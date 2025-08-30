Jose Mourinho a încasat o sumă uriașă, doar din indemnizații de concediere!
Antena Sport, 30 august 2025 18:20
Antrenorul portughez Jose Mourinho, proaspăt demis de pe banca tehnică a clubului Fenerbahce Istanbul, ar fi primit 15 milioane de euro pentru demiterea sa. Conform cotidianului Record, Mourinho ar fi încasat aproximativ 108 milioane euro indemnizaţii de concediere de la debutul carierei sale de antrenor, în urmă cu 25 de ani. Jose Mourinho a fi […] The post Jose Mourinho a încasat o sumă uriașă, doar din indemnizații de concediere! appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
19:00
Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial # Antena Sport
Cristi Bălgrădean a semnat un nou contract! Portarul ajuns la 37 de ani își continuă cariera la o echipă din Liga a 3-a. Este vorba despre Sănătatea Cluj, echipă care și-a asigurat locul în grupele Cupei României! Ardelenii au produs o surpriză uriașă în play-off și au eliminat-o pe Unirea Slobozia, la loviturile de departajare. […] The post Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
18:50
Programul de astăzi al stranierilor în campionatele de top din Europa. Dennis Man poate juca din nou la PSV # Antena Sport
România nu este reprezentată doar în campionatul autohton, ci și în cele din afară, iar o parte din jucătorii de națională evoluează în cele mai tari ligi din lume. Astăzi, o listă lungă de stranieri vor avea ocazia să își facă apariția în partidele echipelor lor, iar AS.ro va acoperi duelurile în care sunt implicate […] The post Programul de astăzi al stranierilor în campionatele de top din Europa. Dennis Man poate juca din nou la PSV appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
18:20
Antrenorul portughez Jose Mourinho, proaspăt demis de pe banca tehnică a clubului Fenerbahce Istanbul, ar fi primit 15 milioane de euro pentru demiterea sa. Conform cotidianului Record, Mourinho ar fi încasat aproximativ 108 milioane euro indemnizaţii de concediere de la debutul carierei sale de antrenor, în urmă cu 25 de ani. Jose Mourinho a fi […] The post Jose Mourinho a încasat o sumă uriașă, doar din indemnizații de concediere! appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:00
Florin Prunea s-a convins după ce FCSB și-a aflat duelurile din grupa Europa League: “Adversari mai grei” # Antena Sport
FCSB și-a aflat vineri adversarele pe care le va înfrunta în grupa unică Europa League, iar campioana României va avea parte în principal de dueluri tari în cea de-a doua competiție UEFA. După tragerea la sorți, mai multe persoane și-au dat cu părerea cu privire la echipele peste care vor da roș-albaștrii, iar Florin Prunea […] The post Florin Prunea s-a convins după ce FCSB și-a aflat duelurile din grupa Europa League: “Adversari mai grei” appeared first on Antena Sport.
18:00
Sebastian Colțescu va arbitra meciul CFR Cluj – FCSB! Ovidiu Hațegan, delegat în camera VAR # Antena Sport
Oficialii CCA l-au delegat pe Sebastian Colțescu la duelul CFR Cluj – FCSB, din etapa a 8-a a sezonului de Liga 1. Partida este programată duminică, de la ora 21:30. Partida din Gruia va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. CFR Cluj și FCSB au nevoie de puncte „ca de aer”, având […] The post Sebastian Colțescu va arbitra meciul CFR Cluj – FCSB! Ovidiu Hațegan, delegat în camera VAR appeared first on Antena Sport.
17:20
Cristi Chivu a dezvăluit după ce se ghidează pe banca lui Inter: “Este primul principiu și așa va fi mereu” # Antena Sport
Cristi Chivu a avut parte de un start perfect de sezon în Serie A pe banca lui Inter, după ce a învins-o pe Torino cu 5-0 în etapa inaugurală. Pentru tehnicianul român urmează un meci cu Udinese care va avea loc duminică, iar cu o zi înainte a participat la o conferință de presă premergătoare […] The post Cristi Chivu a dezvăluit după ce se ghidează pe banca lui Inter: “Este primul principiu și așa va fi mereu” appeared first on Antena Sport.
