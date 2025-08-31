Persoană spulberată de tren în București. Circulaţia feroviară blocată pe mai multe artere principale
O persoană a murit, duminică după-amiază, după ce a fost lovită de un tren pe calea ferată dintre București Nord și Racord Pajura, potrivit Mediafax. Circulația feroviară pe linia 800, între București Nord și Băneasa, a fost complet blocată, iar mai multe trenuri de călători au fost afectate.
Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 30 de persoane.
Tren în flăcări pe tura Constanţa - Craiova. Călătorii au fost daţi jos şi aşteaptă pe şine # ObservatorNews
Probleme pentru un tren care circula pe ruta Constanţa - Craiova. Garnitura a luat foc la 5 minute după ce a plecat din Constanţa.
Sorana Cîrstea spune că i-a fost furat trofeul câştigat la Cleveland: "Vă rog să mi-l înapoiaţi" # ObservatorNews
Învinsă în turul al doilea al US Open de Karolina Muchova şi în primul tur al probei de dublu, Sorana Cîrstea a trăit a treia dezamăgire în această primă săptămână a US Open.
Nicuşor Dan se opune amânării repetate a pensionării magistraţilor: Au muncit triplu faţă de omologii europeni # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că magistraţii din România au muncit, în ultimii ani, de două-trei ori mai mult decât colegii lor din alte ţări europene. Şeful statului a subliniat că nu susţine amânarea pensionării magistraţilor cu mai mult de dublul perioadei rămase până la ieşirea la pensie, precizează News.ro.
Nicuşor Dan, despre măsurile fiscale: "Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli" # ObservatorNews
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că agenţiile internaţionale au menţinut ratingul României în ultimele luni, iar aceasta este o veste bună pentru actualul guvern. În ceea ce priveşte măsurile de redresare a economiei, Nicuşor Dan a precizat că atunci când se lucrează sub presiune, se mai fac şi greşeli, dar că responsabilitatea tuturor este să menţină acest govern.
Scandal monstru la un spital din Craiova. Tânăr prins cu droguri a rupt actele poliţistului şi a dat să fugă # ObservatorNews
Un tânăr de 24 de ani din Caracal a fost arestat preventiv după un scandal izbucnit într-un spital din Craiova. Bărbatul, prins cu substanţe psihoactive, a smuls actele întocmite de poliţist, a încercat să le distrugă şi să fugă, însă a fost prins şi imobilizat, potrivit News.ro.
Persoanele cu dizabilităţi, ajutate să se bucure de mare: "E dramatic să fii în fața mării și să n-o atingi" # ObservatorNews
Vacanța de vară și concediile sunt aproape de final și sperăm că ați adunat deja amintiri frumoase, cel puțin la fel de pline de zâmbete, fericire și entuziasm pe cât au adunat zeci de persoane speciale care au trăit vara din tot sufletul. Sunt persoanele cu dizabilități care anul acesta au reușit să ajungă pe litoral și, cel mai important, să intre în mare fără ca membrii familiei sau prietenii lor să le poarte pe brațe. Pentru că, încet-încet, organizații neguvernamentale se ocupă tot mai mult să ajute oamenii cu nevoi speciale să se simtă văzuți. Să se simtă acceptați și respectați. Materialul următor este despre bucurie, dar și o atenționare tras pentru autorități.
Vremea de mâine 1 septembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării, dar nu scăpăm de ploi # ObservatorNews
Vremea începe să se încălzească în cea mai mare parte a ţării, însă nu scăpăm total de ploi. Maximele zilei se vor încadra între 24 şi 32 de grade.
Reglare de conturi la Cernavodă: Un bărbat de 48 de ani a murit, după ce a fost înjunghiat de un recidivist # ObservatorNews
Reglare de conturi la Cernavodă. O ceartă între doi bărbaţi s-a încheiat dramatic pentru unul dintre ei. Celălalt, un recidivist, s-a predat la patru ore de la comiterea faptei.
Rabla auto 2025 pentru persoane fizice. Când va fi reluat programul şi care este valoarea voucherelor # ObservatorNews
Programul Rabla auto 2025 pentru persoane fizice revine de la finalul lunii septembrie. Anunţul a fost făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Bugetul total este de 200 de milioane de lei, adică o treime faţă de cât estimau autorităţile la începutul anului, înainte de a-l suspenda.
