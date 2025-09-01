Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament, pe cinci măsuri, din Pachetul 2 de reforme
Newsweek.ro, 1 septembrie 2025 18:20
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament, pe cinci măsuri, dintre cele şase ...
Acum 5 minute
19:00
Asasinul fostului președinte al Parlamentului Ucrainei, arestat. Era șantajat de Rusia # Newsweek.ro
Autoritățile ucrainene au arestat un suspect în uciderea fostului președinte al Parlamentului, Andri...
Acum 15 minute
18:50
Cum arăta Maria Magdalena din Biblie, de fapt? Discipola lui Iisus Hristos n-ar fi ieșit în evidență # Newsweek.ro
Maria Magdalena din Biblie a fost discipola lui Iisus Hristos despre care s-au țesut cele mai multe ...
Acum o oră
18:20
Ursula von der Leyen, întâlnire cu Nicușor Dan, la Constanța: „Sunteți un partner cheie al NATO” # Newsweek.ro
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Baza militară Mihail Kog...
18:10
Năsui: În Coaliţie se discută creşterea TVA la 23%. Nimeni nu mai vrea scăderea cheltuielilor # Newsweek.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat că în Coaliţie se discută creşterea TVA la 23%, pentru că nim...
Acum 2 ore
18:00
Harta care dă fiori la București. Armata rusă vrea să ia Odesa, aflată la 200 km de România # Newsweek.ro
Imaginile publicate de Ministerul Apărării din Rusia pe 30 august arătau o hartă în spatele șefului ...
17:50
SOS România mai pierde un deputat. Diana Șoșoacă rămâne fără aleși în Parlament în acest ritm # Newsweek.ro
SOS România mai pierde un deputat, după ce parlamentarul Risa Enache și-a dat demisia din formațiune...
17:30
După reforma pensiilor speciale, magistrații acuză atacuri la adresa lor și a familiilor. CSM anunță # Newsweek.ro
Magistrații spun că au ajuns să fie ținta unor atacuri din partea societății din momentul în care a ...
17:20
Tudor Duma, zis „Maru”, a fost trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani # Newsweek.ro
Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-ar fi drog...
Acum 4 ore
17:00
Ce experiență a avut un influencer după ce s-a cazat în singurul hotel de 7 stele din lume # Newsweek.ro
Ce experiență a avut un influencer după ce s-a cazat în singurul hotel de 7 stele din lume. Cât a co...
16:40
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce? # Newsweek.ro
Luni seara se votează Pachetul austerității. PSD a anunțat că va elimina CASS la unele pensii și la ...
16:40
METEO Ce temperaturi aduc primele zile de toamnă în România? Ploi sau soare și caniculă? # Newsweek.ro
METEO Ce temperaturi aduc primele zile de toamnă în România? Ploi sau soare și caniculă? Ce spun met...
16:30
Impozite noi pentru românii care au case și mașini scumpe. Care este suma triplată de guvern? # Newsweek.ro
Impozite noi pentru românii care au case și mașini scumpe. Care este suma triplată de guvern? Ce spu...
16:20
Rusia a pierdut în Ucraina 290.000 de militari în 2025. Zelenski: Sunt planificate noi lovituri # Newsweek.ro
Într-o postare pe Facebook, Volodimir Zelenski a explicat ce pierderi are Rusia pe front numai în ac...
16:10
VIDEO Grindeanu: „Nu a fost acceptată eliminarea CASS pentru mame, deținuți politici. Vom da o lege” # Newsweek.ro
Sorin Gridneanu a explicat ce s-a întâmplat șa ședința coaliției. El a precizat că eliminarea CASS p...
15:40
Călătorie de groază din Bali până la Brisbane: 6 ore fără toaletă în avion! Ce au făcut pasagerii # Newsweek.ro
Pasagerii Virgin Australia au avut parte de un zbor de coșmar din Bali până în Brisbane, când toate ...
15:30
„Barometrul gustului de sezon” arată ce produse locale, proaspeteși de sezon prferă să consume român...
15:30
Confirmare: Simion nu votează tăierea pensiilor speciale cu 7000 lei. Mătușa și sora sunt magistrați # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale se votează deseară, dar AUR va vota contra. George Simion are și interese...
15:10
Escrocherie în numele unei instituții din România. Totul începe cu un apel. Rămâi fără bani # Newsweek.ro
Escrocherie în numele Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Totul începe cu un apel. Ră...
Acum 6 ore
15:00
O mamă a spus familiei că pleacă în vacanță, dar a plătit 15.000€ ca să fie ucisă în Elveția # Newsweek.ro
O mamă care a murit într-o clinică de eutanasiere din Elveția, fără să-și informeze familia, și-a îm...
14:30
Poliția de Frontieră își ia avion de supraveghere de 163.764.000 lei. 90% din bani sunt europeni # Newsweek.ro
Guvernul României vrea să cumpere un avion pentru Poliția de Frontieră în valoare de 163.764.000 lei...
14:20
Sorin Grindeanu, după ședința pentru pachetul 2 de măsuri: S-a discutat aproape 2 ore pe amendamente # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a ieșit din ședința coaliției. El a spus că s-a discutat pe amendamentele privind pa...
14:20
AFM anunţă că lansează în septembrie Programul Rabla pentru persoane fizice. Valoarea tichetelor # Newsweek.ro
AFM anunţă că lansează în septembrie Programul Rabla pentru persoane fizice. A fost publicat deja în...
14:20
Pachetul 2 de măsuri. Se cer schimbări pentru pensiile speciale, CASS, bonusuri în companii de stat # Newsweek.ro
Este ședință în coaliția de guvernare înainte ca Bolojan să își asume răspunderea pe pachetul 2 de m...