17:20
Oscar Piastri, prima reacție după ce a obținut pole position-ul în Marele Premiu al Țărilor de Jos # Antena Sport
Oscar Piastri a oferit prima reacție după sesiunea de calificări din Marele Premiu al Țărilor de Jos, care s-a văzut în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Pilotul de la McLaren s-a declarat fericit de faptul că a reușit să obțină pole-ul, în cursa de duminică. Cursa principală din Marele Premiu al Țărilor […] The post Oscar Piastri, prima reacție după ce a obținut pole position-ul în Marele Premiu al Țărilor de Jos appeared first on Antena Sport.
17:10
Steaua a fost învinsă de FC Bihor, scor 2-4, în etapa a 5-a a sezonului de Liga a 2-a. A fost prima înfrângere a stagiunii pentru echipa lui Daniel Oprița. FC Bihor a început excelent duelul cu echipa „militară” Albu a deschis scorul, în minutul 10. Mai apoi, elevii lui Oprița au revenit în meci […] The post FC Bihor – Steaua 4-2! Prima înfrângere a sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
16:50
Imagine inedită în calificările din Marele Premiu al Țărilor de Jos. O vulpe a intrat pe circuit # Antena Sport
The post Imagine inedită în calificările din Marele Premiu al Țărilor de Jos. O vulpe a intrat pe circuit appeared first on Antena Sport.
16:50
Christopher Nkunku îşi va continua cariera în Italia, după ce atacantul francez (27 de ani) a semnat cu AC Milan pentru următoarele cinci sezoane. Valoarea tranzacţiei dintre Chelsea şi clubul lombard este estimată la 43 de milioane de euro, inclusiv bonusurile. OFICIAL | Christopher Nkunku, la AC Milan Ajuns în Anglia în vara anului 2023, […] The post Christopher Nkunku a fost prezentat oficial de AC Milan! appeared first on Antena Sport.
16:40
Virgil Ghiță, primul gol pentru Hannover! Românul, omul meciului în victoria cu Holstein Kiel # Antena Sport
Virgil Ghiță a marcat primul gol în tricoul lui Hannover! Specialiștii au fost dați pe spate de prestația românului și l-au desemnat „omul meciului”, în victoria cu Holstein Kiel! Fundașul transferat de la Cracovia, în această vară, s-a adaptat rapid la Hannover. Înaintea duelului cu Holstein Kiel, românul avea „în cont” o pasă decisivă, din […] The post Virgil Ghiță, primul gol pentru Hannover! Românul, omul meciului în victoria cu Holstein Kiel appeared first on Antena Sport.
16:30
“Poate pleca pe cinci milioane!” Basarab Panduru, val de laude pentru o vedetă din Liga 1: “Nebunie de jucător” # Antena Sport
Basarab Panduru a vorbit despre o vedetă din Liga 1. Fostul internațional a venit cu un val de laude pentru jucător și a transmis că acesta poate prinde un transfer important. Este vorba despre Ștefan Baiaram, care a contribuit la calificarea Universității Craiova în grupa principală de Coference League. În opinia lui Basarab Panduru, vedeta […] The post “Poate pleca pe cinci milioane!” Basarab Panduru, val de laude pentru o vedetă din Liga 1: “Nebunie de jucător” appeared first on Antena Sport.
15:50
Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal: “Cuvintele sunt de prisos” # Antena Sport
Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB a decis să se retragă din fotbal. Marius Ciobanu-Vanghele, cel care în urmă cu 13 ani îi impresiona pe toţi prin lacrimile sale, şi-a anunţat public decizia de a-şi încheia cariera de antrenor. În 2012, Marius Ciobanu-Vanghele avea nouă ani şi nu a fost lăsat de […] The post Puştiul care s-a rugat şi a plâns pentru FCSB şi-a anunţat retragerea din fotbal: “Cuvintele sunt de prisos” appeared first on Antena Sport.
