Ursula von der Leyen, întâlnire cu Nicușor Dan, la Constanța: „Sunteți un partner cheie al NATO”

Newsweek.ro, 1 septembrie 2025 18:20

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Baza militară Mihail Kog...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
19:00
Asasinul fostului președinte al Parlamentului Ucrainei, arestat. Era șantajat de Rusia Newsweek.ro
Autoritățile ucrainene au arestat un suspect în uciderea fostului președinte al Parlamentului, Andri...
Acum 15 minute
18:50
Cum arăta Maria Magdalena din Biblie, de fapt? Discipola lui Iisus Hristos n-ar fi ieșit în evidență Newsweek.ro
Maria Magdalena din Biblie a fost discipola lui Iisus Hristos despre care s-au țesut cele mai multe ...
Acum o oră
18:20
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament, pe cinci măsuri, din Pachetul 2 de reforme Newsweek.ro
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament, pe cinci măsuri, dintre cele şase ...
18:20
Ursula von der Leyen, întâlnire cu Nicușor Dan, la Constanța: „Sunteți un partner cheie al NATO” Newsweek.ro
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Baza militară Mihail Kog...
18:10
Năsui: În Coaliţie se discută creşterea TVA la 23%. Nimeni nu mai vrea scăderea cheltuielilor Newsweek.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat că în Coaliţie se discută creşterea TVA la 23%, pentru că nim...
Acum 2 ore
18:00
Harta care dă fiori la București. Armata rusă vrea să ia Odesa, aflată la 200 km de România Newsweek.ro
Imaginile publicate de Ministerul Apărării din Rusia pe 30 august arătau o hartă în spatele șefului ...
17:50
SOS România mai pierde un deputat. Diana Șoșoacă rămâne fără aleși în Parlament în acest ritm Newsweek.ro
SOS România mai pierde un deputat, după ce parlamentarul Risa Enache și-a dat demisia din formațiune...
17:30
După reforma pensiilor speciale, magistrații acuză atacuri la adresa lor și a familiilor. CSM anunță Newsweek.ro
Magistrații spun că au ajuns să fie ținta unor atacuri din partea societății din momentul în care a ...
17:20
Tudor Duma, zis „Maru”, a fost trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani Newsweek.ro
Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-ar fi drog...
Acum 4 ore
17:00
Ce experiență a avut un influencer după ce s-a cazat în singurul hotel de 7 stele din lume Newsweek.ro
Ce experiență a avut un influencer după ce s-a cazat în singurul hotel de 7 stele din lume. Cât a co...
16:40
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce? Newsweek.ro
Luni seara se votează Pachetul austerității. PSD a anunțat că va elimina CASS la unele pensii și la ...
16:40
METEO Ce temperaturi aduc primele zile de toamnă în România? Ploi sau soare și caniculă? Newsweek.ro
METEO Ce temperaturi aduc primele zile de toamnă în România? Ploi sau soare și caniculă? Ce spun met...
16:30
Impozite noi pentru românii care au case și mașini scumpe. Care este suma triplată de guvern? Newsweek.ro
Impozite noi pentru românii care au case și mașini scumpe. Care este suma triplată de guvern? Ce spu...
16:20
Rusia a pierdut în Ucraina 290.000 de militari în 2025. Zelenski: Sunt planificate noi lovituri Newsweek.ro
Într-o postare pe Facebook, Volodimir Zelenski a explicat ce pierderi are Rusia pe front numai în ac...
16:10
VIDEO Grindeanu: „Nu a fost acceptată eliminarea CASS pentru mame, deținuți politici. Vom da o lege” Newsweek.ro
Sorin Gridneanu a explicat ce s-a întâmplat șa ședința coaliției. El a precizat că eliminarea CASS p...
15:40
Călătorie de groază din Bali până la Brisbane: 6 ore fără toaletă în avion! Ce au făcut pasagerii Newsweek.ro
Pasagerii Virgin Australia au avut parte de un zbor de coșmar din Bali până în Brisbane, când toate ...
