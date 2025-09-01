AUR depune patru moțiuni de cenzură. Ce proiect scapă de demersul Opoziției. Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ”
Reprezentanții AUR au anunțat un val de moțiuni de cenzură pentru patru din cele cinci proiecte pe care Guvernul își va asuma răspunderea. Potrivit senatorului AUR Petrișor Peiu, excepție face proiectul referitor la pensiile magistraților.
Un bărbat a fost înjunghiat luni pe o stradă din București. Din primele informații, victima ar fi încercat să despartă doi indivizi care se băteau.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, potrivit Judecătoriei Sectorului 1.
Cum va fi vremea până la jumătatea lui septembrie, pe regiuni: cât va mai persista valul de căldură și când apar ploile # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru 1–14 septembrie. Meteorologii anunță temperaturi ridicate, cu maxime de până la 34–35 de grade în sud și vest, iar nopțile mai răcoroase, între 8 și 19 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare între 3 și 7 septembrie, mai ales în nord-vest și centru.
Israelul comite un genocid în Fâșia Gaza, acuză cea mai importantă asociație din lume specializată în acest domeniu # Digi24.ro
Asociația Internațională a Specialiștilor în Genocid, cea mai importantă din lume, a adoptat o rezoluție prin care se afirmă că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a stabili că Israelul comite un genocid în Gaza, a declarat luni președinta acesteia, Melanie O'Brien.
Ordin de protecţie provizoriu pentru Marian Vanghelie. A ar fi ameninţat-o pe Oana Niculescu Mizil # Digi24.ro
Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a primit ordin de protecţie provizoriu şi nu are voie să se apropie de fosta sa parteneră, Oana Niculescu Mizil, după ce ar fi ameninţat-o pe aceasta cu moartea, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.
Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern: modificări în privința CASS și a companiilor de stat. Ce au propus PSD și USR # Digi24.ro
Coaliția de guvernare s-a reunit azi pentru a discuta amendamentele depuse la pachetele pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea. PSD cere modificări privind aplicarea CASS pentru mame, refugiați și veteranii de război, în timp ce USR a anunțat că vrea limitarea bonusurilor în companiile de stat și schimbări în privința pensiilor speciale.
Raiffeisen Bank lansează contul destinat adolescenților, primul pas spre independența financiară # Digi24.ro
Avionul cu care se deplasa Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj din partea Rusiei, la aterizarea în Bulgaria (FT) # Digi24.ro
O presupusă interferență din partea Rusiei a dezactivat serviciile de navigație GPS pe un aeroport din Bulgaria și a forțat avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, relatează Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu problema. Un al doilea incident, separat, a marcat vizita în Bulgaria.
Ce măsuri sunt anunțate pentru fluidizarea traficului, odată cu începerea şcolii: Primăria Capitalei va decala programul angajaților # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a vorbit, luni, în direct la Digi24 despre ce se va întâmpla cu traficul din București odată cu începutul noului an școlar, având în vedere și faptul că sunt peste 30 de șantiere la nivelul întregului municipiu. El a precizat că programul angajaților din Primăria Capitalei ar urma să fie decalat: „Cine poate trebuie să înceapă fie mai devreme, fie mai târziu, pentru a lăsa spațiu în trafic pentru cei care trebuie să ducă copiii la școală”.
Peste 1.100 de blocuri dintr-un sector al Capitalei rămân fără apă caldă cinci zile. Termoenergetica repară conducte vechi de 40 de ani # Digi24.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) SA a anunţat luni că în următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în Sectorul 4 din Capitală. Din această cauză, peste 1.100 de blocuri şi trei agenţi economici din acest sector nu vor avea apă caldă. Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări.
Câți angajați din Primăria Capitalei ar pleca dacă Guvernul adoptă reducerea posturilor din administrație # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus la Digi24 că 280 de oameni care lucrează în Primăria București și-ar pierde posturile dacă Guvernul ar decide ca personalul din administrație să fie redus cu 45%, pentru că în organigramă există sute de posturi neocupate. El spune însă că fiecare primărie trebuie să vină cu propria analiză, pentru a se asigura că rămâne funcțională. Este și motivul pentru care proiectul de lege a fost amânat cu încă două săptămâni, a spus el.