15:40
De cine a fost sunat Elias Charalambous, după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Chiar glumeam cu el” # Antena Sport
Elias Charalambous a dezvăluit de cine a fost sunat, după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League. Antrenorul campioanei a transmis că a vorbit cu un bun prieten, anume Lykogiannis Charalampos, fundaşul grec de 31 de ani al celor de la Bologna. Pe lângă formaţia din Italia, FCSB le va mai înfrunta pe Feyenoord, […] The post De cine a fost sunat Elias Charalambous, după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Chiar glumeam cu el” appeared first on Antena Sport.
15:30
Faza care a declanşat furia fanilor la US Open. Jucătorul a făcut dreptate: “Totul e rezolvat” # Antena Sport
După victoria sa în turul al doilea al US Open, Kamil Majchrzak i-a oferit şapca sa unui copil, dar un spectator adult i-a furat cadoul. Jucătorul polonez a reuşit să-l găsească pe băiatul păgubit graţie unei postări pe Instagram. După frumoasa sa victorie în turul al doilea împotriva rusului Karen Khachanov în cinci seturi, Kamil […] The post Faza care a declanşat furia fanilor la US Open. Jucătorul a făcut dreptate: “Totul e rezolvat” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
14:50
Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, “câinii” urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Dinamo – Hermannstadt, duelul din etapa a opta din Liga 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Cu o victorie, “câinii” lui Zeljko Kopic vor urca pe podium în Liga 1. Dinamo are 12 puncte, după şapte etape disputate. Formaţia din Ştefan cel Mare este neînvinsă de patru runde, […] The post Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, “câinii” urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
14:20
Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri “de foc” încă din prima etapă # Antena Sport
UEFA a publicat programul complet al grupei principale din Champions League. Încă din prima etapă, se vor disputa partide “de foc” în cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Europa. Concret, duelurile Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid şi Manchester City – Napoli se vor disputa în prima rundă a grupei de Champions League. Programul […] The post Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri “de foc” încă din prima etapă appeared first on Antena Sport.
14:10
“Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu”. Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB # Antena Sport
Elias Charalambous a recunoscut că aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB. Antrenorul cipriot a declarat că nu s-ar opune venirii lui Louis Munteanu la formaţia campioană, în acest final de mercato. Elias Charalambous a prefaţat derby-ul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la […] The post “Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu”. Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB appeared first on Antena Sport.
13:40
Constantin Budescu, decisiv la debut. A marcat şi le-a adus victoria celor de la CS Tunari # Antena Sport
Constantin Budescu a fost decisiv la debutul la CS Tunari. Mijlocaşul ajuns la 36 de ani a reuşit să marcheze un gol şi le-a adus astfel victoria ilfovenilor. Constantin Budescu a semnat în această vară cu CS Tunari, după o perioadă de câteva luni în care a fost liber de contract. În stagiunea trecută, el […] The post Constantin Budescu, decisiv la debut. A marcat şi le-a adus victoria celor de la CS Tunari appeared first on Antena Sport.
13:10
Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: “Mândrie mai mare nu există” # Antena Sport
Mirel Rădoi a dezvăluit ce sfat i-a dat lui Ştefan Baiaram, după ce mijlocaşul Universităţii Craiova a fost convocat în premieră la echipa naţională de către Mircea Lucescu. Jucătorul face parte din lotul pentru duelurile cu Canada şi Cipru. România – Canada, duelul amical de lux al “tricolorilor”, va fi vineri, de la ora 21:00, […] The post Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: “Mândrie mai mare nu există” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
12:50
Andrei Coubiş semnează cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Prima reacţie după transfer # Antena Sport
Andrei Coubiş e la un pas să semneze cu noua echipă, Sampdoria, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Deşi “câinii” au insistat pentru transferul lui, fundaşul de 21 de ani, care aparţine de AC Milan, a decis să-şi continue cariera în Italia. Andrei Coubiş s-a înţeşes cu cei de la Sampdoria, formaţie din Serie B. […] The post Andrei Coubiş semnează cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Prima reacţie după transfer appeared first on Antena Sport.
