urs a apărut, vineri dimineață, 29 august, pe o stradă din stațiunea prahoveană Sinaia, localnicii și turiștii aflați în zonă fiind avertizați de autorități prin intermediul unui mesaj RO-ALERT.
10:30
Anna Kournikova e însărcinată la 44 de ani. Fosta jucătoare de tenis și Enrique Iglesias, părinți pentru a patra oară # DigiFM.ro
Cântăreţul spaniol Enrique Iglesias şi fosta jucătoare rusă de tenis Anna Kournikova, care formează un cuplu de mai bine de două decenii, aşteaptă cel de-al patrulea copil, conform informaţiilor publicate de presa mondenă internațională, transmite agenţia EFE.
10:10
Ariana Grande a anunţat că va susţine un nou turneu internaţional în anul 2026.
10:10
Irina Fodor, cu părinții și soacra, în drumeție la munte: "L-am lăsat pe Răzvan singur-singurel acasă, cu tot șantierul pe cap" # DigiFM.ro
Irina Fodor, prezentatoarea de la Antena 1 și soția lui Răzvan Fodor, și-a încărcat bateriile la munte alături de unele dintre cele mai importante și dragi persoane din viața ei. Dacă soțul și fiica adolescentă au ales să rămână acasă, Irina s-a urcat în mașină alături de sora ei, Teodora, proaspăt absolventă de ASE ca șefă de promoție, de părinții lor, dar și de soacră.
09:30
Reacţia Casei Albe după bombardamentul forţelor ruse asupra Kievului. Preşedintele Trump nu a fost mulţumit de această veste, dar nici nu a fost surprins # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete şi drone de joi, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, conform Reuters.
09:30
Cancelarul Germaniei consideră că este „evident” că nu va exista o întâlnire Zelenski-Putin # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că este "evident că nu va exista nicio întâlnire" în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cel rus Vladimir Putin, înrevedere la care Donald Trump a sperat pentru a găsi o soluţie la conflict, relatează AFP.
09:30
Meteorologii anunţă o toamnă călduroasă. Temperaturile vor fi peste normal în prima jumătate a lui septembrie, mai ales în sud # DigiFM.ro
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lunii septembrie, anunţă vineri meteorologii, care vineri au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.
09:20
Adolescentă din Vrancea, amendată cu 1.000 de lei după un apel fals la 112. Fata a spus că a urmat un trend de pe o reţea socială # DigiFM.ro
Un apel fals la numărul unic de urgenţă 112 a pus în alertă poliţiştii vrânceni. O adolescentă în vârstă de 14 ani, din comuna Andreiaşu de Jos, a sunat la serviciul de urgenţă pretinzând că a fost răpită de un bărbat şi transportată în Galaţi.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Noi dezvăluiri despre cazul bărbatului care a agresat un livrator străin. Ce i-a spus atacatorul polițistului care l-a imobilizat: „Nu mă așteptam să fiu văzut!” # DigiFM.ro
Poliţistul bucureştean aflat în timpul liber care l-a prins pe agresorul livratorului străin lovit în plină figură a dezvăluit presei că a mai intervenit şi altădată, tot în afara orelor de program, la un caz în care un infractori era fugărit de poliţişti. Andrei Jianu, a cărui identitate a fost făcută publică de către poliţistul Marian Godină, a declarat că recenta sa intervenţie a avut loc după terminarea serviciului, în timp ce se ducea spre casă.
16:00
Guvernul majorează tarifele pentru taxele de drum și de pod. Vor fi amenzi mai mari pentru șoferii prinși fără rovinietă # DigiFM.ro
Guvernul a adoptat joi o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care prevede actualizarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare.
15:20
Mandatul lui Cristian Radu de primar al Mangaliei, suspendat de Prefectura Constanţa. Măsura este valabilă cât timp edilul este arestat preventiv # DigiFM.ro
Mandatul lui Cristian Radu de primar al municipiului Mangalia a fost suspendat, joi, de Prefectura Constanţa după ce edilul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Curtea de Apel Constanţa. Suspendarea mandatului este valabilă cât timp Cristian Radu se află în arest preventiv.
15:10
Kremlinul transmite că încă nu a văzut filmul în care Jude Law îl interpretează pe Putin. „The Wizard of the Kremlin”, premieră la Veneția # DigiFM.ro
Kremlinul nu a văzut încă filmul "The Wizard of the Kremlin" (Magul de la Kremlin - n.r.), în care actorul britanic Jude Law îl interpretează pe preşedintele rus Vladimir Putin, care va avea premiera în curând la Festivalul de Film de la Veneţia, informează EFE.
15:00
Ovaționați la Veneția. Coppola i-a înmânat Leul de Aur onorific lui Werner Herzog. Regizorul filmului „Nașul”, pe scenă la 20 de zile de la internarea în spital pentru o procedură cardiacă # DigiFM.ro
Regizorul Francis Ford Coppola a revenit în faţa publicului, miercuri, la 20 de zile după operaţia pe cord pe care a suferit-o, pentru a înmâna Leul de Aur onorific al Festivalului de Film de la Veneţia regizorului german Warner Herzog, pe care l-a lăudat pentru cariera sa extraordinară. Ambii au fost ovaţionaţi de către public, scrie EFE.
15:00
Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza politicilor sale din pandemia de COVID: „Am fost lovit în faţă şi apoi lovit cu picioarele” # DigiFM.ro
Fostul ministru polonez al sănătăţii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri în spital după ce a fost agresat în oraşul Siedlce, din estul ţării, într-un incident pe care autorităţile îl consideră legat de rolul său în elaborarea politicilor naţionale din timpul pandemiei de COVID, relatează POLITICO.
14:50
Kremlinul anunţă că Rusia „rămâne interesată” de negocieri, dar va continua atacurile în Ucraina # DigiFM.ro
Kremlinul a declarat joi că Rusia "rămâne interesată" de discuţiile de pace cu Ucraina, dar va continua să atace această ţară până când "obiectivele" sale vor fi atinse, informează AFP, care aminteşte că declaraţiile Kremlinului vin după unul dintre cele mai grave atacuri aeriene ruseşti asupra Ucrainei, în timpul nopţii, soldate cu cel puţin 14 morţi.
14:50
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a spus că nu se vede făcând altceva" # DigiFM.ro
Sanda Ladoși este mama a doi copii, un băiat pe nume Bogdan, care are 18 ani, și o fată cu doi ani mai mică, Ioana. Niciunul dintre ei nu și-a ales o carieră pe scenă, ci fiecare vrea un drum diferit de domeniul artistic.
14:30
Sprijin pentru pacienții oncologici. Serviciile psihologice vor fi decontate prin sistemul public de sănătate # DigiFM.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că Guvernul României a aprobat în şedinţa de joi o măsură esenţială pentru pacienţii oncologici, serviciile psihologice vor fi decontate prin sistemul public de sănătate. El afirmă că, de astăzi, România recunoaşte oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenţii chirurgicale sau radioterapie, ci şi suport emoţional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.