Louis Munteanu a vorbit despre convocarea la echipa națională după 2-2 cu FCSB: “E o mândrie”
Antena Sport, 1 septembrie 2025 00:30
Louis Munteanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. Atacantul echipei din Gruia a vorbit și despre convocarea la echipa națională, pentru „dubla" cu Canada și Cipru. Amicalul România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul de pregătire, tricolorii lui […]
Acum 30 minute
01:00
Reacţia lui Cristi Chivu, după primul eşec cu Inter în Serie A: “Campionatul e încă lung” # Antena Sport
Inter Milano a pierdut duminică seara, pe teren propriu, 1-2 în faţa lui Udinese, în a doua etapă din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a condus, iar românul a dezvăluit după meci ce i-a lipsit pentru al doilea succes în campionat. "Am început bine meciul, dar nu am reuşit să găsim jocul perfect. La […]
Acum o oră
00:30
Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj – FCSB 2-2: “Nu avantajează pe nimeni” # Antena Sport
Juri Cisotti a oferit o reacţie fermă, după ce a marcat în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2. Mijlocaşul a transmis că rezultatul nu avantajează nicio echipă, ţinând cont că ambele formaţii se află în subsolul clasamentului. Atât CFR Cluj, cât şi FCSB au 6 puncte. Clujenii au însă un […]
00:30
Acum 2 ore
00:10
Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: “N-au ce să-i facă” # Antena Sport
Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională pentru duelurile cu Canada şi Cipru. Partida amicală cu canadienii va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. Daniel Bîrligea a fost trimis în teren, în CFR Cluj – FCSB 2-2, după pauză, în locul lui Mamadou Thiam. El a […]
00:10
“Să mă ierte Dumnezeu” Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul din CFR – FCSB 2-2: “Penalty clar!” # Antena Sport
Ștefan Târnovanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. Portarul campioanei a venit cu un atac la adresa arbitrajului, la interviul de la finalul partidei. Jucătorii de la FCSB au protestat vehement în anumite faze ale partidei. Ștefan Târnovanu este de părere că echipa sa trebuia să mai beneficieze de o lovitură […]
00:00
Gigi Becali a dezvăluit că principalul obiectiv pe piaţa transferurilor la FCSB este un fundaş central. Asta după ce Vlad Chiricheş nu va mai juca, iar Mihai Popescu a avut evoluţii oscilante. Ţinând cont că Joyskim Dawa va reveni abia la finalul acestui an, Becali le-a dat temă celor din club să ia un fundaş […]
31 august 2025
23:50
Cristi Balaj, prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2: “Și eu mi l-aș fi acordat” # Antena Sport
Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2. Oficialul ardelenilor a dezvăluit că a meritat să fie eliminat, în cadrul partidei din Gruia. Cristi Balaj a fost eliminat de Sebastian Colțescu în minutul 45+2. Președintele de la CFR Cluj a văzut cartonașul roșu după ce a […]
23:50
Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2. Denis Alibec, “certat” de Elias Charalambous # Antena Sport
Au fost momente tensionate după duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a opta din Liga 1. Denis Alibec şi Elias Charalambous au avut un dialog încins, după fluierul final. Denis Alibec a fost trimis pe teren în minutul 58, în locul lui Daniel Bîrligea. Acesta s-a accidentat, după […]
23:50
Gigi Becali l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş, după CFR -FCSB 2-2: “Îi propun să rămână în club” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat după CFR – FCSB 2-2 că îl scoate din lot pe Vlad Chiricheş. Mijlocaşul de 37 de ani a greşit la primul gol al ardelenilor şi a fost scos de pe teren după 29 de minute. Becali susţine că îi va propune lui Chiri să rămână în club. "Îmi pare rău […]
Acum 4 ore
23:20
Ratare uluitoare a lui Andrei Raţiu împotriva Barcelonei! Nu l-a învins pe Garcia din câţiva metri # Antena Sport
Andrei Raţiu a fost aproape de a marcat împotriva Barcelonei, dar a ratat una dintre cele mai mari ocazii din acest weekend din fotbalul spaniol. Fundaşul lui Rayo nu l-a putut învinge pe Joan Garcia. Fundaşul român a primit o pasă perfectă în faţa porţii, dar a finalizat slab un contraatac perfect. Şutul său de […]
23:10
Lovitură pentru FCSB în derby-ul cu CFR Cluj! Daniel Bîrligea s-a accidentat, după 10 minute petrecute pe teren # Antena Sport
FCSB a primit o lovitură în derby-ul cu CFR Cluj. Daniel Bîrligea s-a accidentat, la 10 minute după ce a fost trimis pe teren, în locul lui Mamadou Thiam. Daniel Bîrligea a resimţit dureri la piciorul stâng, iar în minutul 55 s-a prăbuşit pe teren. Atacantul a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut […]
23:00
Sebastian Colțescu l-a eliminat pe Cristi Balaj în CFR – FCSB! Motivul pentru care i-a arătat roșu fostului coleg # Antena Sport
Sebastian Colțescu a arătat un cartonaș roșu în minutul 45+2 al duelului CFR Cluj – FCSB! Se pare că oficialul eliminat de central a fost Cristi Balaj. Cristi Balaj, aflat în zona vestiarelor, s-a enervat în momentul în care a văzut că Mihai Popescu nu a primit al 2-lea cartonaș galben, după un fault asupra […]