12:20
Sârbii, în culmea fericirii după ce Steaua Roşie Belgrad a picat cu FCSB în Europa League: “Să jucăm cât mai repede” # Antena Sport
Sârbii exultă după ce FCSB şi Steaua Roşie Belgrad au aflat că vor fi adversare în grupa principală de Europa League. Aceştia vor ca partida să se dispute cât mai repede. Pe lângă Steaua Roşie Belgrad, FCSB le va mai înfrunta pe Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Young Boys Berna, Basel, Bologna şi Go Ahead Eagles […] The post Sârbii, în culmea fericirii după ce Steaua Roşie Belgrad a picat cu FCSB în Europa League: “Să jucăm cât mai repede” appeared first on Antena Sport.
12:10
Ce s-a schimbat la Rapid, după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă : “E un echilibru” # Antena Sport
Florin Bratu ştie ce s-a schimbat la Rapid după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă. Fostul internaţional consideră că există un echilibru la formaţia din Giuleşti, în acest sezon. Rapid este neînvinsă în acest sezon de Liga 1, după opt etape disputate. Giuleştenii au învins-o pe UTA în ultima rundă, scor 2-0, […] The post Ce s-a schimbat la Rapid, după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă : “E un echilibru” appeared first on Antena Sport.
11:40
Premier League, etapa 3: Chelsea – Leeds, primul meci al rundei. Liverpool – Arsenal, “capul de afiş” # Antena Sport
Premier League, etapa 3: Runda a treia din campionatul englez va fi deschisă de confruntarea dintre Chelsea şi Leeds. Câştigătoarea Campionatului Mondial al Cluburilor ţinteşte victoria în duelul de pe Stamford Bridge. Tot astăzi, de la ora 17:00, se vor mai disputa alte patru partide. Tottenham, formaţia lui Radu Drăguşin, primeşte vizita celor de la […] The post Premier League, etapa 3: Chelsea – Leeds, primul meci al rundei. Liverpool – Arsenal, “capul de afiş” appeared first on Antena Sport.
11:20
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali # Antena Sport
Anca Surdu a oferit detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Fosta gimnastă a transmis că nu-şi dorea să se afle în centrul atenţiei atunci când a decis să facă totul public. Denis Alibec şi Anca Surdu formează un cuplu încă de anul trecut. Cei doi postează des fotografii împreună, iar fosta gimnastă a […] The post Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
11:10
Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren: “Avem suficienţi jucători pe această poziţie” # Antena Sport
Antrenorul lui Tottenham a făcut un anunţ despre revenirea lui Radu Drguşin pe teren. Thomas Frank a vorbit despre situaţia fundaşului român înaintea partidei cu Bournemouth, din etapa a treia de Premier League. Radu Drăguşin s-a accidentat la începutul anului, fiind nevoit să se opereze, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate. Fundaşul […] The post Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren: “Avem suficienţi jucători pe această poziţie” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:30
Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League # Antena Sport
Antrenorul celor de la Bologna a reacţionat, după tragerea la sorţi a meciurilor din grupa principală de Europa League. Vincenzo Italiano a prefaţat duelurile echipei sale şi a vorbit şi despre FCSB. Pe lângă Bologna, FCSB se va mai duela cu Feyenoord, Fenerbahce, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, Young Boys Berna, Basel şi Go Ahead […] The post Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League appeared first on Antena Sport.
