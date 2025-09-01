Guiu, înapoi la Chelsea Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge
Golazo.ro, 1 septembrie 2025 13:50
Marc Guiu (19 ani), împrumutat de Chelsea la Sunderland, a fost chemat de urgență înapoi la echipa de pe Stamford Bridge, după ce Liam Delap (22 de ani) s-a accidentat.
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre importanța educației în fotbal.
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United # Golazo.ro
Erik ten Hag (55 de ani) a fost demis de Bayern Leverkusen, după doar două meciuri în Bundesliga.
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu? # Golazo.ro
GOLAZO.ro a ales patru dintre fazele controversate de la CFR Cluj - FCSB și le-a trimis spre analiză unuia dintre cei mai buni arbitri din LaLiga anilor 2000, Alfonso Perez Burrull. Spaniolul e unul dintre puținii centrali care i-au arbitrat în cinci El Clasico pe Messi și Cristiano Ronaldo.
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 57 WTA) va primi un nou trofeu din partea organizatorilor turneului de la Cleveland. Premiul obținut la competiția Tennis in the Land i-a fost furat.
Neymar îl contrazice pe Ancelotti Versiunea jucătorului care n-a prins lotul Braziliei: „Nu are legătură cu starea mea fizică” # Golazo.ro
Naționala Braziliei traversează primele momente tensionate sub comanda lui Carlo Ancelotti (66 de ani). Neymar (33 de ani) îl contrazice pe selecționer.
Nebunie la Legia lui Edi Al doilea eșec la rând în Polonia. Antrenorul atacă șefii, golgeter accidentat grav, jucătorii s-au certat cu fanii # Golazo.ro
Edward Iordănescu a pierdut iar cu Legia în campionat, 1-2 cu FC Cracovia în deplasare. Tehnicianul a criticat subtil conducătorii de mai multe ori
„Înainte rupea picioare, acum sparge timpane” Sergio Ramos s-a lansat în muzică, iar internetul n-a avut milă de fostul căpitan al lui Real Madrid # Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani) s-a lansat în muzică, dar mulți internauți n-au fost impresionați de calitățile sale vocale.
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic # Golazo.ro
Adrian Mazilu (19 ani) a acordat primul interviu în calitate de jucător al celor de la Dinamo.
Îl schimbă Becali pe Elias? Patronul de la FCSB a dat răspunsul, după remiza cu CFR Cluj # Golazo.ro
Gigi Becali a exclus ideea plecării lui Elias Charalambous de la FCSB, în contextul începutului slab de sezon al campioanei.
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume # Golazo.ro
Astăzi este ultima zi de mercato în care echipele din cele mai importante ligi din lume mai pot transfera jucători. GOLAZO.ro te ține la curent cu mutările.
Fără VAR în prima repriză Probleme la meciul dintre Rayo Vallecano și Barcelona » Lamine Yamal, penalty contestat # Golazo.ro
Partida dintre Rayo Vallecano, formația românului Andrei Rațiu (27 de ani), și Barcelona, încheiată 1-1, s-a jucat fără suportul arbitrajului video, după o defecțiune în camera VAR. Rațiu a fost aproape să înscrie un gol în prima repriză.
Chivu explică ce n-a funcționat Antrenorul lui Inter, analiză fără menajamente după eșecul cu Udinese # Golazo.ro
INTER - UDINESE 1-2. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre prima înfrângere suferită pe banca nerazzurilor.
Când însuși șeful VAR închide ochii la două faze de penalty, atunci arbitrajul din România trebuie declarat mort.
„Îl sun pe Becali” Patronul de la FCSB susține că între arbitrul Colțescu și Pintilii ar fi avut loc un dialog uluitor la meciul din Gruia: „Ne luăm la mișto?!” # Golazo.ro
CFR CLUJ - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit și derapajaul pe care „centralul” partidei, Sebastian Colțescu, l-a avut chiar în timpul jocului.
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos # Golazo.ro
Scandal-monstru la finala Leagues Cup, pierdută de Inter Miami cu 0-3 în fața lui Seattle Sounders.
Bîrligea, out? Atacantul de la FCSB face azi un RMN. Patronul echipei e sceptic: „Nu cred că poate să meargă la națională” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea rata meciurile echipei naționale cu Canada și Cipru de pe 5, respectiv 9 septembrie.
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn” # Golazo.ro
Sepp Maier are 81 de ani, fiind considerat cel mai valoros goalkeeper al Germaniei. Campion mondial și european cu naționala, a cucerit trei Cupe ale Campionilor în serie cu Bayern
Liga 1, etapa #8 Liderul U Craiova pierde puncte la Botoșani » Toate rezultatele + clasamentul actualizat # Golazo.ro
Toate meciurile din Liga 1 sunt transmise în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
Ramos cântă despre Real Fostul căpitan blanco a scos o melodie în care-și dezvăluie regretele despre plecare: „Mi-ai dat aripi doar ca să mă poți îndepărta” # Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani, acum la Monterrey) a lansat piesa „Cibeles”, dedicată fostei sale echipe, Real Madrid, în care își povestește plecarea de la club
Atac la arbitraj Cristi Balaj, nemulțumit de Colțescu după remiza dintre CFR și FCSB: „Nu ar mai trebui să ne arbitreze” # Golazo.ro
CFR-FCSB 2-2. Cristi Balaj (54 de ani) a fost nemulțumit de arbitrajul din Gruia.
