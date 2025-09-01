Raiffeisen Bank lansează contul destinat adolescenților, primul pas spre independența financiară
Profit.ro, 1 septembrie 2025 13:50
Raiffeisen Bank lansează un cont bancar destinat adolescenților cu vârsta mai mare de 14 ani și care nu au împlinit 18 ani, pentru a-i sprijini în primii pași către responsabilitate financiară. Acesta oferă tinerilor posibilitatea de a învăța să-și administreze banii într-un mod simplu, modern și sigur, adaptat nevoilor lor de zi cu zi.
Acum 5 minute
14:00
AFM anunță că lansează în septembrie Programul Rabla pentru persoane fizice. Care este valoarea tichetelor # Profit.ro
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că lansează, în luna septembrie, Programul Rabla pentru persoane fizice, valoarea tichetelor fiind actualizată.
14:00
Sindicatul salariaților ANCOM a anunțat conducerea instituției că membrii săi și ceilalți salariați au declanșat, începând de luni, o grevă japoneză pe o durată de 5 zile, ca formă de protest față de proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome”, pentru care Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament.
Acum 15 minute
13:50
Acum 30 minute
13:40
Spania a stabilit un nou record în ceea ce privește sosirile turiștilor internaționali, cu 55,5 milioane de sosiri în perioada ianuarie - iulie (+4,1%), care au cheltuit 76,074 miliarde de euro, de asemenea un nivel record, reprezentând o creștere de 7,2% în ritm anual, a anunțat luni Institutul Național de Statistică (INE), transmite EFE.
13:40
Lucy Guo, cea mai tânără miliardară ”self-made” din lume, a avut primele ei câștiguri încă din copilărie, pe terenul de joacă.
Acum o oră
13:30
ULTIMA ORĂ Avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen a aterizat la Plovdiv, din cauza unei posibile interferențe rusești # Profit.ro
O presupusă interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times citând trei oficiali familiarizați cu situația.
13:20
Wizz Air reia zborurile din București Otopeni și Iași către Tel Aviv, începând cu prima săptămână a lunii septembrie.
13:20
Holde Agri Invest se confruntă cu un deficit de lichiditate. Anunță intenția de a reduce și ulterior majora capitalul social pentru consolidarea situației financiare și asigurarea continuității activității # Profit.ro
Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, anunță un plan de reorganizare a capitalului social prin reducerea valorii nominale a acțiunii de la 1 leu la 0,72 lei și o ulterioară majorare de capital de până la 45 milioane de lei.
13:20
Back to School la Auchan cu peste 2.000 de articole esențiale la prețuri mici și o campanie de reciclare cu reduceri la rechizite # Profit.ro
Auchan continuă sezonul pregătirilor pentru noul an școlar cu o ofertă de peste 2.000 de articole esențiale pentru elevi, disponibile atât în magazine, cât și online, pe auchan.ro. Anul acesta, părinții pot pregăti rapid și eficient lista completă de rechizite și articole pentru școală, alegând dintr-o gamă variată de produse utile, cu prețuri de pornire de la doar 0,19 lei, colecții cu personaje îndrăgite și produse marcă proprie în tendințe. Totodată, clienții care dețin și un card de fidelitate MyCLUB beneficiază de și mai multe economii.
13:20
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, inculpat pentru mai multe infracțiuni grave, între care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă fascistă, rasistă sau legionare, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 București i-a respins cererea de revocare a acestei măsuri. La ieșirea de la instanță, Georgescu a declarat că menținerea controlului judiciar și prezentarea sătpămânală la Poliție reprezintă „un abuz total împotriva legii”.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0725 lei, de la 5,0722 lei, înregistrat vineri.
Acum 2 ore
12:50
Coaliția de guvernare formată de PSD, PNL, USR și UDMR analizează majorarea TVA cu încă două puncte procentuale, până la 23%, pentru anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește simțitor.
12:50
O radiografie a Turului României și câteva predicții despre viitorul ciclismului românesc # Profit.ro
Tururile cicliste ocupă un loc aparte în rândul evenimentelor sportive: presupun o mobilizare extraordinară de forțe, promovează nu doar performanța, ci și zonele prin care trec și oferă gratuit inspirație sutelor de mii de suporteri entuziaști care spun prezent la întâlnirea cu sportivii. Niciun alt sport nu iese atât de mult „în lume” ca un tur ciclist, care se desfășoară pe sute de km de drumuri publice, trecând prin sate pierdute în câmpie, orașe aglomerate și pasuri abrupte de munte.
12:40
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca.
12:20
Garda de Mediu anunță după incendiu: Fabrica din Sebeș a austriecilor riscă o mare amendă VIDEO # Profit.ro
Oficialii Gărzii de Mediu Alba asigură că, după explozia de la fabrica Kronochem, calitatea aerului din Sebeș nu a fost afectată, pe termen lung.
12:20
Explozia de la fabrica Kronospan din Sebeș, surprinsă de camere. Relatări ale martorilor VIDEO # Profit.ro
O coloană de flăcări și fum, înaltă de câțiva metri, s-a văzut de a distanțe mari la explozia de la fabrica Kronochem Sebeș.