10:10
Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala # Antena Sport
Hansi Flick se confruntă cu probleme de lot la Barcelona, înaintea confruntării cu echipa lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano. Gavi, jucător de bază al formaţiei catalane, s-a accidentat. Mijlocaşul de 21 de ani va rata duelul din etapa a treia din La Liga. Meciul dintre Rayo Vallecano şi Barcelona se va disputa duminică, de la […] The post Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala appeared first on Antena Sport.
09:50
Ce se întâmplă cu transferul lui Andrei Borza, după convocarea la echipa naţională. Victor Angelescu a clarificat totul # Antena Sport
Victor Angelescu a făcut un anunţ despre situaţia lui Andrei Borza de la Rapid, după convocarea la echipa naţională pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Amicalul cu canadienii va fi vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. După victoria Rapidului cu UTA, scor 2-0, din etapa a opta […] The post Ce se întâmplă cu transferul lui Andrei Borza, după convocarea la echipa naţională. Victor Angelescu a clarificat totul appeared first on Antena Sport.
09:30
“Cum să-ţi convină?” Mihai Stoica, nemulţumit după ce Mircea Lucescu a convocat şapte jucători de la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica s-a declarat nemulţumit de faptul că nu mai puţin de şapte jucători ai FCSB-ului au fost convocaţi de Mircea Lucescu pentru partidele naţionalei din luna septembrie. Meciul amical cu Canada e vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Ştefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Şut, Darius Olaru, […] The post “Cum să-ţi convină?” Mihai Stoica, nemulţumit după ce Mircea Lucescu a convocat şapte jucători de la FCSB appeared first on Antena Sport.
09:20
Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open. Sorana Cîrstea, eliminată # Antena Sport
Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în perechi diferite, s-au calificat în runda a doua a probei feminine de dublu a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, vineri, la New York. Gabriela Ruse şi ucraineanca Marta Kostiuk au dispus în primul tur de cuplul hispano-italian Jessica Bouzas Maneiro/Elisabetta Cocciaretto cu 6-2, 6-1, în […] The post Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open. Sorana Cîrstea, eliminată appeared first on Antena Sport.
09:00
Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă # Antena Sport
Dinamo a ratat un transfer în această perioadă de mercato. Andrei Coubiş, tânărul jucător român de la AC Milan, nu va ma ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic. Fundaşul central de 21 de ani s-a înţeles cu Sampdoria, urmând astfel să evolueze în Serie B, în această stagiune. Coubiş a refuzat transferul în Liga 1, […] The post Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă appeared first on Antena Sport.
08:50
Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: “E spectaculos, atenţie la el” # Antena Sport
Basarab Panduru a cerut titular un jucător la echipa naţională, pentru amicalul de lux cu Canada. Partida se va disputa vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Fostul internaţional vrea să-l vadă în primul 11 al României pe Alexandru Dobre. Panduru s-a declarat impresionat de mijlocaşul celor de […] The post Jucătorul cerut titular la echipa naţională în amicalul cu Canada: “E spectaculos, atenţie la el” appeared first on Antena Sport.
08:40
Probleme pentru FCSB înaintea meciurilor din Europa League. Ce jucator important ar putea rata partidele # Antena Sport
FCSB a întâmpinat o problemă, înaintea disputării meciurilor din grupa principală de Europa League. Mihai Stoica a anunțat că Joyskim Dawa nu va fi trecut pe lista UEFA. Joyskim Dawa este accidentat încă de sezonul trecut, fiind șanse să revină pe teren în această toamnă. Fundașul ar urma să se lupte pentru un loc în […] The post Probleme pentru FCSB înaintea meciurilor din Europa League. Ce jucator important ar putea rata partidele appeared first on Antena Sport.
