Raiffeisen Bank lansează contul destinat adolescenților cu vârsta mai mare de 14 ani
BizBrasov.ro, 1 septembrie 2025 13:50
Raiffeisen Bank lansează un cont bancar destinat adolescenților cu vârsta mai mare de 14 ani și care nu au împlinit 18 ani, pentru a-i sprijini în primii pași către responsabilitate financiară. Acesta oferă tinerilor posibilitatea de a învăța să-și administreze banii într-un mod simplu, modern și sigur, adaptat nevoilor lor de zi cu zi. Noul [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
14:00
Cuplu de brașoveni, amenințat aseară în timp ce se afla la plimbare prin oraș. Un bărbat agresiv a primit ordin de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au fost sesizați aseară în jurul orei 21 de către un bărbat și o femeie că, în timp ce se aflau într-o zonă deschisă din municipiul Brașov, au fost amenințați cu acte de violență de un bărbat cunoscut. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că femeia în vârstă de 44 de ani [...]
Acum 15 minute
13:50
Raiffeisen Bank lansează un cont bancar destinat adolescenților cu vârsta mai mare de 14 ani și care nu au împlinit 18 ani, pentru a-i sprijini în primii pași către responsabilitate financiară. Acesta oferă tinerilor posibilitatea de a învăța să-și administreze banii într-un mod simplu, modern și sigur, adaptat nevoilor lor de zi cu zi. Noul [...]
Acum 30 minute
13:40
De astăzi, pacienții pot reclama medicii care îi trimit abuziv la cabinete private. Unde se depun sesizările # BizBrasov.ro
Pacienții români au posibilitatea de a raporta online situațiile în care medicii din spitalele publice îi redirecționează, în mod abuziv, către cabinete private, unde li se percep costuri suplimentare pentru servicii care ar fi trebuit să fie gratuite. Începând de astăzi, formularul este disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății și permite sesizarea rapidă și concretă a cazurilor [...]
Acum o oră
13:30
Festivalul „Prispa” aduce în Piața Sfatului muzică, tradiții, delicii, dar și parade ale portului popular din toate colțurile țării. Printre invitați, Paula Hriscu # BizBrasov.ro
De vineri și până duminică, Piața Sfatului va găzdui Festivalul PRISPA, un eveniment unic prin amploare și semnificație, dedicat tradițiilor, comunităților și valorilor românești. Festivalul este organizat de Asociația Construim o Țară, prin proiectul România ești TU, în parteneriat cu Primăria Brașov și cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării și Turismului. Festivalul PRISPA face parte din [...]
13:30
Pasagerul numărul 500.000 a fost înregistrat astăzi la cel mai nou aeroport din România, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav # BizBrasov.ro
O familie de brașoveni care se întorceau din concediu din Grecia a marcat borna de 500.000 de călători care au tranzitat Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. De fapt, pasagerul numărul 500.000 la AIBG este brașoveanul Alin Suciu. După aterizare, cei 4 membri ai familiei Suciu au fost surprinși de oficialii aeroportului din Brașov, care le-au înmânat [...]
13:20
Un săcelean scandalagiu s-a apucat de „jogging” când a venit Poliția. Bărbatul încălcase un ordin de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 47 de ani, din municipiul Săcele, ar fi încălcat ordinul de protecție emis de Instanță și ar fi provocat scandal. „Echipajele de siguranță publică împreună cu echipa operativă s-au deplasat la adresa indicată și au identificat persoana reclamată [...]
Acum 2 ore
12:30
După aplicarea „legii Bolojan” în învățământ, în județul Brașov, 10 profesori au fost obligaţi să intre în restrângere și alți 35 să aibă completare de norme # BizBrasov.ro
În județul Brașov au fost reduse peste 300 de norme, după aplicarea legii Bolojan, iar „10 profesori au fost obligaţi să intre în restrângere și 35 să aibă completare de norme”, a afirmat inspectoarea şcolară generală adjunctă a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Braşov, Ştefania Molnar, potrivit Bună Ziua Brașov. Concursul pentru suplinitori nu va mai fi [...]
