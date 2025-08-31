SONDAJ Băluță, Ciucu și Drulă, despărțiți de numai 5% în cursa pentru Primăria București
Newsweek.ro, 31 august 2025 16:40
Băluță, Ciucu și Drulă, trei posibili candidați la alegerile pentru Primăria București ce vor avea l...
• • •
Acum 15 minute
16:50
Accident mortal pe calea ferată, lângă Capitală. Circulația unor trenuri e afectată. Care sunt? # Newsweek.ro
Un accident mortal pe calea ferată, lângă Capitală, s-a înregistrat duminică după-amiază, pe ruta Bu...
Acum 30 minute
16:40
SONDAJ Băluță, Ciucu și Drulă, despărțiți de numai 5% în cursa pentru Primăria București # Newsweek.ro
Băluță, Ciucu și Drulă, trei posibili candidați la alegerile pentru Primăria București ce vor avea l...
Acum o oră
16:20
Localități unde 30% din venituri merg pe salariile din primării, pe lista neagră a guvernului # Newsweek.ro
Bolojan și coaliția decid duminică cum va restructura administrația publică. Urmează concedieri în l...
16:10
Vă amintiți de Arici Pogonici, revista copilăriei din comunism? Ce erau pogonicii, de fapt? # Newsweek.ro
Arici Pogonici a fost una dintre revistele preferate pentru numeroși români care și-au trăit copilăr...
Acum 2 ore
15:50
Amendă de 19.000 € și închisoare dacă arunci gunoi din mașină. 1.000.000 de români trăiesc acolo # Newsweek.ro
Sunt multe persoane care fac involuntar acest gest, alții acționează așa din rea-voință. În ambele c...
15:30
Cea mai înaltă biserică de lemn din lume se află în România. Atinge 78 de metri înălțime # Newsweek.ro
Cea mai înaltă biserică de lemn din lume se află în România într-o zonă de o frumusețe nespusă și fa...
Acum 4 ore
15:00
Economist: „Dacă tăierea pensiilor speciale nu trece de CCR, România poate ajunge la junk” # Newsweek.ro
România stă ceva mai bine decât anul trecut, dar proiectul pensiilor magistraţilor şi lipsa reformel...
14:50
Postul intermitent, lăudat ca soluție pentru slăbit, ar putea provoca probleme grave. Ce pățești? # Newsweek.ro
Intermitent fasting a devenit un trend adoptat de mulți pentru pierderea rapidă în greutate. Dar ate...
14:30
Scandal la raft: cât costă același produs în Germania, Austria și România. Plătim prețuri duble # Newsweek.ro
Consumatorii europeni se confruntă cu o realitate surprinzătoare: același produs, același brand, ace...
14:00
Atac rusesc cu drone în Odesa. Peste 29.000 de gospodării au rămas fără curent. Oraşul portuar Ciorn...
13:50
Programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie # Newsweek.ro
Ministrul Mediului a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la final...
13:30
Reprezentanţii coaliţiei de guvernare se reunesc, duminică, într-o şedinţă la Palatul Victoria, pent...
13:10
O tânără de 19 ani a încercat să facă drifturi într-o parcare. A lovit 3 mașini. Amendă de 1.620 lei # Newsweek.ro
O tânără de 19 ani a încercat să facă drifturi într-o parcare din Focșani. A avariat 3 autoturisme p...
Acum 6 ore
12:40
Un bărbat suspectat de omor la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber # Newsweek.ro
Un bărbat de 41 de ani, suspectat că a înjunghiat mortal un vecin în Cernavodă, s-a predat după câte...
12:20
Maia Sandu: „Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului” # Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că „Limba română rămâne cea mai puternică pun...
12:10
Alimentul de toamnă pe care nutriționiștii îl recomandă. Susține imunitatea în sezonul rece # Newsweek.ro
Alimentul de toamnă pe care nutriționiștii îl recomandă. E bogat în fibre, potasiu, vitamina C și be...
Acum 8 ore
11:00
Ai impresia că urmează o catastrofă? Uite ce poate însemna și ce se întâmplă în creier? # Newsweek.ro
Există momente în care o teamă inexplicabilă ne cuprinde brusc, ca și cum ceva grav urmează să se în...
10:50
Afacerile lui Steven Seagal în Rusia. Ce i-a permis Putin să vândă ca să îi „spele” imaginea? # Newsweek.ro
Filmele lui Steven Seagal au făcut furori în România. Celebrul actor american este un mare prieten a...
10:40
Amendă de 6.000 de lei pentru un bărbat din București. Ce a putut să scrie pe gardul unei grădinițe # Newsweek.ro
Un bărbat din București a fost amendat de Poliția Locală după ce a scris pe gardul unei grădinițe si...
10:20
Remediul antic care îți întărește inima și apără creierul. Îl ai în grădină și miroase puternic # Newsweek.ro
Este folosit de mii de ani în medicina populară și confirmat astăzi de studii moderne. Îl ai deja în...
10:10
Descoperire revoluționară. Testul care poate detecta o boală gravă cu 10 ani înainte de simptome # Newsweek.ro
Un test de sânge revoluţionar, dezvoltat de un grup internaţional de cercetători, reuşeşte să identi...
09:40
Comisia „Make America Healthy Again” (MAHA), creată de preşedintele Donald Trump şi condusă de Rober...
09:30
SUA refuză să acorde vize pentru 80 de palestiniei, între care și Mahmoud Abbas. Care e motivul? # Newsweek.ro
SUA refuză să acorde vize pentru 80 de palestinieni, între care președintele Autorității Palestinien...
