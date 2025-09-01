Lupta cu invadatorii. Zelenski anunță că livrarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană va fi accelerată
Aktual24, 1 septembrie 2025 18:20
Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 1 septembrie, că livrarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană va fi accelerată pentru a proteja Ucraina de atacurile cu rachete și drone rusești. Anunțul a urmat intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile, inclusiv atacul asupra Kievului din 28 august, în care au murit 25 de persoane. „Accelerăm furnizarea […]
• • •
Acum 15 minute
18:50
Avizul pentru protestul rasist din Capitală a fost anulat: ”Capitala nu va deveni scena radicalismului” # Aktual24
Primarul General Stelian Bujduveanu a anunțat luni anularea avizului pentru organizarea unui protest rasist de către Noua Dreaptă și partidul lui Șoșoacă. „Capitala nu va deveni scena radicalismului. Am anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie”, a declarat Bujuduveanu. Primarul General al Municipiului București a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul […]
Acum 30 minute
18:40
Val de atacuri ale suveraniștilor la adresa șefei CE: ”Scorpia”, ”criminala”, ”satana”. ”De-ar avea rușii o rachetă cu rază lungă” # Aktual24
Rețelele de socializare sunt luate cu asalt de postacii ”suveraniști” pentru a discredita vizita în România a șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Atacurile sunt în ton cu narativele promovate de Moscova. Iată câteva exemple de postări delirante ale postacilor ”suveraniști”: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni după-amiaza într-o vizită […]
Acum o oră
18:20
18:10
”Se umple paharul”. Ce spune Grindeanu despre anunțul lui Paul Stănescu că PSD va pleca de la guvernare # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu există niciun conflict în Coaliție și că în acest moment nu este cazul ca pesediștii să iasă de la guvernare. Declarațiile vin în contextul unei noi crize politice, PSD refuzând să accepte propunerile lui Bolojan de reducere drastică a posturilor din administrația locală. ”Nu […]
18:10
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act de un document privind înfiinţarea Grupului Parlamentar Independent, transmite Agerpres. Solicitarea a fost trimisă la Comisia pentru regulament, pentru un punct de vedere. Grupul este format din deputaţi care au demisionat din partidele POT, S.O.S. România, urmând să fie desemnaţi: un lider de grup, cinci vicelideri şi […]
Acum 2 ore
17:20
Șeful UDMR, aliat cu PSD în tergiversarea legilor privind administrația locală: ”E nevoie de timp, două, trei săptămâni” # Aktual24
Coaliţia de guvernare trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spune preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că acesta nu a ameninţat cu demisia, doar a cerut susţinere pentru reforme. „Eu nu am simţit nicio ameninţare. Dar, într-adevăr, a fost o propoziţie care putea fi interpretată în sensul că dacă nu reuşim […]
17:10
S-a apucat și Olguța Vasilescu să-l atace pe Bolojan: ”Are o idee cu care nu e de acord. Suntem responsabili sau doar mimăm că muncim şi că suntem intransigenţi?” # Aktual24
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, susține că pesediștii nu se opun reformei în administraţia publică, dar că este nevoie ca Guvernul să propună coaliţiei un plan „coerent”. „Văd că, după şedinţa de ieri a coaliţiei de guvernare, se rostogoleşte ideea că PSD se opune […]
Acum 4 ore
17:00
În fiecare luni dimineață, atunci când merge să-și facă datoria legală de om aflat sub control judiciar, Călin Georgescu emite câte o „bulă papală” către electoratul extremist-populist. Este un semn că se simte încolțit și vrea să-și mobilizeze urmăritorii. „Tăcerea adevărului este mai grea decât țipătul minciunii. Oligarhia și soroșismul bancar, deși puțin la număr, […]
16:50