08:40
Novak Djokovic, calificat în optimi la US Open. Victorie în patru seturi pentru Nole: “Sunt la fel de tânăr ca întotdeauna” # Antena Sport
Novak Djokovic a obţinut o victorie clară, cu 6-4, 6-7(4), 6-2, 6-3, în faţa britanicului Cameron Norrie, locul 35 mondial, şi s-a calificat în optimi la US Open, deşi a avut mai multe momente de nesiguranţă la începutul meciului legate de condiţia sa fizică. „Da, e în regulă”, a răspuns Djokovic când a fost întrebat […] The post Novak Djokovic, calificat în optimi la US Open. Victorie în patru seturi pentru Nole: “Sunt la fel de tânăr ca întotdeauna” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Reacţia lui Alex Dobre despre convocarea la echipa naţională, după ce a marcat din nou pentru Rapid! # Antena Sport
Alex Dobre a marcat al patrulea său gol din acest sezon în meciul Rapid – UTA 2-0. Căpitanul giuleştenilor a înscris al doilea gol al meciului, în minutul 30, după o centrare foarte bună a lui Borza. Borza şi Dobre sunt jucătorii Rapidului convocaţi la echipa naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu […] The post Reacţia lui Alex Dobre despre convocarea la echipa naţională, după ce a marcat din nou pentru Rapid! appeared first on Antena Sport.
29 august 2025
23:50
Anunţul lui Victor Angelescu despre transferuri! Ce a spus despre varianta Ianis Hagi la Rapid # Antena Sport
Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, ce ocupă şi funcţia de preşedinte executiv al clubului, a vorbit despre transferuri după victoria giuleştenilor cu UTA, scor 2-0. Angelescu a precizat că, în cazul în care se va achita suma pe care Rapid a cerut-o pentru Andrei Borza, acesta va pleca. Suma ar fi în jurul a […] The post Anunţul lui Victor Angelescu despre transferuri! Ce a spus despre varianta Ianis Hagi la Rapid appeared first on Antena Sport.
23:30
Ce a spus Andrei Borza despre convocarea la naţională şi despre transferul de la Rapid, după assist-ul cu UTA! # Antena Sport
Andrei Borza (19 ani) a reuşit un assist în meciul Rapid – UTA 2-0, la al doilea gol al meciului, cel marcat de Alex Dobre. Andrei Borza şi Alex Dobre au fost convocaţi la echipa naţională de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” România – Canada e în direct […] The post Ce a spus Andrei Borza despre convocarea la naţională şi despre transferul de la Rapid, după assist-ul cu UTA! appeared first on Antena Sport.
23:20
Reacţia lui Costel Gâlcă după ce Rapid s-a apropiat la un punct de lider! Ce a spus de transferul lui Borza # Antena Sport
Costel Gâlcă şi-a felicitat jucătorii pentru prestaţia lor din meciul cu UTA. Chiar dacă prima repriză a fost, evident, una mai bună, giuleştenii marcând în primele 45 de minute şi două goluri, Gâlcă a fost mulţumit şi de repriza secundă. Gâlcă a fost foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor săi. El a subliniat şi că cei […] The post Reacţia lui Costel Gâlcă după ce Rapid s-a apropiat la un punct de lider! Ce a spus de transferul lui Borza appeared first on Antena Sport.
23:10
Denis Ciobotariu, supărat că nu a fost chemat la echipa naţională! Reacţia lui după ce a marcat cu UTA # Antena Sport
Denis Ciobotariu a mărturisit, după meciul câştigat de Rapid cu 2-0, în care a deschis scorul, că este supărat că nu a fost convocat la echipa naţională. Ciobotariu le-a urat mult succes colegilor săi, Alex Dobre şi Andrei Borza, care au fost convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Amicalul “de […] The post Denis Ciobotariu, supărat că nu a fost chemat la echipa naţională! Reacţia lui după ce a marcat cu UTA appeared first on Antena Sport.
22:50
Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid! # Antena Sport
Antrenorul formaţiei UTA, Adrian Mihalcea, le-a transmis un semnal de alarmă jucătorilor săi după ce arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului în meciul cu Rapid. Mihalcea i-a avertizat pe fotbaliştii săi că riscă să alunece pe o pantă descendentă şi să sufere şi alte înfrângeri. Adrian Mihalcea, după Rapid – UTA 2-0: “E foarte […] The post Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid! appeared first on Antena Sport.
