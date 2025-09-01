Guiu, înapoi la Chelsea   Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge

17:10

Meciul dintre Liverpool și Arsenal, programat duminică pe Anfield, a avut parte de o schimbare neașteptată la nivelul brigăzii de arbitraj video. Michael Salisbury (40 de ani), desemnat inițial ca oficial VAR, a fost retras din cauza unei erori majore comise cu o zi înainte, la partida Chelsea – Fulham 2-0. Decizia a fost luată cu doar câteva ore înainte de începerea partidei din Premier League.