Zodia care a avut un an foarte greu, dar pentru care se schimbă norocul în ultimele luni din 2025
Jurnalul.ro, 31 august 2025 06:10
Schimbările energetice din astrologie îi afectează pe toți în mod diferit, iar în 2025 o anumită zodie a avut parte de multe încercări.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
06:50
Cine sunt cele mai bogate vedete din 2025. Kim Kardashian, Taylor Swift și Rihanna, în topul miliardarilor lumii # Jurnalul.ro
Lux, faimă și conturi bancare pline ochi! Anul 2025 a adus vești spectaculoase pentru starurile de la Hollywood și nu numai.
Acum o oră
06:30
FCSB, în grupele Europa League! Programul complet al meciurilor. Când joacă echipa lui Gigi Becali cu Feyenoord și Fenerbahce # Jurnalul.ro
FCSB a obținut calificarea în grupele Europa League după ce a trecut de Aberdeen în play-off, cu scorul general de 5-2. Echipa antrenată de Elias Charalambous va avea un parcurs de foc în sezonul 2025-2026, întâlnind adversari de top din fotbalul european.
06:10
Zodia care a avut un an foarte greu, dar pentru care se schimbă norocul în ultimele luni din 2025 # Jurnalul.ro
Schimbările energetice din astrologie îi afectează pe toți în mod diferit, iar în 2025 o anumită zodie a avut parte de multe încercări.
Acum 8 ore
00:20
Perioada eclipsei aduce oportunități ascunse pentru Leu, Balanță și Fecioară
00:10
Alibaba dezvoltă propriul cip AI pentru a reduce dependența de semiconductorii americani # Jurnalul.ro
Gigantul de vânzări online Alibaba lucrează la un nou cip destinat aplicațiilor de inteligență artificială, confirmând astfel trendul companiilor chineze de a-și dezvolta propriile semiconductoare, în contextul tensiunilor comerciale cu SUA.
30 august 2025
23:50
Un vierme de adâncime care trăiește în izvoarele hidrotermale din vestul Pacificului este primul animal cunoscut care produce orpiment, un mineral galben strălucitor folosit de artiști din antichitate până în secolul XIX, arată un studiu publicat recent în PLoS Biology.
23:30
ChatGPT a oferit rețete de bombe și droguri, dar și instrucțiuni pentru atacuri cibernetice # Jurnalul.ro
Un studiu comun OpenAI–Anthropic a arătat că modelele de inteligență artificială pot fi manipulate pentru a furniza instrucțiuni despre arme, droguri și atacuri cibernetice, ridicând semne de întrebare cu privire la siguranța noilor tehnologii.
23:10
Cristian Măcelaru: Festivalul Enescu este cel mai frumos festival de muzică clasică din lume # Jurnalul.ro
Directorul artistic al Festivalului "George Enescu", Cristian Măcelaru, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că acest eveniment de muzică clasică, finanţat din fonduri publice, este cel mai frumos din lume, surclasând manifestările similare de la Lucerna sau Salzburg.
Acum 12 ore
22:50
Studiu. Consumul de carne roșie procesată crește riscul de diabet și boli cardiovasculare # Jurnalul.ro
Persoanele care consumă frecvent carne roșie procesată prezintă un risc semnificativ mai mare de a dezvolta diabet de tip 2, boli cardiovasculare și de a suferi de mortalitate prematură, arată un studiu.
22:30
BIFF 2025 onorează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria printr-o secțiune de film istoric unică în România # Jurnalul.ro
Bucharest International Film Festival (BIFF), ajuns la cea de-a XXI-a ediție, continuă să aducă în fața publicului creații cinematografice relevante și profund ancorate în realitățile contemporane și istorice.
22:10
Oamenii de știință de la Universitatea Purdue din SUA au identificat un mecanism prin care organismul încearcă să se protejeze împotriva cancerului, o descoperire care ar putea deschide calea către noi tratamente.