22:40
Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren! Şi-a certat colegii din apărare după golul 2 primit în CFR Cluj – FCSB # Antena Sport
Finalul primei reprize a derby-ului dintre CFR Cluj şi FCSB a fost unul încins. Campioana a egalat la 1 după un penalty transformat de Florin Tănase, dar gazdele au reacţionat imediat şi au terminat în avantaj după primele 45 de minute, după golul marcat de Emerllahu. A fost momentul în care Ştefan Târnovanu a avut […]
22:40
Fază controversată în CFR Cluj – FCSB! Mihai Popescu, “iertat” de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu # Antena Sport
A fost o fază controversată în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Mihai Popescu a fost aproape să o lase pe campioană în inferioritate numerică, după un fault dur comis asupra lui Louis Munteanu. Înainte de golul de 2-1 marcat de CFR Cluj, în minutul 45+1, Mihai Popescu, […]
22:20
Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB. A fost schimbat după 29 de minute. Cum a reacţionat # Antena Sport
Vlad Chiricheş a fost înlocuit de Gigi Becali după nici măcar jumătate de oră din derby-ul CFR Cluj – FCSB. Mijlocaşul a plătit pentru greşeala făcută la golul de 1-0 marcat de Djokovic. În minutul 29, Darius Olaru a intrat pe teren în locul fostului internaţional ajuns la 35 de ani. În momentul înlocuirii, fotbalistul […]
22:20
Valeriu Iftime a reacționat după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani: “Să își vadă de treaba lui” # Antena Sport
Valeriu Iftime a reacționat după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, meci la finalul căruia Mirel Rădoi a criticat condițiile echipei gazdă. Patronul moldovenilor a răbufnit și a venit cu un mesaj pentru antrenorul oltenilor. La interviul de la finalul partidei, dar și la conferința de presă, Mirel Rădoi a spus că stadionul celor de […]
22:00
Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: “Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată” # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut un discurs furibund la conferinţa de presă de după Botoşani – Universitatea Craiova, meci încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul a avut o reacţie dură cu privire la condiţiile de la stadionul moldovenilor. Rădoi s-a plâns de faptul că jucătorilor lui nu li s-a […]
Acum 6 ore
21:20
Oficialii lui Dinamo l-au prezentat pe Adrian Mazilu în decursul zilei de 31 august. Anunțul a fost făcut prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare. Mazilu s-a întors în România după mai bine de un an și jumătate petrecut în străinătate. În ianuarie 2024, Gică Hagi îl ceda pe jucător la Brighton, în schimbul […]
21:20
Dumitru Dragomir n-a avut milă de Denis Alibec: “Este inutil la FCSB! Gigi nu ştie lucrurile astea” # Antena Sport
Denis Alibec a adunat doar 131 de minute în 5 meciuri disputate în acest debut de sezon pentru FCSB, iar Dumitru Dragomir consideră prezenţa lui la echipa campioană ca fiind una inutilă. Atacantul de 34 de ani cotat la 600.000 de euro a fost adus pentru a evolua prin rotaţie alături de Bîrligea şi, mai […]
21:10
Ce a spus Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Ongenda, după golul „furat” din 1-1 cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Andrei Dumiter a oferit prima reacție după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1. Acesta a vorbit și despre momentul în care l-a înjurat pe Hervin Ongenda. În minutul 72 al duelului, Dumiter a trimis un șut către poartă, iar balonul se îndrepta direct către plasă. Hervin Ongenda a alergat însă spre minge și a împins-o […]
21:10
Dominik Szoboszlai, reacţie de clasă după ce a marcat un euro-gol în Liverpool – Arsenal 1-0: “Pe el trebuie să-l menţionez” # Antena Sport
Dominik Szoboszlai a oferit o reacţie de clasă, după ce a marcat un gol de senzaţie în victoria lui Liverpool cu Arsenal, scor 1-0, din etapa a treia din Premier League. Mijlocaşul "cormoranilor" a amintit de Trent Alexander Arnold, cel care executa de regulă loviturile libere la formaţia de pe Anfield, înaintea transferului la Real […]
21:00
Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” # Antena Sport
Mirel Rădoi a oferit prima reacţie, după ce Botoşani şi Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. Antrenorul s-a plâns de condiţiile din Moldova şi a recunoscut că ar fi "semnat" pentru un egal, înainte de meci. Mirel Rădoi a explicat şi faza golului marcat de moldoveni. Hervin Ongenga […]
20:40
Constantin Popovici, medalie de argint la Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime # Antena Sport
Constantin Popovici a câştigat medalia de argint la World Aquatics High Diving World Cup 2025, în Sardinia, la Porto Flavia. "La Porto Flavia, în Sardinia, acolo unde marea întâlneşte stâncile abrupte, Constantin Popovici a scris din nou istorie pentru România! Medalie de argint la World Aquatics High Diving World Cup 2025, într-o competiţie care a […]
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Victorie cu gust amar appeared first on Antena Sport.
