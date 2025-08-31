Persoană spulberată de tren în București. Circulaţia feroviară blocată pe mai multe artere principale

15:20

Vacanța de vară și concediile sunt aproape de final și sperăm că ați adunat deja amintiri frumoase, cel puțin la fel de pline de zâmbete, fericire și entuziasm pe cât au adunat zeci de persoane speciale care au trăit vara din tot sufletul. Sunt persoanele cu dizabilități care anul acesta au reușit să ajungă pe litoral și, cel mai important, să intre în mare fără ca membrii familiei sau prietenii lor să le poarte pe brațe. Pentru că, încet-încet, organizații neguvernamentale se ocupă tot mai mult să ajute oamenii cu nevoi speciale să se simtă văzuți. Să se simtă acceptați și respectați. Materialul următor este despre bucurie, dar și o atenționare tras pentru autorități.