14:00
Sindicaliştii din Educaţie anunţă marş de protest, până la Palatul Cotroceni, în prima zi de școală # Newsweek.ro
Sindicaliştii din Educaţie anunţă marş de protest, până la Palatul Cotroceni, în prima zi de școală....
13:50
Fără progrese pe front, Rusia vine cu dezinformări: Europa vrea razboi, iar Ucraina e ca și învinsă # Newsweek.ro
Kremlinul derulează un efort informațional pe mai multe fronturi, menit să descurajeze sprijinul occ...
13:40
Peste 1.100 de blocuri de Sectorul 4 din Capitală rămân fără apă caldă săptămâna aceasta # Newsweek.ro
Peste 1.100 de blocuri de Sectorul 4 din Capitală rămân fără apă caldă în această săptămână. Interve...
13:30
Panică în UE. Avionul lui von der Leyen, lovit de bruiaj GPS rusesc. A aterizat cu hărți pe hârtie # Newsweek.ro
Avionul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rămas fără sisteme de navigație GPS î...
13:20
Un muncitor străin este în comă și are șanse mici de supraviețuire, după ce a fost bătut de un bărba...
Acum 8 ore
13:00
Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie. Este urmărit penal pentru șase infrac...
12:50
PSD a depus o serie de amendamente la pachetul de reformă printre care și introducerea contribuţiei ...
12:40
Per ansamblu, 18 din cele 28 de țări analizate au înregistrat creșteri ale prețurilor medii pentru l...
12:30
Primele fotomodele create cu inteligența artificială, făcute de o româncă. Au bulversat lumea modei # Newsweek.ro
O româncă a creat primele fotomodele virtuale ajutată de inteligența artificială, făcute de o românc...
12:20
Putin, în delir. Neagă războiul declanșat de el în Ucraina: O lovitură de stat provocată de Occident # Newsweek.ro
Vladimir Putin și Xi Jinping au lansat acuzații halucinante la adresa occidentului în cadrul summitu...
12:20
Premierul Bolojan, anunț de ultim moment, înainte de reuniunea coaliției. Ce a vorbit cu șeful PPE? # Newsweek.ro
Ilie Bolojan și Președintele Partidului Popular European (PPE) au discutat, la sediul PNL despre sit...
12:10
România, pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe în 2024 # Newsweek.ro
România se află pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe, după Tu...
11:50
Orașul unde Bolojan a fost consilier: 9700 locuitori, 54 angajați la primărie, 10.000.000€ subvenții # Newsweek.ro
Ilie Bolojan vrea reducerea posturilor din administrația locală. Probabil ar trebui „umblat” și în o...
11:50
INSP: 13 cazuri de infecţie cu virusul West Nile înregistrate de la începutul lunii iunie # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) informează că, de la începutul perioadei de raportare...
11:40
Prima Miss Palestina ce va concura la Miss Universe, o avocată de 27 de ani. De ce e controversată? # Newsweek.ro
Miss Palestina va concura în premieră la Miss Universe, faimosul concurs de frumusețe care va avea l...
11:30
Un bărbat a fost arestat după ce a intrat cu maşina în porţile consulatului Rusiei din Sydney # Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat luni după ce a intrat cu maşina în porţile consulatului rus din Sydney, a a...
11:30
Călin Georgescu, delir în campania electorală: „Ne-a lovit șoroșismul bancar”. Curtează PSD # Newsweek.ro
Călin Georgescu, care voia instaurarea dictaturii rusești în România spune reformele fiscale ale Guv...
11:10
Ce au făcut autoritățile după erupția de gaze de la Amara care a pus în pericol 150 de case? # Newsweek.ro
Erupția de gaze de la Amara, județul Ialomița, a pus în pericol sute de oameni. Aceștia au fost evac...
Acum 12 ore
11:00
Schimbări pentru pacienții care merg la spitalele de stat din România. Măsura, de la 1 septembrie # Newsweek.ro
Sunt schimbări pentru pacienții care merg la spitalele de stat din România. Începând cu 1 septembrie...
10:40
Meteorologii au emis avertizare cod galben de caniculă pentru mai multe județe din România. Temperat...
10:20
Alertă maximă după ce un bărbat a evadat din arest la domiciliu. Avea și brățară electronică # Newsweek.ro
Poliția este în alertă maximă după ce un bărbat a evadat din arest la domiciliu. Acesta avea și brăț...
10:10
Escrocheria cu factura la curent din cutia poștală. Victimele nu-și dau seama și pierd banii # Newsweek.ro
O escrocherie cu factura la curent a început să ia amploare. Victimele nu-și dau seama și pierd bani...
09:50
VIDEO Accident aviatic cumplit în SUA. Două avioane s-au ciocnit în aer. Un mort și 3 răniți # Newsweek.ro
Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în aer, în apropierea aeroportului Fort Morgan Municipa...
09:40
Cutremur puternic în Afganistan. Cel puţin 500 de persoane au murit, iar alte 1.000 au fost rănite # Newsweek.ro
Un cutremur de magnitudinea 6 a avut loc în Afganistan, în noaptea de duminică spre luni. Cel puţin ...
09:30
Deputat SOS face miting anti-migranți: UE, nu Rusia e pericolul. Ca avocat câștiga 3.700 lei/lună # Newsweek.ro
Tudor Ionescu, deputatul partiului condus de Diana Șoșoacă, va organiza marți un miting anti-migrați...
09:20
600.000 de români, fără asigurare medicală. Guvernul își asumă răspunderea pe noile măsuri fiscale # Newsweek.ro
De la 1 septembrie, peste 600.000 de români pierd calitatea de asigurați la sănătate, odată cu aplic...