Șefa Comisiei Europene a aterizat la Baza militară Mihail Kogălniceanu. A fost întâmpinată de președintele Dan # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România și a fost primită de președintele Nicușor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu. Cei doi oficiali se vor deplasa cu elicopterul la Constanța, unde vor vizita Fregata ”Regele Ferdinand”. Ulterior, Ursula von der Leyen și Nicușor Dan vor vizita Baza militară de la […]
16:30
CSM, ultima tentativă de a bloca legile lui Bolojan: ”Fenomen de o gravitate excepțională, este amenințată integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora” # Aktual24
CSM a transmis, luni, un nou comunicat de presă privind pensiile magistraților, cu câteva ore înainte ca Guvernul Bolojan să își asume răspunderea în Parlament pe Pachetul 2, care conține și prevederi legate de pensiile speciale. ”În contextul campaniei de defăimare a magistraților inițiate și întreținute de luări de poziție repetate din zona factorului politic […]
16:20
Simion a reluat circul în Parlament: ”Domnul Georgescu a câștigat alegerile”. Presiuni AUR asupra Justiției # Aktual24
Liderul extremist al AUR, George Simion, și-a pus luni părlamentarii să poarte pancarte de susține a lui Călin Georgescu, după ce Judecătoria Sectorului 1 a decis să nu îi ridice controlul judiciar. ”Controlul juridic (sic!) prelungit pentru domnul Călin Georgescu înseamnă poporul român umilit. PSD, nu mai admiteși folosirea justiției ca bâtă politică. De ce […]
16:00
Atac violent din PSD la adresa lui Bolojan: ”După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci” # Aktual24
Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după ce acesta ar fi avertizat în ședința coaliției de ieri că este gata sp demisioneze dacă PSD îi mai blochează proiectele de reformă a administrației. ”După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei […]
15:50
Un ”suveranist” a făcut scandal mare la bordul unui avion WizzAir: ”Slavă Diana Șoșoacă”. A fost imobilizat # Aktual24
Un incident șocant a avut loc luni, cu doar 40 de minute înainte ca un avion WizzAir care decolase din Bruxelles Charleroi să aterizeze la București – Otopeni. Un pasager român, în vârstă de 41 de ani, vizibil aflat sub influența alcoolului, a început să țipe și să devină violent verbal cu însoțitorii de bord […]
15:40
Criză în coaliție, președintele Dan se întâlnește marți cu Grindeanu, Bolojan, Fritz și cu Kelemen Hunor # Aktual24
Președintele Nicușor Dan se va întâlni marți cu liderii coaliției de guvernare, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor din coaliție, care au culminat cu avertismentul lui Ilie Bolojan că ar putea demisiona. Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că în timpul ședinței coaliției, de duminică, Ilie Bolojan a amenințat […]
Acum 6 ore
14:50
Încă un lucrător străin a fost atacat mișelește. Victima este în comă, ”neputând avea certitudinea supravieţuirii acesteia” # Aktual24
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a lovit cu o bucată de lemn un cetăţean străin aflat la muncă în România, victima fiind în comă în urma agresiunii. „La data de 31.08.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a propus luarea măsurii arestării preventive faţă de un inculpat […]
14:40
PSD a reușit să își impună un amendament la Pachetul 2 de măsuri prin care firmele cu cifră de afaceri de peste 50 milioane de euro să fie taxate suplimentare, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Iată cum arată justificarea PSD pentru impunerea impozitului pe cifra de afaceri: ”Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat […]
14:10
Ce s-ar întâmpla dacă ar demisiona premierul Ilie Bolojan? Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că în timpul ședinței coaliției de duminică, Ilie Bolojan a amenințat că demisionează. Ședința a fost extrem de tensionată din cauza pachetului de reforme privind administrația publică. În ședință, Bolojan a cerut apăsat ca 45% dintre angajații din administrația publică […]
13:30
Rusia a încercat să deturneze avionul în care se afla Ursula von der Leyen: „Întreaga zonă a aeroportului GPS s-a întunecat” # Aktual24