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat din Cluj. Agresorul a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia. Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.
Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată # Digi24.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată, relatează Kyiv Independent.
Felicitări pentru că ai sărit în aer pentru Putin. Cum laudă propaganda lui Kim Jong-un moartea soldaților nord-coreeni în Rusia # Digi24.ro
Coreea de Nord a glorificat la televiziunea de stat tacticile sinucigaşe ale trupelor sale trimise să lupte împotriva Ucrainei, cu câteva zile înainte ca liderul nord-coreean Kim Jong-un să călătorească la Beijing pentru a participa la o paradă militară unde se va întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce Moscova ia în considerare posibilitatea unui summit bilateral.
Cum plătești singur CASS, dacă nu mai ești asigurat de la 1 septembrie. Ce secțiune se bifează în declarația unică pentru 2025 # Digi24.ro
În România, persoanele fără venituri din muncă, pensii sau alte surse impozabile pot rămâne asigurate în sistemul public de sănătate dacă plătesc individual contribuția la CASS. Începând cu 1 septembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025, statutul de coasigurat va fi eliminat.
Fii salvator. Prim ajutor după expunerea la vapori toxici
Scandal în Coaliție pe tăierile din administrație. Mihaiu, USR: „25% nu înseamnă o reformă reală”. Toma, PSD: „Nu s-a început natural” # Digi24.ro
Reforma administrației locale stârnește certuri în coaliție. Partidele de Coaliție nu au reușit să se înțeleagă asupra tăierilor de posturi și a concedierilor. PSD cere subțierea aparatului bugetar cu 25%, însă premierul spune că procentul este prea mic pentru a face reformă și vrea o tăiere de 45%. Constantin Toma, PSD, primarul municipiului Buzău, și deputatul USR Radu Mihaiu au comentat pentru Digi24 care este miza posturilor neocupate desființate și de ce nu se vrea acest lucru.
Momentul exploziei de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeş. Martor: „Era o problemă mecanică” # Digi24.ro
O coloană de flăcări şi fum, înaltă de câţiva metri, s-a văzut de a distanţe mari în momentul în care s-a produs explozia de la fabrica Kronochem din Sebeş. Un tânăr aflat într-un program de internship a povestit că, aparent, la un buncăr în care se amestecau materialele exista „o problemă mecanică” şi acela a explodat, în condiţiile în care se lucra la el.
Un bărbat a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney: „Au scos armele de foc” # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat luni după ce a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney, a declarat poliția australiană.
„Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”. Trump reacționează după zvonurile de pe reţelele sociale că ar fi murit # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simţit niciodată „atât de bine”, în urma unor zvonuri despre moartea sa, apărute în ultimele zile pe reţelele de socializare.
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial” # Digi24.ro
Președintele Poloniei a emis o cerere „inechivocă” de reparații din partea Germaniei, la 86 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Karol Nawrocki s-a alăturat luni dimineață altor înalți oficiali polonezi, printre care și prim-ministrul Donald Tusk, la o ceremonie comemorativă pe peninsula Westerplatte, scrie TVPWorld.
Fiecare dintre noi se confruntă ocazional cu diverse probleme respiratorii. Cauzele pot fi variate, mergând de la infecții respiratorii la alergii și chiar afecțiuni cardiovasculare, dar nu numai. Cum recunoaștem o pneumonie și când trebuie să ne adresăm medicului aflăm de la Dr. Cătălina Trifan, medic primar medicină internă.
Canicula revine în sudul țării, la început de septembrie. Cum va fi vremea la mare în ultima săptămână de vacanță # Digi24.ro
Luna septembrie începe cu temperaruri de vară. După un scurt episod cu furtuni, de mâine revine canicula. Se vor înregistra până la 37 de grade Celsius în sudul și sud-estul țării, regiuni pentru care a fost emis un cod galben de caniculă. Elena Mateescu, directorul ANM, a spus la Digi24 că vremea rămâne caldă inclusiv în weekend.
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei” # Digi24.ro
Criza din Ucraina a izbucnit din cauza loviturii de stat provocate de Occident la Kiev în 2014, a subliniat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în discursul său de la summitul la care participă în China.
Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri” # Digi24.ro
Președintele chinez Xi Jinping a îndemnat luni liderii prezenți la summitul regional din orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei, să profite de „piața lor de dimensiuni uriașe”, în timp ce președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat sprijinul pentru ambiția lui Xi de a crea o nouă ordine economică și de securitate globală, care reprezintă o provocare pentru Statele Unite, relatează Reuters.
Canicula revine în sudul țării, la început de septembrie. Cum va fi vremea la mare în ultima săptămînă de vacanță # Digi24.ro
Inestetice și dureroase, monturile afectează în special femeile care poartă încălțăminte strâmtă, îngustă sau cu toc înalt, dar pot avea și alte cauze, precum cele ereditare. Deși seamănă mai mult cu o excrescență osoasă, în realitate, monturile sunt diformități ale antepiciorului, caracterizate de o deviație către interior a osului de la baza degetului mare și către lateral a degetului mare.
De azi, pacienții îi pot reclama online pe medicii care îi trimit, în mod abuziv, din spitalele publice la cabinete private # Digi24.ro
Începând de la 1 septembrie, pacienții vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează, în mod abuziv, către cabinetele private. Sesizările se vor face online, pe site-ul Ministerului Sănătății.
Israelul se gândește la anexarea Cisiordaniei, ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări # Digi24.ro
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări, au afirmat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată la reuniunea cabinetului de securitate, potrivit agenției Reuters.
Povestea lui Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume care a pornit de la zero. Cum a făcut primii bani, în copilărie # Digi24.ro
Lucy Guo, antreprenoare în serie şi recent desemnată de Forbes drept cea mai tânără miliardară „self-made” din lume, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, spune că primele ei câştiguri au venit încă din copilărie, pe terenul de joacă.
Putin: „Înţelegerile” la care a ajuns cu Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul summitului din Alaska, cu preşedintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluţii la criza din Ucraina.
Israelul susține că l-a ucis pe „omul mascat”, un simbol al mișcării Hamas. Cine era Abu Obeida # Digi24.ro
Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al brigăzilor armate Hamas, a fost ucis într-un atac aerian israelian la Gaza, a anunțat armata israeliană. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a felicitat armata (IDF) și serviciul de securitate internă Shin Bet pentru „execuția impecabilă” a operațiunii, relatează BBC.
Cel puţin 600 de oameni au murit şi aproximativ 2.000 au fost răniţi după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 şi mai multe replici au zguduit estul Afganistanului duminică noaptea, au raportat luni surse oficiale, transmite EFE. Agenţia dpa stabileşte bilanţul la 250 de morţi, în timp ce Reuters face referire la sute de morţi, scrie Agerpres.
Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. A fost activat Planul Roşu de intervenţie # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. A fost activat Planul Roşu de intervenţie.
Până unde a ajuns „Noul Drum al Mătăsii”, iniţiat de China acum 12 ani. Datorii greu de gestionat şi suspiciuni de corupţie # Digi24.ro
Iniţiativa Belt and Road (BRI), proiectul-fanion lansat de Beijing în 2013 pentru a conecta Asia de restul lumii prin investiţii masive în infrastructură, şi-a pierdut din amploarea şi aura de odinioară. Dacă la început era prezentată ca „un drum al mătăsii” modern, capabil să aducă beneficii reciproce în materie de investiţii şi dezvoltare, astăzi imaginea sa este mult mai nuanţată: unele proiecte au adus progres vizibil, altele au lăsat în urmă datorii greu de gestionat şi suspiciuni de corupţie.
Sondaj: 75% dintre ucraineni ar accepta încetarea focului numai dacă li se oferă garanţii de securitate # Digi24.ro
75% dintre ucraineni consideră că ţara lor ar trebui să accepte un armistiţiu, dar numai dacă se oferă garanţii solide de securitate, potrivit unui sondaj publicat de Kyiv Independent, scrie News.ro.
Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean # Digi24.ro
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a anunţat președintele Volodimir Zelenski.
De luni creşte valoarea rovinietei pentru autoturisme. Cresc și amenzile pentru lipsa ei # Digi24.ro
Preţul rovinietei se modifică de la 1 septembrie pentru autoturisme, creşterile de preţ fiind cuprinse între un euro şi 22 de euro. De asemenea, cresc şi amenzile pentru lipsa rovinietei în cazul autoturismelor, scrie News.ro.
