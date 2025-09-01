AUR depune patru moțiuni de cenzură. Ce proiect scapă de demersul Opoziției. Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ”

12:30

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus la Digi24 că 280 de oameni care lucrează în Primăria București și-ar pierde posturile dacă Guvernul ar decide ca personalul din administrație să fie redus cu 45%, pentru că în organigramă există sute de posturi neocupate. El spune însă că fiecare primărie trebuie să vină cu propria analiză, pentru a se asigura că rămâne funcțională. Este și motivul pentru care proiectul de lege a fost amânat cu încă două săptămâni, a spus el.