Curs valutar, 1 septembrie 2025. Euro și aurul tot mai scumpe
PSNews.ro, 1 septembrie 2025 13:50
Moneda europeană a început prima lună de toamnă în urcare, fiind cotată de BNR la 5,0725 lei. În schimb, dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3271 lei, respectiv 5,4141 lei. Lira sterlină a fost evaluată în creștere, la 5,8564 lei. Gramul de aur a fost 482,6091 lei, mai scump cu aproape 7
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe # PSNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale duce în continuare o viață de lux, deși nu are venituri. Acesta are mașină cu șofer, este păzit de bodyguarzi la fiecare apariție publică, iar soția sa, Cristela Georgescu merge în vacanțe în străinătate. De asemenea, familia Georgescu locuiește într-o vilă în apropiere de București, care, potrivit unei declarații a
Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție fiind proiectul referitor la pensiile magistraților, a anunțat, luni, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu. 'Vom depune patru moțiuni de cenzură. Nu vom depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraților, pentru că
Robert Sighiartău (PNL): PSD se opune reformei administraţiei publice pentru că apără un sistem de care profită # PSNews.ro
PSD se opune reformei administraţiei publice iniţiate de premierul Ilie Bolojan pentru că „apără un sistem de care profită politic", spune preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, într-un mesaj postat luni pe pagina sa de socializare, transmite Agerpres. „Oamenii care muncesc şi susţin prin taxe şi impozite bugetul de stat aşteaptă de la
„Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”. Trump reacționează după zvonurile că ar fi murit # PSNews.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a negat zvonurile vehiculate pe rețelele de socializare conform cărora acesta ar fi murit. Președintele de la Casa Albă a contrazis speculațiile din mediul online, spunând că nu s-a simţit niciodată atât de bine. Apariția acestor zvonuri s-a pus pe seama imaginilor cu vânătăi de pe mâna lui Trump, apărute
Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu” # PSNews.ro
PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar. Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a fost întrebat de jurnaliști, luni, dacă partidele din coaliție iau în calcul să crească din nou taxa pe valoare adăugată dacă, în octombrie, "nu se strâng
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. De ce s-a întors vedeta # PSNews.ro
După o lună și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a venit în România și a luat parte la un eveniment în onoarea acestuia. Vedeta nu și-a anunțat venirea în țară și nici nu a vorbit despre cât timp va petrece aici. La ce eveniment a luat parte Mihaela Rădulescu 17 iulie
Guvernul condus de Ilie Bolojan traversează cea mai gravă criză, iar viitorul său este în mâinile primarilor PSD și PNL. Concedierile pregătite de Ilie Bolojan în administrația locală au înfuriat toți primarii. Actualul premier amenință cu demisia dacă nu este lăsat să facă ceea ce dorește la guvernare, în timp ce primarii nu sunt dispuși
Motivul pentru care pubelele de milioane de euro aduse în Sectorul 2, prin PNRR, zac nefolosite # PSNews.ro
Primăria Sectorului 2 a montat aproape jumătate dintre pubelele ecologice cumpărate, în 2023, printr-o licitație cu fonduri europene de peste 16,5 milioane de euro. Restul ar urma să fie instalate până la finalul anului. Problema e că noile pubele nu pot fi folosite. Locuitorii trec pe lângă ele și lasă în continuare sacii galbeni cu
Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Salariile bugetarilor, înghețâate # PSNews.ro
Coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, USR și UDMR analizează o posibilă majorare a TVA de la 21% la 23%, începând cu anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește semnificativ, au declarat surse politice. Decizia este luată în calcul pe fondul nevoii de a găsi fonduri suplimentare pentru rectificarea bugetară și pentru reducerea
Câți angajați din Primăria Capitalei ar pleca dacă Guvernul adoptă reducerea posturilor din administrație # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus la Digi24 că 280 de oameni care lucrează în Primăria București și-ar pierde posturile dacă Guvernul ar decide ca personalul din administrație să fie redus cu 45%, pentru că în organigramă există sute de posturi neocupate. El spune însă că fiecare primărie trebuie să vină cu propria
Sorina Matei: Bolojan, un lider slab și imatur. Și-a pus în cap, în timp record, toată România # PSNews.ro
Jurnalista Sorina Matei face o radiografie dură a portretului lui Ilie Bolojan. „Un premier care amenință din 2 în 2 zile cu demisia pentru că nu are tactică, strategie, și-a pus în cap în timp record toată România, confundă România cu șușanelele lui de la Oradea, nu știe să negocieze, este încăpățânat, plin de el
Loteria Română lansează o nouă serie ‘Loz Horoscop’. Câștigurile totale sar de de 6 milioane de lei # PSNews.ro
Loteria Română lansează o nouă serie 'Loz Horoscop', cele mai mari premii ce pot fi câștigate fiind în valoare de 100.000 de lei fiecare, se arată într-un comunicat al Loteriei Române, remis, luni, AGERPRES. Cea de-a treia ediție Loz Horoscop reprezintă 'o nouă invitație adresată jucătorilor cărora le place să-și încerce norocul la loz în
Bucureștiul testează programul decalat pentru angajații la stat, ca măsură anti-aglomerație # PSNews.ro
Angajaţii Primăriei Capitalei şi ai altor instituţii din Municipul Bucureşti vor începe decalat programul de muncă, astfel încât să lase timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă, într-un timp util. „Nu ne costă nimic să ne facem treaba şi să facem ordine în oraş. Problema