15:30
Ce produse locale preferă românii să pună pe masă în timpul verii Newsweek.ro
„Barometrul gustului de sezon” arată ce produse locale, proaspeteși de sezon prferă să consume român...
15:30
Confirmare: Simion nu votează tăierea pensiilor speciale cu 7000 lei. Mătușa și sora sunt magistrați Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale se votează deseară, dar AUR va vota contra. George Simion are și interese...
15:10
Escrocherie în numele unei instituții din România. Totul începe cu un apel. Rămâi fără bani Newsweek.ro
Escrocherie în numele Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Totul începe cu un apel. Ră...
Acum 6 ore
15:00
O mamă a spus familiei că pleacă în vacanță, dar a plătit 15.000€ ca să fie ucisă în Elveția Newsweek.ro
O mamă care a murit într-o clinică de eutanasiere din Elveția, fără să-și informeze familia, și-a îm...
14:30
Poliția de Frontieră își ia avion de supraveghere de 163.764.000 lei. 90% din bani sunt europeni Newsweek.ro
Guvernul României vrea să cumpere un avion pentru Poliția de Frontieră în valoare de 163.764.000 lei...
14:20
Sorin Grindeanu, după ședința pentru pachetul 2 de măsuri: S-a discutat aproape 2 ore pe amendamente Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a ieșit din ședința coaliției. El a spus că s-a discutat pe amendamentele privind pa...
14:20
AFM anunţă că lansează în septembrie Programul Rabla pentru persoane fizice. Valoarea tichetelor Newsweek.ro
AFM anunţă că lansează în septembrie Programul Rabla pentru persoane fizice. A fost publicat deja în...
14:20
Pachetul 2 de măsuri. Se cer schimbări pentru pensiile speciale, CASS, bonusuri în companii de stat Newsweek.ro
Este ședință în coaliția de guvernare înainte ca Bolojan să își asume răspunderea pe pachetul 2 de m...
14:00
Sindicaliştii din Educaţie anunţă marş de protest, până la Palatul Cotroceni, în prima zi de școală Newsweek.ro
Sindicaliştii din Educaţie anunţă marş de protest, până la Palatul Cotroceni, în prima zi de școală....
13:50
Fără progrese pe front, Rusia vine cu dezinformări: Europa vrea razboi, iar Ucraina e ca și învinsă Newsweek.ro
Kremlinul derulează un efort informațional pe mai multe fronturi, menit să descurajeze sprijinul occ...
13:40
Peste 1.100 de blocuri de Sectorul 4 din Capitală rămân fără apă caldă săptămâna aceasta Newsweek.ro
Peste 1.100 de blocuri de Sectorul 4 din Capitală rămân fără apă caldă în această săptămână. Interve...
13:30
Panică în UE. Avionul lui von der Leyen, lovit de bruiaj GPS rusesc. A aterizat cu hărți pe hârtie Newsweek.ro
Avionul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rămas fără sisteme de navigație GPS î...
13:20
Muncitor străin, în comă după ce a fost bătut în Cluj. Agresorul a fost arestat Newsweek.ro
Un muncitor străin este în comă și are șanse mici de supraviețuire, după ce a fost bătut de un bărba...
Acum 8 ore
13:00
De ce a fost prelungit controlul judiciar pentru Călin Georgescu Newsweek.ro
Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie. Este urmărit penal pentru șase infrac...
12:50
De ce vrea PSD să introducă plata CASS pentru migranți Newsweek.ro
PSD a depus o serie de amendamente la pachetul de reformă printre care și introducerea contribuţiei ...
12:40
Pe ce loc se află România în topul țărilor cu cele mai ieftine locuine din Europa Newsweek.ro
Per ansamblu, 18 din cele 28 de țări analizate au înregistrat creșteri ale prețurilor medii pentru l...
12:30
Primele fotomodele create cu inteligența artificială, făcute de o româncă. Au bulversat lumea modei Newsweek.ro
O româncă a creat primele fotomodele virtuale ajutată de inteligența artificială, făcute de o românc...
