ULTIMA ORĂ One United Properties anunță intenția de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare pentru până la 20% din propriile acțiuni

Guvernul a decis în ședința recent încheiată o exceptare de la noile cerințe de capital pentru SRL care au deja capital social de cel puțin 200 de lei, acestea urmând să nu fie obligate la majorarea capitalului social conform noilor condiții, decât în momentul în care trec cu afacerile anuale de pragul de 400.000 de lei, au declarat pentru Profit.ro surse politice. Pentru firmele noi, se vor aplica noile regulile privind capitalul social minim de 500 de lei sau 5.000 de lei.