Un incident de securitate aviatică a avut loc duminică în Bulgaria, când avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a fost privat de navigația GPS în timp ce se apropia de aeroportul din Plovdiv. Potrivit Financial Times, trei oficiali europeni au confirmat că situația este tratată drept o interferență rusească. […]
13:10
Bolojan anunță în cât timp va reuși România să își corecteze deficitul dacă se iau măsurile adecvate: ”Doi-trei ani de zile, în aşa fel încât şocul în plan intern să fie atenuat” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că Partidul Popular European susţine o reducere a deficitului bugetar cu care se confruntă România pe parcursul a doi-trei ani, astfel încât măsurile să fie suportabile din punct de vedere social. Declaraţiile au fost făcute la finalul reuniunii BEx PNL, convocată în contextul întâlnirii cu preşedintele PPE, Manfred Weber. […]
Acum 8 ore
12:40
În Belarus, militarii mai multor foste state sovietice, inclusiv Rusia, au început exerciții de război la care se va simula utilizarea de arme nucleare # Aktual24
Pe 31 august, în Belarus au început exercițiile militare ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), în cadrul cărora se vor simula scenarii ce implică utilizarea armelor nucleare. Potrivit Kyiv Independent, la manevre participă peste 2.000 de militari din Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia și Tadjikistan. Forțele sunt dotate cu aproximativ 450 de unități de tehnică […]
11:50
Surse: Vanghelie a amenințat-o cu moartea pe fosta sa parteneră, fosta deputată PSD Oana Mizil. Poliția a intervenit # Aktual24
Marian Vanghelie a amenințat-o cu moartea pe fosta sa parteneră, Oana Mizil. La solicitarea acesteia, polițiștii au emis ordin de protecție. Incidentul a avut loc pe 31 mai 2025, în jurul orei 15:19, au declarat surse din Poliție pengtru aktual24.ro. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel la SNUAU 112, de […]
11:40
Localnicii din Buzău vor primi despăgubiri în valoare de peste 500.000 de lei pentru pagubele provocate de urși în primele șapte luni ale anului # Aktual24
Direcția Județeană de Mediu (DJM) Buzău a emis, în primele șapte luni ale anului 2025, decizii pentru acordarea unor despăgubiri în valoare totală de peste 500.000 lei (echivalentul a 5 miliarde lei vechi), ca urmare a pagubelor produse de urși în județ. Potrivit cotidianului local Opinia de Buzău, cele mai multe incidente s-au înregistrat în […]
11:20
O nouă înfrângere a lui Georgescu în fața instanței. Judecătoria Sectorului 1 îi menține controlul judiciar # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 a decis, luni, să mențină controlul judiciar în cazul extremistului Călin Georgescu. Zeci de fanatici de-ai extremistului au venit din nou să îl susțină. Extremistul Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de […]
11:10
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde: „Franța nu are nevoie de intervenția FMI, dar instabilitatea guvernamentală este un semnal de alarmă pentru zona euro” # Aktual24
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat luni, 1 septembrie, că Franța nu se află în prezent într-o situație care să necesite intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI), însă a avertizat că orice risc de prăbușire a unui guvern din zona euro reprezintă un motiv serios de îngrijorare. Declarațiile au fost făcute într-un interviu […]
11:10
Ponta susține că Anca Alexandrescu l-a împiedicat pe Georgescu să fie președinte: ”Ea este arma fatală” # Aktual24
Victor Ponta a ironizat-o pe Anca Alexandrescu, fosta sa consilieră, afirmând că ea este vinovată pentru că extremistul Călin Georgescu nu a ajuns președinte al României. Ponta a explicat, într-un podcast, de ce este atacat cu atâta înverșunare de fosta sa consilieră, Anca Alexandrescu la Realitatatea Plus. „Ea mă are pe listă ca singurul care […]
Acum 12 ore
10:50