21:50
Descoperire uimitoare în medicină. Vaccinul împotriva varicelei ar putea reduce riscurile de apariție a bolilor cardiovasculare # Jurnalul.ro
Vaccinul împotriva varicelei poate reduce cu circa 18% riscul de atac de cord și accident vascular cerebral, arată un nou studiu.
21:30
Volkswagen, condamnată în Brazilia la despăgubiri record pentru sclavie. Sute de angajați au muncit în condiții inumane # Jurnalul.ro
Un tribunal din Brazilia a obligat producătorul auto german Volkswagen să plătească despăgubiri record de 30 de milioane de dolari, după ce sute de muncitori au muncit în condiții de sclavie la o fermă deținută de companie în Amazon, între anii 1970 - 1980, potrivit ABC News.
21:10
Cei mai sinceri oameni în dragoste: Nativi născuți în aceste luni își declară iubirea fără frică # Jurnalul.ro
Unii oameni găsesc dificil să-și exprime emoțiile, chiar și atunci când se află într-o relație stabilă. În schimb, alții par să aibă o „inimă tare” și nu se sfiesc să-și declare dragostea în mod deschis și autentic.
20:50
Descoperă cum să prepari rapid quesadillas cu pui și brânză, o rețetă ieftină, gustoasă și bogată în proteine, ideală pentru prânz, cină sau aperitiv.
20:30
Război în Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone în regiunea Zaporojie # Jurnalul.ro
Rusia a lansat un atac masiv în sudul Ucrainei, au declarat oficialii locali, la două zile după ce un atac aerian puternic asupra centrului Kievului. AU fost ucise 25 de persoane și au fost avariate birourile diplomatice ale UE.
20:10
Cu toții greșim — uneori mai puțin, alteori mai mult. Poate trimiți un document eronat unui client sau împrumuți mașina unui prieten și faci un mic accident. Indiferent de situație, când provoci o problemă, simți nevoia să îți ceri scuze.
19:50
Alertă de sănătate. Vărstnicii NU sunt pregătiți pentru căldura extremă, care le pune viața în pericol # Jurnalul.ro
O analiză a peste 40 de studii arată că persoanele vârstnice nu realizează cât de vulnerabile sunt la căldura extremă și nu se pregătesc pentru valurile de temperauri ridicate, deși aceasta este principala cauză de deces legată de condițiile meteorologice.
19:30
Jessie J își anulează turneul. Boala de care suferă artista: „Mă simt frustrată și tristă, dar asta e situația și trebuie să mă fac bine" # Jurnalul.ro
Cântăreața Jessie J a fost nevoită să reprogrameze sau să anuleze toate concertele din turneul său din cauza unei a doua operații în cadrul tratamentului pentru cancerul de sân.
19:10
Cele patru zodii cu intuiția cea mai puternică: cum își urmează instinctul și iau decizii inspirate # Jurnalul.ro
Intuiția, adesea descrisă drept „vocea interioară” sau „al șaselea simț”, este un instrument subtil, dar extrem de valoros.
19:00
Bucharest International Air Show (BIAS) și-a deschis porțile vineri dimineață, la Aeroportul Băneasa, aducând publicului spectacole aeriene, expoziții și demonstrații unice.
19:00
Un accident rutier în care sunt implicare opt persoane s-a produs sâmbătă seara pe autostrada A1, în zona Floreşti-Stoeneşti, fiind declanşat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Giurgiu.
18:50
Lady Gaga revine pe scena MTV Video Music Awards, după 5 ani de absență. Artista este nominalizată la 12 categorii # Jurnalul.ro
Cântăreața americană Lady Gaga va urca din nou pe scena MTV Video Music Awards, după cinci ani de absență. Aceasta a primit deja 12 nominalizări, inclusiv la categoriile „Artistul anului” și „Cel mai bun album”, potrivit AP.
