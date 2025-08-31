SONDAJ Băluță, Ciucu și Drulă, despărțiți de numai 5% în cursa pentru Primăria București

Newsweek.ro, 31 august 2025 16:40

Băluță, Ciucu și Drulă, trei posibili candidați la alegerile pentru Primăria București ce vor avea l...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
16:50
Accident mortal pe calea ferată, lângă Capitală. Circulația unor trenuri e afectată. Care sunt? Newsweek.ro
Un accident mortal pe calea ferată, lângă Capitală, s-a înregistrat duminică după-amiază, pe ruta Bu...
Acum 30 minute
16:40
SONDAJ Băluță, Ciucu și Drulă, despărțiți de numai 5% în cursa pentru Primăria București Newsweek.ro
Băluță, Ciucu și Drulă, trei posibili candidați la alegerile pentru Primăria București ce vor avea l...
Acum o oră
16:20
Localități unde 30% din venituri merg pe salariile din primării, pe lista neagră a guvernului Newsweek.ro
Bolojan și coaliția decid duminică cum va restructura administrația publică. Urmează concedieri în l...
16:10
Vă amintiți de Arici Pogonici, revista copilăriei din comunism? Ce erau pogonicii, de fapt? Newsweek.ro
Arici Pogonici a fost una dintre revistele preferate pentru numeroși români care și-au trăit copilăr...
Acum 2 ore
15:50
Amendă de 19.000 € și închisoare dacă arunci gunoi din mașină. 1.000.000 de români trăiesc acolo Newsweek.ro
Sunt multe persoane care fac involuntar acest gest, alții acționează așa din rea-voință. În ambele c...
15:30
Cea mai înaltă biserică de lemn din lume se află în România. Atinge 78 de metri înălțime Newsweek.ro
Cea mai înaltă biserică de lemn din lume se află în România într-o zonă de o frumusețe nespusă și fa...
Acum 4 ore
15:00
Economist: „Dacă tăierea pensiilor speciale nu trece de CCR, România poate ajunge la junk” Newsweek.ro
România stă ceva mai bine decât anul trecut, dar proiectul pensiilor magistraţilor şi lipsa reformel...
14:50
Postul intermitent, lăudat ca soluție pentru slăbit, ar putea provoca probleme grave. Ce pățești? Newsweek.ro
Intermitent fasting a devenit un trend adoptat de mulți pentru pierderea rapidă în greutate. Dar ate...
14:30
Scandal la raft: cât costă același produs în Germania, Austria și România. Plătim prețuri duble Newsweek.ro
Consumatorii europeni se confruntă cu o realitate surprinzătoare: același produs, același brand, ace...
14:00
Atac rusesc cu drone în Odesa. Peste 29.000 de gospodării au rămas fără curent Newsweek.ro
Atac rusesc cu drone în Odesa. Peste 29.000 de gospodării au rămas fără curent. Oraşul portuar Ciorn...
13:50
Programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie Newsweek.ro
Ministrul Mediului a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la final...
13:30
Ședință a Coaliției. Pachetul de măsuri vizând administraţia publică, pe agendă Newsweek.ro
Reprezentanţii coaliţiei de guvernare se reunesc, duminică, într-o şedinţă la Palatul Victoria, pent...
13:10
O tânără de 19 ani a încercat să facă drifturi într-o parcare. A lovit 3 mașini. Amendă de 1.620 lei Newsweek.ro
O tânără de 19 ani a încercat să facă drifturi într-o parcare din Focșani. A avariat 3 autoturisme p...
Acum 6 ore
12:40
Un bărbat suspectat de omor la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber Newsweek.ro
Un bărbat de 41 de ani, suspectat că a înjunghiat mortal un vecin în Cernavodă, s-a predat după câte...
12:20
Maia Sandu: „Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului” Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că „Limba română rămâne cea mai puternică pun...
12:10
Alimentul de toamnă pe care nutriționiștii îl recomandă. Susține imunitatea în sezonul rece Newsweek.ro
Alimentul de toamnă pe care nutriționiștii îl recomandă. E bogat în fibre, potasiu, vitamina C și be...
