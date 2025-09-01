Judecătorii se plâng că au început să fie atacați în sălile de...
StiriDiaspora.ro, 1 septembrie 2025 18:20
Judecătorii se plâng că au început să fie atacați în sălile de...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum o oră
18:20
Judecătorii se plâng că au început să fie atacați în sălile de...
Acum 2 ore
17:20
Copil de un an și opt luni, găsit mort, după ce părinții l-au lăsat...
Acum 4 ore
16:20
De ce nu a mai venit Ilie Bolojan la întâlnirea cu Ursula von der...
16:00
Horoscop 2 septembrie 2025: Scorpionii au șansă, Racii sunt veseli...
Acum 6 ore
15:00
Jaf ca-n filme în Florența. Hoții au dat lovitura la magazinul Dior...
14:40
S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au...
14:40
Un livrator străin se află în comă, după ce a fost bătut în...
13:30
Avionul lui Ursula von der Leyen, ținta bruiajelor rusești....
Acum 8 ore
12:30
Ilie Bolojan spune că își dă demisia dacă PSD blochează în...
11:50
Un român arestat pentru furt în Germania și-a spus povestea tristă...
Acum 12 ore
10:20
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde...
09:20
Incendiu puternic la o fabrică din Alba. A fost activat Planul Roșu
09:00
Jaf ca-n filme în Florența. Hoții au dat lovitura la magazinul Dior...
08:20
Guvernul îşi angajează astăzi răspunderea pentru pachetul doi de...
Ieri
18:00
Horoscop 1 septembrie 2025. Berbecii încep toamna cu energie de...
17:10
Cutia poștală, capcana escrocilor din Germania - noua metodă de...
17:10
Zi de sărbătoare pe 30 august: Cine își sărbătorește astăzi ziua
15:50
Un oraș din Japonia vrea să limiteze smartphone-urile la doar două...
15:20
Departe de casă, dar aproape de graiul strămoșesc: Cum au...
15:00
De la ilegalitate la solidaritate: Două tone de fructe și legume...
14:20
Coadă kilometrică la Giurgiu-Ruse. Românii au fost prinși în...
12:30
Gest înduioșător după ce un om al străzii a predat un cec de 10.000...
30 august 2025
22:40
Studiu: ca și oamenii, pisicile pot dezvolta demență
19:20
În urma unui studiu, Universitatea Stanford a aflat când începe...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Pas important al medicinei în lupta cu autismul, cercetare făcută...
18:10
Horoscop 31 august 2025: Ultima zi de vară aduce surprize pentru...
17:30
Vacanță de coșmar în Antalya pentru români: bani furați din seif și...
16:20
Sute de români au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania după ce...
15:50
Realitatea crudă a muncitorilor străini din Italia: Plătiți cu 1...
15:50
Un român din Marea Britanie transformă amintirile copilăriei în...
14:50
SUA: presbiopia, istorie
12:10
Sudul Italiei mistuit de incendii: Puglia și Sicilia ard mai mult...
11:40
Noua escrocherie din Spania care golește buzunarele șoferilor....
11:00
Zi de sărbătoare pe 30 august: cui trebuie să spui „La mulți ani”
29 august 2025
16:40
Horoscop 30 august 2025: O zodie își valorifică talentele,...
16:10
Cum reușesc rromii să se înțeleagă în orice colț al lumii? Originea...
15:40
Român de 44 de ani, victima unui accident cumplit în Germania, pe...
14:30
Studiu: cercetătorii au calculat ce presiune face asupra...
14:10
Studiu: în ciuda predispoziției genetice, mersul pe jos zilnic,...
14:00
Italia, sub coduri de vreme severă: tornadă în Toscana, alunecări...
12:50
Deputatul AUR Dan Tănasă și-a trimis singur un email de amenințare...
12:00
Pantera neagră a reapărut la granița României. Autoritățile din...
11:00
Populaţia României a scăzut la 19.036.031 de locuitori. Numărul...
10:40
Blocul din Germania locuit de români în care nici curierii nu mai...
10:20
Pompierii români s-au întors din Spania, după o săptămână de luptă...
09:40
Despre Conferinţa "Diaspora - Interferențe culturale şi educație"
09:30
"Se pune un cap de oaie pe masă. E semn de respect". Așa știi că...
28 august 2025
16:50
Horoscop 29 august 2025: Vărsătorii încearcă ceva nou, Peștii sunt...
16:30
Copiii Diasporei - între rădăcini românești și identitate globală....
15:50
„Copiii români născuți în diaspora sunt România!” Luiza Diculescu,...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.