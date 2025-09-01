Electrica, profit de 421 mil. lei în S1/2025, de patru ori peste aceeaşi perioadă de anul trecut. Acţiunile cresc cu 4%

01:15

Bursa de acţiuni de la Varşovia înregistrează cea mai rapidă creştere de ani de zile. Cu toate acestea, in­vestitorii mărunţi nu se înghesuie să profite. Sunt păţiţi. În repetate rân­duri s-au ars din cauza fluctuaţiilor mari ale cotaţiilor acţiunilor şi de aceea preferă să-şi păstreze banii sub formă de cash. Consideră că este mai sigur aşa, scrie Bloomberg.