Şedinţă de Guvern, ora 16:00, pentru reforma admnistraţiei locale: 70.000 de posturi ar putea fi defiinţate # ObservatorNews
Coaliţia reanalizează proiectul de reformă în administraţia publică. E un proiect menit să reducă aproximativ 40.000 de posturi în primării şi Consilii Judeţene. Este singurul domeniu din Pachetul 2 de reforme bugetare în privinţa căruia partidele de guvernare nu s-au pus încă de acord.
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit # ObservatorNews
Teroare într-o pizzerie din San Giovanni in Persiceto, o comună în provincia Bologna, Italia. Un tânăr, despre care presa din Peninsulă scrie că este român și care ar fi cunoscut deja poliției, a intrat în restaurant și a început să amenințe și să insulte angajații. Striga provocator: "Chemați carabinierii, pentru mine nu valorează nimic!". A urmat violența. Un pumn devastator l-a trântit la pământ pe un pizzar bengalez, care s-a lovit puternic la cap și a rămas într-o baltă de sânge. Colegii, paralizați de frică, au apăsat butonul antijaf, dar ajutorul a venit abia după 40 de minute. Între timp, agresorul a furat banii din încasări și a dispărut.
BIAS 2025 s-a închis din cauza condițiilor meteo. Patrouille de France a făcut spectacol pe cer în ultima zi # ObservatorNews
A fost a treia şi ultima zi de BIAS din acest an. Cerul a fost brăzdat şi azi de avioane uşoare şi ultrauşoare ale Aeroclubului României. Tot azi, în premieră pentru București, la show-ul aviatic a fost prezentă una dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume: Patrouille de France. Vremea rea a scurtat din păcate show-ul.
Vladimir Putin a ajuns în China, într-o vizită considerată fără precedent. Ce speră să obţină de la Xi Jinping # ObservatorNews
Vladimir Putin a ajuns în China, pentru o vizită de 4 zile considerată fără precedent de specialişti. Liderul rus a fost primit cu covor roşu la Tianjin, unde participă la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, alături de alţi 25 de şefi de state şi guverne din Asia centrală şi Orientul Mijlociu. Liderul de la Kremlin are programată o întâlnire bilaterală cu omologul chinez şi speră să obţină promisiunea că Beijingul va susţine şi mai departe Rusia în războiul din Ucraina.
Cea mai bogată prinţesă din Europa s-a măritat. Marie Caroline de Liechtenstein i-a spus "Da" unui venezuelean # ObservatorNews
Prinţesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu Leopoldo Maduro Vollmer în cadrul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă, la Vaduz, informează DPA, citat de Agerpres.
Mobilizare pentru Cosmin, un băieţel de 11 ani dat dispărut în Sălaj. Mesaj RO-Alert pentru găsirea copilului # ObservatorNews
Este alertă în Sălaj, unde un copil de 11 ani a plecat de acasă şi nu s-a mai întors. Băiatul a fost căutat toată noaptea cu drone şi elicopterul, de echipe de pompieri, poliţie, dar şi de voluntari, însă fără succes. Aseară, în jurul orei 21.55, autorităţile au transmis mesaj RO-Alert.
Bonnie și Clyde de România, surprinşi de camere în timp ce fură bani şi bijuterii din magazine din UK # ObservatorNews
Doi români, supranumiţi Bonnie și Clyde, au fost suprinşi de camere în timp ce furau bani şi bijuterii din mai multe magazine din Marea Britanie.
Lemnele de foc, mai scumpe în acest an. Cu cât a ajuns să se vândă un metru cub, după creşterea TVA # ObservatorNews
Preţul lemnelor de foc a îngheţat deja sângele în venele multor români. Cei care încă depind de sobă ca să îşi încălzească gospodăria, au scos anul acesta mai mulţi bani din buzunar pentru aprovizionarea anuală. În funcţie de stare şi zona de livrare a lemnului, preţul poate ajunge şi la 650 de lei pe metru cub.