12:20
Un nou atac xenofob în România: Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a agresat un cetăţean străin venit la muncă în țara noastră, lovindu-l de mai multe ori cu o bucată de lemn # BizBrasov.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există [...]
12:20
„Ne mobilizăm toate resursele pentru a asigura cele mai bune condiții de tratament și sprijin pentru cei afectați” – mesajul conducerii companiei Kronospan, în urma incendiului care a avut loc în această dimineață la una din fabricile firmei # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, un incendiu a avut loc în această dimineață la fabrica Kronospan din Sebeș, Alba. În urma accidentului, 4 persoane au fost rănite – două având arsuri pe 20% din suprafața corpului. Compania austriacă Kronospan, care are o fabrică și la Brașov, a transmis un mesaj după incendiul izbucnit la [...]
Acum 4 ore
11:50
De astăzi, Lidl extinde gama de produse fabricate în România. Ce vor găsi clienții pe rafturi # BizBrasov.ro
Începând cu 1 septembrie, Lidl România a introdus șapte produse românești noi în gama ce include deja peste 90 de articole ce se regăsesc pe rafturi permanent. Retailerul german a ajuns să colaboreze cu peste 40 de producători locali care vând sub marca proprie a retailerului Cămara Noastră. Printre cele șapte produse, se numără telemeaua [...]
11:10
Luna septembrie aduce o nouă expoziție de pictură la Biblioteca Județeană George Barițiu. Artista Carmen-Fella Țanu, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Brașov, Secția Grafică, expune pe simezele Galeriei de pe scară lucrările reunite sub tiltlul „Schițând Lumea”. Expoziția este o propunere vizuală pentru publicul iubitor de lectură și artă. „Unele dintre portrete [...]
10:50
Din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemul de răcire al autobuzului etajat, acesta nu va circula astăzi pe linia 20 spre Poiana Brașov și va fi înlocuit cu un autobuz Menarini dotat cu remorcă pentru transportul bicicletelor. „Ne cerem scuze pentru situația apărută și vă asigurăm că facem toate eforturile pentru a repune în circulație [...]
10:50
Tarifele rovinietei pentru autoturisme s-au modificat, începând de astăzi. Majorările sunt cuprinse între 1 și 22 de euro. Totodată, au crescut și amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei în cazul acestor vehicule. Cât costă rovinietele de la 1 septembrie Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei s-au modificat după cum urmează: – rovinieta de o zi: de [...]
10:30
FOTO Cum arată rănile turistului atacat de câinii de la o stână din zona montană a județului Brașov. Sfaturi de la Salvamont # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, un incident grav a avut loc în urmî cu două săptămâni în Munții Făgăraș, când un turist a fost atacat de câinii de la o stână din zona montană a județului Brașov. Din păcate, astfel de situații sunt tot mai frecvente pe traseele montane din România și pot pune [...]
10:30
Plăcuțele de înmatriculare se vor livra acasă începând din această lună, însă se va plăti o taxă # BizBrasov.ro
Veşti bune pentru toți șoferii care vor să își înmatriculeaze mașina. Plăcuțele vor fi livrate direct acasă. Noua reglementare va intra în vigoare începând cu 17 septembrie. Potrivit noilor prevederi, şoferii vor putea solicita contra cost livrarea plăcuţelor de înmatriculare la orice adresă din România. Comenzile vor putea fi făcute prin intermediul platformei oficiale a Direcţiei Generale [...]
10:20
2.800 de ghiozdane, în valoare de aproape 270.000 de lei, îi vor aștepta pe bănci pe elevii de clasă pregătitoare din Brașov # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană continuă și în acest an implementarea programului „Primul Ghiozdan”, destinat elevilor care încep clasa pregătitoare în unitățile de învățământ din municipiu. Inițiat în anul 2010, programul reprezintă un demers constant de sprijinire a familiilor și de facilitare a accesului echitabil la educație. Până la începutul anul școlar, toate școlile din municipiul Brașov vor [...]
