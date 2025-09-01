Nume de copii interzise într-o țară unde locuiesc mulți români. Care este motivul acestei măsuri?
Newsweek.ro, 1 septembrie 2025 07:50
Alegerea numelui unui copil este o treabă destul de grea pentru părinți. Unii își botează bebelușii ...
Acum 15 minute
08:00
Pensiile speciale tăiate, azi, în Parlament vor fi de 7 ori mai mari decât pensiile „normale” # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale se termină azi când guvernul își asumă răspunderea. Tăierile nu sunt atât...
08:00
Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Se va vedea cu Nicușor Dan și ministrul Apărării # Newsweek.ro
Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această ...
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:30
Horoscop 2 septembrie. Luna în Capricorn îi face optimiști pe Berbeci. Balanțele, bântuite de trecut # Newsweek.ro
Horoscop 2 septembrie. Luna în Capricorn îi face optimiști pe Berbeci. Balanțele sunt bântuite de tr...
07:30
Cum a fost jefuită România de Rusia comunistă? S-au plătit despăgubiri de război de 1.200.000.000 $ # Newsweek.ro
România a fost jefuită de Rusia comunistă, în mai puțin de un deceniu, mai mult decât a făcut-o Impe...
07:20
Tensiuni în coaliție din cauza reformei administrative. O zi grea pentru partidele de la guvernare # Newsweek.ro
A fost ședință a coaliției de guvernare, duminică, la Palatul Victoria. Iar reforma din administrați...
Acum 2 ore
07:10
Mica Recalculare a pensiei se va termina în 9 ani în ritmul actual. „Soluționăm 5 cereri pe zi” # Newsweek.ro
Casele de Pensii procesează datele pensionarilor pentru Mica Recalculare. Când vor primi pensiile co...
Acum 12 ore
21:00
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, că se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dur...
20:20
Microsoft anunță schimbări majore în octombrie. Ce trebuie să facă de urgență utilizatorii pe pc? # Newsweek.ro
La mijlocul lunii octombrie, Microsoft va întrerupe actualizările de securitate regulate pentru Wind...
20:00
Ce legătură există între cancerul de colon și alergatul pe distanțe lungi? Ce analize trebuie făcute # Newsweek.ro
Un studiu prezentat la reuniunea ASCO 2025 a descoperit că 15% dintre alergătorii de maraton şi ultr...
19:50
Xi Jinping găzduiește în China un summit cu peste 20 de lideri mondiali. Este invitat și Putin # Newsweek.ro
Într-o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului, Xi Jinping găzduiește la Tianjin, în Chi...
19:40
Președintele Nicușor Dan anunță că vor fi 2 ani grei pentru România. La ce trebuie să ne așteptăm? # Newsweek.ro
Urmează doi ani dificili pentru români, anunță președintele Nicușor Dan. Impactul măsurilor luate de...
19:20
Prețurile vor exploda la Oktoberfest 2025. Cât va costa o friptură sau o halbă cu bere la festival? # Newsweek.ro
Oktoberfest nu este cunoscut doar pentru bere, covrigei și atmosfera animată - este cunoscut și pent...
Acum 24 ore
19:10
Au fost publicate rezultatele LOTO. Care sunt numerele norocoase de duminică 31 august? # Newsweek.ro
Rezultate LOTO 6/49. Duminica, 31 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Pl...
19:00
România și Germania nu vor crește alocațiile nici în 2026. Statele europene reduc ajutoarele sociale # Newsweek.ro
Statele europene îngheață ajutoarele sociale și în 2026. Specialiștii în politici sociale observă fa...
18:40
Ursula von der Leyen a anunțat cum poate fi controlat Putin. Au pus garduri electrice în frontiere # Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj categoric la adresa lui Vlad...
18:20
METEO Septembrie aduce primele adieri de toamnă în unele orașe Unde va fi cel mai cald? # Newsweek.ro
Septembrie debutează în forță, cu zile fierbinți și nopți plăcute, dar instabilitatea – mai ales în ...
18:00
Pericolul din apa potabilă din sticle lăsate în mașină. Sănătatea, amenințată de microplasticele # Newsweek.ro
Apa potabilă din sticlele lăsate în mașină poate deveni un real pericol pentru sănătate, mai ales în...
18:00
Incendiu la locomotiva unui tren în Gara Palas, Constanța. Garnitura cu călători mergea la Craiova # Newsweek.ro
Incendiu la locomotiva unui tren în Gara Palas, Constanța. Aproximativ 1.000 de pasageri sunt afecta...
17:40
Fort Knox, locul unde SUA are aur de 300.000.000.000 $. Coroana maghiară a Sf. Ștefan, ținută aici # Newsweek.ro
Fort Knox, locul unde SUA are aur de 300.000.000.000 $este legendar pentru faptul că e una dintre ce...
17:10
Accident rutier cu 30 de persoane implicate, în județul Cluj. Planul Roșu de Intervenție, activat # Newsweek.ro
Accident rutier cu 30 de persoane implicate, în județul Cluj. Planul Roșu de Intervenție a fost acti...
16:50
Accident mortal pe calea ferată, lângă Capitală. Circulația unor trenuri e afectată. Care sunt? # Newsweek.ro
Un accident mortal pe calea ferată, lângă Capitală, s-a înregistrat duminică după-amiază, pe ruta Bu...
16:40
SONDAJ Băluță, Ciucu și Drulă, despărțiți de numai 5% în cursa pentru Primăria București # Newsweek.ro
Băluță, Ciucu și Drulă, trei posibili candidați la alegerile pentru Primăria București ce vor avea l...