09:10
Friedrich Merz spune când s-ar putea termina războiul din Ucraina. Ce l-ar face pe Putin să oprească # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat sâmbătă că se așteaptă ca Rusia să oprească războiul împo...
Acum 12 ore
08:50
De ce la meteo, în timpul lui Ceaușescu nu se anunța niciodată caniculă? Temperatura maximă admisă # Newsweek.ro
În timpul lui Ceaușescu, canicula nu era niciodată anunțată la rubrica meteo. Cei care prezentau pro...
08:40
Meterologii au emis o alertă de furtuni în 17 județe din țară. Sunt așteptate și ploi torențiale și ...
08:30
Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova. Președintele participă la „Marea Dictare Națională” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan face, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Rom...
07:50
Cifrele și „secretele” pe care șoferii trebuie să le știe înainte să pornească aerul condiționat # Newsweek.ro
Un studiu realizat de Agenția pentru Mediu și Management al Energiei din Franța dezvăluie o serie de...
07:40
Recunoști zâmbetul? A ascuns ani întregi o povară greu de dus. A murit tânără, de cancer # Newsweek.ro
A fost una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei românești, mereu veselă, cu un glas inconfund...
07:30
Părul se poate îngrășa mai repede din cauza unor obiceiuri greșite, iar unul dintre ele este folosir...
07:20
Proprietarii dorm în timp ce administratorii fură. S-au sustras din asociații și 115.000 euro # Newsweek.ro
Asociațiile de proprietari au fost ținta unor escroci care au furat din banii locatarilor. Avocații ...
07:10
Horoscop 1 septembrie. Luna în Săgetător aduce oportunități financiare Peștilor. Leii, zi romantică # Newsweek.ro
Horoscop 1 septembrie. Luna în Săgetător aduce oportunități financiare Peștilor. Leii au parte de o ...
07:00
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce? # Newsweek.ro
Pensionarii s-au trezit cu pensie de nimic după ce au cotizat 30 de ani la sistemul public de pensii...
Acum 24 ore
21:30
Trump își cheamă aliații la război împotriva lui Maduro și a cartelurilor de droguri din Venezuela # Newsweek.ro
Secretarul de Stat al SUA poartă discuții cu țări europene pentru a crea o coaliție care să combată ...
20:50
Atac cu cuțitul într-un bar din Constanța. Trei bărbați au fost răniți, agresorul prins # Newsweek.ro
Trei bărbaţi au fost răniţi cu un cuţit, sâmbătă seară, în urma unui conflict spontan izbucnit într-...
20:40
Turcia închide spațiul aerian pentru transportul de arme către Israel din cauza războiului din Gaza # Newsweek.ro
Turcia rupe legăturile economice cu Israelul, închide spațiul aerian pentru zborurile guvernamentale...
20:40
Bolojan, pas în spate: Magistrații ies la pensie tot la 47 ani. Când le crește vârsta de pensionare # Newsweek.ro
Ilie Bolojan face un pas în spate în privința tăiertii pensiilor speciale. Încă o vreme procuroii și...
20:20
Ministrul justiției: Pensiile speciale să fie îndestulătoare, cât salariul. Cât câștigă magistrații # Newsweek.ro
Ministrul justiției Radu Marinescu a cerut ca pensiile speciale să fie „îndestulătoare”, cât salarii...
20:00
Ultima ofertă a lui Trump: Militari privați din SUA pentru a securiza pacea în Ucraina # Newsweek.ro
Trump ia în considerare trimiterea de companii militare private americane pentru a asigura acordul d...
19:10
Prim-ministrul yemenit al rebelilor, Ahmed al-Rahawi, a fost ucis într-un atac aerian israelian # Newsweek.ro
Rebelii houthi din Yemen spun că prim-ministrul lor, Ahmed al-Rahawi, și alți miniștri din guvernul...
18:50
În sfârşit, se pare că Ianis Hagi (26 de ani) și-ar fi găsit o echipă, după câteva luni în care a fo...
18:40
Un accident extrem de grav a avut loc pe Autostrada A1, la kilometrul 35, pe sensul de circulație Bu...
18:20
Ce se întâmplă cu tarifele impuse de Trump acum, după ce o curte federală de apel le-a anulat? # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a susținut în mod îndrăzneț că are puteri practic nelimitate de a ocoli Co...
18:00
SUA își consolidează forțele în Caraibe, în timp ce oficialii și experții se întreabă de ce # Newsweek.ro
O concentrare masivă a forțelor navale americane în și în jurul Caraibelor de Sud i-a făcut pe ofici...
17:30
Alexandru Muraru: George Simion, e iresponsabil când critică ajutorul dat Ucrainei şi R. Moldova # Newsweek.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că, prin criticile privind ajutorul României a...
Ieri
17:00
Horoscop 31 august - 6 septembrie Berbec - bani, Pești - iubire, Fecioară - bani, Scandal pentru Rac # Newsweek.ro
Asta vă rezervă astrele Horoscop 31 august - 6 septembrie Berbec - bani, Pești - iubire, Fecioară - ...
16:40
Republica Moldova se apropie de alegeri parlamentare decisive pe 28 septembrie 2025.
16:10
Rusia a lansat un atac aerian de amploare împotriva unor regiuni ucrainene în noaptea de vineri spre...
15:50
F1 - Lando Norris a dominat şi a treia şedinţă de antrenamente libere pentru MP al Olandei # Newsweek.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a stabilit, sâmbătă, cel mai bun timp şi în a treia...
15:30
O tânără de 26 de ani a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, pe o stradă din Galaţi. Câinele a...
