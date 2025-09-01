Lidl a avut cea mai mare creștere absolută a cifrei de afaceri dintre companiile din România din 2008 încoace
1 septembrie 2025
Retailerul Lidl se află pe prima poziție în clasamentul companiilor care au înregistrat cele mai mari creșteri absolute la nivelul cifrei de afaceri în perioada 2008-2024, conform unei analize din seria Big Read by Termene.
Prima zi de toamnă la Parlament – Angajarea răspunderii Excutivului pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă. Cum poate pica Guvernul Bolojan # Economica.net
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă.
După o lună iulie cu o creștere mare, august a venit cu o scădere și mai mare a prețului spot la energie electrică. Prețul mediu a scăzut sub pragul de 400 de lei/MWh, după foarte multă vreme.
Bulgarii ne lasă cu ochii în soare. Au lansat un nou program de subvenții pentru baterii de stocare a energie pentru a atinge ținta de 10.000 MWh de anul viitor, noi avem doar 400 MWh # Economica.net
Ministerul Energiei din Bulgaria a lansat o în consultare publică o nouă rundă a programului său de subvenții pentru proiecte de stocare a energiei în baterii, având ca scop facilitarea integrării surselor de energie regenerabilă. Planul vizează sprijinirea implementării unei capacități noi de stocare în baterii de 1,9 GWh, cu o finanțare de aproximativ 118 milioane de euro.
Producție de grâu record pentru o fermă din Iași. A obținut dublu față de media la nivel național, fără irigații # Economica.net
Fermierul Tiberiu Stan din județul Iași a obținut anul acesta o recoltă de grâu de peste 10,5 tone la hectar, în condițiile în care media acestui an este estimată la 5,1 tone la hectar.
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: UMB se pregătește să ridice grinzile metalice la podul peste Lacul Cernica # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat vineri imagini noi cu lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Forfota din șantier și stadiul avansat al lucrărilor le dau speranțe acestora că lucrările vor fi finalizate în 2025.
Efectele ”taxei pe afiliați” din Pachetul 2: procese de discriminare între rezidenți și nerezidenți, zeci de înregistrări de firme ”de formă”, definiții fiscale diferite de la an la an # Economica.net
Noul proiect de lege privind taxele pe impozitul pe profit va antrena subit re-etichetarea unor servicii de genul consultanță, management pentru a se încadra în procentul de 1% cheltuială deductibilă. În plus, avocații studiază spețele de discriminare rezidenți versus nerezidenți, bazate pe modelul OECD, prin care să dea statul român în judecată. Adrian Luca, prim vicepreședinte CCF a analizează proiectul.
Teama de inflație a românilor lovește în nume celebre din comerț. Ce magazine cunoscute vor avea de suferit # Economica.net
Magazinele de tip convenience, segmentul care s-a bucurat în ultimii ani de una dintre cele mai efervescente creșteri, intră într-o eră mai puțin favorabilă, fiind singura categorie cu vânzări în scădere atât în valoare cât și în volum dintre formatele internaționale.
Răsturnare de situație la vârful politicii. Elena Lasconi rupe tăcerea: Dezvăluiri și acuzații dure la adresa lui Bolojan, pe care îl lăuda cu insistență # Economica.net
Surpriză în plin conflict politic politic în coaliție. Elena Lasconi, fost președinte al USR și candidat la prezidențiale, vine cu acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl lăuda cu insistență în perioada în care a fost în prim planul politicii românești.
Metroul de Otopeni: Lucrările de structură la secțiunea 1 Mai – Tokyo/Băneasa pot fi gata în 24 de luni – Asociația Pro Infrastructură # Economica.net
Asocierea Alsim Alarko - Makyol ar putea finaliza lucările de structură la secțiunea sudică a Magistralei 6 de metrou, respectiv 1 Mai - Tokyo, în 24 de luni, estimează reprezentanții Asociației Pro Infrastructură (API), cel mai important ONG dedicat proiectelor de infrastructură de transport.
Acum. Oficial. Zeci de mii de bugetari scapă de concedieri. Partidele din coaliție nu se înțeleg. Respiro două săptămâni # Economica.net
Zeci de mii de oameni din administrația locală și centrală și-ar pierde locurile de muncă, dacă partidele din Coaliția de guvernare vor cădea de acord asupra noului pachet de măsuri. Înelegerea ar fi trebuit să fie parafată astăzi, însă acest lucru nu s-a întâmplat.