16:20
Localități unde 30% din venituri merg pe salariile din primării, pe lista neagră a guvernului # Newsweek.ro
Bolojan și coaliția decid duminică cum va restructura administrația publică. Urmează concedieri în l...
16:10
Vă amintiți de Arici Pogonici, revista copilăriei din comunism? Ce erau pogonicii, de fapt? # Newsweek.ro
Arici Pogonici a fost una dintre revistele preferate pentru numeroși români care și-au trăit copilăr...
15:50
Amendă de 19.000 € și închisoare dacă arunci gunoi din mașină. 1.000.000 de români trăiesc acolo # Newsweek.ro
Sunt multe persoane care fac involuntar acest gest, alții acționează așa din rea-voință. În ambele c...
15:30
Cea mai înaltă biserică de lemn din lume se află în România. Atinge 78 de metri înălțime # Newsweek.ro
Cea mai înaltă biserică de lemn din lume se află în România într-o zonă de o frumusețe nespusă și fa...
15:00
Economist: „Dacă tăierea pensiilor speciale nu trece de CCR, România poate ajunge la junk” # Newsweek.ro
România stă ceva mai bine decât anul trecut, dar proiectul pensiilor magistraţilor şi lipsa reformel...
14:50
Postul intermitent, lăudat ca soluție pentru slăbit, ar putea provoca probleme grave. Ce pățești? # Newsweek.ro
Intermitent fasting a devenit un trend adoptat de mulți pentru pierderea rapidă în greutate. Dar ate...
14:30
Scandal la raft: cât costă același produs în Germania, Austria și România. Plătim prețuri duble # Newsweek.ro
Consumatorii europeni se confruntă cu o realitate surprinzătoare: același produs, același brand, ace...
14:00
Atac rusesc cu drone în Odesa. Peste 29.000 de gospodării au rămas fără curent. Oraşul portuar Ciorn...
13:50
Programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie # Newsweek.ro
Ministrul Mediului a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la final...
13:30
Reprezentanţii coaliţiei de guvernare se reunesc, duminică, într-o şedinţă la Palatul Victoria, pent...
13:10
O tânără de 19 ani a încercat să facă drifturi într-o parcare. A lovit 3 mașini. Amendă de 1.620 lei # Newsweek.ro
O tânără de 19 ani a încercat să facă drifturi într-o parcare din Focșani. A avariat 3 autoturisme p...
12:40
Un bărbat suspectat de omor la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber # Newsweek.ro
Un bărbat de 41 de ani, suspectat că a înjunghiat mortal un vecin în Cernavodă, s-a predat după câte...
12:20
Maia Sandu: „Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului” # Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că „Limba română rămâne cea mai puternică pun...
12:10
Alimentul de toamnă pe care nutriționiștii îl recomandă. Susține imunitatea în sezonul rece # Newsweek.ro
Alimentul de toamnă pe care nutriționiștii îl recomandă. E bogat în fibre, potasiu, vitamina C și be...
11:00
Ai impresia că urmează o catastrofă? Uite ce poate însemna și ce se întâmplă în creier? # Newsweek.ro
Există momente în care o teamă inexplicabilă ne cuprinde brusc, ca și cum ceva grav urmează să se în...
10:50
Afacerile lui Steven Seagal în Rusia. Ce i-a permis Putin să vândă ca să îi „spele” imaginea? # Newsweek.ro
Filmele lui Steven Seagal au făcut furori în România. Celebrul actor american este un mare prieten a...
10:40
Amendă de 6.000 de lei pentru un bărbat din București. Ce a putut să scrie pe gardul unei grădinițe # Newsweek.ro
Un bărbat din București a fost amendat de Poliția Locală după ce a scris pe gardul unei grădinițe si...
10:20
Remediul antic care îți întărește inima și apără creierul. Îl ai în grădină și miroase puternic # Newsweek.ro
Este folosit de mii de ani în medicina populară și confirmat astăzi de studii moderne. Îl ai deja în...
10:10
Descoperire revoluționară. Testul care poate detecta o boală gravă cu 10 ani înainte de simptome # Newsweek.ro
Un test de sânge revoluţionar, dezvoltat de un grup internaţional de cercetători, reuşeşte să identi...
09:40
Comisia „Make America Healthy Again” (MAHA), creată de preşedintele Donald Trump şi condusă de Rober...
09:30
SUA refuză să acorde vize pentru 80 de palestiniei, între care și Mahmoud Abbas. Care e motivul? # Newsweek.ro
SUA refuză să acorde vize pentru 80 de palestinieni, între care președintele Autorității Palestinien...
09:10
Friedrich Merz spune când s-ar putea termina războiul din Ucraina. Ce l-ar face pe Putin să oprească # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat sâmbătă că se așteaptă ca Rusia să oprească războiul împo...
08:50
De ce la meteo, în timpul lui Ceaușescu nu se anunța niciodată caniculă? Temperatura maximă admisă # Newsweek.ro
În timpul lui Ceaușescu, canicula nu era niciodată anunțată la rubrica meteo. Cei care prezentau pro...
08:40
Meterologii au emis o alertă de furtuni în 17 județe din țară. Sunt așteptate și ploi torențiale și ...
08:30
Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova. Președintele participă la „Marea Dictare Națională” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan face, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Rom...
Ieri
07:50
Cifrele și „secretele” pe care șoferii trebuie să le știe înainte să pornească aerul condiționat # Newsweek.ro
Un studiu realizat de Agenția pentru Mediu și Management al Energiei din Franța dezvăluie o serie de...
07:40
Recunoști zâmbetul? A ascuns ani întregi o povară greu de dus. A murit tânără, de cancer # Newsweek.ro
A fost una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei românești, mereu veselă, cu un glas inconfund...
