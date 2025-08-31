Un colos energetic al Chinei preia un proiect la care a fost asociat și un mare fotbalist român
Profit.ro, 1 septembrie 2025 00:30
Una dintre cele 4 firme locale dezvoltatoare de proiecte de parcuri fotovoltaice în România aflate în curs de preluare, după cum a relatat Profit.ro, de către o subsidiară înregistrată în Hong Kong a colosului energetic China Huadian Corporation, controlat integral de statul chinez, construiește o centrală solară cu putere instalată de 134 MW în comuna Studina din județul Olt, conform datelor Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
00:40
GSP Offshore a lui Gabriel Comănescu a intrat definitiv în insolvență, la cererea angajaților. Banca de stat Exim Banca Românească a vrut să intervină în favoarea sa # Profit.ro
Ultimul raport financiar al GSP Offshore depus la Ministerul Finanțelor datează din 2023, an în care compania a înregistrat un profit net de 1,3 milioane lei, la venituri totale de peste 911 milioane lei, cu 620 de salariați, dar și datorii totale de mai mult de 2,3 miliarde lei.
00:40
ULTIMA ORĂ Bolojan dă verde modificărilor la cazierul fiscal: Mai multe categorii de abateri vor fi scoase din evidență la reactivarea contribuabilului # Profit.ro
Guvernul Bolojan a pregătit avizarea și susține modificarea cazierului fiscal pentru a elimina mai rapid referiri la anumite situații care au dus la inactivarea fiscală a contribuabilului. Astfel, dacă în prezent se elimină la reactivare din cazier doar nerespectarea obligațiilor declarative pe parcursul unui semestru (abatere care a dus la inactivare), în timp ce alte abateri sunt păstrate în cazier timp de trei luni, proiectul prevede ca această facilitate să fie extinsă și pentru alte trei situații care sunt considerate de o gravitate redusă.
00:30
SURPRIZĂ Tranzacție finalizată: Prețul plătit pentru Litoralulromânesc.ro, mult peste suma inițială # Profit.ro
Touroperatorul maghiar Szallas Group, parte a grupului polonez Wirtualna Polska (WP) Holding, a finalizat tranzacția prin care preia Litoralulromanesc.ro de la fondatorul Ionuț Nedea, valoarea totală plătită în schimbul participației de 100% depășind 26 milioane de euro, peste cea avansată inițial, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
Un colos energetic al Chinei preia un proiect la care a fost asociat și un mare fotbalist român # Profit.ro
Una dintre cele 4 firme locale dezvoltatoare de proiecte de parcuri fotovoltaice în România aflate în curs de preluare, după cum a relatat Profit.ro, de către o subsidiară înregistrată în Hong Kong a colosului energetic China Huadian Corporation, controlat integral de statul chinez, construiește o centrală solară cu putere instalată de 134 MW în comuna Studina din județul Olt, conform datelor Profit.ro.
00:30
România și-a dublat turismul în ultimii 10 ani. Oltenia a urcat cel mai mult. Centrul țării are cei mai mulți turiști # Profit.ro
România și-a dublat turismul în ultimii 10 ani. Polurile turistice s-au mai estompat, creșteri fiind în toate zonele, cu unele excepții. Cea mai importantă zonă ca număr de turiști nu sunt nici Capitala, nici Litoralul, ci Centrul României.
Acum 6 ore
21:20
O mină marină a fost descoperită pe plajă, la Vadu.
21:20
SURPRIZĂ Bolojan nu se duce la Constanța cu Ursula von der Leyen. Pe cine trimite în loc # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan nu o va însoți mâine pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanța, conform informațiilor Profit.ro.
21:10
Aproximativ 27,1 de milioane de atacuri cyber extrase din senzorii de detecție ai DNSC în 2024 # Profit.ro
Un număr de aproximativ 27,1 milioane de evenimente de securitate cibernetică relevante au fost extrase din senzorii de detecție instalați sau configurați de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în cursul anului 2024, conform raportului anual de activitate al instituției, publicat recent.
21:00
EXCLUSIV Reforma administrației, suspendată. Bolojan a cerut concedieri mai mari. Câți funcționari ar mai rămâne în primării # Profit.ro
Ultimul proiect pe care Guvernul ar trebui să-și angajeze răspunderea, ce privind reforma administrației locale, a rămas fără acord în coaliție, după ce premierul Bolojan a solicitat modificarea acestuia astfel încât să fie reduse 45% din posturile administrației locale, față de 25% cât stabilise anterior coaliția, au declarat pentru Profit.ro surse dn cadrul coaliției. Ca urmare, în loc de desființarea a 40.000 de posturi din administrația locală ar fi urmat să dispară circa 70.000 dintr-un total de 172.000.