20:20
Gigi Becali şi-a lăsat vedetele pe bancă în CFR Cluj – FCSB. Cinci schimbări în primul 11 al campioanei # Antena Sport
Gigi Becali şi-a lăsat vedetele pe banca de rezerve în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB. Partida din etapa a opta a Ligii 1 se va disputa azi, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Nu mai puţin de cinci schimbări au fost efectuate în primul 11 al campioanei, […]
20:10
Cei mai mici dintre suporterii naţionalei, prezenţi la primul antrenament al lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Cei mai mici dintre suporterii naţionalei au venit cu mare gălăgie la galerie, la primul antrenament al lui Lucescu. Selecţionerul şi jucătorii aproape că au fost sufocaţii de sutele de copii. Până să îşi vadă favoriţii, puştii au făcut rost de o minge şi s-au încins la propria miuţă. Şi aproape că n-au mai avut […]
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Hagi nu a uitat de unde a plecat appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Popovici e pe val appeared first on Antena Sport.
19:50
FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1, însă Bogdan Andone a transmis un mesaj categoric: “Nu mă interesează!” # Antena Sport
Bogdan Andone a oferit prima reacție după FC Argeș – Metaloglobus 2-1. Antrenorul piteștenilor a transmis un mesaj categoric, la interviul de la finalul partidei. FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1, după victoria din etapa a 8-a. 15 puncte a adunat echipa lui Bogdan Andone, de la startul noului sezon. Ce […]
Acum 8 ore
19:20
Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului, mutare de Champions League # Antena Sport
Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului din grupa principală de Europa League s-a înţeles cu Kerem Akturkoglu. Mijlocaşul de 26 de ani o va părăsi pe Benfica, pentru a semna cu formaţia din ţara natală. El nu va mai evolua astfel în Champions League, acolo unde Benfica este […]
19:00
Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: “Am uitat să jucăm fotbal” # Antena Sport
Pep Guardiola a oferit prima reacţie, după ce Manchester City a suferit al doilea eşec consecutiv în Premier League, după trei etape disputate. "Cetăţenii" au fost învinşi de Brighton, scor 2-1. Managerul lui Manchester City s-a plâns de faptul că după ce jucătorii săi au fost egalaţi, nivelul echipei sale a fost unul scăzut. "Cetăţenii" […]
18:50
Inter – Udinese LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, fața în față cu echipa lui Răzvan Sava # Antena Sport
Meciul dintre Inter și Udinese va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 21:45. Partida contează pentru etapa a 2-a a sezonului de Serie A. Înaintea acestui duel, echipa lui Cristi Chivu e pe 4 în campionatul italian. De cealaltă parte, Udinese se află pe locul al 10-lea. LIVE SCORE | Inter […]
18:30
Dorinel Munteanu a primit o ofertă neaşteptată de la Gloria Bistriţa, echipă care s-a despărţit de antrenorul Cristi Pustai, după eşecul 0-2 cu Concordia Chiajna, în etapa a cincea din Liga 2. Conform digisport.ro, bistriţenii l-au abordat pe antrenorul de 57 de ani care e liber de contract de 4 luni de când s-a despărţit […] The post Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc appeared first on Antena Sport.