Chiricheș e out! Patronul FCSB îi pregătește retragerea, după ce l-a schimbat în minutul 29: „Nu mai joacă nimic. Să rămână secund!” # Golazo.ro
CFR-FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) îi ia pregătește retragerea lui Vlad Chiricheș (35 de ani), după greșelile comise în Gruia.
„Nu suntem proști!” Charalambous și Târnovanu l-au făcut praf pe Colțescu după remiza cu CFR Cluj: „Îmi pun foarte multe semne de întrebare!” # Golazo.ro
CFR CLUJ - FCSB 2-2. Portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani) și antrenorul Elias Charalambous (44 de ani) consideră că arbitrul Sebastian Colțescu a luat mai multe decizii greșite împotriva campioanei.
Roșu da, penalty ba! VIDEO. Abeid, eliminat după ce l-a pălmuit pe Șut în careu » De ce nu a dictat Colțescu și lovitură de la 11 metri # Golazo.ro
Aly Abeid a fost eliminat pentru că l-a pălmuit pe Adrian Șut. Deși faza a avut loc în careul celor de la CFR Cluj, FCSB n-a primit penalty!
CFR-FCSB 2-2. Derby de nota 7 spre 8, cu un CFR care vrea să învețe din nou să se apere și un FCSB care se arată iritată când întâlnește adversitate în campionat. Și un atacant care dă pe afară de îngâmfare și de frustrări
Criticat dur după meci Ongenda, ținta acuzațiilor după Botoșani - Craiova. „A furat” golul lui Dumiter # Golazo.ro
Hervin Ongenda a devenit ținta acuzațiilor după meci pentru că ar fi furat golul lui Andrei Dumiter.
„Nu știa ce înseamnă exit” Dezvăluiri despre internaționalul român care putea semna cu Barcelona: „Mă suna plângând din aeroport” # Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a detaliat cum Nicolae Mitea (40 de ani) putea ajunge la FC Barcelona, înainte să semneze cu Ajax.
Cursă în Marea Neagră David Popovici a participat la un concurs de înot în ape deschise. Cum s-a descurcat # Golazo.ro
David Popovici a participat la concursul de înot în ape deschise, Atlantisman, și a terminat pe locul al doilea.
Hoțul de la US Open, identificat Cel care a furat șapca oferită cadou unui copil e multimilionar : „Un idiot ordinar și un nesimțit!” # Golazo.ro
Piotr Szczerek, un multimilionar din Polonia, se confruntă cu o avalanșă de critici în mediul online, după ce a furat șapca unui copil la US Open.
Schimbat după 29 de minute Chiricheș, scos din teren după eroarea de la gol: „Umilitor! Pe patronul de la FCSB l-au lăsat nervii” # Golazo.ro
CFR - FCSB. Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost schimbat după doar 29 de minute în partida din Gruia.
Dragoș Grigore, divorț cu scandal Soția a cerut ordin de protecție împotriva fostului fundaș de la Dinamo și Rapid » Acuzații grave: „S-a legat cu pungă la cap” # Golazo.ro
Soția lui Dragoș Grigore (38 de ani) a cerut un ordin de protecție împotriva fostului jucător de la Dinamo și Rapid. Cei doi divorțează după o căsnicie de aproape 17 ani. Și își aduc acuzații grave: infidelitate, furt și agresiuni.
„Joacă la 8-9 zile și trag de timp” Mirel Rădoi, uimit de ce a găsit la Botoșani : „Semnam numai ca să plecăm mai repede” # Golazo.ro
Mirel Rădoi a criticat calitatea gazonului de la Botoșani, după ce Universitatea Craiova a remizat în etapa a opta din Liga 1: „Semnam doar să plecăm mai repede”.
Victorie în derby Szoboszlai a asigurat succesul lui Liverpool în meciul cu Arsenal după o lovitură liberă de excepție » Reacția lui Raya # Golazo.ro
Dominik Szoboszlai a înscris golul victoriei pentru Liverpool în partida cu Arsenal din Premier League.
Dezastru pentru Ferrari Hamilton și Leclerc nu au încheiat cursa, iar Lando Norris a abandonat » Piastri a ieșit câștigător # Golazo.ro
Marele Premiu al Olandei a venit cu un dezastru pentru Ferrari, după ce Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (27 de ani) nu au încheiat cursa.
Pera, conflict cu arbitrul FOTO. Decizia care l-a scos din sărite pe antrenor în prima etapă din Liga Florilor # Golazo.ro
Florentin Pera (45 de ani), antrenorul echipei SCM Râmnicu Vâlcea, a intrat pe teren la finalul partidei cu Dunărea Brăila, scor 22-23, fiind foarte deranjat de o decizie luată de arbitru.
