Atac la SUA şi „puterile Occidentului” din Rusia şi China. Ce spun Putin şi Xi Jinping despre „Noua Ordine Mondială” pe care Vestul vrea să o impună printr-o „mentalitate de Război Rece” şi „acte de intimidare”
Economica.net, 1 septembrie 2025 13:50
Preşedinţii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin au atacat pe rând Statele Unite şi Occidentul luni, în timpul summitului de la Tianjin, în China, al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), care reuneşte o serie de lideri şi are ca scop promovarea unei guvernări globale alternative într-o epocă tulbure, relatează AFP.
Un coș de cumpărături cu 10 legume, fructe și lactate din piețele agroalimentare costa în luna iunie peste 170 de lei, cu aproximativ 20% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, arată o analiză realizată de Economica în baza datelor Institutului Național de Statistică.
