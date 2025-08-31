Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj – FCSB 2-2: “Nu avantajează pe nimeni”

20:10

Cei mai mici dintre suporterii naţionalei au venit cu mare gălăgie la galerie, la primul antrenament al lui Lucescu. Selecţionerul şi jucătorii aproape că au fost sufocaţii de sutele de copii. Până să îşi vadă favoriţii, puştii au făcut rost de o minge şi s-au încins la propria miuţă. Şi aproape că n-au mai avut […]