Aurelian Culea a câştigat Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP
G4Media, 1 septembrie 2025 07:50
Premiul „Ştefan Iordache”, Marele Premiu al celei de-a XXVIII-a ediţii a Galei Tânărului Actor – HOP, a fost câştigat, duminică, de actorul Aurelian Culea, absolvent... G4Media.ro.
Acum 5 minute
08:10
Nu erau suficiente VKontakte, versiunea rusească a Facebook, și Telegram, serviciul de mesagerie care permite utilizatorilor să creeze și să urmărească canale și este a... G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:00
Trump rămâne cu tarifele pe oţel şi aluminiu, dar pierde ”tarifele reciproce” cu aproape toate ţările, după decizia Curţii de Apel Federale # G4Media
Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a limitat drastic planul tarifar al lui Donald Trump, anulând cele mai multe taxe vamale introduse prin decretul... G4Media.ro.
08:00
Un incendiu a izbucnit, luni, pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș, transmite Alba24. Din primele informații oferite de cititorii alba24.ro, incendiul s-a produs în... G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:50
De ce îl acuză Donald Trump pe George Soros de extorcare / Open Society: Aceste acuzații sunt scandaloase și false # G4Media
El îi acuză că „distrug America”. Într-o serie de postări pe rețeaua sa, Truth Social, Donald Trump a cerut ca miliardarul George Soros să fie... G4Media.ro.
07:50
Acum o oră
07:40
Washington Post: Planul postbelic prevede ca SUA să administreze Gaza timp de cel puţin un deceniu # G4Media
Un plan postbelic pentru Gaza din cadrul administraţiei americane şi ar prevedea administrarea de către Statele Unite a enclavei devastate de război pentru cel puţin... G4Media.ro.
07:40
Perechea Monica Niculescu/Anastasija Sevastova (România/Letonia) a fost eliminată, duminică, în turul doi al probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open, transmite News.ro. Niculescu... G4Media.ro.
07:30
Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk (România/Ucraina) s-a calificat, duminică, în optimile de finală ale probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open, transmite News.ro. Gabriela... G4Media.ro.
07:30
Evoluția câinelui: Cum s-au transformat lupii în câinii de astăzi? În urmă cu 40.000 de ani a început procesul # G4Media
Evoluția câinelui domestic este una dintre cele mai fascinante surprize ale naturii. Procesul nu a fost liniar, ci lung și complicat, marcat de hibridizări, adaptări... G4Media.ro.
07:30
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a opta din Superliga, transmite News.ro.... G4Media.ro.
07:30
Opt dintre cele 24 de spitale prevăzute vor rămâne cu bani din PNRR, anunță ministrul Sănătății: „Anul acesta vom da primele patru, poate chiar cinci – dacă-l terminăm şi pe cel de la Timişoara – spitale noi în folosinţă” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că, din cele 24 de spitale prevăzute a fi construite în România cu bani din PNRR, doar... G4Media.ro.
07:20
Cutremur cu magnitudinea 6 în estul Afganistanului: Peste 20 de morți și sute de răniți / Numărul morților este așteptat să crească # G4Media
Peste 20 de persoane au murit după un cutremur cu magnitudinea de 6,0 care a lovit estul Afganistanului, în apropiere de granița cu Pakistanul, au... G4Media.ro.
07:20
Un suspect a fost arestat în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, anunță Zelenski # G4Media
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian, transmite News.ro. „Suspectul... G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:10
Șefa Comisiei Europene ajunge luni la Constanța / Ursula von der Leyen va avea discuții cu președintele Nicușor Dan privind cooperarea UE-NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride # G4Media
Președinta Comisiei Europene ajunge, luni, la Constanța. Ursula von der Leyen va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan iar discuțiile vor viza cooperarea UE-NATO și... G4Media.ro.
07:10
ONU denunţă reţinerea a cel puţin unsprezece dintre angajaţii săi din Yemen de către rebelii houthi # G4Media
ONU a anunţat că cel puţin unsprezece dintre angajaţii săi din Yemen au fost reţinuţi de rebelii houthi, care au declanşat o campanie de arestări... G4Media.ro.
07:10
Creşte valoarea rovinietei pentru autoturisme: De luni, şoferii vor plăti între 1 şi 22 de euro mai mult, în funcţie de perioada de valabilitate # G4Media
Preţul rovinietei se modifică de la 1 septembrie pentru autoturisme, creşterile de preţ fiind cuprinse între un euro şi 22 de euro. De asemenea, cresc... G4Media.ro.
