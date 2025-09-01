Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv după ce a agresat un cetăţean străin venit la muncă în România. Victima se află în comă la spital
DigiFM.ro, 1 septembrie 2025 18:20
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia. Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.
• • •
Acum o oră
18:20
Acum 4 ore
16:50
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată după moartea unui tânăr de 20 de ani, a scăpat de arestul preventiv și a fost plasat în arest la domiciliu # DigiFM.ro
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii luate luni de Tribunalul Bucureşti.
16:40
Filmul atacului de la Cluj, în urma căruia un muncitor nepalez a ajuns în comă, la spital. Agresorul de 18 ani susține că și-ar fi apărat sora și iubita # DigiFM.ro
Poliţiştii afirmă că, în agresiunea produsă, săptămâna trecută, pe o stradă din Cluj-Napoca, în urma căreia un muncitor străin a ajuns la spital, au fost implicaţi doi cetăţeni din Nepal şi doi din România. Una dintre victime este în comă, în timp ce al doilea nepalez a primit o palmă. Doar unul dintre cei doi români, un tânăr de 18 ani, a fost arestat preventiv, deşi iniţial ambii au fost reţinuţi.
16:30
Bujduveanu susține un candidat comun al coaliției la Primăria Capitalei, pentru a nu fragiliza Guvernul # DigiFM.ro
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a pledat luni pentru desemnarea unui candidat unic al coaliției de guvernare la funcția de primar general, apreciind că în caz contrar există riscul fragilizării Guvernului.
16:20
Barron Trump, fiul de 19 ani al lui Donald Trump, și-a petrecut vara făcând planuri de afaceri: "Întâlnirile nu sunt o prioritate pentru el acum" # DigiFM.ro
Barron Trump se pregătește să înceapă al doilea an la Stern School of Business din cadrul Universității New York.
16:00
Bilanţul cutremurului din Afganistan creşte la peste 800 de morţi şi peste 2.500 de răniţi. Cele mai mari trei oraşe din districtul Nurgal au fost distruse total, anunţă un oficial # DigiFM.ro
Peste 800 de persoane au murit, iar alte peste 2.700 au fost rănite în noaptea de duminică spre luni în estul Afganistanului, în urma unui cutremur de magnitudinea 6, urmat de cel puţin cinci replici resimţite la sute de kilometri distanţă, relatează AFP.
15:10
Canicula scade în intensitate, la nivelul întregii țări. Prognoza meteo pentru prima jumătate a lunii septembrie # DigiFM.ro
Regimul termic estimat pentru perioada următoarelor două săptămâni (1 - 14 septembrie) rămâne unul călduros la nivelul întregii ţări, deşi canicula va scădea în intensitate, în timp ce probabilitatea de apariţie a ploilor va creşte în special după data de 3 septembrie, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
15:10
Kirsty Bertarelli, fosta Miss UK cu o avere de 715 milioane £, sfâșiată de durere după moartea iubitului: „Te-am iubit mai mult decât pot exprima în cuvinte” # DigiFM.ro
Kirsty Bertarelli, fosta Miss UK cu o avere de 715 milioane £, sfâșiată de durere după moartea iubitului: „Te-am iubit mai mult decât pot exprima în cuvinte”
Acum 6 ore
15:00
Preşedintele Senatului: Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru. Sunt optimist din fire # DigiFM.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că "vocea raţiunii" va prevala şi că actuala coaliţie de guvernare va continua cu Ilie Bolojan în funcţia de premier.
14:00
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un bruiaj presupus a fi rus. Serviciile de navigaţie ale unui aeroport din Bulgaria, dezactivate. Pilotul a aterizat fără GPS, folosind hărţi pe hârtie # DigiFM.ro
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, a relatat Financial Times, care a citat trei oficiali familiarizați cu situația, relatează Reuters și Agerpres. Relatarea publicației britanice a fost confirmată luni de Comisia Europeană.
13:50
Vreme caniculară în București, marți, 2 septembrie. Temperatura maximă va fi în jur de 35 de grade # DigiFM.ro
Vremea va fi călduroasă marți, 2 septembrie, în Capitală, iar disconfortul termic va fi ridicat, în condițiile în care temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, potrivit prognozei speciale emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru București.
13:40
Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție fiind proiectul referitor la pensiile magistraților, a anunțat, luni, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.
