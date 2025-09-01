Raiffeisen Bank lansează contul destinat adolescenților, primul pas spre independența financiară

08:30

Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a limitat drastic planul tarifar al lui Donald Trump, anulând cele mai multe taxe vamale introduse prin decretul său din 2 aprilie. Instanța a decis că ”tarifele reciproce”, care vizau peste 60 de țări și prevedeau un nivel de până la 50% pentru India și Brazilia, respectiv 10% ca bază pentru majoritatea celorlalte state, nu au temei legal, transmite CNBC.