Veste bună de la Hidroelectrica pentru toți românii. Ce se întâmplă cu prețul energiei # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrică al populației la acest moment, menține aceeași ofertă și în luna septembrie.
Președintele Nicușor Dan vorbește despre întâlnirea anului. Ce va discuta cu Ursula von der Leyen la București. Viitorul României, în joc # Economica.net
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla, luni, în România, pentru a discuta cu autorităţile române în special despre apărarea europeană pe flancul estic, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan.
Ședință de urgență la Guvern, de la 17. Pe masă, tăieri pentru toți românii. Zeci de mii de posturi desființate în teritoriu. PSD ar avea alte propuneri # Economica.net
O ședință de Guvern va avea loc începând cu ora 17, după ce partidele din Coaliție s-au întâlnit deja la ora 13 pentru discutarea celor mai controversate măsuri din pachetul 2 de reduceri de cheltuieli, anume cele care vizează reduceri de salarii și personal din administrație, companii, autorității și agenții de stat.
Președintele Nicușor Dan o spune direct: Vin doi ani dificili. Ce spune despre pensiile magistraților, măsurile lui Bolojan și șefia SRI și SIE # Economica.net
Președintele Nicușor Dan a făcut, la Chișinău, mai multe declarații legate de situația economică din România. Pe scurt, șeful statului arată că urmează doi ani dificili pentru România.
Impozitul care va îngropa firmele românești, deși ar fi trebuit aplicat multinaționalelor. Sute de mii de locuri de muncă în pericol # Economica.net
Dacă impozitul pe cifra de afaceri nu va fi eliminat prin "pachetul II de măsuri" asumat de Guvern, companiile cu capital românesc vor fi mai afectate decât cele multinaţionale şi unele vor contracta în continuare credite pentru a plăti un impozit nerealist menţinut de doi ani de Guvern, susţin reprezentanţii Asociaţiei Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR).
Ultima oră. Ședință de urgență covocată la Guvern. Se decid măsuri care afectează toți românii # Economica.net
Ședință de urgență în coaliția de guvernare. Întâlnirea a început la ora 13, iar tema discuțiilor vor fi cele mai sensibile măsuri menite să reducă deficitul bugetar, anume restructurările din agenții, autorități și companii de stat.
Guvernul se va împrumuta substanțial în septembrie. La cât se ridică suma cerută de la bănci # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.
Cod portocaliu peste România. Furtuni și fenomene meteo extreme. Ce zone vor fi afectate # Economica.net
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică avertizări cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile până luni dimineață, vizând mai multe regiuni din țară, inclusiv Transilvania, Maramureș, Moldova și zonele montane.
Surpriză mare pe scena politică. USR a ajuns partidul prefererat. Cine are șanse la Primăria București-Sondaj # Economica.net
USR va fi pe primul loc la alegerile parlamentare, dacă acestea ar avea loc într-o săptămână, iar Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) sunt preferaţi la Primăria Capitalei, arată un sondaj Avangarde.
Șeful global al mărcii Dacia ar putea părăsi compania, susține o publicație franceză # Economica.net
O publicație franceză susține că Denis Le Vot, cel care conduce în prezent marca Dacia la nivel global, va părăsi grupul Renault în această toamnă. Informația nu a fost confirmată de compania franceză.
Un coș de cumpărături cu 10 legume, fructe și lactate din piețele agroalimentare costa în luna iunie peste 170 de lei, cu aproximativ 20% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, arată o analiză realizată de Economica în baza datelor Institutului Național de Statistică.
Metoda prin care poți plăti RCA și la jumătate de preț dacă stai în București sau Ilfov # Economica.net
Zecci sau poate chiar sute de mii de șoferi din București și Ilfov au șansa să plătească RCA la jumătate de preț, întro perioadă în care prețul asigurării auto este unul substanțial, prețurile pentru o mașină de nivel mediu, condusă de un șofer în media generală nemaifiind sub 1000 de lei pe an, la nivel național, și în jur de 2000 în București și Ilfov.
Trump uimește iar. Armată privată trimisă în Ucraina. Rol important pentru România- The Telegraph # Economica.net
Companiile private maricane care activează în domeniul militar ar putea fi trimise în Ucraina, conform The Telegraph, care arată că acesta este unul dintre planurile președintelui Donald Trump.