12:20
Putin, în delir. Neagă războiul declanșat de el în Ucraina: O lovitură de stat provocată de Occident Newsweek.ro
Vladimir Putin și Xi Jinping au lansat acuzații halucinante la adresa occidentului în cadrul summitu...
12:20
Premierul Bolojan, anunț de ultim moment, înainte de reuniunea coaliției. Ce a vorbit cu șeful PPE? Newsweek.ro
Ilie Bolojan și Președintele Partidului Popular European (PPE) au discutat, la sediul PNL despre sit...
12:10
România, pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe în 2024 Newsweek.ro
România se află pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe, după Tu...
11:50
Orașul unde Bolojan a fost consilier: 9700 locuitori, 54 angajați la primărie, 10.000.000€ subvenții Newsweek.ro
Ilie Bolojan vrea reducerea posturilor din administrația locală. Probabil ar trebui „umblat” și în o...
11:50
INSP: 13 cazuri de infecţie cu virusul West Nile înregistrate de la începutul lunii iunie Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) informează că, de la începutul perioadei de raportare...
11:40
Prima Miss Palestina ce va concura la Miss Universe, o avocată de 27 de ani. De ce e controversată? Newsweek.ro
Miss Palestina va concura în premieră la Miss Universe, faimosul concurs de frumusețe care va avea l...
11:30
Un bărbat a fost arestat după ce a intrat cu maşina în porţile consulatului Rusiei din Sydney Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat luni după ce a intrat cu maşina în porţile consulatului rus din Sydney, a a...
11:30
Călin Georgescu, delir în campania electorală: „Ne-a lovit șoroșismul bancar”. Curtează PSD Newsweek.ro
Călin Georgescu, care voia instaurarea dictaturii rusești în România spune reformele fiscale ale Guv...
11:10
Ce au făcut autoritățile după erupția de gaze de la Amara care a pus în pericol 150 de case? Newsweek.ro
Erupția de gaze de la Amara, județul Ialomița, a pus în pericol sute de oameni. Aceștia au fost evac...
Acum 12 ore
11:00
Schimbări pentru pacienții care merg la spitalele de stat din România. Măsura, de la 1 septembrie Newsweek.ro
Sunt schimbări pentru pacienții care merg la spitalele de stat din România. Începând cu 1 septembrie...
10:40
METEO Vreme caniculară în prima zi de toamnă. 16 județe și Capitala, afectate Newsweek.ro
Meteorologii au emis avertizare cod galben de caniculă pentru mai multe județe din România. Temperat...
10:20
Alertă maximă după ce un bărbat a evadat din arest la domiciliu. Avea și brățară electronică Newsweek.ro
Poliția este în alertă maximă după ce un bărbat a evadat din arest la domiciliu. Acesta avea și brăț...
10:10
Escrocheria cu factura la curent din cutia poștală. Victimele nu-și dau seama și pierd banii Newsweek.ro
O escrocherie cu factura la curent a început să ia amploare. Victimele nu-și dau seama și pierd bani...
09:50
VIDEO Accident aviatic cumplit în SUA. Două avioane s-au ciocnit în aer. Un mort și 3 răniți Newsweek.ro
Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în aer, în apropierea aeroportului Fort Morgan Municipa...
09:40
Cutremur puternic în Afganistan. Cel puţin 500 de persoane au murit, iar alte 1.000 au fost rănite Newsweek.ro
Un cutremur de magnitudinea 6 a avut loc în Afganistan, în noaptea de duminică spre luni. Cel puţin ...
09:30
Deputat SOS face miting anti-migranți: UE, nu Rusia e pericolul. Ca avocat câștiga 3.700 lei/lună Newsweek.ro
Tudor Ionescu, deputatul partiului condus de Diana Șoșoacă, va organiza marți un miting anti-migrați...
09:20
600.000 de români, fără asigurare medicală. Guvernul își asumă răspunderea pe noile măsuri fiscale Newsweek.ro
De la 1 septembrie, peste 600.000 de români pierd calitatea de asigurați la sănătate, odată cu aplic...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.