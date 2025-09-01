Un nou act normativ ar putea desființa abuziv ONG-uri

22:30

Stabilitatea în relațiile pe termen lung este unul dintre cele mai puternice semne ale unei relații sănătoase. Totuși, uneori, această stabilitate este confundată cu monotonia. Zilele se scurg una după alta fără nicio problemă, iar partenerii sunt determinați să se întrebe dacă absența fricțiunilor în relația lor ar putea fi un semn de stagnare.