Acum 8 ore
11:00
Ai impresia că urmează o catastrofă? Uite ce poate însemna și ce se întâmplă în creier? Newsweek.ro
Există momente în care o teamă inexplicabilă ne cuprinde brusc, ca și cum ceva grav urmează să se în...
10:50
Afacerile lui Steven Seagal în Rusia. Ce i-a permis Putin să vândă ca să îi „spele” imaginea? Newsweek.ro
Filmele lui Steven Seagal au făcut furori în România. Celebrul actor american este un mare prieten a...
10:40
Amendă de 6.000 de lei pentru un bărbat din București. Ce a putut să scrie pe gardul unei grădinițe Newsweek.ro
Un bărbat din București a fost amendat de Poliția Locală după ce a scris pe gardul unei grădinițe si...
10:20
Remediul antic care îți întărește inima și apără creierul. Îl ai în grădină și miroase puternic Newsweek.ro
Este folosit de mii de ani în medicina populară și confirmat astăzi de studii moderne. Îl ai deja în...
10:10
Descoperire revoluționară. Testul care poate detecta o boală gravă cu 10 ani înainte de simptome Newsweek.ro
Un test de sânge revoluţionar, dezvoltat de un grup internaţional de cercetători, reuşeşte să identi...
09:40
O comise creată de Donald Trump cere limitarea reclamelor alimentare pentru copii Newsweek.ro
Comisia „Make America Healthy Again” (MAHA), creată de preşedintele Donald Trump şi condusă de Rober...
09:30
SUA refuză să acorde vize pentru 80 de palestiniei, între care și Mahmoud Abbas. Care e motivul? Newsweek.ro
SUA refuză să acorde vize pentru 80 de palestinieni, între care președintele Autorității Palestinien...
09:10
Friedrich Merz spune când s-ar putea termina războiul din Ucraina. Ce l-ar face pe Putin să oprească Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat sâmbătă că se așteaptă ca Rusia să oprească războiul împo...
Acum 12 ore
08:50
De ce la meteo, în timpul lui Ceaușescu nu se anunța niciodată caniculă? Temperatura maximă admisă Newsweek.ro
În timpul lui Ceaușescu, canicula nu era niciodată anunțată la rubrica meteo. Cei care prezentau pro...
08:40
METEO Alertă de furtuni și grindină în 17 județe. Până când e valabilă avertizarea? Newsweek.ro
Meterologii au emis o alertă de furtuni în 17 județe din țară. Sunt așteptate și ploi torențiale și ...
08:30
Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova. Președintele participă la „Marea Dictare Națională” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan face, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Rom...
07:50
Cifrele și „secretele” pe care șoferii trebuie să le știe înainte să pornească aerul condiționat Newsweek.ro
Un studiu realizat de Agenția pentru Mediu și Management al Energiei din Franța dezvăluie o serie de...
07:40
Recunoști zâmbetul? A ascuns ani întregi o povară greu de dus. A murit tânără, de cancer Newsweek.ro
A fost una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei românești, mereu veselă, cu un glas inconfund...
07:30
Din ce cauze se îngrașă părul de la o zi la alta? Peria de păr, una dintre probleme Newsweek.ro
Părul se poate îngrășa mai repede din cauza unor obiceiuri greșite, iar unul dintre ele este folosir...
07:20
Proprietarii dorm în timp ce administratorii fură. S-au sustras din asociații și 115.000 euro Newsweek.ro
Asociațiile de proprietari au fost ținta unor escroci care au furat din banii locatarilor. Avocații ...
07:10
Horoscop 1 septembrie. Luna în Săgetător aduce oportunități financiare Peștilor. Leii, zi romantică Newsweek.ro
Horoscop 1 septembrie. Luna în Săgetător aduce oportunități financiare Peștilor. Leii au parte de o ...
07:00
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce? Newsweek.ro
Pensionarii s-au trezit cu pensie de nimic după ce au cotizat 30 de ani la sistemul public de pensii...