Ursula von der Leyen, forțată să aterizeze în Bulgaria cu hărți pe hârtie după bruiaj GPS atribuit Rusiei # PSNews.ro
Un avion care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv duminică după-amiază a fost privat de mijloacele electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroportul orașului, în ceea ce trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru FT că este tratat ca o operațiune de interferență rusă. „Întregul sistem GPS
Bolojan caută un acord cu CE pentru măsuri de reducere a deficitului bugetar care să fie „suportabile” social # PSNews.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că proiectele care nu mai pot face parte din PNRR trebuie să fie transferate pe viitorul program de finanţare european, pe fondurile de coeziune, în această situaţie fiind unele spitale şi lucrările la autostrăzi şi drumuri expres. Ilie Bolojan a afirmat, luni, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL,
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 1 septembriei 2025. Preţul la benzină a scăzut cu 3 bani pe litru # PSNews.ro
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 1 septembrie 2025, preţul la benzină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute. Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la benzină cu trei bani pe litru, indiferent că vorbim de benzină standard
Premierul Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații la finalul Biroului Executiv al PNL, după întâlnirea cu președintele PPE, Manfred Weber. „Am avut discuții pe două componente importante: agenda europeană și cea de politică internă care ține de PNL și PPE. Pe componenta de politică europeană: sunt două direcții importante pe care vom acționa convergent, pe partea de competitivitate și
Lider PSD, întrebat dacă alianța PSD-PNL-USR-UDMR poate continua fără Bolojan: ”Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos” # PSNews.ro
Unul dintre numele importante din PSD, fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, avertizează coaliția de guvernare că Ilie Bolojan nu este singurul om "care să salveze România". Câciu a fost întrebat de jurnaliști, luni, cum comentează informația apărută pe surse că Ilie Bolojan ar fi amenințat în ședința de duminică seara că este dispus să demisioneze din
Impozitul de 1% pe care Guvernul vrea sa-l elimine. Taxa vizează multinationalele, dar și companiile românești # PSNews.ro
Impozitul ar urma să fie eliminat începând cu 2026, arată proiectul de lege aferent „Pachetului II" de măsuri fiscale. În prima jumătate din 2024, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat din acest impozit 2,06 miliarde lei, conform ZF, care citează un răspuns oficial al instituției, scrie Gândul. „Din informaţiile existente în baza de date
Profesorii merg la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Protest istoric pe 8 septembrie 2025, la Cotroceni și Guvern # PSNews.ro
Profesorii vor protesta în 8 septembrie, în prima zi de școală, în fața Guvernului, apoi vor pleca în marș până la Palatul Cotroceni. Ei le cer părinților să nu își ducă la festivități copiii. „Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul școlii, noi, profesorii, vom ieși în stradă
Reforma în administrația publică este contestată de sindicate. Acestea susțin că guvernanții taie din posturile ocupate, și nu din cele neocupate, pe care le păstrează pentru sinecurile politice. Conform legii, numărul maxim de posturi din primării și consilii județene este de 190 de mii, din care sunt ocupate aproape 160 de mii. Sindicatele din administrație spun
PNL ameninţă cu ieșirea de la guvernare după ce reforma administraţiei locale a fost amânată la cererea PSD # PSNews.ro
PNL a lăsat de înţeles că ar putea ieși de la guvernare, după eșecul negocierilor din coaliție privind reforma administraţiei locale. Premierul Ilie Bolojan şi PNL refuză să mintă: reforma administraţiei locale nu este praf în ochi, a transmis, luni, Partidul Naţional Liberal. Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a declarat că cinci din cele şase pachete de
Un autobuz cu 26 de pasageri, între care 14 copii, s-a răsturnat într-un şanţ din Harghita # PSNews.ro
Un autobuz în care se aflau 26 de persoane a intrat într-un şanţ din localitatea Borzont, judeţul Harghita. 14 dintre pasageri sunt copii. Cu toţii au rămas blocaţi până la sosirea echipelor de intervenţie, potrivit Agerpres. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita a informat că pasagerii au fost evacuaţi de către echipajele de intervenţie,
Ce i-au transmis organizatorii turneului de la Cleveland Soranei Cîrstea, după ce a anunțat că i-a fost furat trofeul # PSNews.ro
Sorana Cîrstea a anunţat în weekend că trofeul primit după ce a câştigat turneul de la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel de la New York, unde era cazată pentru US Open. „Cine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, vă rog să mi-l înapoiaţi", a scris
Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar Nicușor Dan: “Nu știu cum a ajuns președinte” # PSNews.ro
Luptele bucureștenilor cu "moștenirea" lui N. Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar: "Nu știu cum a ajuns președinte" În cei
Schimbări pentru pacienții care merg la spitalele de stat din România. Măsura, de la 1 septembrie # PSNews.ro
Sunt schimbări pentru pacienții care merg la spitalele de stat din România. Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează, în mod abuziv, către cabinetele privat. Începând de la 1 septembrie, pacienții vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează, în mod abuziv, către cabinetele […] Articolul Schimbări pentru pacienții care merg la spitalele de stat din România. Măsura, de la 1 septembrie apare prima dată în PS News.
Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4 nu vor avea apă caldă până vineri seară din cauza lucrărilor de reparații la rețeaua termică, anunță Termoenergetica București. Cea mai mare intervenție vizează zona intersecției străzii Turnu Măgurele cu Bulevardul Metalurgiei, unde vor fi afectate 882 de blocuri până vineri, ora 23:00. De asemenea, lucrările se vor […] Articolul Alte peste 1.000 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Zona cea mai afectată apare prima dată în PS News.
Judecătorii au decis că fostul candidat la prezidențiale rămâne sub control judiciar. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, rămâne sub măsura controlului judiciar, au decis luni dimineață judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 din București. Călin Georgescu s-a prezentat în istanță pentru a afla dacă rămâne sau nu sub control judiciar. De asemenea, judecătorii acestuia au […] Articolul Decizie de ultimă oră a judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
Președinta Băncii Centrale Europene: Căderea unui guvern din zona euro ar fi „îngrijorătoare” # PSNews.ro
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat luni că Franța nu se află într-o situație care să impună intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI), dar orice risc ca un guvern din zona euro să cadă este „îngrijorător”. Vorbind pentru Radio Classique, Lagarde a subliniat că disciplina fiscală rămâne esențială în Franța și că urmărește cu […] Articolul Președinta Băncii Centrale Europene: Căderea unui guvern din zona euro ar fi „îngrijorătoare” apare prima dată în PS News.
PSD vrea scutirea de la plata CASS a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului și impozitarea migranților # PSNews.ro
PSD a depus o serie de amendamente la Pachetul doi de măsuri pentru care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni seara. Între amendamentele depuse de PSD se află și scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului, dar și a personalului monahal din toate […] Articolul PSD vrea scutirea de la plata CASS a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului și impozitarea migranților apare prima dată în PS News.
Exerciţii militare în poligonul din Babadag. Restricţii de circulaţie între Enisala şi Sălcioara # PSNews.ro
Poligonul din apropierea orașului tulcean Babadag găzduiește, începând de luni, exerciții militare cu muniție de război, iar autoritățile județene le recomandă conducătorilor de autovehicule să evite tronsonul Enisala-Sălcioara, parte a drumului județean 222. Potrivit unui anunț al Consiliului Județean (CJ) Tulcea făcut public pe site-ul propriu, tragerile cu muniție de război se desfășoară în fiecare […] Articolul Exerciţii militare în poligonul din Babadag. Restricţii de circulaţie între Enisala şi Sălcioara apare prima dată în PS News.
Partidul Național Liberal a transmis luni că reforma administrației locale „nu este praf în ochi” și a subliniat că reducerea efectivă a personalului va fi de 10%. „Partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea EFECTIVĂ de posturi este de 10%. Nu de 25% sau 45% cum s-a spus”, se arată în comunicat. Potrivit PNL, la […] Articolul PNL apără măsura reformei administrației locale: „Nu este praf în ochi” apare prima dată în PS News.