Acum 6 ore
09:30
Incendiu la Kronospan – patru persoane sunt rănite. A fost activat planul roșu de intervenție # BizBrasov.ro
Un incendiu a izbucnit, luni, 1 septembrie 2025, pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș. A fost activat Planul Roșu, iar la fața locului a fost trimis un elicopter, mai multe autospeciale și o mașină pentru transport roboți de la ISU Mureș. Patru persoane au fost rănite – două au suferit arsuri, iar două au [...]
09:10
Legătura cu transportul în comun între cartierele Astra și Coresi, cu o frecvență mai ridicată. Din 8 septembrie, autobuzele vor pleca de la capetele de linii din 12 în 12 minute # BizBrasov.ro
Pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea călătorilor și în urma analizelor efectuate de Asociația de Transport Brașov privind gradul de încărcare și frecvența de utilizare, RATBV va suplimenta, începând cu data de 8 septembrie, numărul de mijloace de transport care deservesc linia 7. Suplimentarea numărului de vehicule are ca obiectiv creșterea capacității [...]
Acum 12 ore
05:50
Blocuri cu până la 7 etaje, pe un teren de 20.000 de metri pătrați din zona Rulmentul. Planul Urbanistic, supus consultării publice # BizBrasov.ro
Un proiect imobiliar ar urma să fie conturat pe un teren de 20.000 de metri pătrați de pe strada Vasile Goldiș din zona Rulmentul. Planul Urbanistic de Detaliu întocmit de către proprietarul parcelei a fost supus consultării publice pe site-ul Primăriei Brașov și potrivit propunerii, perimetrul a fost reglementat din punct de vedere urbanistic în [...]
05:40
Nicolae Ceaușescu dincolo de clișeele și percepțiile conturate după 1989. După 1980, dictatorul „nu mai seamănă” cu cel din anii ’60–’70. # BizBrasov.ro
Analistul politic și jurnalistul Dan Andronic a publicat fragmente din discuțiile sale cu diplomatul Ioan Donca, oferind o perspectivă diferită asupra lui Nicolae Ceaușescu. În relatările expuse, fostul ambasador povestește despre întâlnirile la nivel înalt, despre felul în care liderul român impresiona prin memorie și inteligență și despre schimbările vizibile din ultimul deceniu al regimului. [...]
05:40
Comuna Hărman începe lucrările la „centura” dintre DN 11 și drumul spre Sânpetru. La ce valoare a ajuns contractul după licitație # BizBrasov.ro
Primăria Hărman a lansat în februarie licitația pentru modernizarea străzii Aleea 14, care străbate comuna prin partea de Vest, respectiv face legătura între drumul județean dinspre Sânpetru și DN 11. Costul total al lucrărilor este estimat la suma de 5.256.515,67 lei fără TVA, iar la procedura de licitație s-au înscris 11 constructori. Dată fiind concurența, și [...]
04:40
Dacă știi ce se plantează în septembrie, poți să te bucuri de o grădină plină de culoare în primăvară și de o recoltă bogată anul viitor. În plus, multe dintre culturile semănate acum profită de solul încălzit de vară și de umiditatea specifică începutului de toamnă. Uite ce opțiuni ai. Flori care se plantează în [...]
03:10
Structura anului școlar 2025-2026: Când au elevii examene și vacanțe/ Calendarul complet # BizBrasov.ro
Elevii urmează să înceapă școala pe 8 septembrie, însă începutul anului școlar 2025-2026 este marcat de nemulțumirea profesorilor, care au de gând să boicoteze festivitățile care marchează acest început de an școlar. Cu toate acestea, conform proiectului de ordin privind structura anului școlar 2025-2026, elevii vor începe cursurile pe 8 septembrie 2025. Structura anului școlar 2025-2026 [...]
02:30
Jumătate dintre români au redus cheltuielile curente, pentru a face față acestei perioade. Peste o treime au renunțat la ceva important # BizBrasov.ro
Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research analizează modul în care românii resimt situația economică actuală din țară, cum le influențează viața de zi cu zi și ce așteptări au de la companii în acest context. Cum s-au adaptat: 49% au redus cheltuielile curente, 41% au amânat investițiile majore, iar peste o treime [...]