Plante uitate în România, cultivate din nou Vâlcea. Cum foloseau bunicii frunza de brusture în formă de inimă # ObservatorNews
Dincolo de frumuseţea de necontestat, puterea unor plante este de neegalat. Nu o spunem noi, ci specialiştii, care au creat un centru special de cercetare, chiar la noi în ţară, în Vâlcea. Aşa se face că mai multe soiuri de plante uitate au fost cultivate, studiate şi pregătite să se intersecteze aşa cum trebuie cu medicina naturistă.
Nepalez găsit inconştient pe marginea drumului în Vaslui, salvat de un jandarm. S-ar fi intoxicat cu alcool # ObservatorNews
Un nepalez aflat în Vaslui a vrut să se integreze cât mai repede în peisajul românesc şi ar fi gustat din tentaţiile bahice moldoveneşti. Bărbatul fost găsit inconştient pe marginea drumului de către un jandarm aflat în timpul liber. Străinul a fost transportat la spital.
Sondaj Avangarde pentru Primăria Capitalei. Băluță și Ciucu sunt favoriţi în opţiunile bucureştenilor # ObservatorNews
Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), și edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), se află la egalitate pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Bucureștiului. Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde, cei doi s-au clasat pe primul loc, fiecare cu câte 25% din voturi, urmaţi de Cătălin Drulă (USR), cu 20%, Anca Alexandrescu (independentă), cu 18%, Vlad Gheorghe (DREPT), cu 5%, Ana Ciceală (SENS), cu 2% şi Octavian Berceanu (independent) - 2%.
Vedetă Tik Tok, găsită moartă alături de întreaga sa familie într-o camionetă abandonată, în Mexic # ObservatorNews
Descoperire şocantă în Mexic. Influenceriţa Esmeralda Ferrer Garibay a fost găsită moartă, alături de întreaga sa familie într-o camionetă abandonată.
Trei fraţi au stabilit recordul mondial pentru cea mai rapidă traversare a Pacificului, vâslind 139 de zile # ObservatorNews
Au străbătut mai bine de 4 luni Pacificul cu barca şi au stabilit recordul mondial. Trei fraţi din Scoţia şi-au început aventura pe mare în aprilie şi nu s-au gândit niciodată câte aveau să se întâmple pe drumul lor. Peripeţiile şi micile accidente nu i-au făcut, însă, să renunţe.
Cum a ajuns Everest cel mai înalt container de gunoi. 300 de kg de deşeuri, strânse deja cu drone # ObservatorNews
Nepalul a început o curăţenie generală pe Everest. Autorităţile se folosesc de drone oferite de China, cu care au reuşit deja să strângă aproape 300 de kilograme de deșeuri.
Cod portocaliu de vreme severă emis de ANM. Vijelii puternice lovesc jumătate de țară, în următoarele ore # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţă, mai multe avertizări de vreme severă. În următoarele ore, mai bine de jumătate de ţară se va afla sub alerte cod galben şi portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii puternice.
Locul de poveste din Transilvania care i-a adunat la un loc pe iubitorii de adrenalină # ObservatorNews
Ce poate fi mai frumos decât să pluteşti printre nori în ultimul weekend de vară? Ei bine, în Harghita, la Brădeşti, zeci de fani ai zborului s-au adunat pe munte şi s-au lăsat purtaţi de vânt. Şi nu doar profesioniştii au profitat de ocazie, ci şi amatorii de senzaţii de tari, care şi-au dorit să probeze zborul.
Val de atacuri în Ucraina. Gherasimov susține că rușii controlează 99.7% din Lugansk și 74% din Zaporojie # ObservatorNews
A fost teroare din nou în Ucraina după ce Rusia a atacat cu aproape 600 de drone şi rachete. De la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut noi sancţiuni şi a avertizat că războiul nu se va încheia pe vorbe goale. Preşedintele american susţine în continuare că poate pune capăt atacului pe cale diplomatică.
