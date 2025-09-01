Bolojan, sprijin de la popularii europeni. Premierul l-a primit la Palatul Victoria pe Manfred Weber

Primanews.ro, 1 septembrie 2025 13:50

Bolojan, sprijin de la popularii europeni. Premierul l-a primit la Palatul Victoria pe Manfred Weber

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 5 minute
14:00
Germania solicită îmbunătăţirea urgentă a condiţiilor umanitare în Gaza şi cere eliberarea ostaticilor Primanews.ro
Germania solicită îmbunătăţirea urgentă a condiţiilor umanitare în Gaza şi cere eliberarea ostaticilor
14:00
Guillermo del Toro reinventează „Frankenstein” la Veneţia Primanews.ro
Guillermo del Toro reinventează „Frankenstein” la Veneţia
Acum 15 minute
13:50
Bolojan, sprijin de la popularii europeni. Premierul l-a primit la Palatul Victoria pe Manfred Weber Primanews.ro
Bolojan, sprijin de la popularii europeni. Premierul l-a primit la Palatul Victoria pe Manfred Weber
13:50
Naţionala U18 a României, stagiu de pregătire cu două amicale împotriva Moldovei Primanews.ro
Naţionala U18 a României, stagiu de pregătire cu două amicale împotriva Moldovei
Acum 30 minute
13:40
Bujduveanu anunţă punerea în funcţiune a două noi tronsoane din reţeaua de termoficare Primanews.ro
Bujduveanu anunţă punerea în funcţiune a două noi tronsoane din reţeaua de termoficare
Acum o oră
13:20
Are Franţa nevoie de ajutorul FMI? Ce spune şefa BCE, Christine Lagarde Primanews.ro
Are Franţa nevoie de ajutorul FMI? Ce spune şefa BCE, Christine Lagarde
Acum 2 ore
12:50
Sindicaliştii din Educaţie anunţă acţiuni de protest în prima zi a noului an şcolar Primanews.ro
Sindicaliştii din Educaţie anunţă acţiuni de protest în prima zi a noului an şcolar
12:20
AUR: Decizia Guvernului de a-şi angaja răspunderea, o nouă lovitură dată principiilor democratice Primanews.ro
AUR: Decizia Guvernului de a-şi angaja răspunderea, o nouă lovitură dată principiilor democratice
Acum 4 ore
11:50
Ursula von der Leyen, într-un interviu pentru FT: Europa elaborează planuri precise de trimitere de trupe în Ucraina ca garanţii de securitate Primanews.ro
Ursula von der Leyen, într-un interviu pentru FT: Europa elaborează planuri precise de trimitere de trupe în Ucraina ca garanţii de securitate
11:30
USR prezintă propriile amendamente la legile pentru care Guvernul îşi asumă luni răspunderea în Parlament Primanews.ro
USR prezintă propriile amendamente la legile pentru care Guvernul îşi asumă luni răspunderea în Parlament
11:00
Xi şi Putin atacă pe rând SUA şi Occidentul, la summitul OCS de la Tianjin Primanews.ro
Xi şi Putin atacă pe rând SUA şi Occidentul, la summitul OCS de la Tianjin
10:40
Guvernul îşi asumă răspunderea pe pachetul 2 de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului Primanews.ro
Guvernul îşi asumă răspunderea pe pachetul 2 de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului
10:30
Ursula von der Leyen se întâlneşte cu Nicuşor Dan, la Constanţa. Care e agenda discuţiilor Primanews.ro
Ursula von der Leyen se întâlneşte cu Nicuşor Dan, la Constanţa. Care e agenda discuţiilor
10:20
Concedierile din administraţie, amânate. Guvernanţii nu s-au înţeles Primanews.ro
Concedierile din administraţie, amânate. Guvernanţii nu s-au înţeles
10:20
VIDEO. Incendiu la Kronospan Sebeş. A fost activat Planul roşu de intervenţie. Mai multe persoane rănite Primanews.ro
VIDEO. Incendiu la Kronospan Sebeş. A fost activat Planul roşu de intervenţie. Mai multe persoane rănite
Acum 24 ore
17:30
Trump anunţă schimbări ale sistemului electoral american Primanews.ro
Trump anunţă schimbări ale sistemului electoral american
15:30
Friedrich Merz: Aliaţii Ucrainei trebuie să se asigure că Rusia nu mai are capacitatea economică de a continua războiul Primanews.ro
Friedrich Merz: Aliaţii Ucrainei trebuie să se asigure că Rusia nu mai are capacitatea economică de a continua războiul
Ieri
13:20
Coaliţia se reuneşte în şedinţă pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică Primanews.ro
Coaliţia se reuneşte în şedinţă pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică
13:10
Putin a ajuns în China pentru un summit regional Primanews.ro
Putin a ajuns în China pentru un summit regional
13:00
Nicuşor Dan, în vizită Chişinău, de Ziua Limbii Române: Aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate Primanews.ro
Nicuşor Dan, în vizită Chişinău, de Ziua Limbii Române: Aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate
13:00
Trump vrea să trimită o ”armată privată” în Ucraina. Rolul României Primanews.ro
Trump vrea să trimită o ”armată privată” în Ucraina. Rolul României
12:50
Planurile SUA de exploatare a mineralelor de la mare adâncime ar putea submina ordinea globală şi avantaja China, avertizează experţii Primanews.ro
Planurile SUA de exploatare a mineralelor de la mare adâncime ar putea submina ordinea globală şi avantaja China, avertizează experţii
12:50
Putin a ajuns în oraşul Tianjin din China pentru un summit regional de securitate Primanews.ro
Putin a ajuns în oraşul Tianjin din China pentru un summit regional de securitate
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament luni, de la ora 19:00, pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă Primanews.ro
Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament luni, de la ora 19:00, pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă
13:00
