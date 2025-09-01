Bursă. Acţiunile Chimcomplex pierd 6% după raportarea semestrială
Ziarul Financiar, 1 septembrie 2025 07:45
Cu 5,6% se depreciau acţiunile producătorului şi furnizorului de substanţe chimice Chimcomplex Borzeşti (CRC) în după-amiaza şedinţei de tranzacţionare de vineri de la Bursa de Valori Bucureşti, după ce compania a anunţat joi rezultatele financiare aferente primelor şase luni din an.
Electrica, profit de 421 mil. lei în S1/2025, de patru ori peste aceeaşi perioadă de anul trecut. Acţiunile cresc cu 4% # Ziarul Financiar
Compania Electrica (simbol bursier EL), jucător major pe piaţa de distribuţie şi furnizare de energie electrică din România, a înregistrat un profit net de 421,4 mil. lei în intervalul ianuarie-iunie 2025, de la 102,1 mil. lei în aceeaşi perioadă de anul trecut, în timp ce veniturile operaţionale s-au majorat cu 24% la 5,8 mld. lei.
Bursă. Câştigi 1.000 de lei la bursă printr-o tranzacţie şi pierzi 1.500 de lei la alta? Atunci statul taxează cei 1.000 de lei. Mai nou vrea să majoreze impozitele, ceea ce „este un nonsens întrucât taie din lichiditate şi loveşte investitorii“, avertizează un veteran al pieţei # Ziarul Financiar
Un investitor la Bursa de Valori Bucureşti poate ajunge să plătească impozit pe tranzacţii chiar şi atunci când acestea sunt pe pierdere, ca efect al regimului fiscal aplicabil pe piaţa de capital din 2023 încoace, însă mai nou statul român intenţionează să majoreze şi aceste impozite.
Salariul minim urcă, dar nu eliberează: milioane de angajaţi rămân blocaţi la nivelul de jos al pieţei muncii # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din România avea la mijlocul lunii august circa 1,06 milioane de contracte de muncă plătite oficial cu salariul minim pe economie, arată datele de la Inspecţia Muncii transmise la solicitarea Ziarului Financiar.
După ce a majorat creditarea cu 16%, Libra Internet Bank a obţinut un profit de 164 mil. lei în S1/2025, plus 10% an/an # Ziarul Financiar
Libra Internet Bank, parte din grupul american de investiţii New Century Holdings (NCH), a realizat în primul semestru (S1) din 2025 un profit net de 164,1 mil. lei, cu aproape 10% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2024.
Bursă. MedLife trece pe pierdere de 10 mil. lei în primele şase luni din an. Afacerile cresc cu 20%. Acţiunile, în scădere cu 3% după publicarea situaţiilor financiare # Ziarul Financiar
Operatorul de servicii medicale private MedLife (simbol bursier M) a încheiat prima jumătate din 2025 cu afaceri de 1,57 mld. lei, în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în vizită în România. Vizita preşedintei Comisiei Europene este prima vizită oficială pentru România de anul acesta # Ziarul Financiar
Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, se întâlneşte astăzi cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan, în prima vizită oficială pe care România o primeşte anul acesta.
Legea Bolojan, prin care se modifică limitele minime şi maxime de elevi dintr-o clasă, dă undă verde transferurilor între unităţile de învăţământ şi duce la supraaglomerare # Ziarul Financiar
O nouă măsură prevăzută de legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, supranumită şi Legea Bolojan, a fost modificarea limitelor minime şi maxime pentru numărul de copii dintr-o clasă, atât la nivelul şcolilor gimnaziale, cât şi la nivelul liceelor.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Adrian Negru, Raiffeisen AM: Se observă o anumită prudenţă în piaţă, însă încă există factori de suport pentru companiile de energie şi jucătorii din industria financiară # Ziarul Financiar
Piaţa de capital oferă semne de rezervă în această perioadă, investitorii fiind mai atenţi în deciziile lor odată cu încheierea sezonului de raportări financiare semestriale.