Acum 24 ore
21:50
Președintele României: „Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene” # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistraţii din ţări europene. El a insistat că acelora care mai au un an până la pensie ar trebui să nu li se amâne pensionarea pentru încă un an. „Magistraţii din România au muncit anii [...]
17:00
Ministrul Mediului a trimis controale la gropile de gunoi municipale: „Soluţia este să deblocăm monopolul din judeţe, să poată exista mai multe gropi şi în acel moment va deveni şi o competiţie reală” # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că a cerut un control la toate gropile de gunoi municipale şi deja au fost date mai multe amenzi. ”Soluţia este să deblocăm monopolul din judeţe, să poată exista mai multe gropi de gunoi şi în acel moment va deveni şi o competiţie reală şi vom putea avea şi [...]
16:40
Debutul Programului Rabla 2025, anuțat de către Ministerul Mediului pentru finalul lunii septembrie # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Bugetul total este de 200 de milioane de lei, transmite News.ro. „Programul Rabla pentru persoane fizice – avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, [...]
15:40
Președintele României: „Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene” # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistraţii din ţări europene. El a insistat că acelora care mai au un an până la pensie ar trebui să nu li se amâne pensionarea pentru încă un an. „Magistraţii din România au muncit anii [...]
14:10
Băută bine, o brașoveancă a plecat la plimbare prin Bran. Polițiștii au constatat că avea și dreptul de a conduce suspendat, astfel că au luat măsuri drastice # BizBrasov.ro
Aseară, în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au oprit pentru control, în cadrul unei acțiuni specifice, un autoturism care circula pe strada Valea Porții, din localitatea Bran. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că autoturismul era condus de o femeie, de 53 de ani, domiciliată în municipiul Brașov, dar care [...]
Ieri
13:50
Tânărul șofer care l-a accidentat mortal pe pietonul care a traversat B-dul Gării prin loc nepermis nu consumase alcool. A fost deschis însă un dosar penal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, pe care l-au întocmit după ce, noaptea trecută, în jurul orei 23.00, pe Bulevardul Gării din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit [...]
13:30
Polițiștii din Brașov pun „bariera” la intrarea pe DN 1, din cauza aglomerației ce s-a format pe șosea spre Capitală încă din Predeal # BizBrasov.ro
La acest moment, traficul auto este foarte aglomerat și circulația se desfășoară îngreunat pe DN 1, pe direcția Brașov – București, începând cu localitatea Predeal. În acest sens, pentru asigurarea unei bune fluențe, au fost constituite dispozitive de poliție rutieră în mai multe puncte de interes: „Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto utilizarea rutei alternative DN [...]
13:00
Noua fabrică de pulberi ce se va construi în județul Brașov va revoluționa și agricultura. Ce plantă ar urma să fie cultivată masiv, deoarece este principala materie primă pentru producția de praf de pușcă # BizBrasov.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a anunțat că România va construi, în colaborare cu Rheinmetall, cea mai performantă fabrică de pulberi pentru muniție din regiune, în orașul Victoria, județul Brașov. „Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate «bătute în cuie». Nu am putut accepta condiții mai puțin avantajoase [...]
12:30
Guvernul „pune la cale” astăzi tăierea a 70.000 de posturi din primării și consilii județene # BizBrasov.ro
Coaliția discută duminică noi reduceri în administrația publică, care ar implica tăierea a 70.000 de posturi din primării și consilii județene. Potrivit surselor Digi24, în jurul orei 13:00 ar începe o ședință a Coaliției, urmată apoi de una a Guvernului, la ora 16:00. Totodată, Coaliția are, pe ordinea de zi, reducerea de posturi din administrația [...]
12:20
9 intervenții ale salvamontiștilor în Munții Bucegi. Cazuri „deosebite”: un bărbat s-a ales cu o arsură oculară după ce a declanșat un spray antiurs, iar doi ciobani s-au bătut și tăiat după o beție # BizBrasov.ro
Salvatorii montani din Prahova au avut o zi şi o noapte extrem de solicitante, fiind chemaţi la nouă intervenţii pentru accidente şi situaţii de urgenţă petrecute pe traseele din Bucegi şi în staţiunile montane. Echipele Salvamont Prahova au intervenit, în ultimele 24 de ore, în nu mai puţin de nouă cazuri, multe dintre ele cu [...]