VIDEO. Radu Marinescu, despre protestele magistraţilor: Nu poate să fie o grevă, greva nu e permisă de lege Primanews.ro
VIDEO. Radu Marinescu, despre protestele magistraţilor: Nu poate să fie o grevă, greva nu e permisă de lege
12:50
VIDEO. Ministrul Justiţiei: Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Justiţiei: Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare
12:30
VIDEO. Radu Marinescu, despre implicarea lui Nicuşor Dan în reforma magistraţilor: E foarte bine că a intervenit Primanews.ro
VIDEO. Radu Marinescu, despre implicarea lui Nicuşor Dan în reforma magistraţilor: E foarte bine că a intervenit
12:20
VIDEO. Ministrul Justiţiei, la Insider politic, despre războiul magistraţi-guvern: Suntem în perioada divergenţelor constructive Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Justiţiei, la Insider politic, despre războiul magistraţi-guvern: Suntem în perioada divergenţelor constructive
29 august 2025
23:40
CFR SA nu mai suspendă trenurile CFR Călători şi Transferoviar: datorii parţial achitate Primanews.ro
CFR SA nu mai suspendă trenurile CFR Călători şi Transferoviar: datorii parţial achitate
20:00
Războiul din Ucraina "ar putea dura încă multe luni", avertizează Merz Primanews.ro
Războiul din Ucraina "ar putea dura încă multe luni", avertizează Merz
19:50
VIDEO. Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu Primanews.ro
VIDEO. Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
18:30
Premierul Bolojan, după discuţiile cu sindicatele: În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară Primanews.ro
Premierul Bolojan, după discuţiile cu sindicatele: În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară
18:20
Rusia şi-a revizuit pretenţiile teritoriale din Ucraina, afirmă şeful diplomaţiei turce Primanews.ro
Rusia şi-a revizuit pretenţiile teritoriale din Ucraina, afirmă şeful diplomaţiei turce
15:50
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru acţiunea din septembrie Primanews.ro
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru acţiunea din septembrie
15:40
Premieră specială la Cinemaraton: Anul Nou care n-a fost Primanews.ro
Premieră specială la Cinemaraton: Anul Nou care n-a fost
15:30
Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00 Primanews.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00
15:20
UE vrea un hub pentru securitate maritimă la Marea Neagră. România şi Bulgaria, vizate de investiţii în infrastructură militară Primanews.ro
UE vrea un hub pentru securitate maritimă la Marea Neagră. România şi Bulgaria, vizate de investiţii în infrastructură militară
15:10
FCSB şi Universitatea Craiova şi-au aflat adversarii din Europa League şi Conference League Primanews.ro
FCSB şi Universitatea Craiova şi-au aflat adversarii din Europa League şi Conference League
14:30
Primarii de comune şi oraşe mici intră, de vineri, în grevă pe termen nedeterminat Primanews.ro
Primarii de comune şi oraşe mici intră, de vineri, în grevă pe termen nedeterminat
13:30
Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale între Donald Trump şi Nicuşor Dan: Washingtonul aşteaptă semnale concrete Primanews.ro
Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale între Donald Trump şi Nicuşor Dan: Washingtonul aşteaptă semnale concrete
13:20
CSM: Activitatea de judecare a dosarelor suspendată în Tribunale şi Judecătorii, cu excepţia urgenţelor Primanews.ro
CSM: Activitatea de judecare a dosarelor suspendată în Tribunale şi Judecătorii, cu excepţia urgenţelor
13:10
Sindicaliştii din Educaţie continuă protestele. Ce se va întâmpla pe 8 septembrie, în momentul începerii noului an şcolar Primanews.ro
Sindicaliştii din Educaţie continuă protestele. Ce se va întâmpla pe 8 septembrie, în momentul începerii noului an şcolar
13:00
România a trimis 51 de pompieri pentru a ajuta Spania în stingerea incendiilor de pădure din Galicia Primanews.ro
România a trimis 51 de pompieri pentru a ajuta Spania în stingerea incendiilor de pădure din Galicia
12:50
Cancelarul Friedrich Merz a afirmat că nu se va organiza o întâlnire între Putin şi Zelenski Primanews.ro
Cancelarul Friedrich Merz a afirmat că nu se va organiza o întâlnire între Putin şi Zelenski
12:40
Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce. "The Special One", aproape de a semna cu o echipă din Premier League Primanews.ro
Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce. "The Special One", aproape de a semna cu o echipă din Premier League
12:20
INS: Populaţia României scade, iar procesul de îmbătrânire se accentuează. La câţi locuitori a ajuns ţara noastră Primanews.ro
INS: Populaţia României scade, iar procesul de îmbătrânire se accentuează. La câţi locuitori a ajuns ţara noastră
11:30
POLITICO: Europa propune o zonă tampon de 40 de km între Ucraina şi Rusia în efortul de a instaura pacea Primanews.ro
POLITICO: Europa propune o zonă tampon de 40 de km între Ucraina şi Rusia în efortul de a instaura pacea
11:20
Cristian Diaconescu susţine că România va avea linii roşii în negocierile de pace Ucraina-Rusia Primanews.ro
Cristian Diaconescu susţine că România va avea linii roşii în negocierile de pace Ucraina-Rusia
11:20
A început oficial campania electorală în R. Moldova. Alegerile parlamentare sunt programate pentru 28 septembrie Primanews.ro
A început oficial campania electorală în R. Moldova. Alegerile parlamentare sunt programate pentru 28 septembrie
11:00
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina Primanews.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.