Georgescu, delir în fiecare zi de luni, acum a descoperit ”soroșismul bancar”. Incită PSD să prăbușească guvernarea: ”I-a dispărut ultimul dram de responsabilitate” # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu a avut luni un dou mesaj delirant, de data aceasta în incinta Judecătoriei Sectorului 1, unde speră să își anuleze controlul judiciar. În ultimele luni, Georgescu a avut în fiecare zi de luni de transmis câte un mesaj aiuritor adepților săi în timp ce se se prezenta pentru a semna controlul judiciar. […]
10:40
Planul lui Trump pentru Gaza: teritoriul va fi plasat pe zece ani sub tutelă americană, iar populația palestiniană „relocată voluntar” # Aktual24
Un plan postbelic elaborat de administrația președintelui Donald Trump și cunoscut drept Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust), prevede plasarea Fâșiei Gaza sub tutelă americană pentru cel puțin zece ani, cu scopul transformării regiunii într-un centru turistic și industrial cosmopolit. Conform prospectului de 38 de pagini consultat de The Washington Post, cei […]
10:40
Amendamentele USR la Pachetul 2: ”Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților” # Aktual24
USR are mai multe amendamente legate de Pachetul 2 de măsuri, pachet care ar urma să fie adoptat în această seară prin adoptarea responsabilității de către Guvern în Parlament. Iată amendamentele propuse de USR: Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul […]
10:10
Tragedie în Afganistan: Peste 600 de morți și 1.500 de răniți în urma unui cutremur devastator, care a zguduit estul țării # Aktual24
Un cutremur cu magnitudinea 6, urmat de mai multe replici, a lovit estul Afganistanului luni, 1 septembrie 2025, provocând o tragedie de proporții. Potrivit autorităților afgane, citate de The Times, bilanțul provizoriu indică peste 600 de persoane decedate și aproximativ 1.500 de răniți. Seismul a avut loc în zori și a afectat în special provinciile […]
09:40
Sabotaj sau accident? Un incendiu puternic a izbucnit pe platforma Kronospan Sebeș. Au fost răniți patru muncitori, fiind activat Planul Roșu de intervenție # Aktual24
Un incendiu de proporții a izbucnit luni dimineață, 1 septembrie 2025, pe platforma industrială a companiei Kronospan din municipiul Sebeș. Incidentul a avut loc în jurul orei 07:30 și a fost urmat de mai multe explozii auzite de locuitorii din zonă, care au sesizat și un nor dens de fum, scrie cotidianul local Alba24. Ca […]
09:10
Greta Thunberg, amenințată de ministrul israelian al Securității Naționale că va fi închisă într-o „celulă pentru teroriști” dacă vine iar în Gaza # Aktual24
Israelul ar putea lua măsuri drastice împotriva activiștilor care participă la o nouă flotilă umanitară cu destinația Gaza, printre care se numără și activista de mediu Greta Thunberg. Potrivit publicației Israel Hayom, ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a propus ca participanții să fie reținuți în condiții similare cu cele rezervate suspecților de terorism. Ben-Gvir susține […]
08:50
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece, confruntările de bloc și practicile de intimidare” # Aktual24
Președintele Chinei, Xi Jinping, a lansat un apel ferm pentru echitate, multilateralism și cooperare internațională în cadrul celei de-a 25-a reuniuni a Consiliului Șefilor de Stat ai Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO), desfășurată la Tianjin. Discursul liderului chinez, citat de Xinhua și preluat de agenții internaționale, a subliniat opoziția Chinei față de „mentalitatea […]
08:40
Volodimir Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul asasinării fostului președinte ale parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, a confirmat duminică arestarea unui suspect implicat în asasinarea, sâmbătă dimineața, la Lviv, a fostului președinte al parlamentului, Andrii Parubîi, într-o declarație publicată pe platforma X (fostul Twitter). Conform informațiilor oficiale, citate de Associated Press, Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost ucis prin împușcare după ce atacatorul l-a […]
08:20
Teroriștii Houthi au atacat birourile ONU din Sanaa și au luat ostatici 11 angajați, ca represalii pentru raidul aerian israelian de duminică # Aktual24
