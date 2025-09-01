Reuniune informală a miniştrilor afacerilor europene, la Copenhaga

00:00

Nvidia Corp. a depăşit estimările Wall Street în ceea ce priveşte profitul net şi veniturile în cel de-al doilea trimestru fiscal, oferind totodată o prognoză peste aşteptări pentru trimestrul al treilea, însă acţiunile au scăzut cu aproape 3% după publicarea rezultatelor, pe fondul veniturilor mai slabe din centrele de date, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.Nvidia, liderul global în producţia de cipuri pentru inteligenţă artificială, este considerată forţa motrice a revoluţiei AI, alimentând inovaţii în domenii precum centre de date, vehicule autonome, robotică şi gaming.