ULTIMA ORĂ One United Properties anunță intenția de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare pentru până la 20% din propriile acțiuni
Profit.ro, 1 septembrie 2025 18:20
One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte, anunță intenția de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare (OPC) pentru răscumpărarea acțiunilor proprii.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
19:00
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul a stabilit ca firmele care au capital social de cel puțin 200 de lei, să nu fie nevoite să crească la 500 de lei. Firmele noi vor intra pe noile reguli # Profit.ro
Guvernul a decis în ședința recent încheiată o exceptare de la noile cerințe de capital pentru SRL care au deja capital social de cel puțin 200 de lei, acestea urmând să nu fie obligate la majorarea capitalului social conform noilor condiții, decât în momentul în care trec cu afacerile anuale de pragul de 400.000 de lei, au declarat pentru Profit.ro surse politice. Pentru firmele noi, se vor aplica noile regulile privind capitalul social minim de 500 de lei sau 5.000 de lei.
Acum 15 minute
18:50
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul a hotărât ca impozitul pe case de peste 500.000 de euro și mașini de peste 75.000 de euro să crească de trei ori # Profit.ro
Guvernul a decis în ședința de astăzi creșterea de trei ori a impozitului special aplicat pe case și mașini scumpe, cu valoare de peste 500.000 de euro (2,5 milioane de lei) în cazul caselor și 75.000 de euro (375.000 de lei) în cazul mașinilor, au declarat surse politice pentru Profit.ro. Astfel, impozitul ar urma să crească de la 0,3% în prezent din valoarea care depășește pragurile menționate mai sus, la 0,9%.
18:50
În anii 1980, când internetul era încă la începuturile sale, țările primeau propriile adrese unice de site-uri web pentru a naviga în această nouă lume online aflată în formare.
Acum 30 minute
18:40
ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul a hotărât ca impozitul pe case de peste 500.000 de euro și mașini de peste 75.000 d euro să crească de trei ori # Profit.ro
Guvernul a decis în ședința de astăzi creșterea de trei ori a impozitului special aplicat pe case și mașini scumpe, cu valoare de peste 500.000 de euro (2,5 milioane de lei) în cazul caselor și 75.000 de euro (375.000 de lei) în cazul mașinilor, au declarat surse politice pentru Profit.ro. Astfel, impozitul ar urma să crească de la 0,3% în prezent din valoarea care depășește pragurile menționate mai sus, la 0,9%.
Acum o oră
18:20
ULTIMA ORĂ One United Properties anunță intenția de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare pentru până la 20% din propriile acțiuni # Profit.ro
One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte, anunță intenția de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare (OPC) pentru răscumpărarea acțiunilor proprii.
18:20
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor apeluri false în care potențialele victime sunt apelate de atacatori care se prezintă ca angajați ai instituției.
Acum 2 ore
18:00
Un număr de 130 de turiști care aveau pachete de vacanță de la agenția Cocktail Holidays au revenit în țară pe parcursul weekendului, luni fiind așteptată sosirea altor 56, anunță Ministerul Economiei.
17:50
Președintele Nicușor Dan a mers astăzi, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanța, pe fregata Regele Ferdinand din port.
17:20
Aplicația TikTok se pregătește să introducă funcții noi în mesageria directă, cum ar fi înregistrarea de mesaje vocale și inserarea de imagini în conversații, potrivit TechCrunch.
Acum 4 ore
17:00
VIDEO Naționaliștii bulgari au atacat o mașină crezând că în interior este Ursula von der Leyen # Profit.ro
Liderul partidului pro-rus Renașterea, Kostadin Kostadinov, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de armament din Sopot.
16:40
Trenuri rapide, muncă inteligentă și schimbări climatice: sfârșitul lent al zborurilor interne în Europa, care în ultimii douăzeci de ani s-au redus la jumătate # Profit.ro
Cei care doresc, pe 1 septembrie se pot îmbarca pentru doar 21,40 € pe zborul Loganair LM702 de la Westray la Papa Westray (Insulele Orkney, Scoția). Călătoria durează aproximativ un minut și jumătate, deoarece este cel mai scurt zbor intern din lume și, în aceași timp, este unul dintre acele zboruri care a rezistat reducerilor rutelor interne între locații din aceeași țară, datorită geografiei sale.