Tensiunile din Yemen au escaladat duminică, după ce forțele Houthi susținute de Iran au efectuat raiduri asupra birourilor Națiunilor Unite din capitala Sanaa. În urma acțiunii, cel puțin 11 angajați ai ONU au fost reținuți, potrivit unor surse oficiale citate de Politico. Raidurile au vizat sedii ale Programului Alimentar Mondial (WFP), Organizației Mondiale a Sănătății […]
08:10
Summit crucial la Paris, pe 4 septembrie: Trump, Zelenski, Macron și alți lideri occidentali vor discuta viitorul Ucrainei # Aktual24
Pe 4 septembrie, Parisul va găzdui un summit crucial la care vor participa președintele american Donald Trump, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni de rang înalt. Potrivit unei dezvăluiri recente publicate de Financial Times, întâlnirea are loc la invitația președintelui francez Emmanuel Macron și va avea ca temă centrală sprijinul internațional acordat […]
07:50
Elena Lasconi îl critică dur pe premierul Ilie Bolojan: „Până la dictatură mai e doar un pas” # Aktual24
Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a lansat un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând dur măsurile de austeritate care blochează investițiile publice. Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, Lasconi avertizează că ordonanțele guvernamentale care opresc proiectele locale riscă să submineze încrederea cetățenilor și să conducă, în final, la o deriva […]
07:40
Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, rănit într-un accident rutier de o șoferiță neatentă – el are o fractură la nivelul coloanei # Aktual24
Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, în vârstă de 81 de ani, a fost rănit sâmbătă seara într-un accident de circulație produs în orașul Manchester, statul american New Hampshire. Potrivit poliției locale, citate de Washington Post, Giuliani era pasager într-un SUV Ford Bronco care a fost lovit din spate de un alt vehicul. […]
07:20
Incident la consulatul rus de la Sydney: un bărbat a fost arestat după ce a forțat poarta cu un SUV # Aktual24
Un incident neobișnuit a avut loc luni dimineață la consulatul Federației Ruse din Sydney, Australia. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat de poliția locală după ce a forțat poarta consulatului cu un SUV, potrivit agenției Associated Press. Poliția a fost alertată în jurul orei locale 08:00, după ce un vehicul […]
07:10
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei, ca ripostă la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări # Aktual24
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări, au indicat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată duminică, la reuniunea cabinetului de securitate. Potrivit agenției Reuters, extinderea suveranității Israelului asupra Cisiordaniei – anexare […]
Acum 24 ore
23:10
SUA: Tulsi Gabbard a deconspirat un agent CIA sub acoperire, cresc tensiunile între directorul serviciilor secrete naționale și conducerea CIA # Aktual24
Directorul serviciilor secrete naționale americane, Tulsi Gabbard, a dezvăluit numele unui agent CIA sub acoperire, provocând îngrijorare și tensiune în rândul conducerii CIA. Acesta a fost un alt episod în conflictul dintre Gabbard și directorul CIA, John Ratcliffe. În Statele Unite, directoarea serviciilor secrete naționale, Tulsi Gabbard, a surprins săptămâna trecută conducerea CIA dezvăluind numele […]
22:40
”Proiectul Manhattan pentru pământuri rare”. Administrația Trump investește masiv pentru a rupe controlul Chinei # Aktual24
Producția americană de componente cruciale pentru vehicule electrice, smartphone-uri și avioane de vânătoare este pregătită să se extindă rapid în următorii ani, pe măsură ce administrația Trump își intensifică eforturile de a dezvolta industria mineralelor critice din Statele Unite, pentru a rupe controlul pe care China îl are asupra lanțului de aprovizionare global. Guvernul federal […]
22:10
Schimbările climatice au făcut ca incendiile mortale din Turcia, Grecia și Cipru să fie mai intense, arată un studiu # Aktual24
