Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Udinese 1-2: ”Primul 'KO'”
Sport.ro, 1 septembrie 2025 00:40
Meciul dintre Inter Milano și Udinese s-a încheiat cu scorul de 1-2, în etapa a doua din Serie A.
Fostul fundaș de la Chelsea și West Ham, campion al Europei, ar fi dorit de Ioan Varga în Gruia.
Gigi Becali s-a convins și-l scoate din schemă după CFR - FCSB 2-2: ”Nimic, nimic, nimic! Aveam încredere în el” # Sport.ro
Meciul dintre CFR Cluj și FCSB, din etapa cu numărul opt a Superligii României, s-a încheiat cu scorul de 2-2.
Charalambous, așa cum n-a mai fost văzut, imediat după CFR - FCSB: "În seara asta a fost prea mult!" # Sport.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului după remiza cu CFR Cluj din Gruia, scor 2-2.
CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate, 2-2, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, într-un meci spectaculos din etapa a 8-a a Superligii.
"Și eu mi-aș fi dat roșu!" Balaj dezvăluie ce i-a zis lui Colțescu în CFR - FCSB și acuză: "Care a fost interesul?" # Sport.ro
Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a fost eliminat de Sebastian Colțescu în prelungirile primei reprize din meciul CFR Cluj - FCSB 2-2.
Croatul a marcat, dar CFR a scăpat victoria pe final în derby-ul cu roș-albaștrii.
Cristi Chivu a simțit și prima înfrângere pe banca lui Inter Milano.
Inter Milano - Udinese 1-2. Cristi Chivu, prima înfrângere a sezonului. Răzvan Sava a fost titular # Sport.ro
CFR Cluj și FCSB au remizat, scor 2-2, în runda a opta din Superliga. Gigi Becali s-a arătat deranjat de prestația lui Vlad Chiricheș.
Fix ce nu își dorea FCSB! Daniel Bîrligea s-a accidentat după doar 10 minute în CFR Cluj – FCSB # Sport.ro
Daniel Bîrligea a trăit un coșmar la revenirea pe terenul fostei sale echipe.
Crystal Palace a produs surpriza etapei în Premier League, câștigând categoric pe terenul lui Aston Villa, scor 3-0, într-un duel transmis în exclusivitate pe VOYO.
Patrick Vieira tună și fulgeră după meciul în care Stanciu a jucat 65 de minute: „O rușine” # Sport.ro
Nicolae Stanciu (31 de ani) a fost titular pentru Genoa în duelul cu Juventus, dar a rezistat doar 65 de minute pe teren.
Mihai Popescu, iertat de roșu în CFR - FCSB! Balaj a răbufnit în tribună și a fost eliminat de Colțescu # Sport.ro
CFR Cluj a condus campioana FCSB la finalul primei reprize, scor 2-1.
Becali n-a mai rezistat: Chiricheș, executat după nici 30 de minute în CFR - FCSB. Reacția veteranului după schimbare # Sport.ro
Vlad Chiricheș a rezistat doar 29 de minute pe teren în derby-ul CFR Cluj - FCSB, care se dispută duminică seară în Gruia.
Raphinha (28 de ani), atacantul brazilian al Barcelonei, nu impresionează doar pe teren, ci și în viața personală.
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a acuzat condițiile de la Botoșani după remiza înregistrată în etapa a opta din Superliga, scor 1-1.
Leo Grozavu a dus Botoșaniul pe locul 5 și s-a lămurit: "Ea e cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o" # Sport.ro
FC Botoșani are un start de sezon peste așteptări, iar în această etapă a reușit să încurce liderul Universitatea Craiova, scor 1-1, pe teren propriu.
Nicolae Stanciu (31 de ani) a fost titular în meciul dintre Genoa și Juventus, din etapa a doua a Serie A.
Pas greșit pentru Craiova la Botoșani, dar Rădoi exultă: "Adversarii se tem de noi, suntem puternici!" # Sport.ro
Universitatea Craiova a înregistrat doar o remiză contra lui FC Botoșani, scor 1-1, în runda a opta din Superliga.
Ionuț Radu (28 de ani) traversează o perioadă excelentă în La Liga.