Acum 24 ore
21:30
Trump își cheamă aliații la război împotriva lui Maduro și a cartelurilor de droguri din Venezuela Newsweek.ro
Secretarul de Stat al SUA poartă discuții cu țări europene pentru a crea o coaliție care să combată ...
20:50
Atac cu cuțitul într-un bar din Constanța. Trei bărbați au fost răniți, agresorul prins Newsweek.ro
Trei bărbaţi au fost răniţi cu un cuţit, sâmbătă seară, în urma unui conflict spontan izbucnit într-...
20:40
Turcia închide spațiul aerian pentru transportul de arme către Israel din cauza războiului din Gaza Newsweek.ro
Turcia rupe legăturile economice cu Israelul, închide spațiul aerian pentru zborurile guvernamentale...
20:40
Bolojan, pas în spate: Magistrații ies la pensie tot la 47 ani. Când le crește vârsta de pensionare Newsweek.ro
Ilie Bolojan face un pas în spate în privința tăiertii pensiilor speciale. Încă o vreme procuroii și...
20:20
Ministrul justiției: Pensiile speciale să fie îndestulătoare, cât salariul. Cât câștigă magistrații Newsweek.ro
Ministrul justiției Radu Marinescu a cerut ca pensiile speciale să fie „îndestulătoare”, cât salarii...
20:00
Ultima ofertă a lui Trump: Militari privați din SUA pentru a securiza pacea în Ucraina Newsweek.ro
Trump ia în considerare trimiterea de companii militare private americane pentru a asigura acordul d...
19:10
Prim-ministrul yemenit al rebelilor, Ahmed al-Rahawi, a fost ucis într-un atac aerian israelian Newsweek.ro
Rebelii houthi din Yemen spun că prim-ministrul lor, Ahmed al-Rahawi, și alți miniștri din guvernul...
18:50
Ianis Hagi aproape că s-a înţeles cu Fatih Karagumruk. Ce urmează pentru român? Newsweek.ro
În sfârşit, se pare că Ianis Hagi (26 de ani) și-ar fi găsit o echipă, după câteva luni în care a fo...
18:40
Plan roşu de intervenţie pe autostrada A1. Accident extrem de grav Newsweek.ro
Un accident extrem de grav a avut loc pe Autostrada A1, la kilometrul 35, pe sensul de circulație Bu...
18:20
Ce se întâmplă cu tarifele impuse de Trump acum, după ce o curte federală de apel le-a anulat? Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a susținut în mod îndrăzneț că are puteri practic nelimitate de a ocoli Co...
18:00
SUA își consolidează forțele în Caraibe, în timp ce oficialii și experții se întreabă de ce Newsweek.ro
O concentrare masivă a forțelor navale americane în și în jurul Caraibelor de Sud i-a făcut pe ofici...
17:30
Alexandru Muraru: George Simion, e iresponsabil când critică ajutorul dat Ucrainei şi R. Moldova Newsweek.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că, prin criticile privind ajutorul României a...
Ieri
17:00
Horoscop 31 august - 6 septembrie Berbec - bani, Pești - iubire, Fecioară - bani, Scandal pentru Rac Newsweek.ro
Asta vă rezervă astrele Horoscop 31 august - 6 septembrie Berbec - bani, Pești - iubire, Fecioară - ...
16:40
Lovitura de biliard a Moscovei și miza strategică a alegerilor din 28 septembrie Newsweek.ro
Republica Moldova se apropie de alegeri parlamentare decisive pe 28 septembrie 2025.
16:10
Un mort şi 20 de răniţi în Ucraina. Zelenski cere SUA şi UE să acţioneze Newsweek.ro
Rusia a lansat un atac aerian de amploare împotriva unor regiuni ucrainene în noaptea de vineri spre...
15:50
F1 - Lando Norris a dominat şi a treia şedinţă de antrenamente libere pentru MP al Olandei Newsweek.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a stabilit, sâmbătă, cel mai bun timp şi în a treia...
15:30
Tânără atacată de un câine Amstaff, rănită în zona abdomenului. Unde s-a întâmplat Newsweek.ro
O tânără de 26 de ani a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, pe o stradă din Galaţi. Câinele a...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.