Bolojan dă verde modificărilor la cazierul fiscal: Mai multe categorii de abateri vor fi scoase din evidență # PSNews.ro
Guvernul Bolojan a pregătit avizarea și susține modificarea cazierului fiscal pentru a elimina mai rapid referiri la anumite situații care au dus la inactivarea fiscală a contribuabilului. Astfel, dacă în prezent se elimină la reactivare din cazier doar nerespectarea obligațiilor declarative pe parcursul unui semestru (abatere care a dus la inactivare), în timp ce alte […] Articolul Bolojan dă verde modificărilor la cazierul fiscal: Mai multe categorii de abateri vor fi scoase din evidență apare prima dată în PS News.
Washington Post: Planul Statelor Unite pentru Gaza prevede mutarea întregii populații după război # PSNews.ro
Potrivit Washington Post, Statele Unite au un plan pentru Fâșia Gaza după război, care prevede mutarea întregii populații în alte zone ale lumii și administrarea teritoriului de către o entitate americană timp de zece ani. Statele Unite își propun să relocheze întreaga populație a Fâșiei Gaza după încheierea conflictului, relatează Washington Post, citat de AFP. Teritoriul palestinian […] Articolul Washington Post: Planul Statelor Unite pentru Gaza prevede mutarea întregii populații după război apare prima dată în PS News.
Prima zi de toamnă a adus un cod galben de caniculă, plus posibilitatea unor ploi excedentare # PSNews.ro
Cod galben de temperaturi ridicate şi disconfort termic, marţi, în Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală Meteorologii au emis, pentru marţi, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, în Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul […] Articolul Prima zi de toamnă a adus un cod galben de caniculă, plus posibilitatea unor ploi excedentare apare prima dată în PS News.
Un mare retailer angajează pe salarii de la circa 3.200 de lei în mână full time şi de la 1.500 de lei pentru part time # PSNews.ro
Action Retail, retailer olandez cu preţuri mici, angajează pe salarii de la circa 3.200 de lei în „mână” full time şi de la 1.500 de lei pentru part time. Oferă stabilitate, tichete de masă şi reduceri pentru angajaţi Action Retail România, subsidiara din România a retailerului Action, un discounter cu produse preponderent nealimentare din Olanda […] Articolul Un mare retailer angajează pe salarii de la circa 3.200 de lei în mână full time şi de la 1.500 de lei pentru part time apare prima dată în PS News.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că, din cele 24 de spitale prevăzute a fi construite în România cu bani din PNRR, doar 8 îşi păstrează finanţarea, restul urmează să fie construite prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate al Ministerului Sănătăţii, potrivit news.ro. Patru sau chiar cinci spitale vor fi […] Articolul Ministrul Sănătăţii: Doar 8 din 24 de spitale vor rămâne cu bani din PNRR apare prima dată în PS News.
1 septembrie aduce noi scumpiri: Rovinieta și taxa de la Fetești cresc, TVA majorat pentru firme # PSNews.ro
Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește considerabil începând cu 1 septembrie 2025, ajungând la un preț aproape dublu față de cel actual. În același timp, plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici crește de la 300.000 de lei la 395.000 lei. Astfel, începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Legea […] Articolul 1 septembrie aduce noi scumpiri: Rovinieta și taxa de la Fetești cresc, TVA majorat pentru firme apare prima dată în PS News.
Călin Georgescu, la Judecătoria Sector 1: „Refuz să cred că PSD este atât de iresponsabil încât să fie părtaș” # PSNews.ro
Călin Georgescu atacă dur Guvernul Bolojan: „Într-o țară care trăiește pe aur, a continua să te împrumuți sau să spui că nu ai bani, ar trebui ca prosperitatea și fericirea să fie generalizate. Refuz să cred că PSD se face părtaș la această distrugere”. Liderul suveraniștilor, din nou în fața judecătorilor pentru controlul judiciar VIDEO […] Articolul Călin Georgescu, la Judecătoria Sector 1: „Refuz să cred că PSD este atât de iresponsabil încât să fie părtaș” apare prima dată în PS News.
Coaliția și Guvernul, discuții finale pentru pachetul fiscal, votat azi în Parlament. Bolojan amenință cu demisia # PSNews.ro
Guvernul își asumă răspunderea, luni, la ora 19, pentru pachetul doi de austeritate, cu excepția măsurilor care vizează reforma în administrația locală. Cinci din cele șase proiecte în care a fost spart acest pachet de austeritate ajung astăzi pe masa parlamentarilor. Al șaselea proiect, care privește reforma administrației publice, a fost amânat până pe 15 […] Articolul Coaliția și Guvernul, discuții finale pentru pachetul fiscal, votat azi în Parlament. Bolojan amenință cu demisia apare prima dată în PS News.