18:30
FC Argeş – Metaloglobus 2-1! Golurile, marcate în primele 15 minute! Echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4 # Antena Sport
Echipa FC Argeş a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a opta din Liga 1. Meciul de la Mioveni a început extraordinar pentru FC Argeş, elevii lui Bogdan Andone având 2-0 după numai 9 minute. FC Argeș a învins-o pe Metaloglobus cu 2-1 Ricardo Matos a deschis scorul în […] The post FC Argeş – Metaloglobus 2-1! Golurile, marcate în primele 15 minute! Echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4 appeared first on Antena Sport.
18:10
Oscar Piastri, prima reacţie după ce a triumfat în MP al Ţărilor de Jos. Borna atinsă în premieră la Zandvoort # Antena Sport
Oscar Piastri a oferit prima reacţie, după ce a triumfat în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Pilotul de la McLaren s-a declarat bucuros de succesul înregistrat la Zandvoort şi a subliniat că a avut reacţiile bune în momentul în care a apărut Safety Car-ul pe circuit. Podiumul în cursa din Ţările de Jos a […] The post Oscar Piastri, prima reacţie după ce a triumfat în MP al Ţărilor de Jos. Borna atinsă în premieră la Zandvoort appeared first on Antena Sport.
17:50
Imagini dezolante din MP al Ţărilor de Jos. Norris şi Leclerc s-au aşezat pe iarbă lângă circuit, după ce au ieşit din cursă # Antena Sport
The post Imagini dezolante din MP al Ţărilor de Jos. Norris şi Leclerc s-au aşezat pe iarbă lângă circuit, după ce au ieşit din cursă appeared first on Antena Sport.
17:40
Mehmet Topal ar fi aproape de revenirea în România! Antrenorul din Turcia poate înlocui un tehnician din Liga 1, având în vedere rezultatele înregistrate de acesta în startul sezonului. Este vorba despre Liviu Ciobotariu, care are zilele numărate la Petrolul. Sub comanda sa, „lupii” au înregistrat o singură victorie în 7 meciuri și sunt pe […] The post Mehmet Topal, aproape de revenirea în România! Antrenorul pe care îl poate înlocui appeared first on Antena Sport.
17:30
“Cine, eu?” Carlos Sainz, moment savuros în MP al Ţărilor de Jos. Penalizarea care l-a şocat pe pilotul Williams # Antena Sport
Carlos Sainz a oferit un moment savuros în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Pilotul de la Williams a fost de-a dreptul şocat la aflarea veştii că a primit o penalizare de zece secunde. Ibericul a fost sancţionat de către comisarii de cursă după un incident cu Liam Lawson, din turul 30 al cursei care […] The post “Cine, eu?” Carlos Sainz, moment savuros în MP al Ţărilor de Jos. Penalizarea care l-a şocat pe pilotul Williams appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
17:20
“M-am felicitat când l-am readus” Mihai Rotaru, val de laude pentru Mirel Rădoi: “Muncește ca un leu!” # Antena Sport
Mihai Rotaru a venit cu un val de laude pentru Mirel Rădoi. Patronul s-a declarat impresionat de antrenorul care a dus-o pe Universitatea Craiova în grupa principală de Conference League. Oltenii au parte de un start excelent de sezon, cu Mirel Rădoi pe bancă. Echipa din Bănie e pe primul loc în Liga 1, cu […] The post “M-am felicitat când l-am readus” Mihai Rotaru, val de laude pentru Mirel Rădoi: “Muncește ca un leu!” appeared first on Antena Sport.
16:50
Dezastru pentru Lewis Hamilton, în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. OUT din cursă după un accident stupid # Antena Sport
The post Dezastru pentru Lewis Hamilton, în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. OUT din cursă după un accident stupid appeared first on Antena Sport.
16:50
Nicolas Jackson, întors din drum de Chelsea după accidentarea lui Delap! Atacantul era ca și împrumutat la Bayern # Antena Sport
Împrumutul atacantului senegalez Nicolas Jackson la Bayern Munchen, dat ca sigur după un acord între Chelsea şi clubul munchenez de fotbal, a eşuat în cele din urmă, sâmbătă, după ce clubul englez a anunţat că doreşte să-l păstreze pe Jackson după accidentarea proaspătului său recrut Liam Delap, citat de AFP. “Chelsea ne-a informat că ei […] The post Nicolas Jackson, întors din drum de Chelsea după accidentarea lui Delap! Atacantul era ca și împrumutat la Bayern appeared first on Antena Sport.
16:40
1 septembrie este ultima zi de mercato din 2025, în campionatele de top. În ultimele ore ale perioadei, cluburile importante din Europa luptă, pe ultima sută de metri, pentru a-și completa loturile. Perioada de transferuri din această vară a fost una plină de suspans. Florian Writz, Victor Osimhen, Viktor Gyokeres, Tren Alexander-Arnold și Luis Diaz […] The post Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A appeared first on Antena Sport.