Ucraina își intensifică presiunea asupra trupelor rusești de pe front. Noi imagini cu atacuri asupra dronelor și tancurilor inamice # Digi24.ro
Unitățile de operațiuni speciale ale Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina continuă să exercite o presiune susținută asupra forțelor rusești, efectuând lovituri de precizie în mai multe sectoare ale liniei frontului. Misiunea lor este clară: eliminarea forței umane inamice, distrugerea echipamentelor militare și demontarea pozițiilor fortificate oriunde este posibil, arată Defense Express.
Ursula von der Leyen este așteptată luni la Constanța. Se va întâlni cu președintele Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la discuţii, va râmâne la Bucureşti, având programată o şedinţă a coaliţiei, dar şi o şedinţă de Guvern şi asumarea răspunderii în Parlament, informează News.ro.
Cât de mult accelerează căldura extremă procesul de îmbătrânire. Efectele, comparate cu alcoolul și fumatul excesiv # Digi24.ro
Un studiu realizat de Universitatea din Hong Kong arată că expunerea repetată la valuri de căldură poate accelera îmbătrânirea biologică a organismului, comparabil cu efectele fumatului sau consumului de alcool. Cercetarea, desfășurată pe aproape 25.000 de persoane din Taiwan, confirmă că temperaturile extreme pot afecta grav sănătatea, în special la vârstnici.
Dinozaurul punk rock: O nouă specie „blindată” cu țepi uriași și scuturi osoase a fost descoperită în Maroc # Digi24.ro
Oamenii de știință au descoperit un dinozaur cu o „armură” bizară formată din țepi lungi de un metru. Fosilele de Spicomellus afer, o specie care a trăit acum 165 de milioane de ani, i-au șocat pe experți, aceștia spunând că nu au mai văzut niciodată un astfel de specimen.
Noul imperiu cibernetic al lui Putin se răspândește în toată lumea. Țările care au căzut în capcana digitală a Kremlinului # Digi24.ro
Kremlinul consideră că tehnologiile cibernetice reprezintă o parte importantă a luptei globale contra Occidentului și un instrument în plus pentru a-și promova interesele în întreaga lume. Statele Unite și multe țări europene au descoperit legături ascunse între firme de securitate cibernetică de top din Rusia și armata rusă sau serviciile ei de securitate, pe care acum Moscova încearcă să le extindă încă și mai agresiv.
Proteina-cheie care „dirijează” grăsimile din celule: noua descoperire care ar putea ajuta la combaterea obezității și diabetului # Digi24.ro
O echipă de cercetători australieni a identificat o proteină-cheie ce joacă un rol central în modul în care celulele gestionează şi stochează grăsimile, ceea ce oferă noi informaţii care s-ar putea dovedi utile în domeniul sănătăţii.
Calendar ortodox septembrie 2025: Sărbători religioase importante, marcate cu cruce roșie în prima lună a noului an bisericesc # Digi24.ro
În luna septembrie sunt menționate în calendarul ortodox două dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie ale anului: Nașterea Maicii Domnului și Înălțarea Sfintei Cruci. Aceste zile sunt prilej de rugăciune, reflecție spirituală și păstrare a obiceiurilor transmise de-a lungul secolelor.
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei astronomice. Când trecem la ora de iarnă # Digi24.ro
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă. Senatul și Camera, în ședințe comune succesive # Digi24.ro
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă, scrie Agerpres.
Fostul primar al New York-ului și avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină # Digi24.ro
Fostul primar al oraşului New York și avocat al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină în statul american New Hampshire, relatează BBC. Giuliani era pasager într-un Ford Bronco în momentul în care mașina a fost lovită din spate în oraşul Manchester, sâmbătă seara, potrivit poliţiei locale, scrie News.ro.
SUA plănuiesc să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război (Washington Post) # Digi24.ro
Un plan postbelic pentru Gaza al americanilor ar prevedea administrarea de către Statele Unite a enclavei devastate de război pentru cel puţin un deceniu, relocarea populaţiei palestiniene şi reconstrucţia enclavei ca staţiune turistică şi centru de producţie, a relatat duminică Washington Post.