Acum 8 ore
19:00
Hidroelectrica anunță pentru luna septembrie o ofertă de preț al energiei electrice active (inclusiv TG, tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea) de 0.45329 lei/kWh.
19:00
INTERVIU Bogdan Glăvan: E o eroare a premierului să se proiecteze ca martir care va fi folosit și apoi aruncat. Mulți oameni vor doar să pună bețe în roate și îi așteaptă încheierea mandatului. Toți știu că trebuie doar să supraviețuiască doi ani # Profit.ro
Reformarea statului în România a fost subminată chiar de premierul Ilie Bolojan, prin greșelile comise, și e greu de crezut că se va mai putea realiza, afirmă profesorul universitar Bogdan Glăvan într-un interviu acordat News.ro. O mare greșeală făcută încă din start a fost aceea de a se autoprezenta publicului ca un premier de sacrificiu care-și va termina misiunea sinucigașă în doi ani. Din acel moment, spune profesorul de economie, toate forțele care se opun reformelor au înțeles că trebuie doar să tragă de timp și să reziste doi ani, ceea ce i-a subminat masiv autoritatea lui Bolojan.
18:50
Proiectul de reformă a administrației publice a fost amânat două săptămâni.
18:30
Vara s-a terminat, vacanțele, nu. Cum evoluează și cât costă turismul activ în România: tururi cu bicicleta, caiace și corturi luxoase. „Oamenii nu mai vor doar să bifeze locuri, ci să le trăiască în profunzime” # Profit.ro
Turiștii care aleg bicicleta, caiacul sau cortul nu mai sunt o excepție în peisajul vacanțelor din România.
18:00
Circulația feroviară este întreruptă temporar, pe distanța București Nord-Băneasa
18:00
Un român din patru nu va mai vorbi limba română în cel mult 30 de ani. Avertisment cu ocazia Zilei Limbii Române # Profit.ro
Daniel Țecu, președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa (FADERE), atrage atenția asupra unei situații deosebit de îngrijorătoare, cu ocazia Zilei Limbii Române.
17:50
Nicușor Dan, declarație surprinzătoare: Magistrații din România au muncit anii ăștia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din țări europene! # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan susține că, în ultimii ani, magistrații din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistrații din țări europene.
17:30
Aproximativ 27,080 de milioane de atacuri cyber extrase din senzorii de detecție ai DNSC în 2024 # Profit.ro
Un număr de aproximativ 27,080 milioane de evenimente de securitate cibernetică relevante au fost extrase din senzorii de detecție instalați sau configurați de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în cursul anului 2024, conform raportului anual de activitate al instituției, publicat recent.
Acum 12 ore
17:00
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 177,4 miliarde lei, la finalul lunii iulie 2025, în creștere cu 21% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, potrivit statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), transmite Agerpres.ro.
16:30
Cea mai mare achiziție militară din istoria Norvegiei: De unde va cumpăra flota de fregate # Profit.ro
Marina norvegiană are în plan să comande o flotă de fregate fabricate în Marea Britanie pentru a consolida apărarea maritimă a țării, a anunțat duminică guvernul norvegian, potrivit Reuters, preluată de Hotnews.ro.
16:00
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,52 miliarde de lei, la finalul lunii iulie 2025, în creștere cu 19,6% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeași dată a anului anterior, conform unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), transmite Agerpres.ro.
15:30
Primul Centru de Aport Voluntar pentru deșeuri, inaugurat în județul Timiș, după o investiție de 5 milioane de lei prin PNRR. La nivel național, vor fi construite 300 de astfel de centre # Profit.ro
Primul Centru de Aport Voluntar (CAV) pentru deșeuri din România a fost inaugurat în comuna Dumbrăvița din județul Timiș. La nivel național, 300 de astfel de centre sunt cuprinse în PNRR, dar Ministerul Mediului caută noi surse de finanțare pentru acestea. Centrul de la Dumbrăvița a costat 5 milioane de lei, din care contribuția comunei Dumbrăvița este de 500.000 de lei.