Tânărul mijlocaș de 20 de ani a spus adio lui Juventus și a ales un nou început la MSK Zilina, în Slovacia.
Manchester City a primit o veste extrem de proastă după înfrângerea cu Brighton, scor 1-2.
Bogdan Andone, categoric după ce FC Argeș a urcat pe locul patru: ”Nu mă interesează! Eu asta vreau” # Sport.ro
FC Argeș a câștigat pe teren propriu în fața celor de la Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a opta din Superliga României.
Cristi Chivu este antrenor principal al formației Inter Milano.
Starul lui Manchester City a răbufnit după încă un eșec: "Eu nu sunt Messi! Niște greșeli copilărești" # Sport.ro
Manchester City a ajuns la două eșecuri consecutive în Premier League, după ce a pierdut și duelul de pe terenul lui Brighton, scor 1-2.
OUT după doar patru minute! William Saliba s-a accidentat în Liverpool - Arsenal și nu a putut continua # Sport.ro
Liverpool - Arsenal se dispută pe Anfield și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
Brighton a învins Manchester City, scor 2-1, în runda a treia din Premier League. Meciul a fost transmis în direct de VOYO.
La 38 de ani, Jamie Vardy este gata să semneze cu noua sa echipă.
Cel mai ghinionist fotbalist din Liga 1? A picat vizita medicală cu Espanyol și a pierdut 3 milioane de euro, apoi s-a retras la 27 de ani # Sport.ro
Un fost fotbalist din Liga 1 a ratat transferul la Espanyol și trecerea în Anglia.
Mehmet Topal, aproape de a treia aventură la Petrolul! Ciobotariu are zilele numărate în Ploiești # Sport.ro
Petrolul Ploiești traversează o perioadă tensionată după începutul modest de sezon, iar postul lui Liviu Ciobotariu este serios amenințat.
Nemuritorul James Milner: gol pentru istorie contra lui Manchester City, la aproape 40 de ani! # Sport.ro
James Milner (39 de ani) a atins mai multe borne remarcabile după ce a reușit să marcheze în meciul Brighton & Hove Albion - Manchester City 2-1, transmis de VOYO, în runda a treia din Premier League.
Adversara lui FCSB realizează cel mai scump transfer din istoria clubului: killer-ul din UCL semnează! # Sport.ro
Fenerbahce, una dintre adversarele lui FCSB în faza principală din Europa League, este pe cale să realizeze un transfer spectaculos în ultimele zile din fereastra de mercato.
Supranumitul „Magiun” poate reveni în fotbalul românesc!
Jelena Ostapenko, 'miezul' scandalului în tenis, vine cu lămuriri după disputa de prost gust cu Taylor Townsend, la US Open # Sport.ro
După ce iniţial a refuzat să ceară scuze pentru declaraţiile pe care le-a făcut la adresa lui Taylor Townsend, Jelena Ostapenko s-a răzgândit, într-o postare pe contul său de Instagram.
Dinamo a învins-o pe Hermannstadt cu 2-0 pe Arena Națională, în etapa a 8-a din SuperLiga.
Din 2020 la Aston Villa, Emiliano Martinez (32 de ani) este aproape de un transfer spectaculos.
După oferta de 18 milioane de euro, Andrei Rațiu și-a anunțat decizia la final de mercato # Sport.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano, va juca alături de echipa spaniolă în faza principală din Conference League.
FCSB s-a calificat în faza principală din Europa League pentru al doilea an la rând.
Primii tricolori au sosit la Mogoșoaia! Imagini cu fotbaliștii pregătiți de duelul cu Canada # Sport.ro
Naționala României s-a reunit pentru amicalele de început de septembrie, iar primii jucători care au ajuns la cantonamentul de la Mogoșoaia sunt Alex Mitriță, Alex Dobre și Andrei Borza.
FCSB și-a aflat cele opt adversare din faza principală Europa League, dar și programul meciurilor care se vor disputa în intervalul septembrie - ianuarie.
Echipa lui Mititelu a scos un egal la Severin, dar pornește sezonul cu -93 puncte!
În urma rezultatului din ultima etapă, Cristi Pustai (60 de ani) a fost demis de la Gloria Bistrița.