Bucurie cu doar 6 jucători Peste 300 de copii au venit să vadă mini-antrenamentul naționalei: ce „tricolori” au fost prezenți # Golazo.ro
Șase jucători au participat la antrenamentul de azi al echipei naționale: copiii au răspuns totuși invitației și s-au bucurat de prezența lor
Andone, foarte nervos Antrenorul a luat foc după deciziile arbitrului și s-a dus „glonț” la Kovacs # Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a făcut o criză de nervi după câteva decizii ale arbitrului Szabolcs Kovacs.
Alertă de pariuri și blaturi! Avertisment asupra pericolului care pândește Mondialul din 2026 # Golazo.ro
Organizația Națiunilor Unite (ONU) atrage atenția că piața neagră va depăși pariurile legale la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Crima organizată încearcă trucarea meciurilor pentru câștiguri uriașe
Cutremur la Petrolul Meciul cu Farul ar putea fi decisiv pentru Ciobotariu + Fotbalist important, din nou în afara lotului: „Nu mai am nimic de demonstrat” # Golazo.ro
Petrolul Ploiești ia în calcul să-l demită pe Liviu Ciobotariu (54 de ani). Pe banca tehnică ar putea reveni turcul Mehmet Topal (39 de ani).
Afganele nu renunță la fotbal Și-au părăsit țara din cauza talibanilor : „Un câine de pe stradă are mai multe drepturi” # Golazo.ro
FIFA încearcă să construiască de femei afgane refugiate, după ce acestea au fost forțate să părăsească țara în 2021, după revenirea la putere a mișcării talibane.
Întrebare șocantă în rugby O jucătoare l-a chestionat pe arbitru: „Cu care dintre ele...?”. A fost eliminată imediat! Reacția „centralului” # Golazo.ro
Sinead Peach a fost eliminată în meciul cu Saint Helens după ce a adresat o întrebare nepotrivită arbitrului.
Nu vor să joace cu israelienii Cluburile europene au vrut să afle răspunsul UEFA legat de războiul din Gaza # Golazo.ro
UEFA a primit în această săptămână aceeași întrebare din partea mai multor grupări continentale, subiect conectat direct cu faza principală a Europa League, la care participă și FCSB, și cu conflictul din Orientul Mijlociu.
„90% dintre juniori trăiesc în sărăcie” Declarație sfâșietoare despre copiii de la Academia Boca Juniors: „Imaginați-vă presiunea la care sunt supuși” # Golazo.ro
Ander Herrera (36 de ani), mijlocașul celor de la Boca Juniors, a vorbit despre greutățile și presiunea resimțită de copiii argentinieni care practică fotbal.
A gafat, a fost schimbat Oficialul VAR care a greșit la meciul lui Fulham a fost schimbat cu câteva ore de meciul Liverpool-Arsenal # Golazo.ro
Meciul dintre Liverpool și Arsenal, programat duminică pe Anfield, a avut parte de o schimbare neașteptată la nivelul brigăzii de arbitraj video. Michael Salisbury (40 de ani), desemnat inițial ca oficial VAR, a fost retras din cauza unei erori majore comise cu o zi înainte, la partida Chelsea – Fulham 2-0. Decizia a fost luată cu doar câteva ore înainte de începerea partidei din Premier League.
Gloria Bistrița a anunțat despărțirea de antrenorul Cristi Pustai (57 de ani).
De la „erou” la „trădător” Djokovic, persona non grata pentru regimul Vucic, după ce a sprijinit protestele anti-corupție: „Fals patriot” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani), de 24 de ori campion de Grand Slam și considerat cel mai mare sportiv din istoria Serbiei, trece printr-un moment tensionat în propria țară. Tenismenul a fost etichetat drept „trădător” de presa apropiată puterii și de persoanele din cercul președintelui Aleksandar Vucic (55 de ani).
Legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi (60 de ani), s-a întors astăzi în localitatea natală Săcele, județul Constanța, locul unde a făcut primii pași în fotbal.
Tănase, declarație amuzantă A prefațat meciul etapei #8, CFR - FCSB: „Derby-ul răniților” # Golazo.ro
CFR CLUJ - FCSB. Florin Tănase (30 de ani) a prefațat derby-ul din Gruia.
Mitriță s-a lămurit Românul joacă de două luni în China și recunoaște: „Când am ajuns acolo credeam că nu e un campionat puternic” # Golazo.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) a fost surprins de nivelul ridicat al campionatului chinez și intenționează să joace cât mai mult timp în țara asiatică.
Au depășit 3 miliarde! Cluburile din Premier League au bătut recordul de transferuri în această vară. Urmează „bomba”?! # Golazo.ro
Premier League, campionatul în care se fac cele mai importante transferuri ale lumii, a atins un nou record în mercato. Și se pregătește achiziția verii!
