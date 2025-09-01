Curs valutar, 1 septembrie 2025. Euro și aurul tot mai scumpe

19:00

O nouă şedinţă a coaliţiei va avea loc, luni, pentru a fi agreate amendamente la pachetul pentru care se va angaja răspunderea. Coaliţia va dezbate, luni, de la ora 12.00, amendamentele pe care parlamentarii le vor depune la pachetul de legi pentru care Executivul îşi va angaja răspunderea, notează news.ro. Depunerea amendamentelor se poate face […] Articolul Nouă şedinţă a coaliţiei, luni. Duminică, s-a discutat 5 ore fără să se ajungă la un acord privind concedierile apare prima dată în PS News.