11:10
Turiștii care vin la munte trebuie să stea în gardă de frica urșilor. Staţiunile montane riscă să-și piardă popularitatea # BizBrasov.ro
Străzile staţiunilor turistice de top seamănă din ce în ce mai mult cu o rezervaţie naturală deschisă. Şi nu, nu din cauza vegetaţiei. Nu mai e o surpriză pentru nimeni, însă problema urşilor continuă să fie în cap de listă şi motivul pentru care s-ar putea să vedem din ce în ce mai puţini turişti la [...]
10:30
FOTO Pieton în scaun cu rotile accidentat mortal noaptea trecută pe B-dul Gării din Brașov # BizBrasov.ro
Accident grav noaptea trecută pe B-dul Gării din Brașov. Un pieton în scaun cu rotile care a trecut neregulamentar strada în zona Sălii Sporturilor, în jurul orei 23.00, a fost izbit de o mașină. Potrivit martorilor, în ciuda eforturilor echipajului de ambulanță, pietonul a murit. Martorii susțin că bărbatul era om al străzii și își [...]
10:10
„Litoralul pentru toți” începe de mâine și vine cu reduceri de până la 60%, ținând cont că sezonul estival a fost destul de slab # BizBrasov.ro
Sezonul estival pe litoralul românesc se apropie de final, iar hotelierii încearcă să profite de ultimele zile pentru a-și rotunji veniturile. După un sezon slab, cu mai puțini turiști și încasări mai mici decât în anii trecuți, programul „Litoralul pentru toți” începe în septembrie și vine cu reduceri de până la 60%. Patronii hotelurilor și [...]
09:40
Meteorologii anunţă instabilitate atmosferică accentuată în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei, duminică, între orele 10.00 şi 21.00. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben de furtuni pentru ziua de duminică. Fenomenele vizate sunt averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, rafale de 50-70 km/h, vijelii şi, pe alocuri, [...]
30 august 2025
16:50
O elevă de la Colegiul Dr. Ioan Meșotă din Brașov, pe podium la Olimpiada Internațională de Limba Engleză # BizBrasov.ro
Vacanța de vară a însemnat muncă asiduă și antrenament pentru eleva Iulia Birta de la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă care, după ce a reprezentat școala și județul la faza națională a Olimpiadei de Limba Engleză an de an, a obținut acum două premii foarte importante la Olimpiada Internațională de Limba Engleză IELO 2025. Astfel, [...]
16:50
Povestea celui care are „biroul” pe cel mai înalt vârf locuit din România, locul unde timpul nu se măsoară în ore și minute, ci în răsărituri, apusuri și schimburi de tură # BizBrasov.ro
Pe Sergiu Olteanu îl poți întâlni la Vârful Omu, acolo unde timpul nu se măsoară în ore și minute, ci în răsărituri, apusuri și schimburi de tură. E meteorolog, dar mai mult decât atât, e un om al muntelui. Își petrece câte două săptămâni izolat la stația meteo, la peste 2500 de metri altitudine, în mijlocul [...]
16:10
Ministrul Sănătății susține că nu are planuri de reducere a compensării pentru medicamente: „După ce am introdus plata CASS pentru pensionari, să îi obligăm să scoată alţi bani din buzunar” # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat, vineri, că în prezent Ministerul Sănătăţii nu are în dezbatere publică şi nu a iniţiat niciun act normativ prin care să se reducă nivelul de compensare al medicamentelor. „Medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate şi nici validate de Ministerul [...]
15:10
Cum vor crește impozitele pe locuințe și terenuri în conformitate cu propunerile de modificare a Codului Fiscal. În cazul apartamentelor foarte vechi, taxele se vor tripla # BizBrasov.ro
Impozitele pe locuințe vor crește semnificativ de anul viitor, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal, aflate acum în dezbatere. Acestea se pot chiar și tripla, în anumite cazuri, arată calculele realizate de Adrian Vascu, specialist în evaluări imobiliare și vicepreşedinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), publicate pe blogul său și citate de Economedia. [...]