22:20
Anunţul tranşant al lui Mihai Stoica despre transferuri, după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League! # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a făcut un anunţ tranşant despre transferuri. Gigi Becali a spus după calificarea FCSB-ului în grupa Europa League că a mărit oferta pentru Louis Munteanu, de la 4 la 4.5 milioane de euro. Şansele ca acest transfer să se realizeze sunt foarte mici. Varga a transmis că a […] The post Anunţul tranşant al lui Mihai Stoica despre transferuri, după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League! appeared first on Antena Sport.
22:00
Claudiu Petrila, un car de nervi după ce arbitrul nu i-a dat penalty! Gesturile vedetei Rapidului # Antena Sport
În minutul 44 al meciului Rapid – UTA, Claudiu Petrila a căzut în careu în urma unui duel cu Ţuţu, care tocmai luase cartonaşul galben. Ţuţu l-a împins uşor pe Petrila, iar arbitrul a decis să nu acorde nimic, după ce s-a consultat şi cu arbitrii din camera VAR. Claudiu Petrila, gesturi nervoase după ce […] The post Claudiu Petrila, un car de nervi după ce arbitrul nu i-a dat penalty! Gesturile vedetei Rapidului appeared first on Antena Sport.
21:40
Reacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile cu Canada şi Cipru! # Antena Sport
Ionuţ Lupescu (56 de ani), fost jucător al echipei naţionale, în prezent preşedinte la CS Dinamo, a reacţionat după ce selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru partidele cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. Partida […] The post Reacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile cu Canada şi Cipru! appeared first on Antena Sport.
21:30
Gestul lui Dan Şucu pentru Victor Angelescu după ce Alex Dobre a marcat al doilea gol al Rapidului cu UTA! # Antena Sport
Rapid a controlat autoritar prima repriză a meciului cu UTA. Denis Ciobotariu a deschis scorul în minutul 13, cu o lovitură de cap, după un corner executat foarte bine de Claudiu Petrila. Alex Dobre avea să îşi treacă şi el numele pe lista marcatorilor în minutul 30. Căpitanul Rapidului a înscris cel de al patrulea […] The post Gestul lui Dan Şucu pentru Victor Angelescu după ce Alex Dobre a marcat al doilea gol al Rapidului cu UTA! appeared first on Antena Sport.
21:10
Diana Şucu, “explozie” de bucurie după ce Denis Ciobotariu a marcat primul lui gol al sezonului! # Antena Sport
Denis Ciobotariu a deschis scorul în meciul Rapid – UTA. Fundaşul central a marcat cu o lovitură de cap, după un corner executat foarte bine de Claudiu Petrila. Este primul gol al sezonului pentru Denis Ciobotariu. Aflată în tribune, soţia lui Dan Şucu, Diana Şucu, a sărbătorit cu mult entuziasm reuşita lui Denis Ciobotariu. Soţul […] The post Diana Şucu, “explozie” de bucurie după ce Denis Ciobotariu a marcat primul lui gol al sezonului! appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Fără echipă, Ianis Hagi nu a prins lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Fără echipă, Ianis Hagi nu a prins lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Campionii olimpici de la canotaj îi fac concurenţă lui Kylian Mbappe # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Campionii olimpici de la canotaj îi fac concurenţă lui Kylian Mbappe appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Oltenii, tragere grea în Conference League după ce au sărbătorit calificarea # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Oltenii, tragere grea în Conference League după ce au sărbătorit calificarea appeared first on Antena Sport.
20:30
Jurnal Antena Sport | Două echipe din Olanda şi două din Elveţia, în grupa FCSB-ului din Europa League # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Două echipe din Olanda şi două din Elveţia, în grupa FCSB-ului din Europa League appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.