13:30
Ordin de protecție pe numele lui Marian Vanghelie, după ce ar fi agresat-o pe Oana Mizil, fosta iubită cu care are o fetiță de 10 ani # DigiFM.ro
Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, are pe numele său un nou ordin de protecţie provizoriu, după ce a ameninţat-o cu acte de violenţă pe fosta sa parteneră, Oana Mizil. Cei doi au împreună o fetiță care împlinește 10 ani în 3 septembrie.
Acum 8 ore
12:10
12:00
"Nu m-am simţit mai bine în toată viaţa mea", spune Trump după zvonuri care vorbeau inclusiv despre moartea sa. Recent a apărut cu vânătăi pe mâini # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simţit niciodată ”atât de bine”, în urma unor zvonuri apărute pe rețelele sociale despre moartea sa.
Acum 12 ore
10:50
Djokovic s-a calificat în sferturi la US Open. La vârsta de 38 de ani, va juca al 64-lea sfert de finală la un Grand Slam # DigiFM.ro
Novak Djokovic l-a învins categoric pe germanul Jan-Lenard Struff, venit din calificări, scor 6-3, 6-3, 6-2, şi s-a calificat în sferturi de finală la US Open.
10:40
Guvernul își asumă răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă. Parlamentul se reunește azi # DigiFM.ro
Senatul și Camera Deputaților se reunesc, luni, 1 septembrie, în ședințe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan, care fac parte din pachetul doi de reformă.
10:40
Putin spune că „înţelegerile” obţinute la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina # DigiFM.ro
Vladimir Putin a declarat luni că "înţelegerile" la care a ajuns cu preşedintele american Donald Trump la summitul din Alaska din august au deschis o cale către pace în Ucraina, despre care va discuta la Tianjin, în China, cu liderii care participă la forumul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, relatează Reuters şi AFP.
09:20
Contribuția Pilonul 2 pensie reprezintă o parte din banii virați lunar de angajat către sistemul de pensii. Începând cu 1 ianuarie 2024, procentul a fost majorat la 4,75% din salariul brut lunar (OUG nr. 23/2022, sursa: Ministerul Muncii).
08:50
Cum a ajuns Lucy Guo cea mai tânără miliardară ”self-made” din lume. Are doar 30 de ani și spune că şi-a început să câștige primii bani încă din copilărie # DigiFM.ro
Lucy Guo, antreprenoare în serie şi recent desemnată de Forbes drept cea mai tânără miliardară ”self-made” din lume, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, spune că primele ei câştiguri au venit încă din copilărie, pe terenul de joacă, relatează CNBC.
08:50
Fritz: „Legea prevede un termen în care trebuie organizate alegerile la Capitală. Nu este după placul politic al celor care se află la guvernare” # DigiFM.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că legea trebuie respectată în ceea ce priveşte organizarea de alegeri la Capitală şi că nu este după bunul plac al celor care se află la guvernare. Fritz a adăugat că există o apropiere între USR şi PNL şi că este încrezător că alegerile vor fi în luna noiembrie.
Acum 24 ore
23:40
Anul Nou bisericesc este sărbătorit în tradiția ortodoxă pe 1 septembrie și marchează începutul unui nou ciclu liturgic, care se încheie pe 31 august. Spre deosebire de Anul Nou civil, această dată are o semnificație profund spirituală, fiind legată de istorie, tradiție și de însăși activitatea Mântuitorului.
Ieri
18:50
Formula 1: Piastri a câştigat Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Norris, Leclerc şi Hamilton au abandonat # DigiFM.ro
Australianul Oscar Piastri a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Ţărilor de Jos, în timp ce Lando Norris a abandonat cu câteva tururi înainte de final. Francezul Isack Hadjar a reuşit primul podium.
17:50
Nicuşor Dan, despre măsurile fiscale: În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli # DigiFM.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că agenţiile internaţionale au menţinut ratingul României în ultimele luni, iar aceasta este o veste bună pentru actualul guvern. În ceea ce priveşte măsurile de redresare a economiei, Nicuşor Dan a precizat că atunci când se lucrează sub presiune, se mai fac şi greşeli, dar că responsabilitatea tuturor este să menţină acest guvern.
16:50
Circulaţie feroviară întreruptă temporar pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa. O persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093 # DigiFM.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică, pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa, după ce o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093.
15:20
Sorana Cîrstea spune că i-a fost furat trofeul câştigat la Cleveland: „Vă rog să mi-l înapoiaţi. Are valoare sentimentală” # DigiFM.ro
Învinsă în turul al doilea al US Open de Karolina Muchova şi în primul tur al probei de dublu, Sorana Cîrstea a trăit a treia dezamăgire în această primă săptămână a US Open. Într-un story pe Instagram, ea a anunţat că i-a fost furat trofeul WTA de la Cleveland, câştigat pe 23 august.