WhatsApp a făcut anunțul! Aplicația se schimbă masiv. Ce nu vor mai putea face utilizatorii # Economica.net
WhatsApp schimbă substanția regulile de utilizare. Platforma va introduce opțiuni pentru mesaje care se șterg automat după 1 oră sau 12 ore, oferind astfel timpi de expirare mai rapizi decât cele disponibile în prezent, însă aceasta nu este singura modificare.
Aproape 20 de meserii noi au fost recunoscute în această vară pe piața muncii de la noi din țară, majoritatea din industria jocurilor video, dar și în diverse alte industrii, cum ar fi instructor de pilates sau îngrijitor de câini, potrivit Ordinului privind modificarea și completarea Clasificării Ocupațiilor din România (COR), publicat în Monitorul Oficial.
Pompierii ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană mai devreme în cursul săptămânii, în apropiere de "palatul" care ar fi proprietatea preşedintelui rus Vladimir Putin pe malul Mării Negre, relatează AFP.
Un gigant american care a marcat copiii anilor ’90 cumpără afaceri într-un domeniu supriză în România. Mars, producătorul celebrelor dulciuri, are planuri mari # Economica.net
Mars, gigantul american, care, printre altele produce dulciuri ca Snickers, Bounty sau Mars, care au marcat copilăria anilor '90 și nu numai, face achiziții în România, într-un domeniu surpriză.
Ministrul Justiţiei: Pentru ca magistratul să fie cât mai incoruptibil cu putinţă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă pensie îndestulătoare # Economica.net
Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare, a declarat Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV.
Veste mare pentru toți șoferii! Nu mai e nevoie să stea la cozi uriașe la Poliție. Totul va veni acasă, la ușă # Economica.net
Veste mare pentru toți șoferii care își înamtriculează mașina. Nu va mai fi nevoie să stea la cozi pentru a ridica plăcuțele de înmatriculare. Acestea vor veni direct acasă. Sistemul presupune, totuși, plata unui comision.
E lege . Sancțiuni masive pentru românii care sunt proprietari de pământ și nu respectă noile reguli. Ce trebuie să facă pentru a evita amenda # Economica.net
Românii care dețin și exploatează pământ agricol și nu respectă regulile impuse vor primi sancțiuni mai mari, a decis Ministerul Agriculturii.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, valabilă sâmbătă în opt judeţe şi în Municipiul Bucureşti, anunță Agerpres.
Franţa se îndreaptă spre cea mai bună recoltă la cartofi din ultimii 10 ani, preţurile scad # Economica.net
Recolta de cartofi din acest an a Franţei ar putea atinge 8,5 milioane de tone, un nivel inedit în ultimii zece ani, ceea ce contribuie la scăderea preţurilor, a avertizat vineri Uniunea naţională a producătorilor de cartofi din Franţa (UNPT), transmite AFP, preluată de Agerpres.
Un număr de 13 medicamente compensate se vor scumpi, după ce Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va schimba nivelul de compensare. Instituția respinge ideea că acest lucru ar creşte valoarea personală a contribuţiei la 500-600 de lei lunar și susţine că pacientul ar urma să plătească în plus 9 lei/cutie pentru respectivele medicamente.
Oficial BNR, anunț sincer pentru toți românii: Să nu ne mirăm dacă se va întâmpla asta! Din toamnă vine furtuna, recesiune aproape sigur # Economica.net
Cristian Popa, membru în CA al Băncii Naționale a României (BNR) transmite în clar că nu ar trebui să ne mire dacă vom avea cel puțin două trimestre cu scădere economică, adică recesiune inclusiv în sens tehnic. De altfel, și guvernatorul Mugur Isărescu, ca și oficiali guvernamentali, au arătat anterior că sunt șanse mari ca economia să treacă pe minus, mai ales în contextul în care cele două motoare ale formrii PIB, consumul și industria, se duc puternic în jos.
Guvernul îşi asumă luni răspunderea pe noul pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului # Economica.net
Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19:00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă, anunță Agerpres.