ZF Tech Day. Ovidiu Ana, Fundaţia Orange, despre programul Digitaliada: Vrem să aducem AI-ul şi componenta de „realitate extinsă” (XR) în procesul de predare ca să avem de exemplu lecţii de geografie realizate în VR – realitate virtuală # Ziarul Financiar
Fundaţia Orange, activă pe zona de educaţie digitală prin programul Digitaliada de aproape zece ani, continuă să se implice în aducerea inovaţiei în şcolile vulnerabile din România, planurile sale vizând acum integrarea unor tehnologii noi, precum realitatea extinsă (XR – include realitatea virtuală, augmentată şi mixtă) şi inteligenţă artificială care să faciliteze procesul de predare şi de învăţare.
Şefii de bănci centrale care i-au deciziile de politică monetară ale BCE au decis în şedinţa din iulie să păstreze strategia de a aştepta pentru a vedea ce se întâmplă cu inflaţia şi cu economia din zona euro, cu războiul comercial pornit de Trump şi cu tensiunile geopolitice din jur.
Cine se frige cu ciorbă suflă şi-n iaurt: deşi are creşteri astronomice, Bursa de la Varşovia nu reuşeşte să-l atragă pe polonezul de rând # Ziarul Financiar
Bursa de acţiuni de la Varşovia înregistrează cea mai rapidă creştere de ani de zile. Cu toate acestea, investitorii mărunţi nu se înghesuie să profite. Sunt păţiţi. În repetate rânduri s-au ars din cauza fluctuaţiilor mari ale cotaţiilor acţiunilor şi de aceea preferă să-şi păstreze banii sub formă de cash. Consideră că este mai sigur aşa, scrie Bloomberg.
Google ia în calcul mutarea într-un spaţiu de 9.000 mp în zona de centru-sud a Capitalei. U Center de la Forte Partners, unde Adobe ocupă deja 17.500 mp, pe lista scurtă a gigantului tech. Mişcarea vine la doi ani după deschiderea biroului din Unirii View şi semnalează ascensiunea zonei de sud ca nou pol de office # Ziarul Financiar
Google România explorează piaţa pentru un nou sediu de aproximativ 9.000 mp în zona centru-sud a Bucureştiului, potrivit surselor din piaţa imobiliară. Compania, care în prezent operează din clădirea Unirii View şi AFI Victoriei Plaza prin divizia Fitbit, analizează mai multe variante, printre care se numără şi proiectul U Center dezvoltat de Forte Partners în zona Tineretului.
Dacă aveţi un hectar de teren arabil puteţi primi miminum 10.000 euro ca să faceţi o pădure pe el şi o subvenţie de 190 euro/an timp de 12 ani. Uniunea Europeană dă 325 mil. euro, prin PNRR, pentru a se crea 27.000 de hectare de pădure în România şi 85% din beneficiarii de până acum sunt persoane fizice # Ziarul Financiar
Lucian Gîrneaţă va împăduri 70 de hectare, împărţite în mai multe parcele, pe care le are în comunele Slobozia-Ciorăşti şi Gugeşti, din judeţul Vrancea. Pe terenurile arabile avea culturi agricole, iar acum va planta salcâm.
Google ia în calcul mutarea într-un spaţiu de 9.000 mp în zona de centru-sud a Capitalei. U Center de la Forte Partners, unde Adobe ocupă deja 17.500 mp, pe lista scurtă a gigantului tech # Ziarul Financiar
Google România explorează piaţa pentru un nou sediu de aproximativ 9.000 mp în zona centru-sud a Bucureştiului, potrivit surselor din piaţa imobiliară. Compania, care în prezent operează din clădirea Unirii View şi AFI Victoriei Plaza prin divizia Fitbit, analizează mai multe variante, printre care se numără şi proiectul U Center dezvoltat de Forte Partners în zona Tineretului.
Cum a luat naştere un parteneriat între un producător de brânzeturi şi un mic artizan al ciocolatei? „E un desert care te duce cu gândul la gusturile copilăriei“ # Ziarul Financiar
Ideea de a combina brânza de burduf cu ciocolată a luat naştere în mod natural, dintr-o relaţie de colaborare deja consolidată între Ferma cu Omenie şi Maximilian Chocolat.