06:50
Un bărbat a fost arestat în Australia după ce a forţat cu maşina poarta consulatului rus din Sydney # G4Media
Un bărbat a fost arestat după ce a forţat cu un SUV poarta consulatului rus din Sydney, luni, a declarat poliţia locală, potrivit AP, transmite... G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:20
Acum 12 ore
00:10
31 august 2025
23:50
23:20
Pisica e „medicul” silențios din casă. Efectul real pe care îl au pisicile în viața noastră, confirmat de cercetători / Cât de benefică este compania lor # G4Media
Pentru iubitorii de animale, pisicile sunt o sursă constantă de fericire. Fie că este vorba de o fotografie cu ele dormind liniștite, de un moment amuzant... G4Media.ro.
22:50
Europa are un plan „destul de precis” de a trimite trupe în Ucraina, transmite șefa Comisie Europene, Ursula von der Leyen: „Putin nu s-a schimbat, este un prădător” # G4Media
Europa are un plan „destul de precis” de a trimite trupe în Ucraina, transmite șefa Comisie Europene, Ursula von der Leyen citată de Financial Times.... G4Media.ro.
22:40
Radu Miruţă: Sunt primari care au devenit principalii angajatori din comună şi au îngroşat organigrama exagerat de mult / Din 70.000 de posturi, vreo 15.000 sunt ocupate, restul de 55.000 sunt căsuţe libere în organigrame # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, duminică seară, că sunt primării în România care s-au transformat în principalul angajator din localitate, dar sunt şi primării... G4Media.ro.
22:30
22:30
Mă uit la Insula Iubirii pentru prima oară ca să încerc să înțeleg de ce emisiunea este așa populară. Și cum m-a influențat TikTok să fac asta # G4Media
Show-ul Insula Iubirii, adaptat după modelul emisiunii americane Temptation Island, face furori pe ecranele românilor încă din 2015, când a fost difuzat primul sezon în... G4Media.ro.
22:10
22:00
Pisicile ar putea fi cheia tratării cancerului uman, susțin oamenii de știință. Terapia testată pe feline are rezultate promițătoare # G4Media
Oamenii de știință susțin că pisicile ar putea reprezenta cheia pentru apariția unor terapii eficiente împotriva cancerului uman. Cercetările recente au arătat că un nou tip de... G4Media.ro.
22:00
Volei masculin: România a încheiat meciurile amicale de la Piatra Neamţ cu un eşec cu Portugalia, în pregătire pentru Campionatul Mondial # G4Media
Naţionala României a fost învinsă duminică, la Piatra Neamţ, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-1, în ultimul meci amical dinaintea plecării la Campionatul Mondial, la care... G4Media.ro.
21:30
Sondaj în Ucraina: O majoritate largă dintre ucraineni, în favoarea încetării focului, însă doar cu garanţii de securitate (DPA) # G4Media
O majoritate largă dintre ucraineni sunt în favoarea unei încetări a focului, însă doar dacă pot fi oferite garanţii de securitate clare, reiese dintr-un recent... G4Media.ro.
21:30
O mină marină care a fost descoperită, duminică, pe plajă la Vadu a fost neutralizată, transmite News.ro. ”Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost... G4Media.ro.
21:30
Cancelarul german, Friedrich Merz, se aşteaptă ca războiul din Ucraina ”să dureze mult timp” # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, că se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, având în vedere faptul că, de obicei,... G4Media.ro.
21:20
Istoria gusturilor la români (Ep. 7) Varza, fasolea și prazul, constante ale bucătăriei românești. Dar ne aparțin, oare, numai nouă? # G4Media
În episoade anterioare am vorbit despre două dintre cele mai consumate alimente ale românilor, porumbul și cartoful. Continuăm să prezentăm istoria altor legume, cum sunt varza,... G4Media.ro.
21:00
Un nou studiu arată o potenţială legătură între alergarea pe distanţe lungi pentru alergătorii de maraton și ultramaraton şi cancerul de colon # G4Media
Un studiu prezentat la reuniunea ASCO 2025 a descoperit că 15% dintre alergătorii de maraton şi ultramaraton cu vârste între 35 şi 50 de ani... G4Media.ro.
21:00
Primarul din Chicago, Brandon Johnson, îl sfidează pe Trump, care vrea să trimită agenţi federali în oraş pentru ca să oprească imigraţia # G4Media
Primarul din Chicago Brandon Johnson a anunţat că a luat măsuri împotriva planului lui Donald Trump de a desfăşura agenţi federali în cel de al... G4Media.ro.