15:00
New York City este pe primul loc, cu o chirie medie de 4.107 dolari pentru un apartament cu un dormitor, iar costurile lunare de trai pentru o singură persoană ajung la aproximativ 1.700 dolari, într-un clasament al celor mai scumpe orașe din lume în care să trăiești în 2025.
14:30
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primul semestru al acestui an, cu 7,9% comparativ cu perioada similară din 2024, de la 11.839.500 pasageri, până la 12.770.800 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, transmite Agepres.ro.
14:00
Avertisment - Companiile cu capital românesc vor fi mai afectate decât cele multinaționale # Profit.ro
Dacă impozitul pe cifra de afaceri nu va fi eliminat prin "pachetul II de măsuri" asumat de Guvern, companiile cu capital românesc vor fi mai afectate decât cele multinaționale, avertizează Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România.
13:50
13:50
Avertisment - Companiile cu capital românesc vor fi mai afectate decât cele multunaționale # Profit.ro
Dacă impozitul pe cifra de afaceri nu va fi eliminat prin "pachetul II de măsuri" asumat de Guvern, companiile cu capital românesc vor fi mai afectate decât cele multunaționale, avertizează Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România.
13:40
FOTO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume # Profit.ro
O mică țară insulară din Nordul Oceanului Atlantic a reușit ceva ce pare imposibil pentru dimensiunile sale.
13:40
Ministerul Finanțelor a planificat, pentru septembrie, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei.
13:40
Dispar zeci de mii de posturi din administrație. Discuție la Guvern pentru noi măsuri fiscale LISTA # Profit.ro
Reprezentanții coaliției de guvernare se reunesc acum într-o ședință la Palatul Victoria, pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administrația publică.
13:30
Ultimele rezultate privind viitorul primar al capitalei. Și Anca Alexandrescu ține aproape. Surpriza USR FOTO # Profit.ro
Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate în ceea ce privește opțiunile bucureștenilor pentru funcția de primar al Capitalei, post rămas vacant după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.
13:00
Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare # Profit.ro
O mică țară insulară din Nordul Oceanului Atlantic a reușit ceva ce pare imposibil pentru dimensiunile sale: să-și dezvolte o rețea de tuneluri rutiere subacvatice prin care să-și conecteze principalele insule și localități. Totul a culminat cu primul sens giratoriu sub mare din lume, la intersecția a trei tuneluri care ajung și până la 189 de metri sub nivelul mării, scrie Hotnews.ro.
Acum 24 ore
12:00
INTERVIU Bogdan Glăvan: E o eroare a premierului să se proiecteze ca martir care va fi folosit și apoi aruncat. Mulți oameni vor doar să pună bețe în roate și îi așteaptă încheierea mandatului. Toți știu că trebuie doar să supraviețuiască doi ani # Profit.ro
Reformarea statului în România a fost subminată chiar de premierul Ilie Bolojan, prin greșelile comise, și e greu de crezut că se va mai putea realiza, afirmă profesorul universitar Bogdan Glăvan într-un interviu acordat News.ro. O mare greșeală făcută încă din start a fost aceea de a se autoprezenta publicului ca un premier de sacrificiu care-și va termina misiunea sinucigașă în doi ani. Din acel moment, spune profesorul de economie, toate forțele care se opun reformelor au înțeles că trebuie doar să tragă de timp și să reziste doi ani, ceea ce i-a subminat masiv autoritatea lui Bolojan.
11:10
Donald Trump vrea să aibă controlul asupra Rezervei Federale: Independența băncii centrale americane, în cel mai mare pericol din istorie # Profit.ro
Președintele Donald Trump a declanșat o confruntare fără precedent cu Rezerva Federală (Fed), după ce a încercat să o demită pe guvernatoarea Lisa Cook, un gest care ar marca o ruptură istorică în independența băncii centrale, relatează CNBC.
11:00
Volkswagen Brazil, amendată cu 30 de milioane de dolari pentru muncă forțată din perioada dictaturii militare a anilor ’70-‘80 # Profit.ro
O instanță din Brazilia a obligat filiala locală a Volkswagen să plătească despăgubiri de 165 milioane de reali (aproximativ 30,4 milioane de dolari) pentru exploatarea muncitorilor în condiții similare sclaviei în anii 1970 și 1980, au anunțat vineri procurorii specializați în dreptul muncii, citați de Reuters, preluată de News.ro.