Schimbările climatice, care au provocat temperaturi toride și scăderea precipitațiilor, au făcut ca incendiile masive din Turcia, Grecia și Cipru din această vară să ardă mult mai intens, arată un nou studiu. Cercetarea realizată de World Weather Attribution a arătat că incendiile care au ucis 20 de persoane, au forțat evacuarea a 80.000 de persoane […]
21:40
Bolojan s-a săturat de blocajele PSD. Surse: În ședința coaliției a amenințat că demisionează # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că în timpul ședinței coaliției, de duminică, Ilie Bolojan a amenințat că demisionează. Ședința a fost extrem de tensionată din cauza pachetului de reforme privind administrația publică. În ședință, Bolojan a cerut apăsat ca 45% dintre angajații din administrația publică locală să fie disponibilizați. PSD și UDMR s-au opus, […]
21:30
Soluție contra Budapestei. Zece țări UE iau în considerare modificarea procesului decizional pentru a ocoli veto-urile permanente ale Ungariei # Aktual24
Uniunea Europeană analizează opțiuni pentru accelerarea procesului decizional în domeniul politicii externe, pentru a evita blocajele. Ungaria blochează o serie de inițiative în sprijinul Ucrainei și împotriva Rusiei. Uniunea Europeană discută opțiuni pentru o luare mai rapidă a deciziilor în politica externă, unde majoritatea deciziilor necesită încă unanimitate. Acest lucru este cauzat de faptul că […]
21:10
Amenințări din străinătate. Rusia și-a schimbat tacticile de spionaj, serviciile secrete germane se pregătesc iau măsuri # Aktual24
Spionaj, atacuri cibernetice și sabotaj – Rusia își extinde atacurile asupra Germaniei. Oficiul Federal pentru Apărarea Constituției răspunde acum și planifică măsuri defensive. Marina este, de asemenea, alarmată de activitățile Moscovei. Având în vedere amenințările tot mai mari din străinătate, contrainformațiile germane intenționează să se reorienteze și să se concentreze asupra activităților rusești. Apărarea împotriva […]
21:10
MApN a anuțat, duminică seară, că a fost găsită o mină pe plaja Vadu. Aceasta a fost distrusă o oră mai târziu. ”Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu. Conform procedurilor pentru astfel de situații, angajații Ministerului […]
21:10
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, exclude „noi poveri fiscale”, chiar dacă deficitul bugetar crește # Aktual24
Cancelarul Friedrich Merz a exclus, duminică, orice eventuale majorări de impozite, în pofida unui deficit bugetar în creştere şi a apelurilor partenerului de coaliţie social-democrat (SPD) pentru suplimentarea veniturilor fiscale. „Avem un contract de coaliţie, în care am convenit că impozitele nu vor fi majorate”, a spus cancelarul creştin-democrat (CDU) într-un interviu la postul public […]
20:40
Israelul l-a eliminat și pe purtătorul de cuvânt al brigăzii armate a Hamas. „S-a dus lângă ceilalţi eliminaţi ai axei răului în fundul iadului” # Aktual24
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat duminică, într-un mesaj postat online, că purtătorul de cuvânt al aripei armate a mişcării palestiniene Hamas a fost eliminat în Gaza în urma unei lovituri a armatei israeliene, conform Reuters și AFP. „Purtătorul de cuvânt terorist al Hamas, Abu Obaida, a fost eliminat în Gaza şi s-a […]
19:20
Ursula von der Leyen, mesaj din Polonia la adresa lui Putin: “Este un prădător, nu s-a schimbat și nici nu se va schimba” # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj categoric la adresa lui Vladimir Putin, în timpul unei vizite efectuate duminică la granița Poloniei cu Belarus. „Este un prădător. Știm din experiență că poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”, a declarat von der Leyen. „Trebuie să menținem sentimentul de urgență, […]
Ieri
18:50
Primarul din Chicago îi opune poliția „armatei” lui Trump. „Nu vrem să vedem vehicule blindate pe străzile noastre” # Aktual24
Primarul din Chicago, Brandon Johnson, respinge desfăşurarea Gărzii Naţionale în oraş de către guvernul federal al SUA, semnând sâmbătă un ordin executiv pentru a contracara o iminentă reprimare a imigraţiei. Referindu-se la desfăşurarea de forţe la Washington de către preşedintele american Donald Trump la începutul lunii, Johnson a declarat: „Nu vrem să vedem familii sfâșiate. […]