13:50
Tânără care încerca să facă drifturi în parcarea unui supermarket din Focşani, amendată după ce a lovit trei autoturisme parcate # DigiFM.ro
O tânără de 19 ani care ar fi încercat să facă drifturi în parcarea unui supermarket din Focşani a fost amendată de poliţişti pentru conducere agresivă şi a rămas fără permis pentru 60 de zile după ce a lovit trei autoturisme parcate.
13:50
Huthi ameninţă să se răzbune împotriva Israelului după asasinarea premierului rebel Ahmad Ghaleb al-Rahwi: ”Zile sumbre vă aşteaptă” # DigiFM.ro
Rebelii huthi din Yemen ameninţă să se răzbune după asasinarea premierului rebel Ahmad Ghaleb al-Rahwi, într-un atac israelian la Sanaa în cursul săptămânii.
12:30
Trump anunţă schimbări majore în sistemul electoral american. Ce prevede noul decret pregătit la Casa Albă # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump, care cere de ani de zile să se renunţe la maşinile electronice de votare şi înlocuirea lor cu buletine de vot pe hârtie care să fie numărate manual, a anunţat că va publica un decret prin care va cere identificarea fiecărui alegător.
12:30
Maia Sandu, la „Marea Dictare Naţională”: Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura şi ne leagă de valorile şi tradiţiile noastre # DigiFM.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, duminică, la ”Marea Dictare Naţională”, că prezenţa preşedintelui României, Nicuşor Dan, la eveniment este ”o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului”. ”Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura şi ne leagă de valorile şi tradiţiile noastre”, a arătat Maia Sandu.
11:40
Mesajul lui Nicuşor Dan la Chişinău: „Poate n-ar fi rău să copiem Marea Dictare Naţională. Am putea începe cu clasa politică” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, la Chişinău, unde participă la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, că poate acesta ar trebui ”copiat” şi în România. ”Aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate”, a arătat Nicuşor Dan, la evenimentul dedicat celebrării Zilei Limbii Române.
11:40
Alunecare de teren în Norvegia. Un bărbat și-a pierdut viața, autostrada E6 și calea ferată luate la vale # DigiFM.ro
O persoană a murit într-o alunecare de teren, în vestul Norvegiei, care a luat la vale o autostradă şi şi o cale ferată câteva zeci de metri, anunţă autorităţile.
10:50
Gordon Ramsay anunţă că a fost supus unei intervenţii pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular # DigiFM.ro
Celebrul bucătar-şef britanic Gordon Ramsay a anunţat, sâmbătă, în social media, că a fost supus unei intervenţii pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular.
10:40
Cod portocaliu de vreme severă în vest şi centru. Aproape jumătate de ţară, sub avertizare de ploi şi vijelii # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă cod galben de furtuni în 17 judeţe din mai multe regiuni ale ţării, urmând a se înregistra precipitaţii însemnate cantitativ, dar şi vijelii şi grindină.
09:40
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu diamant # DigiFM.ro
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului a confirmat logodna cu rapperul French Montana, dezvăluind un inel spectaculos, estimat la 1,1 milioane de dolari. Bijuteria, realizată de celebrul Eric the Jeweler de la Mavani & Co., a atras imediat atenția.
09:20
Cod galben de furtuni în 17 judeţe ale ţării, de la ora 10.00. Va ploua torenţial şi sunt aşteptate vijelii şi grindină # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă cod galben de furtuni în 17 judeţe din mai multe regiuni ale ţării, urmând a se înregistra precipitaţii însemnate cantitativ, dar şi vijelii şi grindină.
09:20
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită oficială în Republica Moldova de Ziua Limbii Române. Participă la ”Marea Dictare Naţională” din Piaţa Marii Adunări Naţionale # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan face, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului român a fost primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, şi va participa la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.
09:10
Trei bărbaţi, răniţi cu un cuțit, în urma unui conflict spontan, într-un bar din Constanţa. Agresorul, prins de poliţişti şi dus la audieri # DigiFM.ro
Trei bărbaţi au ajuns la spital, sâmbătă seară, după ce au fost înjunghiaţi în timpul unui conflict izbucnit într-un bar din Constanţa. Incidentul s-a produs pe strada Dispensarului, în urma unei altercaţii generate de consumul de alcool.