Scene de groază în Constanţa, după ce 3 muncitori au fost înjunghiaţi. Totul a pornit de la un furt pe şantier # ObservatorNews
Un scandal care a izbucnit in Constanţa s-a transformat, în câteva clipe, într-o scenă de groază. Trei bărbaţi au fost înjunghiaţi violent după o ceartă aprinsă, stropită din plin cu alcool. Agresorul s-a făcut imediat nevăzut. Cei patru lucrau pe acelaşi şantier, iar motivul conflictului ar fi fost furtul unui poloboc.
14 români arestaţi în SUA riscă deportarea. 10 dintre ei erau înghesuiţi într-o maşină # ObservatorNews
14 români au fost arestaţi în Statele Unite şi riscă să fie deportaţi după o întâmplare de pomină.
Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare # ObservatorNews
O bătaie în toată regula a izbucnit, aseară, în parcarea unui supermarket din Focşani. Scandalul ar fi pornit din cauza unei tinere care a încercat să facă drifuri şi a pierdut controlul maşinii.
Rezultate LOTO 6/49 duminică 31 august 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminica, 31 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 28 august, Loteria Romana a acordat peste 18.100 de castiguri in valoare totala de peste 1,51 milioane de lei.
Nicușor Dan, vizită oficială în R. Moldova de Ziua Limbii Române. Participă la "Marea Dictare Națională" # ObservatorNews
Nicuşor Dan merge astăzi în Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române. Preşedintele României va fi primit de Maia Sandu la Reşedinţa de Stat şi va participa, apoi, la evenimentul "Marea Dictare Națională" din piaţa Marii Adunări Naţionale, din Chişinău. În cele trei luni de mandat, Nicuşor Dan a fost de două ori în vizită în Republica Moldova.
Un şofer din Bucureşti, băut şi cu permisul anulat, s-a răsturnat cu maşina pe o cale ferată din Sectorul 3 # ObservatorNews
Inconştienţa unui şofer ar fi putut provoca o tragedie, aseară, în sectorul 3 al Capitalei. Bărbatul s-a urcat băut la volan, a pierdut controlul maşinii şi s-a răsturnat direct pe calea ferată.
Sindicaliștii din administrația locală protestează de luni pe termen nelimitat: "Cea mai severă lovitură" # ObservatorNews
Membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forţa Legii din administraţia publică locală vor intra, de luni, 1 septembrie, într-un protest pe durată nedeterminată, "ca reacţie la măsurile abuzive de reformă pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan doreşte să le angajeze în Parlament". Funcţionarii se vor prezenta la serviciu, însă nu vor lucra cu publicul. Vineri noapte, premierul a anunţat, într-un mesaj postat pe Facebook, că al şaselea proiect din Pachetul 2 de austeritate, care vizează reforma administrației publice, va fi adoptat duminică, într-o nouă ședință de Guvern.
Explozie violentă la un bâlci din Olteniţa. O terasă a luat foc, după ce un furtun de la o butelie s-a spart # ObservatorNews
Incendiu urmat de o explozie violentă, în toiul bâlciului din Olteniţa. În doar câteva clipe, o terasă a fost înghiţită de flăcări puternice, după ce un furtun de la o butelie cu gaz s-a spart.
Au venit doi, au plecat trei. O femeie a născut la festivalul Burning Man, fără să știe că este însărcinată # ObservatorNews
Un festival a devenit cel mai frumos moment din viaţa unei femei, fcare a născut fără să ştie că este însărcinată. Momentul s-a întâmplat la evenimentul Burning Man din SUA.
El este tânărul mort pe drumul între Lipova și Neudorf, Arad. Alex era pompier voluntar și avea doar 22 de ani # ObservatorNews
Alex Ieremciuc, un tânăr pompier voluntar din Lipova, în vârstă de doar 22 de ani, și-a pierdut viața, seara trecută, într-un cumplit accident rutier. Tragedia s-a produs seara trecută, în apropiere de Neudorf, judeţul Arad. Conform polițiștilor, băiatul nu nu deținea permis de conducere.