20:30
Grupare internaţională de traficanţi de cocaină: Grecia și Germania au destructurat o rețea în urma unor raiduri coordonate # G4Media
Poliţiile greacă şi germană au dezmembrat o grupare internaţională de traficanţi de droguri suspectată că distribuia mari cantităţi de cocaină în Germania, Grecia şi alte... G4Media.ro.
20:20
VIDEO Cazinoul din Constanța strălucește de trei luni. Dar ce faci cu centrul vechi din oraș? # G4Media
Imaginează-ți următorul scenariu: Ești turist și ajungi prima oară la mare anul acesta, deși e puțin cam târziu, mai sunt doar câteva zile de vară…... G4Media.ro.
19:40
STUDIU | Câinii au o busolă internă care îi ajută să se orienteze în spațiu. Animalele se ghidează după câmpul magnetic al Pământului asemenea păsărilor migratoare # G4Media
Puțini proprietari de animale s-au gândit că, atunci când câinele lor își face nevoile sau explorează un teritoriu necunoscut, acesta se ghidează după forțe invizibile.... G4Media.ro.
19:40
Arheologii israelieni au descoperit trei fitile străvechi ale unor lămpi cu ulei, datând din urmă cu aproximativ 4.000 de ani, a anunţat Autoritatea pentru Antichităţi... G4Media.ro.
19:40
19:30
19:30
Norvegia cumpără fregate britanice de 13,5 miliarde dolari, pentru consolidarea apărării maritime # G4Media
Norvegia a anunţat duminică alegerea Marii Britanii ca partener strategic pentru achiziţia de noi fregate, în cadrul celei mai mari investiţii militare din istoria sa,... G4Media.ro.
19:20
19:20
Cod portocaliu de inundaţii Suceava, Harghita şi Neamţ / Cod galben în zeci de bazine hidrografice # G4Media
Hidrologii anunţă cod portocaliu de inundaţii, de sâmbătă, de la ora 18.00, până luni dimineaţă în judeţele Suceava, Harghita şi Neamţ. Până luni la prânz... G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:10
BREAKING Guvernul își asumă luni cinci pachete de măsuri, inclusiv cea a magistraților / Proiectul de reformă a administrației locale a fost amânat # G4Media
Asumarea răspunderii pe Pachetul 2 a fost amânată duminică seară, conform surselor G4Media. În momentul de față există un blocaj în guvernul condus de Ilie... G4Media.ro.
18:20
Blocaj la Guvern: Asumarea răspunderii pe Pachetul 2 a fost amânată / Principalul obstacol ar fi disponibilizarea a 45% din angajații administrației publice locale / PSD și UDMR se opun # G4Media
Asumarea răspunderii pe Pachetul 2 a fost amânată duminică seară, conform surselor G4Media. În momentul de față există un blocaj în guvernul condus de Ilie... G4Media.ro.
18:20
Modificări importante la vârful ierarhiei din Formula 1 după cursa spectaculoasă din Olanda # G4Media
Lando Norris a fost ghinionistul zilei în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, pilotul britanic fiind trădat de motor cu doar șapte tururi înainte... G4Media.ro.
17:50
Iubirea pentru animale dusă la extrem. A plătit 50.000 de dolari pentru a-şi clona câinele și a primit o dublă surpriză # G4Media
Pentru un cuplu din Miami, pierderea câinelui său a fost o durere greu de suportat. Lucas, un boston terrier inteligent, afectuos și încăpățânat, fusese sufletul familiei. Legătura... G4Media.ro.
17:50
Marele Premiu de Formula 1 al Olandei a fost câștigat de Oscar Piastri (McLaren), australianul profitând din plin de abandonul coechipierului Lando Norris pentru a... G4Media.ro.
17:20
Partidul Reunirea Națională, de dreapta populistă/extremă, este în fruntea unui sondaj de de opinie pentru un eventual scrutin legislativ anticipat # G4Media
Potrivit unui sondaj Elabe, pentru BFMTV și La Tribune Dimanche, RN ar beneficia de 31 – 31,5% din intențiile de vot ale electoratului, o alianță a... G4Media.ro.
17:20
UPDATE O locomotivă CFR a luat foc în Gara Palas din Constanța / Tracta 15 vagoane cu 1000 de pasageri # G4Media
O locomotivă CFR a luat foc în Gara Palas din Constanța, transmite ISU Dobrogea citat de Info Sud-Est. Locomotiva tracta 15 vagoane cu pasageri. UPDATE... G4Media.ro.