18:30
Germania se confruntă cu o situație economică dificilă. Taxele impuse de SUA aruncă UE în incertitudine # Jurnalul.ro
Germania se confruntă cu probleme economice pe două fronturi: inflația a crescut la 2,1% în august 2025, peste așteptările de 2%, în timp ce șomajul a ajuns la 6,4%, cu 3,025 milioane de oameni fără loc de muncă.
18:10
„Back to School” cu Shrek – musicalul revine la Opera Națională București pe 19 și 21 septembrie # Jurnalul.ro
Opera Națională București aduce din nou pe scenă îndrăgitul Shrek – Musicalul, în două reprezentații speciale ce marchează începutul unui nou an școlar, 19 și 21 septembrie, ora 18:30.
Acum 24 ore
17:50
Valorile societății, dezvăluite de necrologuri. Prioritățile și valorile oamenilor în momentele dificile # Jurnalul.ro
Un studiu amplu, realizat de Michigan State University, a analizat 38 de milioane de necrologuri din ultimele trei decenii pentru a descoperi ce pun în valoare oamenii și cum crizele majore influențează aceste percepții.
17:30
Curtea de Apel consideră neconstituționale tarifele extinse impuse de Trump, dar rămân în vigoare # Jurnalul.ro
O curte federală de apel a decis vineri că președintele Donald Trump nu avea dreptul legal să impună tarife comerciale extinse, însă măsurile rămân în vigoare temporar.
17:10
4 cele mai puternice perechi de zodii. Îndeplinirea împreună a obiectivelor și susține reciprocă # Jurnalul.ro
Fiecare semn zodiacal are punctele sale forte, iar lucrurile merg mai departe Există o altă zodie care se potrivește atât de bine cu aceste puncte forte încât devin prea puternicie atunci când se întâlnesc. Adesea fără să vrea.
16:10
Treisprezece filme selectate în Competiția Națională de Scurtmetraj a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF.15) # Jurnalul.ro
Filmele din Competiția Națională BIEFF.15 vor putea fi vizionate pe data de 27 septembrie la Cinemateca Eforie, în cadrul a două programe de scurtmetraje urmate fiecare de câte o sesiune de Q&A cu echipele titlurilor respective.
15:50
Descoperire revoluționară. Parfumul de trandafir protejează creierul împotriva declinului cognitiv # Jurnalul.ro
Un nou studiu realizat în Japonia arată că expunerea zilnică la parfumul de trandafir poate avea efecte benefice asupra creierului, stimulând memoria.
15:30
Folosit adesea în limbajul cotidian, mulți dintre noi nu înțelegem exact ce înseamnă cuvântul VLĂGUIT.
15:10
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci zilnic ouă. Beneficii, riscuri și recomandări # Jurnalul.ro
De-a lungul anilor, ouăle au trecut de la a fi considerate un aliment „interzis” la o sursă accesibilă de proteine și nutrienți esențiali. Astăzi, chiar și Asociația Americană a Inimii recomandă consumul zilnic moderat. Dar ce efecte are, de fapt, un ou pe zi asupra sănătății?
14:50
O analiză Greenpeace România arată o creștere îngrijorătoare a fenomenelor meteo extreme.
14:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că protestele anunțate de magistrați nu pot fi considerate grevă deoarece legea nu permite acest lucru, precizând că nici greva mascată nu este acceptată.
14:10
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, ucis la Liov. A fost unul dintre artizanii Revoluției Maidan # Jurnalul.ro
Andriy Parubiy, fost președinte al Parlamentului Ucrainei, a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Liov din vestul țării, într-un atac pe care președintele Volodimir Zelenski l-a calificat o „crimă oribilă”.
13:30
Hidrologii au emis o avertizare de Cod galben de inundații, valabilă duminică, între orele 6.00 - 24.00, pentru 18 județe.