10:40
Vrei o experiență mai fluidă fără să sacrifici detaliile? PS5 îți permite să intervii direct asupra modurilor grafice, să combini VRR, 120 Hz și upscaling-ul dinamic pentru a ține framerate-ul sus chiar și în titlurile next-gen.
10:20
Românii, printre cei mai afectați din Uniunea Europeană în privința accesului la servicii de îngrijire stomatologică # Profit.ro
România este una dintre cele mai afectate țări din Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește accesul la servicii de îngrijire stomatologică, 16,2% dintre persoanele cu vârsta de 16 ani și peste declarând în 2024 că nu au putut beneficia de tratamentele dentare necesare din motive financiare, din cauza listelor lungi de așteptare sau a distanței până la furnizorii de servicii stomatologice.
10:00
Rosneft a raportat o scădere de 68% a profitului net în primul semestru și acuză OPEC pentru prețurile scăzute la petrol # Profit.ro
Gigantul petrolier rus Rosneft a anunțat că profitul net s-a prăbușit cu peste 68% în prima jumătate a anului, ajungând la 245 miliarde de ruble (aproximativ 3 miliarde de dolari), pe fondul prețurilor reduse ale țițeiului, determinate de majorarea producției de către Arabia Saudită și alte state OPEC, transmite Reuters, citată de News.ro.
09:40
Sugeram data trecută că invazia de postări, știri, imagini și mărturii lansate în spațiul public și mai ales în social media a atins un grad de frecvență și masivitate care face, pentru orice om obișnuit, aproape imposibilă separarea adevărului de minciună.
09:10
Vinul zilei: un spumant Blanc de Noirs, cu note pietroase-saline și un final fructat, mineral, cotat cu 94 de puncte Robert Parker # Profit.ro
Recomandarea zilei, Raventós i Blanc Textures de Pedra 2020, este un spumant remarcabil, cotat cu 94 de puncte Robert Parker.
09:00
Calcul statistic pentru Primăria Capitalei: Ciucu are cel mai mare sector. Băluță are rețeaua PSD din 4 sectoare. Scor brut: 69% la 31% # Profit.ro
Pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, dintre toți primarii de sector, doar Daniel Băluță (Sector 4, PSD) și Ciprian Ciucu (Sector 6, PNL) și-au anunțat intenția de a candida. Statisticile arată că fiecare pornește cu un bazin electoral propriu, dar soarta cursei s-ar decide în sectoarele unde niciunul nu are control direct.
08:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată, anunțând că va începe demersurile în acest sens. Ea menționează că va organiza o dezbatere pe această temă cu societatea civilă și cetățenii, la care va invita și reprezentanții Primăriei Municipiului București, Primăriei Sectorului 1, Consiliului Județean Ilfov.
Ieri
00:40
Compania care operează hotelul Vega din Mamaia, unul dintre brandurile de referință ale stațiunii, la care au fost filmate numeroase scene ale comediei de referință a cinematografiei românești, “Nea Mărin Miliardar”, și-a cerut insolvența, având în raportarea pe anul trecut datorii totale de 42,3 milioane lei, relevă datele analizate de Profit.ro.
30 august 2025
21:00
SURPRIZĂ Șeful Dacia, Denis le Vot, pregătit să plece. Lasă în urmă proiecte majore - surse # Profit.ro
O informație neoficială referitoare la situația managementului Renault Group după plecarea fostului CEO arată că marca Dacia ar putea rămâne fără șef în această toamnă.
20:00
Autoritățile din județul Giurgiu au activat Planul Roșu de Intervenție după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul București - Pitești.
18:40
Consilierii locali au avizat campusul FreeYa Mind, în Iași.
18:20
Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă anormal de mare.
18:20
Autoritățile din județul Giurgiu au activat Planul Roșu de Intervenție după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul București - Pitești.
18:20
"Alunecarea într-un abis": experții avertizează asupra utilizării crescânde a IA pentru sprijinul sănătății mintale # Profit.ro
Persoanele vulnerabile care apelează la chatbot-uri cu IA în locul terapeuților profesioniști pentru sprijin în materie de sănătate mintală ar putea „aluneca într-un abis periculos”, au avertizat psihoterapeuții, transmite The Guardian, citat de G4Media.ro.
18:10
Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă anormal de mare.
18:00
Pompierii ruși încearcă să stingă un incendiu cauzat de fragmente de dronă ucraineană, în apropierea ”palatului” lui Vladimir Putin, la Marea Neagră.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.