1 septembrie, începutul anului bisericesc. Ce urări se fac și care sunt sărbătorile cu cruce roșie # PSNews.ro
Iată ce urări se fac în această zi și care sunt sărbătorile notate cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox din 2025. Anul bisericesc începe pe 1 septembrie Anul bisericesc 2025 va începe la 1 septembrie 2024 și se va încheia la 31 august 2025. Acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii […] Articolul 1 septembrie, începutul anului bisericesc. Ce urări se fac și care sunt sărbătorile cu cruce roșie apare prima dată în PS News.
Ședință la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special # PSNews.ro
Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat și Reuniunea Grupurilor Parlamentare PSD vor avea loc luni, începând cu ora 14.00. Tot luni, începând cu ora 10, va avea loc ședința Biroului Executiv PNL. Întâlnirile a fost anunțate încă de duminică de reprezentanții partidelor. Liberalii organizează luni, de la ora 10, o ședință a Biroului Politic […] Articolul Ședință la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special apare prima dată în PS News.
Senatul și Camera Deputaților încep luni a doua sesiune parlamentară a anului, într-un climat politic tensionat # PSNews.ro
Senatul și Camera Deputaților încep, luni, cea de a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2025. Potrivit deciziilor publicate vineri în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate, de la ora 16:00, de președintele Senatului, respectiv președintele Camerei Deputaților ‘în temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată’, precum și […] Articolul Senatul și Camera Deputaților încep luni a doua sesiune parlamentară a anului, într-un climat politic tensionat apare prima dată în PS News.
Incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului în Sebeș. A fost activat planul roșu de intervenție # PSNews.ro
Un incendiu a izbucnit luni dimineață la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, județul Alba, autoritățile activând Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea situației. UPDATE 3 În urma incendiului, unul dintre răniții cu arsuri în urma exploziei va fi transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență Timișoara. O altă victimă ce […] Articolul Incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului în Sebeș. A fost activat planul roșu de intervenție apare prima dată în PS News.
Ursula von der Leyen vine azi în România. Șefa Comisiei Europene, întâlnire cu Nicușor Dan la Constanța # PSNews.ro
Ursula von der Leyen face, luni, o vizită în România, ca parte a turului său în țările Uniunii Europene aflate „în prima linie” a conflictului cu Rusia. Preşedinta Comisiei Europene va avea o întrevedere cu Nicușor Dan, la Constanța, și se va întâlni cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia […] Articolul Ursula von der Leyen vine azi în România. Șefa Comisiei Europene, întâlnire cu Nicușor Dan la Constanța apare prima dată în PS News.
Un cutremur de magnitudine 6 a lovit provincia Kunar din Afganistan, provocând pagube mari și numeroase victime, iar bilanțul este încă incert din cauza accesului dificil în zonele afectate. Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit provincia Kunar, din nord-estul Afganistanului, în noaptea de duminică spre luni, provocând pagube majore și un număr ridicat de […] Articolul Cutremur de magnitudine 6 în nord-estul Afganistanului: sute de morți și răniți apare prima dată în PS News.
AUR anunţă moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dar şi moţiuni simple împotriva mai multor miniştri # PSNews.ro
AUR a reclamat, duminică, încălcarea democraţiei de către Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR, considerând că practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, „reduce Parlamentul la o simplă anexă”. Formaţiunea anunţă moţiune de cenzură, dar şi moţiuni simple împotriva mai multor miniştri. „Consiliul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), reunit înaintea începerii noii sesiuni parlamentare, atrage atenţia asupra […] Articolul AUR anunţă moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dar şi moţiuni simple împotriva mai multor miniştri apare prima dată în PS News.
Nouă şedinţă a coaliţiei, luni. Duminică, s-a discutat 5 ore fără să se ajungă la un acord privind concedierile # PSNews.ro
O nouă şedinţă a coaliţiei va avea loc, luni, pentru a fi agreate amendamente la pachetul pentru care se va angaja răspunderea. Coaliţia va dezbate, luni, de la ora 12.00, amendamentele pe care parlamentarii le vor depune la pachetul de legi pentru care Executivul îşi va angaja răspunderea, notează news.ro. Depunerea amendamentelor se poate face […] Articolul Nouă şedinţă a coaliţiei, luni. Duminică, s-a discutat 5 ore fără să se ajungă la un acord privind concedierile apare prima dată în PS News.
De la 1 septembrie, modificări în circulația trenurilor de metrou pe Magistrala Gara de Nord 2 – Străulești # PSNews.ro
Metrorex informează publicul călător că, începând cu data de 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești), ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă. Astfel, circulația trenurilor de metrou de pe Magistrala 4 (Gara de […] Articolul De la 1 septembrie, modificări în circulația trenurilor de metrou pe Magistrala Gara de Nord 2 – Străulești apare prima dată în PS News.