S-a închis o mare fabrică din România. Câți muncitori ajung în șomaj tehnic la Arcelor Mital Hunedoara. # Economica.net
ArcelorMittal Hunedoara își suspendă activitatea din data de 5 septembrie, până la sfârșitul aceleiași luni, potrivit liderului Sindicatului Siderurgistul Hunedoara, scrie Cotidianul.ro
INS: Producţia de cărbune a scăzut cu 2,9% în primul semestru din 2025. Importurile s-au redus cu 60,7% # Economica.net
Producţia de cărbune a României s-a cifrat în primele şase luni din 2025 la 902.400 tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2,9% mai mică (minus 27.400 tep) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de Agerpres.
O curte de apel federală americană a decis vineri că o mare parte din taxele vamale impuse de preşedintele Statelor Unite Donald Trump sunt ilegale, un eşec major pentru un pilon al politicilor sale care zguduie economia globală, înainte de a sesiza Curtea Supremă să se pronunţe la rândul ei, notează AFP, potrivit Agerpres.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a informat sâmbătă dimineaţa că, în urma măsurătorilor efectuate de către CBRN - USISU, în jurul orei 6:40, la Amara, nu au fost identificate substanţe toxice care ar putea pune în pericol forţele de intervenţie şi populaţia, scrie Agerpres.
Ministrul Energiei: Avem cinci măsuri, care ar trebui să ducă la o reducere a preţului la energie cu 20-25% # Economica.net
Ministerul Energiei are cinci puncte pe care le-a comasat, măsuri ce ar trebui să fie implementate începând cu săptămâna viitoare şi care ar trebui să ducă la o reducere, în medie, a preţului la energie cu 20-25% în aproximativ jumătate de an, a anunţat, vineri seara, ministrul de resort, Bogdan Gruia Ivan, potrivit Agerpres.
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene Kaja Kallas a afirmat sâmbătă, la Copenhaga, că este imposibil de imaginat ca Rusia să-şi primească înapoi activele îngheţate în interiorul blocului comunitar dacă Moscova nu plăteşte despăgubiri, informează Reuters, citată de Agerpres.
Guvernul anunţă scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie ale companiilor de stat şi reducerea indemnizaţiilor # Economica.net
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a prezentat vineri măsurile de reformă pentru companiile de stat, anunţând scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie şi reducerea semnificativă a indemnizaţiilor.
Cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă preţul la gaze şi este foarte sigur că în această iarnă factura nu o să crească, a declarat, vineri seara, ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan.
Anunț oficial pentru o largă categorie de români! Impozit crescut cu 60% pe cele mai valoroase economii ale lor # Economica.net
Românii vor plăti mai mult impozit pentru una dintre formele lor preferate de economisire mai ales în ultima perioadă, caracterizată de instabilitate. Creșterea este un asubstanțială, 60%.
Toate trenurile rămân pe șine. CFR Călători și Transferoviar și-au plătit din datorii, nu se mai suspendă curse # Economica.net
CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători şi Transferoviar, deoarece acestea au achitat parţial datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu.
Cât poți negocia acum la cumpărarea unui apartament. Orașele unde se lasă cel mai mult din preț # Economica.net
În unele orașe, marja de negociere a crescut ușor în cel de-al doilea trimestru din acest an, potrivit datelor Imobiliare.ro. Și sunt orașe unde proprietarii sunt dispuși să lase ceva mai mult din preț.
PPC Energie, unul dintre marii furnizori de energie electrică ai populației, a lansat o ofertă concurențială pentru clienții casnici cu un preț semnificativ mai scăzut - 16% - decât cea mai bună ofertă de până acum. O poate solicita oricine.
Ministrul Sănătății, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat, vineri, proiectul de măsuri în domeniul sănătăţii adoptat de Guvern, subliniind că nu se aşteaptă o tăiere a cheltuielilor, ci menţinerea bugetului existent, fără "ridicarea" lui "mai mult decât este" în prezent, adăugând că "regândirea şi realocarea resurselor într-un mod mai eficient pot veni în sprijinul pacienţilor".
Impactul pachetului fiscal adoptat vineri este de 3, 7 miliarde de lei, iar al celorlalte pachete de 6, 9 miliarde de lei # Economica.net
Impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei, iar impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde de lei, a declarat, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui briefing de presă după aprobarea în şedinţa extraordinară a Guvernului a cinci proiecte legislative dintre cele şase care fac parte din pachetul 2 de reforme.