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte # ObservatorNews
Meteorologii atenționează că duminică, de la ora 10.00, mai multe județe intră sub cod galben de ploi torenţiale, grindină şi vijelii. Avertizarea expiră în această noapte. Potrivit specialiștilor ANM, perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
Staţiunile montane, un adevărat pericol pentru turişti din cauza urşilor. Autorităţile, fără soluţii # ObservatorNews
Străzile staţiunilor turistice de top seamănă din ce în ce mai mult cu o rezervaţie naturală deschisă. Şi nu, nu din cauza vegetaţiei. Nu mai e o surpriză pentru nimeni, însă problema urşilor continuă să fie în cap de listă şi motivul pentru care s-ar putea să vedem din ce în ce mai puţini turişti la munte. O plimbare pe jos, cu maşina sau prin zonele muntoase nu mai e deloc relaxantă, atunci când prezenţa sălbăticiunilor este constantă. Iar situaţia nu pare să fie o prioritate pentru autorităţi.
SONDAJ: Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie? # ObservatorNews
Sindicaliștii din Educație au anunțat, după discuțiile din Consiliul Tripartit de la Guvern pe tema pachetului 2 de austeritate, că nu renunță la proteste. Simion Hăncescu, președintele FSLI, a declarat că deschiderea anului școlar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni, a Prefecturilor, în semn de protest pentru că Guvernul "neglijează complet" Educația pentru o miză financiară foarte mică.
Horoscop 1 septembrie 2025. Ziua vine cu teste grele pentru două zodii; sapă după adevăr şi îl şi găsesc # ObservatorNews
Horoscop 1 septembrie 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Peștii află un detaliu important care le inspiră creativitatea. În privinţa Vărsătorilor, o idee îndrăzneață devine realistă după documentare solidă. Scorpionii sapă după adevăr şi îl şi găsesc.
Horoscop săptămâna 1-5 septembrie. Zodiile care vor începe o nouă poveste de dragoste sau un nou proiect # ObservatorNews
Horoscop săptămâna 1-5 septembrie. Primele zile din septembrie vin cu provocări și revelații pentru toate zodiile. Saturn retrograd ne cere mai multă răbdare, iar Mercur în Fecioară aduce claritate și ordine în viața de zi cu zi.
Zelenski, după asasinarea fostului preşedinte al parlamentarului Andrii Parubîi: "A fost plănuită minuţios" # ObservatorNews
Uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi, figură de prim-plan a politicii ucrainene, a fost "plănuită minuţios", a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, informează Agerpres.
Şefa diplomaţiei europene, despre activele ruseşti îngheţate: "UE trebuie să exploreze toate posibilităţile" # ObservatorNews
Uniunea Europeană trebuie să exploreze toate "căile posibile" pentru a utiliza cât mai bine activele ruseşti îngheţate în Europa, în scopul întăririi susţinerii sale pentru Ucraina, a declarat şefa diplomaţiei Kaja Kallas, relatează AFP, citată de Agerpres.
Scandal sângeros într-un bar din Constanța. Trei bărbaţi au fost răniţi, atacatorul reţinut # ObservatorNews
Seară de coșmar într-un bar din Constanța. Trei bărbați au fost răniţi după ce un conflict spontan, alimentat de consumul de alcool, s-a transformat într-o încăierare violentă. Intervenția rapidă a forțelor de ordine a pus capăt scandalului, iar suspectul a fost prins în doar câteva minute, pe o stradă din municipiu, și dus la audieri.
Tânăr din Băleşti, filmat în timp ce plimba un prieten întins pe plafonul maşinii. Nu avea permis de conducere # ObservatorNews
Un tânăr de 20 de ani din Bălești a fost identificat de polițiști după ce a fost filmat conducând fără permis, în timp ce o persoană stătea pe plafonul mașinii aflate în mers. Pe lângă dosarul penal pentru conducere fără permis, acesta a fost amendat cu 1.215 lei, mai scrie Mediafax.
Festival în memoria lui Ivan Patzaichin, pe lacul Ciuperca din Tulcea. Câştigătorii primesc medalii din lemn # ObservatorNews
Festivalul Ivan Patzaichin, organizat în memoria marelui canoist, aduce la Tulcea competiții pe apă, un regal de gastronomie locală şi o caravană de vâslit în Delta Dunării. Astăzi, pe lacul Ciuperca din Tulcea, peste 100 de concurenţi s-au întrecut la vâslit în canotci.