16:20
Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis ca deputaților să li se deconteze lunar la telefonia mobilă abonamentul de voce și date cu minute și sms-uri naționale nelimitate, trafic de internet național nelimitat minimum 4GB roaming SEE, cu tariful de 1 euro exclusiv TVA.
16:20
ULTIMA ORĂ Bucureștiul lansează programul decalat pentru angajații la stat, ca măsură anti-aglomerație # Profit.ro
Angajații Primăriei Capitalei și cei ai altor instituții din București vor începe decalat programul de muncă.
16:10
Președintele polonez Nawrocki cere despăgubiri Germaniei la comemorarea declanșării celui de-al Doilea Război Mondial # Profit.ro
Luni, cu ocazia comemorării declanșării celui de-al Doilea Război Mondial, președintele polonez Karol Nawrocki a cerut Germaniei să plătească Poloniei despăgubiri pentru invazia începută în 1 septembrie 1939 și pentru ocupația de către forțele regimului nazist, informează dpa.
16:00
ULTIMA ORĂ Guvernul analizează o creștere a impozitelor pe case de peste 500.0000 de euro și pe mașini de peste 75.000 de euro. PSD propune triplarea - surse Profit.ro # Profit.ro
Guvernul va analiza în ședința de astăzi creșterea impozitului special aplicat pe case și mașini scumpe, cu valoare de peste 500.000 de euro (2,5 milioane de lei) în cazul caselor și 75.000 de euro (375.000 de lei) în cazul mașinilor, au declarat surse politice pentru Profit.ro.
16:00
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a plecat din capitala nord-coreeană Phenian către Beijing.
15:50
Undă verde: Fidia Farmaceutici preia pachetul majoritar de acțiuni al Meditrina Pharmaceuticals # Profit.ro
Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care compania italiană Fidia Farmaceutici S.p.A. a preluat pachetul majoritar de acțiuni al Meditrina Pharmaceuticals, distribuitor român de produse farmaceutice cu activitate în arii terapeutice precum dermatologie, ginecologie, urologie și nefrologie.
15:40
La Fântâna, principalul jucător de pe segmentul de îmbuteliere și furnizare a apei în sistem de watercoolere, a fost amendată cu 50.693 lei (echivalentul a 10.000 euro) în baza Regulamentului GDPR, în urma unui atac cibernetic care a dus la compromiterea datelor personale ale mai multor persoane.
15:20
Alina Popa, Country Manager Coface România – “Deciziile de afaceri se iau cu încredere, iar noi ajutăm companiile să facă exact asta, zi de zi, de aproape 30 de ani” # Profit.ro
Mediul de business a trecut prin nenumărate și variate provocări în ultimii ani: perioada COVID, război la graniță, provocări legate de politica internațională, schimbări majore în peisajul politic local, modificări legislative
15:20
Vladimir Putin spune că „înțelegerile” la care s-a ajuns la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina # Profit.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul summitului cu președintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluții la criza din Ucraina, relatează Reuters.
15:10
Rezervele valutare ale BNR au crescut cu aproape două miliarde de euro, în ultima lună, până la 65 de miliarde. Plățile scadente în septembrie în contul datoriei publice denominate în valută se apropie de 902 milioane de euro.
Acum 6 ore
15:00
Răspunsul Ministerului Finanțelor referitor la cota redusă de TVA aplicabilă suplimentelor alimentare # Profit.ro
Modificările legislative privind cota aplicabilă de TVA, au condus la interpretări divergente, în special în ceea ce privește produsele care beneficiază de cota redusă de TVA de 11%, una dintre dezbaterile de anvergură fiind cota de TVA aplicabilă suplimentelor alimentare.
14:50
PSD propune un amendament privind introducerea plății CASS și pentru ucrainenii care muncesc în România # Profit.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat că PSD propune un amendament la pachetul fiscal care va fi asumat în Parlament, privind introducerea plății CASS și pentru migranți, în special ucrainenii care muncesc în România, el adăugând că sunt în jur de 70.000 de persoane în această situație.