Afaceri de la zero. Codrin Apostol a lansat, împreună cu fratele său, Investis.ro, o platformă online care facilitează investiţiile şi funcţionează ca o poartă de acces pentru capitalul străin în judeţul Iaşi # Ziarul Financiar
Codrin Apostol a dezvoltat, alături de fratele său, platforma online Investis.ro, un proiect care facilitează investiţiile la nivelul judeţului Iaşi şi funcţionează ca o poartă de acces pentru capitalul străin. Platforma pornită de cei doi fraţi este locul în care investitorii străini şi partenerii locali din Iaşi se pot întâlni.
ZF Agropower. Ferma Angustos din Satu Mare, investiţie de 2,2 mil. euro, urmează să îşi deschidă porţile şi deja 90% din cererea pentru carnea de vită e de la restaurantele din Bucureşti # Ziarul Financiar
Ferma Angustos este o idee care a crescut încet, ca un aluat lăsat la dospit. În anul 2018, prietenii Gianny Berinde şi Marius Martocsan, au decis să acceseze fonduri europene pentru a face o investiţie de 2,2 de milioane de euro într-o fermă de 200 de vaci de carne în localitatea Sanislău din judeţul Satu Mare, care ajunge acum la momentul deschiderii.
Guvernul urmează să-şi asume astăzi răspunderea pe pachetul 2 de reforme. Încă nu este clar cum va arăta restructurarea administraţiei locale # Ziarul Financiar
Guvernul României a adoptat, în şedinţa de guvern de vineri seară, mai multe pachete de reformă, iar astăzi urmează să-şi asume răspunderea pe aceste proiecte de lege în Parlament. Una dintre componente, reforma administraţiei publice, încă nu avea forma finală până ieri seară la închiderea ediţiei.
Cum arată piaţa românească de medicamente fără reţetă în peisajul regiunii? Piaţa locală a ajuns la 8 miliarde de lei, dublu în cinci ani # Ziarul Financiar
Piaţa locală a medicamentelor fără reţetă şi a suplimentelor alimentare generează anual vânzări în farmacii de 8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din total la nivel european, reiese din datele publicate de Cegedim, companie de cercetare de piaţă în domeniul farmaceutic şi al sănătăţii.
Agenţia de turism Cocktail Holidays, controlată de familia Goicea, a intrat în incapacitate de plată temporară şi nu a plătit o parte din cazările şi serviciile de transport din pachetele turistice. Sute de turişti sunt afectaţi # Ziarul Financiar
Agenţia de turism Cocktail Holidays, controlată de Dan Goicea, care este şi vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, a intrat în incapacitate de plată temporară, iar sute de turişti, aflaţi deja în vacanţe în Spania, Grecia şi Cipru, au fost informaţi că serviciile de cazare sau transport nu au fost achitate.
Finanţe personale. Evergent Investments, vedeta dintre fondurile alternative de investiţii: apreciere 35% şi discount de 46% # Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) sunt vedeta de la începutul anului încoace pe segmentul fondurilor de investiţii alternative listate la Bursa de Valori Bucureşti – cunoscute până în 2021 drept SIF-uri – cu o apreciere de 35% a preţului acţiunilor.
Cum arată piaţa românească de medicamente fără reţetă în peisajul regiunii? Piaţa locală a ajuns la 8 mld. lei, dublu în cinci ani # Ziarul Financiar
Piaţa locală a medicamentelor fără reţetă şi a suplimentelor alimentare generează anual vânzări în farmacii de 8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din total la nivel european, reiese din datele publicate de Cegedim, companie de cercetare de piaţă în domeniul farmaceutic şi al sănătăţii.
Cum vrea Polonia vrea să-şi debirocratizeze economia. Primul pas, un „Elon Musk“ autohton – Rafal Brzoska, CEO-ul InPost, compania poloneză cu cea mai puternică extindere pe pieţele vest-europene # Ziarul Financiar
Polonia se doreşte a fi liderul Europei la capitoul debirocratizare, iar succesul său în acest sens ar putea servi drept inspiraţie pentru întregul continent în implementarea unor îndelung aşteptate reforme pentru companii, a subliniat Tusk.