16:30
31 august este ultima zi de mercato din 2025, în campionatele de top. Cluburile importante din Europa luptă, pe ultima sută de metri, pentru a-și completa loturile. Perioada de transferuri din această vară a fost una plină de suspans. Florian Writz, Victor Osimhen, Viktor Gyokeres, Tren Alexander-Arnold și Luis Diaz se numără printre starurile care […] The post Ultima zi de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A appeared first on Antena Sport.
16:30
Florin Tănase, mesaj ironic înainte de CFR Cluj – FCSB. Cum a descris confruntarea din Gruia # Antena Sport
Florin Tănase a transmis un mesaj ironic, înaintea duelului dintre CFR Cluj şi FCSB. Partida din etapa a opta a Ligii 1 se va disputa azi, de la ora 21:30 şi va fi în format live text, pe AS.ro. Titularul campioanei a descris confruntarea dintre CFR Cluj şi FCSB ca fiind “derby-ul răniţilor” din Liga […] The post Florin Tănase, mesaj ironic înainte de CFR Cluj – FCSB. Cum a descris confruntarea din Gruia appeared first on Antena Sport.
16:00
Cristi Pustai, demis din liga a doua. Anunțul clubului: “Am scris împreună un capitol important” # Antena Sport
Cristi Pustai a fost demis de Gloria Bistrița după cinci etape disputate în Liga 2. Antrenorul de 57 de ani i-a promovat pe ardeleni în eșalonul al doilea și i-a calificat în grupele Cupei României, însă nu a câștigat până acum niciun meci în campionat. Anunțul a fost făcut în mod oficial de clubul bistrițean […] The post Cristi Pustai, demis din liga a doua. Anunțul clubului: “Am scris împreună un capitol important” appeared first on Antena Sport.
15:40
Alex Dobre a dezvăluit pe cine a sunat prima dată după convocarea la națională: “Sper să fac o impresie bună” # Antena Sport
Alex Dobre a primit o veste bună chiar în ziua în care Rapid a întâlnit-o pe UTA Arad în etapa a opta dni Liga 1. Românul a aflat că a fost convocat de Mircea Lucescu pentru cele două meciuri din luna septembrie, după care a contribuit la victoria giuleștenilor contra echipei lui Adrian Mihalcea. Amicalul […] The post Alex Dobre a dezvăluit pe cine a sunat prima dată după convocarea la națională: “Sper să fac o impresie bună” appeared first on Antena Sport.
15:40
Botoşani – Universitatea Craiova, 18:30, LIVE SCORE. Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului # Antena Sport
Meciul FC Botoşani – Universitatea Craiova e în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:30. Echipa antrenată de Mirel Rădoi e lider în Liga 1, cu 19 puncte după 7 etape disputate. Craiova a avut o singură sincopă, chiar în debutul în acest campionat. Atunci, echipa antrenată de Mirel Rădoi a făcut 3-3, […] The post Botoşani – Universitatea Craiova, 18:30, LIVE SCORE. Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului appeared first on Antena Sport.
15:10
Alex Mitriţă, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să câştigăm, e un meci important” # Antena Sport
Alex Mitriţă le-a transmis un mesaj de luptă colegilor săi de la naţională înaintea amicalului cu Canada. România – Canada este în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Alex Mitriţă a spus că de-abia aştepta să revină la echipa naţională. El este nerăbdător să dea totul pentru […] The post Alex Mitriţă, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să câştigăm, e un meci important” appeared first on Antena Sport.
14:50
Gică Hagi s-a întors în locul unde a învățat să joace fotbal. “Regele” a dat autografe și lovitura de start # Antena Sport
Gică Hagi a participat astăzi, 31 august, la un meci al echipei de amatori a celor de la A.S. Tricolorul Săcele. Formația este stabilită chiar în comuna în care s-a născut cel mai mare jucător din istoria fotbalului românesc. Hagi a avut ocazia să dea lovitura de start la partida dobrogenilor, să facă poze, dar […] The post Gică Hagi s-a întors în locul unde a învățat să joace fotbal. “Regele” a dat autografe și lovitura de start appeared first on Antena Sport.
14:50
Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru # Antena Sport
Rapidiştii Alex Dobre şi Andrei Borza şi Alex Mitriţă sunt primii tricolori care au sosit la Mogoşoaia. România va juca pe 5 septembrie, de la ora 21:00, un amical “de lux”, cu Canada. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută […] The post Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru appeared first on Antena Sport.