14:50
ULTIMA ORĂ Guvernul păstrează impozitul minim pe cifra de afaceri. Va intra și noul mecanism de limitare a deductibilităților, doar la multinaționale cu afaceri sub 50 milioane de euro # Profit.ro
Coaliția de guvernare a stabilit în ședința de astăzi păstrarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicat companiilor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an, au declarat surse pentru Profit.ro. Guvernul a pregătit anterior un proiect de lege care prevedea înlocuirea IMCA, care nu a adus la buget încasările anticipate, cu restricții la deducerea unor cheltuieli de către multinaționale, măsură care ar fi trebuit să aducă venituri mai mari.
14:50
Răspunsul Mininsterului Finanțelor referitor la cota redusă de TVA aplicabilă suplimentelor alimentare # Profit.ro
Modificările legislative privind cota aplicabilă de TVA, au condus la interpretări divergente, în special în ceea ce privește produsele care beneficiază de cota redusă de TVA de 11%, una dintre dezbaterile de anvergură fiind cota de TVA aplicabilă suplimentelor alimentare.
14:50
Renault a confirmat oficial data lansării noii generații Clio. Noul model va fi prezentat săptămâna viitoare cu ocazia Salonului Auto de la Munchen.
14:30
Gigantul francez de lux Louis Vuitton este investigat în Statele Unite în urma unei breșe de securitate informatică. Hackerii ar fi obținut acces neautorizat la informațiile clienților. Filiala americană a brandului, Louis Vuitton North America, Inc., este acuzată că ar fi încălcat legislația federală și statală, după ce ar fi întârziat să informeze persoanele afectate, conform Fashion United.
14:20
Președintele american, Donald Trump, a cerut ca miliardarul George Soros să fie acuzat de extorcare și corupție.
14:10
DB Cargo, divizia de de transport feroviar de marfă a gigantului german Deutsche Bahn, va deschide o hală de întreținere și reparații locomotive la Turceni.
14:00
AFM anunță că lansează în septembrie Programul Rabla pentru persoane fizice. Care este valoarea tichetelor # Profit.ro
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că lansează, în luna septembrie, Programul Rabla pentru persoane fizice, valoarea tichetelor fiind actualizată.
14:00
Sindicatul salariaților ANCOM a anunțat conducerea instituției că membrii săi și ceilalți salariați au declanșat, începând de luni, o grevă japoneză pe o durată de 5 zile, ca formă de protest față de proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome”, pentru care Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament.
13:50
Raiffeisen Bank lansează contul destinat adolescenților, primul pas spre independența financiară # Profit.ro
Raiffeisen Bank lansează un cont bancar destinat adolescenților cu vârsta mai mare de 14 ani și care nu au împlinit 18 ani, pentru a-i sprijini în primii pași către responsabilitate financiară. Acesta oferă tinerilor posibilitatea de a învăța să-și administreze banii într-un mod simplu, modern și sigur, adaptat nevoilor lor de zi cu zi.
13:40
Spania a stabilit un nou record în ceea ce privește sosirile turiștilor internaționali, cu 55,5 milioane de sosiri în perioada ianuarie - iulie (+4,1%), care au cheltuit 76,074 miliarde de euro, de asemenea un nivel record, reprezentând o creștere de 7,2% în ritm anual, a anunțat luni Institutul Național de Statistică (INE), transmite EFE.
13:40
Lucy Guo, cea mai tânără miliardară ”self-made” din lume, a avut primele ei câștiguri încă din copilărie, pe terenul de joacă.
13:30
ULTIMA ORĂ Avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen a aterizat la Plovdiv, din cauza unei posibile interferențe rusești # Profit.ro
O presupusă interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times citând trei oficiali familiarizați cu situația.
13:20
Wizz Air reia zborurile din București Otopeni și Iași către Tel Aviv, începând cu prima săptămână a lunii septembrie.