09:10
Secretarul general al Consiliului Europei, spitalizat: „Va rămâne sub observaţie câteva zile” # DigiFM.ro
Secretarul general al Consiliului Europei (CoE), elveţianul Alain Berset, a fost spitalizat, însă starea sa ”nu era îngrijorătoare”, anunţă sâmbătă instituţia, gardianul drepturilor omului în Europa, relatează AFP.
09:10
Un tren de călători a deraiat în Egipt. Cel puţin trei persoane au murit şi 94 au fost rănite # DigiFM.ro
Un tren de călători a deraiat sâmbătă în vestul Egiptului, provocând moartea a cel puţin trei persoane şi rănirea altor 94, au declarat autorităţile. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de accidente feroviare care au avut loc în ţară în ultimii ani.
30 august 2025
19:20
Jair Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat, refuză să mănânce. Fiul său spune că fostul președinte este slăbit și bolnav # DigiFM.ro
Jair Bolsonaro, judecat de tentativă de lovitură de stat, ”nu vrea să mănânce şi continuă să sufere de crize interminabile de sughiţ şi vărsături”. ”Bătrânul este slăbit”, anunţă fiul său Carlos Bolsonaro, cu câteva zile înainte de încheierea procesului.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Planul Roşu de Intervenţie, activat după ce două autoturisme s-a ciocnit pe A1, în judeţul Giurgiu. Sunt implicate opt persoane, două fiind încarcerate # DigiFM.ro
Autorităţile din judeţul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul Bucureşti - Piteşti. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate.
18:10
Dublă McLaren la Marele Premiu al Olandei. Oscar Piastri pleacă din pole-position, urmat îndeaproape de Lando Norris # DigiFM.ro
Pilotul australian Oscar Piastri a reușit sâmbătă cea mai bună performanță din calificările Marelui Premiu al Olandei și va pleca din pole-position în cursa de duminică. Rezultatul reprezintă o victorie importantă pentru McLaren, care a reușit să își plaseze ambii piloți pe primele două poziții ale grilei.
16:50
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț # DigiFM.ro
Zilele trecute, presa mondenă a fost luată prin surprindere de zvonurile privind divorțul dintre Andi Moisescu și Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie. Dacă prezentatorul de la PRO TV a ales să trateze subiectul cu discreția care îl caracterizează, soția sa a făcut un gest neașteptat chiar înainte ca informațiile despre presupusa despărțire să ajungă în spațiul public.
16:30
Atacantul Nick Woltemade, transferat de la VfB Stuttgart la Newcastle. Este cel mai scump transfer din istoria clubului englez # DigiFM.ro
Newcastle United a finalizat transferul record al clubului, semnând un contract pe şase ani cu atacantul Nick Woltemade de la VfB Stuttgart.
15:20
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate după moartea lui Ion Iliescu: „Cu siguranţă, nu” # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu susţine că dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor continua şi după moartea fostului preşedinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanităţii.
14:50
Incendiu de vegetaţie uscată pe 60 de hectare în Hunedoara. Focul a ajuns până lângă o mănăstire # DigiFM.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit vineri seara în localitatea Streisângeorgiu din judeţul Hunedoara şi s-a extins pe o suprafaţă de 60 de hectare, ajungând până lângă o mănăstire. Au intervenit pompieri, voluntari şi localnici pentru protejarea lăcaşului monahal.
14:10
Deputatul Andrii Parubî, un fost preşedinte al Parlamentului ucrainean, ucis prin împuşcare la Liov # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî, a fost ucis într-un atac armat, la Liov, sâmbătă, potrivit presei ucrainene, iar preşedintele Volodimir Zelenski anunţă deschiderea unei anchete.
13:00
O autospecială SMURD din Iaşi, care se întorcea fără pacient de la o intervenţie, a lovit un moped. Conducătorul acestuia virase brusc # DigiFM.ro
O autospecială SMURD din judeţul Iaşi care se întorcea fără pacient de la o intervenţie a lovit un moped, pe DJ 248. Conducătorul acestuia virase brusc la stânga, în momentul în care autospeciala intrase în depăşire. Bărbatul de 50 de ani a fost rănit.
11:30
Locuitorii evacuaţi din Amara se pot întoarce în locuinţe. Sunt sfătuiţi să aerisească bine imobilele # DigiFM.ro
Locuitorii evacuaţi preventiv din Amara, din zona erupţiei care a produs un incendiu de proporţii, se pot întoarce în locuinţe, dar sunt sfătuiţi să aerisească bine imobilele.