12:10
Lucrările au avansat pe secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu – Pitești (A1).
Acum 4 ore
11:50
Katrin Adt se alătură astăzi Grupului Renault, preluând funcția de CEO al mărcii Dacia, în locul lui Denis Le Vot, care părăsește compania.
11:40
Harta sănătății României trasată de Laboratoarele REGINA MARIA: obiceiuri medicale surprinzătoare în funcție de regiune # Profit.ro
O analiză a peste 8,6 milioane de teste efectuate în rețeaua de laboratoare REGINA MARIA dezvăluie diferențe clare în prioritățile medicale ale românilor, în funcție de regiunea în care locuiesc.
11:40
Compania austriacă Kronospan transmite un mesaj după incendiul izbucnit la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș.
11:30
FOTO Dan Air introduce zboruri regulate spre un nou oraș din Siria și continuă extinderea # Profit.ro
Din 25 septembrie, compania aeriană românească Dan Air începe efectuarea de zboruri regulate către un nou oraș din Siria - Aleppo.
11:30
Retailerul german Lidl anunță că extinde în România parteneriatele cu producătorii locali.
11:20
La aproape două luni după ce a fost prezentat în China, Honor lansează smartphone-ul pliabil Magic V5 în Europa.
11:20
Retailerul electro-IT Altex, controlat de omul de afaceri Dan Ostahie, anunță că deschide pe 4 septembrie magazinul din zona Pallady, în capitală, promițând "super oferte".
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a urcat de la 6,57% la 6,58%.
11:10
ANUNȚ Ample lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4 rămân fără apă caldă # Profit.ro
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în Sectorul 4 din Capitală.
11:10
Beauty One investește peste 150.000 euro în BeOne Concept. Extindere regională și lansarea de noi branduri # Profit.ro
Compania românească Beauty One, retailer de cosmetice, a realizat o investiție de peste 150.000 euro în BeOne Concept, respectiv în noul sediu, în infrastructura educațională, în showroom, în tehnologie și echipe.
11:10
Profitul BYD scade pentru prima dată în 3 ani și jumătate, pe fondul războiului prețurilor din China # Profit.ro
Producătorul chinez de automobile electrice BYD a raportat o scădere a profitului trimestrial pentru prima dată în peste trei ani, semn că expansiunea companiei întâmpină dificultăți în contextul campaniei autorităților chineze împotriva războiului prețurilor din industrie, transmite Reuters.
11:00
Ronald Binkofski, fost CEO Microsoft - noul șef al CTP România, poziție pe care fostul șef Coca-Cola România a rezistat doar 4 luni CONFIRMARE # Profit.ro
Ronald Binkofski, care a fost timp de doi ani manager general al Microsoft România, fiind primul expat la conducerea companiei, va fi noul managing director al CTP România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori, proprietari și administratori locali de spații industriale și logistice, informație anunțată în exclusivitate de Profit.ro anterior.
10:50
Asociația Prosumatorilor propune Guvernului cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie # Profit.ro
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a transmis Guvernului cinci propuneri concrete pentru reducerea rapidă a facturilor la energie, măsuri care vizează atât locuințele individuale, cât și blocurile de apartamente, având aplicabilitate imediată sau efecte vizibile în maximum 12 luni.
10:50
Xi și Putin atacă pe rând SUA și Occidentul. Xi denunță o ”mentalitate de Război Rece” și ”acte de intimidare” în curs, Putin acuză din nou Occidentul de provocarea Războiului din Ucraina # Profit.ro
Președinții chinez Xi Jinping și rus Vladimir Putin au atacat, pe rând, Statele Unite și Occidentul, la un summit menit să promoveze altă guvernanță mondială într-o perioadă tulbure, relatează AFP.
10:30
PNL confirmă Profit.ro: Bolojan a propus o reducere mai mare în administrația locală. O reducere de 40 sau 45% a posturilor asigură un impact rezonabil. Mesaj: Viitorul este incert! # Profit.ro
PNL transmite că o reducere de 40 sau 45% raportată la plafonul maxim legal, nu la posturile ocupate din administrația locală, ar asigura ”un impact cât de cât rezonabil”, în condițiile în care doar 68% de posturi sunt ocupate dintr-un total, rotunjit, de 180.000. Prin urmare, în urma propunerii lui Bolojan, ar fi vorba de doar 13.100 de concedieri efective, mai suține PNL, confirmând astfel informațiile transmise anterior de Profit.ro.
10:30
SUA continuă negocierile comerciale în pofida deciziei instanței privind tarifele lui Trump # Profit.ro
Administrația Trump își continuă discuțiile comerciale cu partenerii internaționali, chiar dacă o instanță federală de apel a decis că majoritatea tarifelor impuse de președinte sunt ilegale, a declarat duminică reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, transmite Reuters.
10:20
10:10
Aplicația Phone de pe telefoanele cu Android va fi afișa imagini mari ale apelanților, permițând utilizatorilor să personalizeze modul în care le apare imaginea pe telefoanele pe care sună.
