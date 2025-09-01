Lidl a avut cea mai mare creștere absolută a cifrei de afaceri dintre companiile din România din 2008 încoace

12:10

Cristian Popa, membru în CA al Băncii Naționale a României (BNR) transmite în clar că nu ar trebui să ne mire dacă vom avea cel puțin două trimestre cu scădere economică, adică recesiune inclusiv în sens tehnic. De altfel, și guvernatorul Mugur Isărescu, ca și oficiali guvernamentali, au arătat anterior că sunt șanse mari ca economia să treacă pe minus, mai ales în contextul în care cele două motoare ale formrii PIB, consumul și industria, se duc puternic în jos.