14:20
Amenzi de 55.000 de lei date ieri de polițiști în trei zone „negre”, cu risc de producere a accidentelor rutiere, din zona municipiului Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, împreună cu Secțiile de Poliție 1-5, Poliția Stațiunii Poiana Brașov, Biroul Rutier Săcele și Serviciul Rutier au organizat ieri o acțiune pe linie rutieră, ce a avut drept scop creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice și reducerea consecințelor accidentelor rutiere grave, dar și pentru descurajarea [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Electrica a anunțat noua ofertă de preț, care este destul de „piperată” față de cea a Hidroelectrica # BizBrasov.ro
Electrica Furnizare, cel de-al treilea mare furnizor de electricitate pentru populație după numărul de clienți, și-a făcut publică oferta. Prețul per kilowatt/oră se înscrie în media pieței, dar mult peste oferta Hidrolectrica. Electrica Furnizare a anunțat un preț de energie electrică activă de 0,79236 lei/kWh fără TVA. Acesta este însă tariful de bază, la care [...]
13:30
O tânără din Sânpetru a dat atacul în mai multe case din Bod și Hărman. Polițiștii au prins-o după ce doar săptămâna aceasta a furat din două locuințe # BizBrasov.ro
Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu persoana bănuită în stare de reținere, după ce aceasta ar fi sustras bunuri și sume de bani din locuințe aflate în comunele Hărman și Bod. Luni și miercuri, polițiștii au fost sesizați de către proprietarii a două imobile din localitățile Bod și Hărman, care semnalau faptul [...]
13:20
Scene șocante s-au petrecut ieri pe malul unui râu din județul Brașov. Un localnic din comuna Homorod care stătea liniștit la pescuit pe Valea Homorod a fost atacat de un urs. Bărbatul a avut mai multe răni grave, inclusiv pe față, fiind preluat de un elicopter SMURD și dus la spital. Incidentul a fost făcut [...]
13:10
Hidrologii au emis o avertizare cod galben valabilă duminică, între orele 6.00 – 24.00, pentru 18 judeţe. Ploile vor provoca scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundaţii locale şi creşteri de debite pe mai multe râuri. Autorităţile avertizează că pot fi depăşite cotele de atenţie pe unele [...]
11:50
Transport public curat, sigur și predictibil, planul noului manager al RATBV, care de marți „intră în pâine”. În primul rând, se va lucra la creșterea punctualității, astfel încât călătorii să nu mai stea cu ochii în soare în stații # BizBrasov.ro
Consiliul de Administrație al RATBV S.A. l-a desemnat ieri pe Andrei Căpraru în funcția de Director General interimar, după cum BizBrașov v-a informat aici, cu mandat începând de marți, 2 septembrie 2025, după demisia fostului Director General, Marian Geman. Decizia are ca obiectiv continuitatea serviciului public de transport și funcționarea predictibilă a societății. De asemenea, [...]
10:40
O elevă de la Colegiul Dr. Ioan Meșotă din Brașov, pe podium la Olimpiada Internațională de Limba Engleză # BizBrasov.ro
Vacanța de vară a însemnat muncă asiduă și antrenament pentru eleva Iulia Birta de la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă care, după ce a reprezentat școala și județul la faza națională a Olimpiadei de Limba Engleză an de an, a obținut acum două premii foarte importante la Olimpiada Internațională de Limba Engleză IELO 2025. Astfel, [...]
09:50
Zeci de turişti riscă să-şi compromită vacanţele, după ce o agenție cu vechime pe piața din România este acuzată că nu a plătit colaboratorii # BizBrasov.ro
Touroperatorul Cocktail Holidays, unul din cei mai vechi din România, este acuzat de mai multe agenţii de turism revânzătoare că nu şi-a plătit colaboratorii – cum sunt, de exemplu, companiile aviatice şi hotelurile din destinaţiile turistice – iar zeci de turişti români au fost ameninţaţi că trebuie să evacueze hotelul, deşi plătiseră pachetele de vacanţă. [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.