13:20
Incident tragic în nordul Franței. O mașină a intrat deliberat în mai mulți pietoni. O persoană a murit și alte 5 au fost rănite # Jurnalul.ro
O mașină a intrat în mulțime în orașul Evreux, din nordul Franței, sâmbătă dimineața. O persoană a fost ucisă și alte 5 au fost rănite, au declarat procurorii pentru AFP.
13:10
Eclipsa de Lună din Pești aduce transformări magice în dragoste și relații
12:50
Ministrul Economiei: Avem cinci măsuri, pe care le-am comasat, care ar trebui să ducă la o reducere a preţului la energie cu 20-25% # Jurnalul.ro
Ministerul Energiei are cinci puncte pe care le-a comasat, măsuri ce ar trebui să fie implementate începând cu săptămâna viitoare şi care ar trebui să ducă la o reducere, în medie, a preţului la energie cu 20-25% în aproximativ jumătate de an, a anunţat, vineri seara, ministrul de resort, Bogdan Gruia Ivan.
12:30
Bărbatul din Otopeni care a ucis un copil a fost reținut pentru 24 de ore pentru omor calificat. Cercetările continuă, fiind în competența exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
12:10
Capiala se află, sâmbătă, sub cod galben de caniculă, temperatura ajungând la 36°C. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, generând disconfort termic ridicat. Duminică vremea se va răci.
12:00
Incendiu de vegeație în Hunedoara. Mânăstirea Măgura, în pericol să fie cuprinsă de flăcări # Jurnalul.ro
Un incendiu de vegetație uscată, izbucnit vineri seara în localitatea Streisângeorgiu, județul Hunedoara, s-a propagat cu repeziciune din cauza vântului, ajungând să amenințe Mănăstirea Măgura.
11:40
Autoritățile mențin măsurile de siguranță la Amara. Locuitorii evacuați se pot întoarce acasă # Jurnalul.ro
Locuitorii evacuați din zonele afectate de incidentul de la forajul din Amara se pot întoarce la locuințele lor, a decis sâmbătă Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița.
11:30
Crimă într-o localitate din Cluj. O femeie a fost înjunghiată. Suspectul este căutat de poliție # Jurnalul.ro
O femeie de 32 de ani a fost ucisă cu un cuțit, în comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj. Suspectul, un bărbat de 37 de ani din aceeași localitate, este căutat de forțele de ordine după ce și-a abandonat mașina lângă lacul de acumulare Tarnița.
11:10
Horoscop zilnic, 31 august 2025: Armonie pentru Tauri, creativitate pentru Lei și colaborări pentru Vărsători # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 31 august 2025: Racii încheie ceva restant, Balanțele pun relațiile în prim-plan, iar Săgetătorii sunt plini de energie.
10:50
Caniculă, sâmbătă, în București și 8 județe din sud și ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii cu rafale de 50-70 km/h în Transilvania, Banat, Oltenia și Muntenia, sunt anunțate ANM. Meteorologii au emis trei atenționări de Cod galben. Duminică, furtuna se extinde în 17 județe.
10:30
Șodoul este o băutură cu rădăcini adânci în bucătăria europeană și o tradiție vie în Ardeal, folosită încă din vremuri străvechi ca remediu pentru răceli și o sursă rapidă de energie.
10:10
Gala Stele ale Operei Româneşti la Osaka: Mari voci din România cântă pe scena Expo 2025 Osaka # Jurnalul.ro
România este din nou pe scena Expo 2025 Osaka, în Japonia, cu un concert de gală, Stele ale Operei Româneşti la Osaka, găzduit, pe 4 septembrie 2025, la Expo National Day Hall și programat de la ora 18:30 (ora locală).
09:50
De la 1 septembrie 2025 intră în vigoare primele măsuri fiscale din pachetul Guvernului Bolojan, iar una dintre cele mai importante schimbări îi vizează direct pe șoferi: rovinieta devine mult mai scumpă, iar amenzile pentru lipsa ei cresc considerabil.
09:30
Ghimbirul nu este doar un condiment aromat, ci și un aliat pentru sănătate.