Acum 6 ore
10:00
”Nu m-am simțit niciodată mai bine în toată viața mea”, dă asigurări Trump în urma unor zvonuri pe rețele de socializare despre moartea sa # Profit.ro
Președintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simțit niciodată ”atât de bine”, în urma unor zvonuri despre moartea sa pe rețele de socializare.
09:40
Andrei Mandachi a vândut toate apartamentele din proiectul rezidențial ultra-premium ALEXANDERMAN TWINS din Suceava și pregătește noi investiții imobiliare # Profit.ro
Compania ALEXANDERMAN PROPERTIES, fondată de antreprenorul sucevean Andrei Mandachi, a încheiat cu succes vânzarea tuturor celor 140 de apartamente și spații comerciale din ansamblul ALEXANDERMAN TWINS, construit pe o suprafață de 7.300 de metri pătrați în cea mai exclusivistă zonă a Sucevei. Proiectul, demarat în 2022 și finalizat în 2024, a presupus o investiție de 15 milioane de euro.
09:40
La câțiva ani după ce ChatGPT a deschis cursa dezvoltării inteligenței artificiale, Microsoft este gata să folosească și să vândă propriile modele lingvistice.
09:20
Statele Unite au suspendat aprobarea vizelor pentru aproape toate persoanele care dețin pașaport palestinian # Profit.ro
Statele Unite au suspendat aprobarea vizelor pentru aproape toate persoanele care dețin pașaport palestinian, a relatat duminică The New York Times, potrivit Reuters.
09:10
MetaWealth și One United Properties duce la îndeplinire acordul-cadru semnat în 2024. Valoarea totală a celor două investiții a ajuns la 21,3 de milioane de euro, depășind estimarea inițială de 20 de milioane de euro, prin emisiuni de instrumente financiare structurate astfel încât performanța lor financiară să reflecte evoluția pachetelor de apartamente premium destinate închirierii.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb din sudul Italiei, obținut din Verdeca și Chardonnay, cotat cu 96 de puncte Luca Maroni # Profit.ro
Masso Antico Verdeca Chardonnay 2024, un vin organic, delicat și proaspăt, a fost cotat cu 96 de puncte Luca Maroni. Un alb din sudul Italiei care impresionează prin echilibru și eleganță aromatică.
09:00
Simtel, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul energiei regenerabile din România, anunță numirea lui Mihai Velicu în funcția de Director Financiar (CFO) la nivel de grup.
09:00
Remote Play merge impecabil în laborator, dar în apartamente cu multe routere poate deveni instabil. O configurare atentă îți păstrează fluxul de 1080p 60 fps uniform chiar și în blocurile dense.
08:50
Specialiștii recomandă eliminarea totală a telefoanelor, laptopurilor și altor ecrane din viața copiilor sub 3 ani # Profit.ro
O analiză realizată de DW arată că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor interferează drastic cu etapele esențiale ale dezvoltării copilului. Cercetările arată că, pentru fiecare minut petrecut la ecran, copiii aud mai puține cuvinte de la părinți, ceea ce afectează semnificativ vocabularul și abilitățile de comunicare pe termen lung. De asemenea, abilitățile motorii, atenția și interacțiunile sociale pot fi grav afectate de timpul prelungit în fața ecranelor.
08:40
08:40
În luna septembrie, Netflix va publica continuarea celui de-al doilea sezon al serialului Wednesday și promite mai multe noutăți interesante.
08:30
ULTIMA ORĂ VIDEO Incendiu la Kronospan Sebeș. A fost activat Planul roșu de intervenție. Mai multe persoane rănite # Profit.ro
Două persoane au suferit arsuri în urma unui incendiu izbucnit la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, conform informațiilor preliminare transmise de IGSU.
08:30
Trump rămâne cu tarifele pe oțel și aluminiu, dar pierde ”tarifele reciproce” cu aproape toate țările, după decizia Curții de Apel Federale # Profit.ro
Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a limitat drastic planul tarifar al lui Donald Trump, anulând cele mai multe taxe vamale introduse prin decretul său din 2 aprilie. Instanța a decis că ”tarifele reciproce”, care vizau peste 60 de țări și prevedeau un nivel de până la 50% pentru India și Brazilia, respectiv 10% ca bază pentru majoritatea celorlalte state, nu au temei legal, transmite CNBC.
08:20
Hidroelectrica a lansat în licitație deschisă un contract, estimat la 49,51 milioane de euro, pentru achiziție și montaj echipamente mecanice și electrice la CHE Nehoiașu II în vederea extinderii stației de transformare de 110 kV, potrivit unui anunț publicat pe site-ul de licitații publice.
08:20
Cel puțin 600 de oameni au murit și aproximativ 2.000 au fost răniți după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 și mai multe replici au zguduit estul Afganistanului duminică noaptea, au raportat surse oficiale, transmite EFE. Agenția dpa stabilește bilanțul la 250 de morți, în timp ce Reuters face referire la sute de morți.
