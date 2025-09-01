Un nou act normativ ar putea desființa abuziv ONG-uri
Jurnalul.ro, 1 septembrie 2025 07:50
Organizația neguvernamentală pentru apărarea drepturilor omului APADOR-CH arată că proiectul unui Ordin de control al ONG-urilor conține foarte multe erori din punct de vedere juridic și elemente care pot deschide calea abuzurilor.