Cum arată sistemul bancar din Ungaria comparativ cu România. Activele bancare din Ungaria reprezintă circa 100% din PIB, în timp ce în România, cu un PIB dublu faţă de Ungaria, activele bancare reprezintă 50% din PIB. OTP Bank, liderul sistemului bancar din Ungaria, are active cu 30% mai mari faţă de liderul din România, Banca Transilvania # Ziarul Financiar
Sistemul bancar din Ungaria are o pondere în PIB-ul ţării de circa 100%, în timp ce în România activele bancare reprezintă 50% din PIB-ul, deşi PIB-ul României este dublu faţă de cel al Ungariei.
Fabricio Bloisi, CEO al Prosus: Ne aşteptăm ca eMAG să livreze o creştere de câteva ori a profitului în acest an fiscal. Am aşteptări foarte mari de la operaţiunile din România # Ziarul Financiar
După ce a revenit pe profit în anul fiscal 2025, care s-a încheiat la finele lunii martie, grupul eMAG – cel mai mare retailer online din regiune - este aşteptat să livreze pentru noua perioadă fiscală „o creştere de câteva ori” a profitului operaţional.
Ronald Binkofski, noul şef al CTP România: România devine Polonia sud-estului Europei. Pentru creştere trebuie să ne bazăm şi pe piaţa internă # Ziarul Financiar
România se pregăteşte să devină Polonia sud-estului Europei din perspectivă logistică şi a producţiei industriale, susţine Ronald Binkofski, noul managing director al CTP România, cel mai mare dezvoltator listat de proprietăţi industriale şi logistice din Europa.
Analiza de luni. Salariul minim în România: distribuţie, evoluţie şi putere de cumpărare. Salariul minim urcă, dar nu eliberează: milioane de angajaţi rămân blocaţi la nivelul de jos al pieţei muncii # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din România avea la mijlocul lunii august circa 1,06 milioane de contracte de muncă plătite oficial cu salariul minim pe economie, arată datele de la Inspecţia Muncii transmise la solicitarea Ziarului Financiar.
Analiză ZF. Harta cafenelelor de specialitate din principalele oraşe europene: nouă oraşe din România figurează pe hartă, iar Bucureştiul e la vârf, cu aproape 100 de localuri # Ziarul Financiar
În zona pieţei Charles de Gaulle din Capitală şi pe străzile adiacente ei – dar o distanţă de doar 5-10 minute de mers pe jos – ai de ales între aproape 10 cafenele de specialitate. Unele sunt businessuri cu vechime şi cu un public deja fidel.
Bursă. Evergent Investments, vedeta dintre fondurile alternative de investiţii: apreciere 35% şi discount de 46%. Acţiunile Infinity, plus 24%, ale Transilvania Investments plus 16%. Urmează Lion Capital cu 4%, în timp ce Longshield este pe minus # Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) sunt vedeta de la începutul anului încoace pe segmentul fondurilor de investiţii alternative listate la Bursa de Valori Bucureşti – cunoscute până în 2021 drept SIF-uri – cu o apreciere de 35% a preţului acţiunilor.
Guvernul a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale: schimbări la capitalul social pentru companii, noi reguli de impozitare a clădirilor, maşinilor şi la baza de calcul CASS pentru activităţi independente # Ziarul Financiar
Guvernul a aprobat pachetul 2 de măsuri de austeritate, revizuit. Pachetul 2 s-a transformat de fapt în şase proiecte, pe mai multe domenii: fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma ANRE, ASF, ANCOM, reforma în sănătate, pensiile magistraţilor şi reforma administraţiei locale.
Dacă aveţi un hectar de teren arabil puteţi primi miminum 10.000 euro ca să faceţi o pădure pe el şi o subvenţie de 190 euro/an timp de 12 ani # Ziarul Financiar
Lucian Gîrneaţă va împăduri 70 de hectare, împărţite în mai multe parcele, pe care le are în comunele Slobozia-Ciorăşti şi Gugeşti, din judeţul Vrancea. Pe terenurile arabile avea culturi agricole, iar acum va planta salcâm.