13:20
Holde Agri Invest se confruntă cu un deficit de lichiditate. Anunță intenția de a reduce și ulterior majora capitalul social pentru consolidarea situației financiare și asigurarea continuității activității # Profit.ro
Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, anunță un plan de reorganizare a capitalului social prin reducerea valorii nominale a acțiunii de la 1 leu la 0,72 lei și o ulterioară majorare de capital de până la 45 milioane de lei.
13:20
Back to School la Auchan cu peste 2.000 de articole esențiale la prețuri mici și o campanie de reciclare cu reduceri la rechizite # Profit.ro
Auchan continuă sezonul pregătirilor pentru noul an școlar cu o ofertă de peste 2.000 de articole esențiale pentru elevi, disponibile atât în magazine, cât și online, pe auchan.ro. Anul acesta, părinții pot pregăti rapid și eficient lista completă de rechizite și articole pentru școală, alegând dintr-o gamă variată de produse utile, cu prețuri de pornire de la doar 0,19 lei, colecții cu personaje îndrăgite și produse marcă proprie în tendințe. Totodată, clienții care dețin și un card de fidelitate MyCLUB beneficiază de și mai multe economii.
13:20
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, inculpat pentru mai multe infracțiuni grave, între care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă fascistă, rasistă sau legionare, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 București i-a respins cererea de revocare a acestei măsuri. La ieșirea de la instanță, Georgescu a declarat că menținerea controlului judiciar și prezentarea sătpămânală la Poliție reprezintă „un abuz total împotriva legii”.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0725 lei, de la 5,0722 lei, înregistrat vineri.
Acum 8 ore
12:50
Coaliția de guvernare formată de PSD, PNL, USR și UDMR analizează majorarea TVA cu încă două puncte procentuale, până la 23%, pentru anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește simțitor.
12:50
O radiografie a Turului României și câteva predicții despre viitorul ciclismului românesc # Profit.ro
Tururile cicliste ocupă un loc aparte în rândul evenimentelor sportive: presupun o mobilizare extraordinară de forțe, promovează nu doar performanța, ci și zonele prin care trec și oferă gratuit inspirație sutelor de mii de suporteri entuziaști care spun prezent la întâlnirea cu sportivii. Niciun alt sport nu iese atât de mult „în lume” ca un tur ciclist, care se desfășoară pe sute de km de drumuri publice, trecând prin sate pierdute în câmpie, orașe aglomerate și pasuri abrupte de munte.
12:40
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca.
12:20
Garda de Mediu anunță după incendiu: Fabrica din Sebeș a austriecilor riscă o mare amendă VIDEO # Profit.ro
Oficialii Gărzii de Mediu Alba asigură că, după explozia de la fabrica Kronochem, calitatea aerului din Sebeș nu a fost afectată, pe termen lung.
12:20
Explozia de la fabrica Kronospan din Sebeș, surprinsă de camere. Relatări ale martorilor VIDEO # Profit.ro
O coloană de flăcări și fum, înaltă de câțiva metri, s-a văzut de a distanțe mari la explozia de la fabrica Kronochem Sebeș.
12:10
Lucrările au avansat pe secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu – Pitești (A1).
11:50
Katrin Adt se alătură astăzi Grupului Renault, preluând funcția de CEO al mărcii Dacia, în locul lui Denis Le Vot, care părăsește compania.
11:40
Harta sănătății României trasată de Laboratoarele REGINA MARIA: obiceiuri medicale surprinzătoare în funcție de regiune # Profit.ro
O analiză a peste 8,6 milioane de teste efectuate în rețeaua de laboratoare REGINA MARIA dezvăluie diferențe clare în prioritățile medicale ale românilor, în funcție de regiunea în care locuiesc.
11:40
Compania austriacă Kronospan transmite un mesaj după incendiul izbucnit la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș.
11:30
FOTO Dan Air introduce zboruri regulate spre un nou oraș din Siria și continuă extinderea # Profit.ro
Din 25 septembrie, compania aeriană românească Dan Air începe efectuarea de zboruri regulate către un nou oraș din Siria - Aleppo.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.